Nacido de la tierra, con Domingo Ruíz/ Hoy por Hoy Puertollano 11 septiembre

Voz 1 00:00 estoy seguro que les gustó el estreno mi me encantó me apasionó Cicca en fin así de arriba está el listón segundo volumen segunda edición de una sección que estrenamos en esta temporada nacido de la tierra una sección gallega Radio Puertollano Cadena Ser de la mano de la voz de Domingo Ruiz nevado que es un estudioso un enamorado del folclore las tradiciones ala le gusta que lo diga pero quiere tanto el folclore ya buceado ya ha dado ya profundizando tanto en este campo que al final es ni más ni menos que Caballero de la Orden de San tu voto nos por llevar bigote por lo que les gusta el premio por la otra pero en fin al no le gusta que lo digamos que es humilde y que esto esto también es bueno Domingo qué tal una idea

Voz 3 01:03 hola buenos días pues la verdad es que me siento muy orgulloso orgulloso no orgullosísimo de ser caballero de la Orden del Santo Voto pero creo que me siento más orgulloso aún de sentirme hasta la médula de Puertollano

Voz 1 01:18 no le eso está muy bien dicho parque de Puertollano vamos a hablar hoy de la conservación y el estado actual de nuestras tradiciones folclóricas lo que nos remite directamente a nuestras fiestas porque cuando cantaba la gente pues trabajando naturalmente en casi practicamente cualquier vida cotidiana pero la fiesta

Voz 3 01:35 a a la cantar y bailar es una necesidad figure y de la vida es una necesidad fisiológica igual que hoy en día tenemos que salir todos a darnos una vuelta con los amigos a tomarnos algo ya escuchar pues aquí les guste la bachata y el Gürtel tango o la música pop pues antiguamente la gente como necesidad fisiológica necesitaba divertirse necesitaba salí juntarse entonces aparecían pues la la famosas cuadrillas que se ponían a tocar y a cantar y los demás al resto a disfrutar a oírlos hay algunos de ellos a bailar esos hacía en todas las fiestas y en toda la celebraciones familiares pero concretamente en Puertollano que qué es el tema de nuestro de nuestro programa pues debemos destacar varias fiestas y algunas de ellas muy importante fiesta muy autóctonas de momento vamos a pasar un poco si te parece bien Mario de puntillas sobre todas ellas porque por ejemplo el Santo Voto necesita un progre Emma muy especial muy especial pero bueno que cuáles son nuestras fiestas que más nos caracteriza el imán mal nos dan identidad pues de mayo nuestra de mayo nuestra querida Feria de Mayo no estás entrañable fiesta de septiembre en honor a nuestra patrona la Navidad en cada pueblo en cada comarca en cada región se vive la Navidad de una forma distinta aquí hay aquí lo a la estudiaremos veremos cómo se vivía en Puertollano los carnavales aquellos carnavales de los mineros aquellos carnavales qué hacían con charangas y estudiantil unas esos veremos cómo eran como se componían si eran mixtos y eran de hombres y de mujeres o ambos juntos que eran los llamados mixtos que dan las estudian chinas la famosa fiesta de La Candelaria nosotros les llamamos La Candelaria en otro sentido la Le llaman la las Delicious sitio Le llaman lumbre pues eso tiene una connotación religioso hay tío profana también lo sea es algo que debemos analizar era un cambio de ciclo agrícola y entonces la gente pues es va fuera lo malo lo echaba la Chava arder va fuera lo malo efectivamente los rayos los mayores que en la provincia en toda mancha pero especialmente en la provincia de Ciudad Real han tenido una importancia enorme tenemos poblaciones e importantísimas donde los mayo ya sean declarada de Interés Turístico Regional concretamente en nuestra comarca tenemos a unos medios que son impresionantes que se diferencian del norte de la Mancha pues y en sus melodías y en su forma de interpretación también conoceremos cómo se canta en cada provincia o o sobre todo en el norte de Castilla La Mancha y cómo se cantan los malayos e Israel entorno que tenía al la fiesta de una de mayo tenía un entorno muy importante que eran las cruces sí que eran las rondas entonces el mundo de Mayo Manchego lo conoceremos en bastante profundidad luego tenemos una fiesta muy nuestra que en la fiesta del Chori

