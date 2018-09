Entrevista Mayte Fernández, alcaldesa de Puertollano/ Hoy por Hoy Puertollano 4 de septiembre

Voz 1979 00:00 y entrevista a actualidad buenas costumbres son empezar las temporadas terminarlas también con la alcaldesa de Puertollano con Maite Fernández y con muchos muchos temas sobre la mesa también con nuevas músicas muy buenas músicas nuevas líneas hay que renovarse ya saben que dice la frase de no renovarse y no queremos eso ni mucho menos alcaldesa Fernando buenos días buenas

Voz 3 00:39 cómo estás bien bien estoy bien

Voz 1598 00:43 política del un vago bien

Voz 3 00:45 el verano ya dado

Voz 1598 00:47 bien los quince días que he podido descansar bien el resto del verano pues trabajando por la ciudad en el día a día porque la actividad en el Ayuntamiento se vuelve un poquito más lenta pero no separa entonces hay que seguir tomando decisiones el verano ha sido también intenso yo creo que la ciudadanía sabe que el verano ha sido movidito también en nuestro Ayuntamiento

Voz 1979 01:09 ya el curso político que empieza seguro que también pasarán muchas cosas de las iremos contando pero hoy esencialmente es el primer día del curso en la radio al primer magazine el primero fue ayer lunes a Cadena SER presentó sus novedades a nivel nacional y hoy martes lo hacemos aquí en el plano local comienza el curso radiofónico al curso escolar practicamente también el político y el radio pánico comienza en Puertollano con las fiestas patronales en honor a la Virgen de Gracia y hay que decir lo que no son unas fiestas patronales casetas es por la Virgen de Gracia son unas fiestas patronales y menos feria esto porque sucede Maite

Voz 1598 01:43 bueno yo creo que esto es un es un tema que hemos hablado muchísimas veces hemos compartido con los colectivos y con la ciudadanía en Puertollano tenemos la fortuna de celebrar fiestas dos veces al año además de las fiestas como el día del voto hay otras fiestas que celebramos con mucha intensidad la feria grande por decirlo así lo que son las ferias de Puertollano se celebran en mayo ahora acompañamos la fiesta de la patrona también colaborando desde el Ayuntamiento y dándole vida al Recinto Ferial porque la gente también en este principio de curso busca disfrutar y es la tradición en nuestra ciudad pero es verdad que la fiestas de septiembre son fiestas patronales son fiestas de mucha emoción y de muchos sentimientos y la mayoría de los actos centrales los importantes son los que programa la parroquia de la Virgen de Gracia y la Hermandad de Caballeros y de de las señoras también la asociación porque ahora hay una organización un poco más moderna no y en ese sentido yo sé que hay mucha gente de Puertollano que trata de de disfrutarlas en Familia que viene gente a visitarnos estos días que ya están por la ciudad y que ya lo estamos viendo y son unas fiestas muy entrañables en las que se dedica a gran esfuerzo para organizar y para colaborar pero que no tienen comparación con con las fiestas de mayo en la que se va la mayor parte de del presupuesto de la Concejalía de Festejos que por cierto es bastante pequeñito

Voz 1979 03:09 esta es una fiesta intuyo creo que todas las viví en manos que los que tenemos la suerte de estar aquí más de sentimiento que de que de grandes eventos aunque también se han programado cositas para todos los públicos como siempre

Voz 1598 03:22 si hace unos días de actividad sobre todo como decía el recinto ferial donde las atracciones van a estar en marcha a partir del día cinco sobretodo nuestros esfuerzos vuelcan en ayudar a organizar la ofrenda de flores que es un acto multitudinario donde hay que colaborar con la infraestructura con la seguridad con la organización pero que como decía al organizan desde la parroquia desde la desde la Hermandad de de caballeros y sobre todo la procesión que también tiene un nivel altísimo de organización de nuestra Policía Local de Protección Civil de la cofradía la traca final en la que se va a un tercio de los recursos de de festejos si en la que tiene que salir muy bien esa es una de las cosas que a la concejala o al concejal correspondiente siempre les les decimos de del equipo de gobierno desde la Alcaldía que el día de la a día fundamental para nuestra ciudad donde hay mucha emoción donde hay mucho encuentro donde hay mucha identidad y que la mayor tradición que hace el Ayuntamiento y que aporta es esa traca final que tenemos que disfrutar la todos

