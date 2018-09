La radio en tu vida 24-09-2018 – Gabriel Ortega

Voz 1 00:00 de

Voz 2 00:31 Tino Casal por ejemplo en mil novecientos ochenta y tres que es justamente cuando nació esta emisora fue número uno en los cuarenta que aquel entonces a los cuarenta principales no ahora los cuarenta vamos a hablar con Gabriel Ortega le conocen pues porque viene a contarnos muchas veces a parte temas políticos que más o menos alguna vez más amables otros menos amables también de todo lo que hacen en sus concejalías pero hoy no abrieron Ortega verdad se sienta como un oyente porque además ha participado en la radio mucho a verdad en alguna ocasión

Voz 3 01:05 sí sí pero como trabajador no como guiones

Voz 2 01:08 esta vez más estuvo sí así es

Voz 3 01:10 eh vamos la inmensa suerte de de ser colaborador del programa carne cruda ya lo he contado alguna vez en estos micrófonos me divertí muchísimo y aprendí muchísimo porque el humor radiofónico es especialmente maravilloso sinceramente porque deja mucho campo para la imaginación al oyente

Voz 2 01:31 es verdad no y la radio en definitiva también se trata de eso no

Voz 3 01:35 sí de hecho por ejemplo el humor en televisión se agota muy rápidamente mientras que la radio te da muchas más muchas más posibilidades y es más difícil además porque fundamentalmente tienes como recurso no sólo un buen guión sino la capacidad de locución y de seducir por medio de la voz mientras que un actor en televisión no en radio pues tiene muchas más posible

Voz 2 01:59 la verdad apoya esta banda de cara exactamente la carta lo silencios en la radio también son muy importantes hola risa eh hay gente que dice que tiene una particular risa bonita a través de la radio y eso es bueno

Voz 3 02:11 que si yo de hecho vamos los humoristas que personalmente más me han llegado en esta vida son radiofónico si soy absolutamente fanático por ejemplo de Juan Carlos Ortega no porque compartamos el mismo apellido si no porque en fines es sketchs el origen de la vida por ejemplo me parece una de las grandes obras de arte eso de humor sí sí a mí me encanta Juan Carlos Ortega es que tiene un un nuevo muy peculiar verdad es fantástico no obstante fíjate que inflexiones de voz tan tan magníficas que casi versa la abuelita ya a la UE Lito sentados contando sus sus cosas en ese tono tan simpático

Voz 2 02:50 oye una cosa en el año ochenta y tres Se puede decir la edad que tenía una que ella entonces no es exactamente

Voz 3 02:56 es años hija mía es más pequeño que ella

Voz 2 02:58 no entiende Beatles setenta y siete yo tenía diez años el ochenta y tres y pasado muchas cosas que yo no sé si tú te acordarás a ochenta y tres como por ejemplo fue el cine

Voz 4 03:09 Nadal de la UCD en febrero pues de esta manera

Voz 2 03:16 desaparición no ese ese partido político

Voz 3 03:19 fíjate que curioso porque Móstoles siempre ha sido municipio particular porque es cierto que la UCD desapareció el ochenta y tres nació el CDS el Centro Democrático Social y es un partido que tuvo representación en este municipio durante mucho más tiempo que en el resto de España España

Voz 2 03:36 sí yo me acuerdo además se he hablado con algunos yo de mi en mi época periodista he tenido entrevistas puedes yo saque pero por ejemplo yo qué sé si despenalizar el aborto y ese mismo año el dos de febrero perdona pero además es un debate que vuelve hoy a nuestros días

Voz 3 03:54 pues sí sí es un debate en el que bueno seguramente será un debate interno ya no hay perenne porque es una de estas cosas donde las posiciones pues están ciertamente enconadas sobre todo con algunas órdenes religiosas bajo mi punto de vista más que religiosas religioso ideológicas no porque no

Voz 2 04:16 pero para hay treinta y cinco años podríamos haber evolucionado pero volvemos como a otra vez no ha es es debates de los años ochenta si este caso por ejemplo sí pero sí que creo que hay que señalar

Voz 3 04:27 que sí que hay una gran evolución no sea lo hemos visto este ocho de marzo y hemos visto cómo hay una revolución feminista que es todo un tsunami que avanza en nuestra sociedad y que es una garantía de que no haya retrocesos en derechos sociales como este

Voz 2 04:41 pasado muchísimas cosas por ejemplo Severiano Ballesteros fue vencedor en Augusta Lizzy el once de abril o imagínate fecundación in vitro en España un veintinueve de junio que también parecía en aquella época yo éramos pequeños ciertas cosas

Voz 3 04:55 sí esto sería mejor demasiado en esto lo desconocido ochenta y el ochenta y tres fue diferente no siempre recordaré de el año no no por la edad sino por bueno pues por las circunstancias familiares y aquello en lo que estaba implicado pero de de Naranjito del Mundial hay una foto por ahí de Santiago Carrillo que creo que es una de las grandes joyas del humor de este país francamente fíjate pero no llevaría el