Voz 1 04:52 absolutamente me encanta es la fiesta del chorizo

Voz 3 04:55 eso que es una fiesta en la que se han dado muchísimas versiones muchísimas versiones de donde viene de como yo tengo una muy sencilla porque yo creo que la vida hay que hay que entender la cuanto más sencilla muchísimo lo mejor eso que va baja veo cuando se dio una explicación sencilla carambola es la la cata de la matanza claro lo echando que era San Ildefonso dijimos vámonos a comer el chorizo que San Ildefonso que era el patrono de toda esta diócesis en aquellos tiempos y entonces era una cata de la matanza lo poco que tenían que era la matanza más iban a probarlo entonces luego ya vienen otras versiones como que los moriscos reconvertidos se les obligaba a comer es posible que tuviera también ese tipo de connotación pero yo creo que las cosas cuanto más sencillas las hagamos será más entendibles para la

Voz 1 05:47 absolutamente la original mejor y luego tenemos el día de lo hizo el día del

Voz 3 05:52 plazo que también es muy nuestro que se aprovechaba sobre todo para ir a la chimenea cuadrada que algún día hablaremos de de la chimenea cuadrada en lugar de lugares emblemáticos pues que era al en la octava del domingo de sobre Acción pues yo creo que se celebra en muchísimos sitios pero nuestro típico lazo pues quién no se acuerda de cuando nos íbamos a ver al campo también a profundizar vemos en él Éstas son las fiestas aparte de otras que que se que se entremezclan con el resto de la comarca Éstas son las fiestas más importantes también cómo no hablaremos de fiestas de la comarca tan importantísimas como San Isidro en el resto hablaremos de los antídotos martirio de Argamasilla ya es otro voto hecho también hace mucho tiempo para la peste se hacen en algunos lugares de nuestra de nuestra comarca también bueno pues más o menos

Voz 1 06:43 no no van a faltar no no van a faltar fiesta yo creo que no

Voz 3 06:46 sí

Voz 1 06:47 bueno tampoco nos va a faltar donde encontrar información no eslavas a traer todo pero bueno tú eres el hilo conductor de todo lo que ha sido capaz de rastrear lo cierto es que el folclore la misma esencia que es evanescente se canta baila no se consigna va en libro son o no originalmente pues no siempre sencilla yo encontrar a la información de primera mano donde te vas a remontar tú porque me parece que nos vamos a hablar de nombres propios Rafael Ramón Fernández Rafaelillo Calixto Gómez también vamos a hablar de la Sección Femenina tenemos que hablar de la sociología de Puertollano que era nuestra es una ciudad de paso de tránsito en la que venía gente de muchos lugares de a trabajar entre otras cosas de la mina y que por tanto esos lugares dejaban también de tradición verdad

