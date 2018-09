Mª Dolores Encina, profesora del Conservatorio de Móstoles, nominada a la mejor docente de España

Voz 1915 00:00 el otro día ya estuvimos hablando con una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos que ha sido nominada estos premios son los premios educa banca al mejor docente de España y es que Móstoles también bueno pues están de enhorabuena en el conservatorio Rodolfo Halffter porque una de sus profesoras María Dolores encina que es profesora violín además también directora de la Orquesta elemental recuerda pues de este conservatorio pues ha sido también nominada con ya no vamos a tener el placer de hablar porque ya he hablado pero dice que no que esto que ya lo de los medios lo llevo fatal pero sí que con quién vamos a hablar es con con el director como Mateo Lorente que ya hemos hablado en otras ocasiones él es el director del Conservatorio Rodolfo Halffter qué tal muy buenas

Voz 1 00:43 hola buenos días ya digo que que intenta

Voz 1915 00:46 todo hemos intentado hablar con la que no es posiblemente podría ser la premiada pero nada dice que ella le da mucha vergüenza Ike agradece mucho a todo el mundo es ese ese apoyo

Voz 1 00:56 yo lo yo lo intentó también pero ya no sé que lo suyo la orquesta de no solo

Voz 1915 01:01 me dicen los medios verdad bueno desde luego Mateo para el conservatorio de Móstoles que una de sus profesoras esté nominada a ser mejor docente de España porque recordemos que que las nominaciones verdad las suelen hacer los alumnos ex alumnos o familiares vale que todo esto es un premio Emmy de de todo lo que estáis haciendo en el conservatorio

Voz 1 01:26 sí la verdad es que yo creo mucho en el trabajo diario y la verdad es que cuando un reconocimiento de este tipo pues es un poco el premio al al al esfuerzo no de tantos años yo lo dije también en un Twitter del conservatorio que el el mayor premio es el poder los chavales que puedan tener la oportunidad de trabajar con ella porque es una apasionada de la enseñanza pero desde luego a nivel de centro e a para nosotros es un gran orgullo poder contar con alguien nominado a este tipo de me galardón

Voz 1915 01:57 de galardón verdad bueno ella vamos a hablar de de Dolores Encina Lola como la llama todo el mundo además de su orquesta no la conoce la gente como la Orquesta de Lola también son chavales que están elemental algunos incluso pasan a Grado Medio prosiguen todavía tocando allí porque no quieren es de la orquesta

Voz 1 02:15 sí sí sí de hecho yo creo que la última que ha habido ya tenía treinta y un años si el han admitido en no sé si era en Yale Harvard para hacer una cosa de ciencia de Bioquímica no sé qué pero ha estado viniendo a la orquesta está hasta el año pasado con casi treinta años

Voz 1915 02:31 eso eso dice mucho también no de la pasión que puede tener un profesor a la hora de enseñar

Voz 1 02:36 es el impacto que les deja no sólo a nivel musical sino a nivel humano la experiencia sabéis que que viajamos mucho esta orquesta todos los años siempre hacer algún intercambiamos está incluso en otros países como en Francia inquiere ajeno pues eso eso deja una huella

Voz 1915 02:52 profesor de violín de todas formas yo creo que ustedes los que porque usted aparte de ser directores docente también verdad la música da disciplina en en la vida y es importante el tipo de disciplina y aparte de todos los conocimientos

Voz 1 03:08 sí yo creo que el tema de disciplina y orden mental e en el estudio de la música es es muy importante no sólo para la música sino para las demás cosas de la vida la verdad se crea unos hábitos que son muy yo creo muy beneficiosos para el desarrollo de las

Voz 1915 03:22 sólo bueno y a ver qué tal que le dijeron a a Lola

Voz 2 03:27 pues nada muchas felicitaciones no felicitándole

Voz 1 03:29 Hay esperamos que llegue a la segunda fase que es obtener el premio la nominación ya es un premio en sí no pero pero bueno esperemos poder estar creo que es el veintiocho de febrero del año que viene en la ceremonia en Santiago Portela incluso vamos a proponer que si no somos premiados no es premiada ella porque ya no estamos haciendo todos con el permiso poder participar con la propia orquesta en el acto de entrega de dichos premios