Voz 2 05:22 la camiseta del Naranjito Santiago Carrillo no

Voz 3 05:25 no iba con la indumentaria imagino e iba con la indumentaria de la selección española creo que había por ahí una figura de Naranjito acompañando que que bueno pues esa junto con la con la foto de la famosa peluca de Santiago Carrillo hay que reconocerle a este hombre su contribución también en clave de uno

Voz 2 05:45 por enclaves bueno más un personaje también de la historia de España

Voz 3 05:48 desde luego desde luego ochenta y tres

Voz 2 05:51 espero por ejemplo la radio en tu vida Gabriel como era y yo no sé tú pero yo por ejemplo mis padres desde por la mañana ya me tenían me levantaban desayunando con la radio nos acostamos y el deporte con la radio las noticias cola Radio yo no sé si tú también tienes ese vínculo especial en tu casa tus padres por ejemplo

Voz 3 06:08 desde luego que sí desde luego que sí además yo creo que aquí en Móstoles concretamente en la Cadena SER Madrid es casi como de la familia pero no de la mía sino de la de cualquier ciudadano o ciudadana

Voz 2 06:22 bueno hemos pasado varias veces por varios nombre de verdad pero siempre ha estado aquí

Voz 3 06:26 sí sí pero siempre siempre ha sido un medio aparte que es lo que te digo no el el lenguaje radiofónico eh yo creo que es muy peculiar a mí es un medio de comunicación que me fascina y que ciertamente siempre siempre nos ha acompañado fíjate incluso parte de mi familia estuvo implicada en un proyecto de radio que hubo aquí en Móstoles que se llama Radio is cara que que fue un proyecto que estuvo funcionando pues dos o tres años creo recordar hasta que les cortaron por conflictos políticos la la onda de de emisión porque bueno pues será una radio

Voz 5 07:03 pero en fin eh

Voz 2 07:05 dejamos ahí digamos no montante no yo digo a ver cómo la vez escribe la radio bueno de todas formas a lo largo de la historia la radio sigue tan importante en muchísimos procesos políticos guerra no guerracivilista como aquí la guerra civil fue importante para anda la Segunda Guerra Mundial la la radio siempre nos ha ido acompañando yo creo que la

Voz 3 07:26 la radio ha sido el gran medio de la historia la tele

Voz 5 07:29 misión es un medio muy reciente y además en las familias españolas

Voz 3 07:37 eh bueno pues hasta los ochenta yo yo me acuerdo de la llegada de la televisión a casa que también hay que reconocer que fue como todo un acontecimiento no llegaban a aquellas televisiones que hoy no resultarían auténticos arma dos tés no

Voz 2 07:53 a lo grande queréis no tengamos mandos a distancia salte tenías que levantara cambiar no teníamos dos

Voz 3 07:58 tiene guanche F efectivamente y los dos canales y así pero pero en cambio la radio claro la radio te ofrecía información te ofrecía relatos a mí siempre me han encantado los cuentos y los relatos radiador con con con todos esos efectos que

Voz 2 08:18 la SER de alguna manera a de sabes que a través de un montón y es verdad que también lo lo ha recuperado

Voz 3 08:26 claro sí sí yo me acuerdo incluso de dramatización ese medio teatrales que se que se hacían en la radio y a mí siempre me ha gustado mucho porque creo que otros medios los medios audiovisuales por ejemplo pues es como comer un plato precocinado o no en donde tú no tienes oportunidad de dar sabor de darle tu toque de cocina mientras que la radio es un

Voz 5 08:49 medio que que que te entra por las orejas in fluye en una lluvias

Voz 3 08:56 está la imaginación y la creatividad las personas que transformamos en imágenes propias ya o no en imágenes Pérez determinadas sino que cada uno le pone es como cuando hablas por teléfono con una persona y luego la pero si hay pues no te imaginabas si no el más bajito más alto más guapo más sé no sé

Voz 2 09:17 hombre y ahora tenemos las redes sociales tenemos Internet que ya la gente si quiere conocerte te conoce Kirby la complicada no sólo tuvo pero cuando no era así como tal yo me acuerdo aquí había gente que nos llegaba decía a mí por ejemplo me llega a me imaginaba que los más alta entonces cada uno me gusta porque tiene ese no esa magia que te puedes imaginar lo que queda claro yo además

Voz 3 09:39 por ejemplo siempre me ha impresionado mucho bueno yo también estudie locución y doblaje siempre he valorado mucho las voces no pues pues pues voces que ha habido en España que te enamoraba es absolutamente voces como la de Pepe Sacristán por ejemplo o como la de Paco Valladares o o alguna gente que que realmente tendrá por las orejas Si te llegaba el alma no por tener una voz especialmente que habernos a especialmente con impronta propia

Voz 5 10:09 no y eso bueno pues evidentemente la radio se aporta

Voz 3 10:16 fantásticamente tú te acuerdas de algún

Voz 2 10:18 hecho acontecimiento que tú lo hayas vivido especialmente intenso por la radio

Voz 5 10:24 pues sí sí sí

Voz 3 10:27 yo recuerdo por ejemplo fíjate hablabas del año ochenta y tres y me acordaba que fue el año que llegó el agua a Moss