Voz 3 07:33 sí bueno el fuimos un lugar de tránsito de la para las minas mucho antes fuimos un lugar de tránsito de los pastores bondad parada y fonda de los pastores de la trashumancia eso también nos dejó muchísimo vamos a ver en una ciudad como Puertollano eh que creció desmesuradamente en aluvión a finales ya a principios del siglo XX encontrar una familia de Puertollano cuando hace cuarenta años para mí era algo muy complicado era algo muy complicado y entonces ya había que escarbar muchísimo había que hacer una labor de investigación muy seria para encontrar folclore había agoreros como en todos los sitios que decían si es que Puertollano no tiene folclore desde ya por Dios sí una aldea pequeña de doscientos habitantes tiene una jota como un pueblo como Puertollano no puede tener sus J entonces que es difícil porque han entrado muchos sedimentos estos igual que la arqueología han entrado muchos sedimentos a Puertollano ya hay que empezar colaboró Chita desempolvar efectivamente así fue un poquito a poco e fuimos tirando de hilos fuimos encontrando a gente no fuimos fuimos buscando informantes poquito a poco Nos dimos cuenta creo que el hilo del que podíamos tirar podíamos tirar pasada la sección femenina era un señor que era originario de Hinojosa de Calatrava que se dedicaba profesionalmente arte la sede de música no no solamente en Puertollano sino en pueblos de la comarca y que se llamaba Ramón Fernández le decían el ciego porque la invidente entonces él era el maestro de música ir e tenía una hermana que tenía una habilidad especial para bailar que posiblemente era la que aplicaba esa música el baile que se llamaba Lucía que por lo visto era una persona muy graciosa bailando esas son las primeras referencias en cuanto al siglo XX ese tubo de de la música tradicional que hoy conocemos y que están y que estamos haciendo los grupos folclóricos están haciendo en Puertollano Ramón Fernández le pasó la batuta un alumno muy aventajado que era Rafaelillo esto ya sí que lo puede sonar a mucha gente más porque es Rafaelillo hasta hace cuarenta hay tanto cincuenta años y era un hombre muy conocido que emigró luego fuera de Puertollano los hijos viven no he tenido el honor de contactar con con los hijos pero la verdad es que será un placer porque ese hombre ha tenido que dejar mucho escrito eh eh y luego nuestro y lo más directo fue otro alumno otro alumno y muy aventajado de ambos de él falle ya fallecido Calixto Gómez que según el nos nos contaba fue el último alumno Jam de muy pequeñito de Ramón Fernández El ciego y fue alumno ya casi compañero de Rafaelillo ese hombre fue para nosotros pues como una enciclopedia una enciclopedia que nos enseñó por prácticamente todo lo que sabemos dónde

Voz 4 10:57 eh eh yo

Voz 3 11:00 pude realmente desempolvar todo el folclore de Puertollano pues con este hombre y con otros hombres que ya tristemente desaparecidos los hermanos Merlo que tocaba el violín y otros La guitarra en la calle Torrecilla tenían una maravillosa rondalla de cuarenta cincuenta músicos compuesta por mineros y entonces todos los sábados y todos los dos

Voz 5 11:22 bingos esos hombres tocaban

Voz 3 11:25 en el centro de mayores de la calle Torrecilla en medio de esas dos horas tocando aparecían jotas fandangos Mazo burkas todo tipo de bailes claro que entonces tú cogidas a esa serie de persona medias por favor has tocado esta pieza al igual no pero eso era de antiguamente de cuando mi padre ahí con el con la brocha de arqueólogo iba sacando

Voz 1 11:52 yo hablo de antiguamente a está claro claro claro claro claro

Voz 3 11:58 no le gustaba mucho tocar el tango el vals que todas esas cosas alguna canción más moderna pero aquello de antiguamente es que ya lo tocaban prácticamente cuando se quedaban sin repertorio lo desde es cuando ya Chávez día ahora me están tomando una jota ahora están tocando un fandango pero eso fue mucho tiempo de observación entonces yo la primera pieza autóctona que ese montón Puertollano fue la jota la Jota de Puertollano

Voz 1 12:27 sí que es un tesoro porque es un tesoro según es creo esta jota de Puertollano resuena en toda Castilla La Mancha aquí estamos esencialmente acostumbrados a ella bien acostumbrados pero tiene su historia más que seguir contando lo que lo haremos a mi me parece que en este momento gracias a un CD de música tradicional de su comarca que es una auténtica joya que tengo aquí siempre presente porque toda la música ahora está digitalizada que nuestros archivos este lo tengo formato CD yo creo que hasta ha firmado porque en fin echo mano de yo con muchísimo gusto y la pista número dieciséis de no memoria de Puertollano que suene

Voz 7 14:06 se me ocurre una despedía mejor porque esto es la gota de Puertollano sin el arranque que lo escuchamos en directo aquí ya es la JJ domingo vaya J

Voz 8 14:15 es una de las jotas más había que hay en Castilla La Mancha de hecho ya te he dicho antes que son innumerables los grupos de la provincia de la región que la llevan dentro de sí