Voz 1915 03:55 qué bonito pues sería estupendo además una cosa claro ahora lo que va a nacer es de todos los estos docentes que son muchos los que han sido de toda España nominados bueno muchos en relación porque docentes en España un montón yo no me acuerdo si son dos mil los que están ahora nominados vana pasa a una siguiente fase que son diez y luego ya la siguiente pues eso sería y a ver si tenéis eso es lo que yo nosotros

Voz 1 04:21 yo creo que es la relación que he visto no sé si a lo mejor estoy equivocado en encuentra conservatorios creo que señala

Voz 1915 04:26 sí sí lo que pasa es si es verdad que lo que hay es son cinco categorías categoría de Infantil Educación Infantil Primaria y luego hay de secundaria pero eso es es FP yo creo que en FP es donde la han integrado y quién si eso es sí

Voz 2 04:44 a veces una Alice eso es lo que tengo

Voz 1915 04:48 universidades entonces luego de cada categoría pues de ahí a ver si tenemos suerte verdad está esta porque yo no es de Móstoles pero llevan muchísimos años impartiendo verdad hace enseñanza aquí en esté conservatorio

Voz 1 05:01 señora como casi treinta años creo si no me equivoco sí

Voz 1915 05:04 treinta años ya porque cuántos años lleva el conservatorio aquí en Móstoles

Voz 1 05:08 pues el eh lo que pasa que nació como consejo elemental en las sesenta y seis iraquí y luego se convirtió oficialmente estuvo autorizado a partir del noventa y cinco impartir las enseñanzas profesionales y en el dos mil doce creo como conservatorio que esa es una de las cosas que hemos repetido muchas veces por otros temas que no castradora el dos mil dos se creó como conservatorio profesional esperamos el lo que es enseñando ella pues estará desde el año ochenta y ocho

Voz 2 05:32 el ochenta y ocho años si son muchos los alumnos que han pasado por las clases de Lola

Voz 1 05:37 sí sí sí sobre todo la orquesta pues es como un un buque insignia del conservatorio no que va formando pues quiere ajeno para alumnos en un futuro de como estar en una orquesta cómo comportarse lo que significa compartir con otros instrumentistas no sé la verdad que es una experiencia yo creo que maravillosa

Voz 1915 05:56 desde luego ella sólo estar nominado también y que te denomine no los ex alumnos alumnos y padres y madres y Bono tiene que se ya todo un premio y me consta que está emocionada Lola

Voz 1 06:07 sí sí sí sí estaba yo creo un poco abrumada más emocionada porque ella lo que les gusta es meterse en su aula a dar clases y todo esto de de los premios y los halagos y eso lo llevaba bastante mal

Voz 1915 06:18 pero igual lo llevaba muy mal a ver yo claro tengo que decir una cosa yo no puedo ser muy imparcial en esta entrevista porque bueno yo conozco a Lola mucho tiempo y desde luego que lo ideó bastante porque así profesora de una de mis hijas entonces lo tenía que decir porque es algo que que es verdad y entonces la disciplina el saber estar y todo lo que han añado a parte de de de sacrificio oí el día a día que ha enseñado que enseña a estos niños desde luego que es todo un valor pero luego también me llevó la persona de Lola eso es importante

Voz 2 06:52 sí sí la persona o personas que en el sentido positivo

Voz 1915 06:56 el City lo exactamente sí desde luego haya yo sé que no le gusta no le gusta estas cosas sí seguro que sí hoy esta entrevista lo pasas fatal pero desde luego que teníamos que quedar un bueno pues la enhorabuena también poner en valor su trabajo que por cierto eh Mateo pone en valor el trabajo también de de de personas como tú también al frente del del conservatorio qué importantes son los estudios yo sí que me perdonen los los oyentes si no soy muy neutral pero yo creo que es tan importante en los estudios verdad musicales en en la vida de nuestros hijos incluso las muestras eh

Voz 1 07:30 sí sí sí yo creo que es una parte fundamental y gracias a que el conservatorio puede complementar quizá en Primaria y Secundaria están un poco más abandonados no habría que darle más peso pero bueno eso ya eso otro debate y yo lo que que te quería decir a nadie es un una primicia lo que pasa que bueno es un proyecto que todavía no está cerrado y tiene que ver con la orquesta de Lola peleábamos de orquestar