Voz 2 10:36 ha muerto un hombre hicimos la fiesta del agua eso

Voz 3 10:38 la que hizo el alos vamos que llevo el agua osea que llegó la conexión hay Canal Liga Canal de Isabel Segunda que fue toda una revolución en este municipio que hasta entonces pues teníamos cuando ya había cortes Si yo recuerdo mi casa yo vivía en la calle Ávila y recuerdo en en mi bloquearlos vecinos organizarse para ir a coger cubos cuando se producía los cortes de agua y recuerdo haber recibido esa noticia por la radio y recuerdo a mi vecina Milagros bajar no pues como ese de momento de explosión de alegría oye tenía tenemos agua no sé qué que lo han dicho en la radio yeso fíjate fuera el año ochenta y tres fue teniendo seis años

Voz 2 11:20 yo no me acordaba que era en el año ochenta y tres sí

Voz 3 11:22 sí sí sí sí en el año ochenta y tres fue eso fueron muchísimas cosas más fue el año en que la Comunidad de Madrid se convirtió en comunidad autónoma por ejemplo fue un año

Voz 2 11:32 verdaderamente no político importante muchos cambios muy muy importantes sí sí sí hombre también la el tejido asociativo por ejemplo de de aquellas épocas de los años ochenta en la que nuestros padres ese yo qué sé por ejemplo a través de los AMPAs entremés de asociaciones vecinales lucharon mucho y cambiaron mucho por ejemplo ciudades como Móstoles como lo entorno Alcorcón Fuenlabrada mucho en el que las calles no estaban totalmente asfaltadas así Simenon empieza a faltar en la que los colegios se pedían una así

Voz 4 12:03 de no te mejor hace

Voz 2 12:06 en la que todo pues el agua entonces era importante a través tan no ellos

Voz 3 12:09 que siempre le tenemos que estar agradecido al mobbing tanto vecinal por todo lo que hizo en nuestra ciudad y muy especialmente lo quiero reconocer de este modo a la asociación de vecinos Juan XXIII que aquí en Móstoles fue un factor de democratización absoluto y fue un factor de movilización si hoy tenemos colegios y tenemos un hospital público que si no recuerdo mal también llegó en el año mil novecientos ochenta y tres a nuestra ciudad inaugurado por Ernest Lluch en concreto que era el ministro

Voz 2 12:40 de momento y que fue asesinado además también

Voz 3 12:42 efectivamente de desgraciadamente bueno pues uno de esos crímenes terroríficos que que por suerte nuestro país ha dejado atrás pero pero que estuvo aquí en Móstoles como ministro de Sanidad inaugurando a aquel hospital público que fue fruto también de de la lucha vecinal a partir de un hecho dramático que fue la muerte de un menor e hiriendo de camino al hospital doce de Octubre que era el hospital de referente

Voz 2 13:09 referencia en ese momento desde hoy yo Gabriel yo estaría aquí toda la mañana recordando a través de la radio de todo lo que nos ha pasado yo desde luego algún llamamiento a que nuestros vecinos a nuestros oyentes sea del municipio que sea del nuestro entorno a memoria que que haga memoria vean que hicieron que hacia la hace treinta y cinco años como ha cambiado la radio lo que le ha supuesto en su vida yo desde luego les agradezco que si quieren ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro contestador es el noventa y uno seis catorce veintitrés cuarenta y que nos cuenten esas historias que yo todos los martes pomo contestador automático noventa y uno seis catorce veintitrés cuarenta lo que le ha supuesto la radio y si quieren contarnos directo noventa y uno seis dieciocho treinta y siete doce también eh que Cué pudo abrir los teléfonos hoy no pero otro día sí que nuestros oyentes nos cuenten sus historias de ayuno si dieciocho treinta y siete

Voz 3 13:59 perdona casi te interrumpa nada no se puede la incontinencia verbal pero es que me acordaba fíjate si ha sido importante la radio en la historia de mi familia que mi señor padre Pepe Ortega que era magnífico humorista poeta rapsoda parte de una persona maravillosa ganó un premio en los años sesenta de radio que se llamaba un salto a la fama

Voz 2 14:24 me encanta sí sí

Voz 3 14:26 la guionista del Circo Price en aquel en aquel entonces formaba parte de la compañía de del Circo Price que era la principal institución cultural que había en el Madrid de los años cincuenta y sesenta hice presentó junto con un actor que se llama Roberto Font ha a este programa un salto a la fama Hay lo no lo gano

Voz 2 14:48 sólo ganó yo que la radio desde luego que sí que está vinculado a su familia los Ortega y yo agradezco que no haya acompañado que ayer

Voz 3 14:56 para hacer a hagamos también

Voz 2 14:59 estos paréntesis que no sólo hablemos de política lo que sí que el muy importante que es importante pero bueno que también podamos hacer como un encuentro no oí en este caso los une la radio

Voz 3 15:10 desde luego yo encantado y además es un paréntesis mental que se agradece mucho

Voz 2 15:15 pues Gabriela Ortega muchas gracias sea seguir escuchando el ciento dos puntos de de la FM su todos los días

Voz 3 15:20 eso puesto no rallaremos muchas gracias