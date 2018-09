Hora 14 Madrid Oeste (24/09/2018)

saludos buenas tardes el equipo de gobierno de Villanueva del Pardillo ha anunciado que presentará una propuesta para la restricción de usos del polígono industrial ante las concentraciones vecinales por la futura implantación de un crematorio de mascotas el gobierno municipal de Ciudadanos ha explicado que presentará al resto de concejales de la Corporación su propuesta para la modificación puntual del Plan del polígono la medida tiene como objetivo de limitar los usos predominantes aquellas industrias que no generen riesgos según la normativa vigente para el entorno ambiental agua aire suelo flora y fauna el Consistorio explica que se limitarán las misiones de compuestos orgánicos volátiles debido al uso de disolventes en determinadas actividades Luis Sosa es el alcalde de Villanueva del pardillo el equipo de gobierno lo primero

lo que tenemos que decir evidentemente es que nuestra preocupación es la de todos los vecinos por la posible instalación de empresas que puedan ser perjudiciales provocar molestias a nuestros vecinos en Villanueva del Pardillo una vez dicho esto si tenemos que decidir que cumpliremos con la legalidad más estricta en este sentido recordar que las licencias no son nativas por parte del Ayuntamiento sino que son actos jurídicos regla de las con lo cual tenemos que comprobar que todas los permisos otorgados por la Comunidad de Madrid y se cumplan y en este sentido estaremos atentos

de Valdeiglesias la primera semana madrileña de vela ha reunido a más de ciento veinte embarcaciones de distintas federaciones nacionales ya más de cuatro mil personas entre regatistas técnicos visitantes Jaime de Losantos ex consejero de Cultura Turismo y Deportes

la semana madrileña de vela cuenta con varias actividades como bautizos de charlas conciertos degustación de vinos entre otras quieren acercar el mundo de la vela a todos los visitantes la Comunidad de Madrid tiene XXXIX embalses de los que once son navegables y los que se desarrollarán su actividad una decena de clubes náuticos

en dos mil once es decir en nada en la Ciudad de Móstoles lo necesitaba en dos mil doce el plante inicia el agosto y finaliza el quince de noviembre en dos mil trece no hicieron tampoco nada en dos mil catorce se inicia en julio y finaliza en septiembre de dos mil quince se inicien un abril finaliza en junio no acabo de entender las críticas al plan modélico de asfaltado dormir dieciocho baja actual en mes y medio cuando los escasos planes de asfaltado del Partido Popular duraban tres meses con las consiguientes molestias en el tiempo para los ciudadanos y ciudadanas de Móstoles