Voz 1915 07:50 ya ya

Voz 1 07:53 es que tenemos una una invitación para el para el curso que viene para tocar en La Habana nada más y nada menos

Voz 1915 07:58 madre mía entonces vamos los teatros

Voz 1 08:01 las más importante pues teatro el Gran Teatro Nacional Alicia Alonso y luego está el teatro Martí es un poco más pequeño pero que es una auténtica joya entonces ella ha establecido el contacto lo único bueno propondremos a los padres

Voz 2 08:16 posibilidad un tema económico ya importante pero bueno

Voz 1 08:20 el hecho de estar invitados a mi me parece que me parece muy importante aunque luego al final no lo podamos hacer ojalá así pero no ya estuve el otro día hablando con la presidenta del AMPA y bueno vamos a proponer quién sabe si a lo mejor a lo mejor esta temporada no pero se podrá Orlando poco a poco que a lo mejor para la temporal a qué viene pero el hecho de que está la invitación la verdad es que a mí me llena de

Voz 3 08:43 yo estoy eso es como decir bueno pues

Voz 1915 08:45 ha sido una cosa que en La Habana cuando he viajado desde luego podemos decir que es la Ciudad de la Música por excelencia e en cada rincón

Voz 2 08:54 todo tipo de música sí sí sí la verdad es que

Voz 1 08:58 tienen un gran talento y un

Voz 1915 09:00 qué internacionalmente como La Habana se interesen por estos chavales que tienen que verle de verdad que invito desde aquí por ejemplo se va a ser el Concierto de Navidad aunque las entradas agota muy FIBA pero que que conozcan también estos chavales del conservatorio eh en general porque está la orquesta verdad elemental de Lola en este caso que estamos hablando pero también

Voz 1 09:20 me iban a la Orquesta Sinfónica la Banda Sinfónica agrupaciones de cámara en fin hay cantidad de actos como bien sabéis a lo largo del año en el Conservatorio oí que bueno para eso estamos no para difundir no sólo es un tema educativo sino un tema también de difusión cultural que la música llegue a todos los rincones en este caso donde unos radicales que Móstoles pero más allá también

Voz 1915 09:41 exactamente bueno pues desde luego da la enhorabuena yo personalmente ya se la Elola pero también había que hacer una mención a nivel el porque es es muy importante no que hay que Móstoles de alguna manera también se conozca por esto por la cultura y por los docentes que tienen que que me consta que hay otro más del Instituto Rayuela a ver si puedo hablar con él que también está nominado al mejor docente saque tenemos buenos profesores por aquí por el suroeste

Voz 2 10:05 qué bien qué bien pasa bueno esto del mejor siempre es un poco

Voz 1915 10:11 exactamente vamos

Voz 2 10:13 es un poco injusto en en cuanto a que hay mucha gente en en una labor muy muy gris en el sentido poco conocida que están haciendo cantidad de cosas no claro eso yo insisto los premios

Voz 1 10:24 maravillosos pero de verdad lo que maravillosos el día a día o que alguien pueda disfrutar en este caso por ejemplo de las enseñanzas de Lola o de la experiencia de estar en la orquesta que ya dirige no eso yo creo que es el gran premio

Voz 1915 10:35 es el premio y además estos chavales como muchos otros salen del colegio el Instituto de la universidad si siguen estudiando y siguen trabajando otro se hacen deporte y hacen lo mismo no es verdad que ese sacrificio les les viene bien

Voz 1 10:48 forzó es un esfuerzo la verdad es que tremendo pero bueno yo creo que merece la pena

Voz 1915 10:52 bueno pues yo le agradezco a Mateo Lorente que siempre que hablamos que siempre ha vámonos atiende que seguimos hablando desde el proyecto de La Habana yo no sé si necesitéis alguien de prensa me apunto

Voz 4 11:04 entonces tendremos cincuenta

Voz 1915 11:07 que la agradezco de verdad que no haya acompañado y la enhorabuena Lola ya todos los profesores también de del conservatorio de Móstoles