Voz 1979 04:25 Maite entiende de la polémica que ha acompañado los días previos a las fiestas casetas sido casetas no aquí habría que mencionar seguro muchas cosas también la nueva Ley de Contratos del Estado también que tenemos un un nuevo Secretario que es muy estricto como corresponde al cargo que que desempeña conciertos yo conciertos no la cerveza Ada que ya paso es toro pasado pero en cualquier caso no hubo ningún tipo de problema y sin embargo hubo mucho ruido demasiada crispación Bada

Voz 1598 04:48 yo en este en este tema veo dos escenarios distintos el escenario de la convivencia en la que entiendo perfectamente que los vecinos que viven en las calles donde los hosteleros pedido sacar barras porque el Ayuntamiento no ha organizado ninguna cervecera los hosteleros han solicitado sacar barras a la calle y la actividad organizar o dentro o fuera de sus locales eso estaba claro sí que entiendo y comprendo el malestar de los vecinos el esfuerzo que hace el Ayuntamiento es tratar de prever prevenir detener organizados los recursos de limpieza en los recursos de seguridad para que no pase nada yo entiendo que es mucho mejor que lo hagamos con tiempo sabiendo que actividad va a ocurrir hacerlo improvisado como nos ocurrió un año que salió la gente a la calle a la calle Numància y no había preparado ningún dispositivo de seguridad y hubo que cortar calles de manera improvisada a las seis de la tarde entonces entiendo que todo lo que pase por la regulación y la ordenación municipal es más sencillo de realizar yo entiendo también las quejas de los vecinos que no les apetezca estar por la tarde escuchando el ruido de la gente porque en esta ocasión no había ni siquiera musical en entiendo a los vecinos de fraternidad en ferias que soportan el ruido o cuando se hace en el centro o cuando se hacen las verbenas pero eso es un tema de convivencia ahora lo que me sorprende mucho y creo que no hace ningún favor a nuestra ciudad es el utilizar cualquier actividad cualquier evento cualquier proceso lo administrativo para arrojar al arrojar ataques a al equipo de gobierno no y ahí hay una responsabilidad política muy alta creo que todos los que que han ido opinando ofreciendo comentarios incluso hablando de de lo que es moralmente aceptable o no es aceptable para divertirse creo que vivimos en un Estado de derecho hay libertad yo confío también en que nuestros jóvenes y la gente que disfrutó que pueda disfrutar de un evento de estas características son responsables criminalizar los hablando de que esto era un esperpento pues yo no voy a dar mi opinión personal sobre lo que haría o no haría o lo que me parece mejor o peor pero sí que me parece que es injusto verter la sobre el comportamiento de los demás ir respeto muchísimo y creo que ahí hay que seguir trabajando en el tema de la convivencia del ruido de que los vecinos se sientan molestos porque de todos estos actores que han ido hablando estos días los únicos de verdad que creo que hablan con con justicia o con algún elemento de juicio correcto son los vecinos el el resto creo que han intentado utilizar un evento que puede ser polémico para sembrar discrepancia para lanzar la manzana de la discordia y generar un ruido que desde luego a Puertollano no le favorece yo creo que las fiestas de muchos pueblos que viven en la calle en todas las calles hay vecinos la corona catalano ponga

Voz 1979 07:32 pueblo donde no ese vivan en la calle

Voz 1598 07:34 lo que hay que hacer es regular ordenar dar permisos controlar que no pase nada utilizar las medidas de seguridad en este caso reforzamos a la policía con servicios extraordinarios también para que colaboraran y ayudarán a la actividad pero tampoco podemos vivir en un pueblo muerto donde no se se hace actividad donde no se aprovechan la fiesta para los intereses lucrativos que es la licencia que han tenido no usar el suelo para una actividad lucrativa estamos hablando siempre de generar riqueza degenera la actividad genera entusiasmo cada cosa que se mueve desde luego cuesta un esfuerzo grandísimo en la en la opinión que los responsables y los líderes que tendrían que estar trabajando por hacer una imagen positiva de la ciudad pues se han dedicado estos días de una manera que yo no comprendo porque luego ha pasado el sábado estamos a martes creo que que el la fiesta o la organización que los hosteleros hicieron de este día uno de septiembre pues ha pasado sin incidentes sin cosas a destacar y con una organización en la que se cumplieron los horarios y en la que todo el mundo ha hecho un esfuerzo para que saliera bien que creo que en eso consiste en que todos colaboren para que las cosas salga bien no en mal meter ni en generar ideas en negativas

