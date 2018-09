El minuto del jugón, con Mario Carrero/ Empezar temporada con Bill Shankly/ SER Deportivos Ciudad Real 3 de septiembre

Voz 1

00:00

buenas tardes Carlos mira que me gusta la sintonía de fondo que tiene esta sección pero hoy por ser el primer ya podría sonar tú que eres un clásico la del final del verano del Dúo Dinámico en todo final hay también un principio cuando terminan las vacaciones empiezan entre otras cosas mucho menos agradables las competiciones aunque la Liga empezó ya en rigor hace veinte días tres hermanitas de competición que sin embargo sirven para sacar como mínimo otras veinte conclusiones sobre lo que ya hemos visto y sobre el año futbolero apasionante seguro que no se espera año I después de Cristiano Ronaldo que en el Real Madrid de momento se nota sólo para bien porque el fútbol que le estamos viendo es más coral más rápido más natural e incluso y menos medio para el lucimiento de lastró como único fin no quiera ser ventajista no seré yo quien desmienta al portugués como leyenda viviente de la historia el madridismo pero jura a día que va a echar tanto de menos en el campo y desde luego fuera los aficionados no les vamos a añorar en absoluto sus P médicos desplantes rabietas y amargas pesadumbre es que ya cansa van a nivel comercial a Cristiano no lo va a sustituir nadie porque no existe uno igual y eso al final son muchos millones que van a dejar de ingresar Cepero en el campo a Cristiano lo van a suplir lo están haciendo ya de hecho Lopetegui el primero implantando un sistema atractivo solidario lo haré Asensio que por fin juega el titular oeste año rompen estrellón o quizá ya no lo sea nunca lo va a suplir Bale que tampoco era titular por increíble que parezca por lo que siguen enseñando en este principio de Liga lo suplirá Benzema a quién le han pedido que sea no debe ejerza como tal y de momento nada Mar de felicidad innegables los generosos oyentes se acordarán de que a Benzema el año pasado la Dimas más palos que aún espera de modo que es fácil que esta temporada cada minuto del jugón lo haga con un par de orejas de burro puestas asumo mi culpa por cierto para dejar al Madrid me encanta el fichaje de Mariano y como en el caso de Courtois me gusta más su precio y cómo se ha producido la contratación lo de Zola en cambiar me parece un dispendio innecesario lo de Vinicius una apuesta por la que vale la pena tener paciencia el Madrid ha empezado bien pero lider de momento es el Barcelona que ha dedicado el verano a fichar sobre todo repuestos día a ensamblar los juguetes que incorporó el año pasado le hacen Belletti Coutinho a los que apenas dio tiempo a disfrutar con mi Mari Suárez con un par de años bastante más de un par de kilos menos da más miedo pero una mirada plantea el Barça hace casi casi la mejor de toda Europa hasta el punto de que jugadoras dos como Rafinha a Denis Suárez no van a tener minutos no le falta de nada tiene porte Erazo defensas titulares y suplentes una media Paula una delantera explosiva emitiera Leo Messi claro candidato a absolutamente todo tanto con el Madrid o un poco más incluso lo que me permite hacer el primero de los pronósticos de hoy vuelven las ligas de cien puntos y sino al tiempo del resto de equipos canta la plantilla Athletic aunque los cinco puntos perdidos le van a pesar todo el año está por ver también cómo gestiona el Cholo la abundancia porque otras temporadas también hizo fichajes y al final piensen en Chelsea Jackson Guilad Bobby Gameiro al lo el propio Vitolo el año pasado acabaron jugando los pretorianos individualizado alemanes es bueno pero muy caro Griezmann el próximo Balón de Oro atención por cierto al fair play financiero y esto me lleva también acordarme del Valencia que igualmente se ha reforzado muchísimo pero tengo la impresión de que el plan les de salida sólo regular porque han gastado mucho fichando gastarán mucho de salarios quienes le ha quedado una plantilla con exceso de delanteros que me Aspen que diría el clásico sino contaban con vender a Rodrigo al Madrid por un bastón y noble y al final se han quedado con las ganas mientras sus aficionados eso sí por si acaso ya corrían a las barricadas contra el enemigo mejora el Sevilla me deja dudas porque Machín cierto me parece buena entrenador luce fichajes bastante solvente sobre el papel pero un año más son demasiados y no creo que les en tiempo con semejante tránsito entradas y salidas es dificilísimo afianzar un proyecto reconocible bastante más fácil que algunas apuestas caras como la de Muriel ola de ganso salgan Cruz al final acaben afectando a la estabilidad económica del proyecto el verano ha dado efectivamente para mucho durante el curso seguro vamos a cantar justas alabanzas sobre el Huesca el Lega el Getafe el Eibar o el Leganés pero no quiero despedirme finde que Kepa no vale ochenta millones ni en sueños y que me encanta collar Zabala haya decidido rechazar el pastón del eterno rival Ike darse donde está su corazón y su sueño de infancia diga lo que diga a Anasagasti con palabras que fueron pura bilis sobre el caso pero con estas declinaron se habla de fútbol y la política está prohibida mejor seguir mirando al campo ya los jugones por qué como de Javier Shankly el fútbol si es cuestión de vida o muerte sino algo mucho más importante