Voz 1979 08:52 es que no hubo ningún tipo de incidencia más gente hablando de la verdad que al final la que participo en ella en fin esto ya pasó y supongo que es mejor centrarnos en el futuro por ejemplo en el futuro inmediato el mes de septiembre está marcado la presentación la puesta de largo oficial del museo Cristina García Rodero está ya todo preparado está incluso ya el día elegido pero todavía no se ha comunicado no sé si lo podemos anunciar en esta entrevista

Voz 1598 09:14 bueno como hay muchos actores muchos invitado yo creo que que lo anunciaremos cuando todo el mundo esté de acuerdo no es inmediato al decir que es la primera quincena de septiembre ya has íbamos dando un poco de de interés y de misterio hoy tendremos a la gente atenta desde luego está previsto que que nos acompaña a la inauguración el presidente de Castilla-La Mancha quiero decir además que la Viceconsejería de Cultura ha sido fundamental en la organización y en la puesta en marcha de este Museo de Fotografía porque ha colaborado codo con codo con la concejal que además ha encargado a todo el mundo sabe que ese proyecto lo ha liderado ella tenía era un museo dedicado a una mujer fotógrafa que probablemente si no me vas no me fallan ni mis fuentes base de datos es el primer museo dedicado a una mujer fotógrafa en toda España pues tiene mucho sentido puede ayudar mucho a la Ciudad de Puertollano a posicionarse en el mundo de la culto para recibir visitantes en un trabajo de verdad que que se está realizando con muchísima ilusión con la presencia de Cristina físicamente aquí dirigiendo las exposiciones en la colocación trabajando codo con codo con nuestros trabajadores también del plan de empleo pero también con los trabajadores municipales en un proyecto que nos hace muchísima ilusión mucha ilusión yo creo que es un proyecto fantástico para la Ciudad de Puertollano y espero que también se corren ríos de tinta hablando cosas positivas del Museo de Cristina García Rodero que se merece el homenaje por su vida por su esfuerzo por lo que nos ha transmitido con su mirada desde la fotografía así que la exposición que nos presenta va a impresionar a la gente que no la conozca porque sólo sólo ver los cuadros Yassin colgar impresiona llaman la atención y genera emociones y estoy convencida que el trabajo de Cristina lo que significa como la mujer en el mundo del arte en el mundo de la cultura y de la fotografía también va a ser un un modelo para muchas mujeres y para mucha personas que que defiendan un interés y una pasión en su vida

Voz 1979 11:09 que corran ríos de tinta minutos de radio también de Tele porque al final las buenas noticias hay que contarlas por supuesto yo creo necesita buenas noticias en este momento más y estaba anunciada no para septiembre pero sí para el final del verano más o menos otra buena noticia muy buena muy importante en lo laboral que es pues el inicio de las contrataciones en enferma solar el inicio casi de la producción porque yo recuerdo el solemne acto de inauguración en que el presidente de Ferrer Globe Javier López Madrid hablaba de que los primeros kilos de producción salieran de la fábrica Puertollano a final de verano yo no sé si llegaremos a tiempo a eso pero en cualquier caso los plazos ya se acortan y debe estar a puntito todo no

Voz 1598 11:45 bueno nosotros estamos haciendo un seguimiento desde el Ayuntamiento porque somos responsables de de hacer la las licencias idea acompañar las obras las obras eh yo invito a la gente que le gusta pasear o coger el coche y darse una vuelta por la ciudad a que pase por la Nava porque se ve en el día a día cómo avanzan las infraestructuras que van a dar cabida a esta actividad y espero que para este otoño los solar convoque el concurso como lo la selección de personal que va a trabajar en este proyecto estamos muy entusiasmados con él qué va a ser un proyecto importante para nuestra ciudad el el que en las mismas terrenos el en las mismas instalaciones de Silicio Solar que tantos tantas penas no dio y tanto sufrimiento se convierta en una actividad nueva con nuevos empleos que van a generar a su vez otros empleos creo que es importante la noticia también Ence que está ya trabajando en la construcción de suplanta sí otros dos o tres proyectos que que siempre digo que hasta que no digan las empresas no podré contar pero que están ahí encima de la mesa y que este final de legislatura va a ser intenso en ese sentido y estoy deseando poder contarlas y poder decidir cuál ha sido nuestro papel en en buscar esas inversiones sobre todo las que generan ese empleo directo que que trabajamos y que defendemos y que además lo decía la semana pasada en Puertollano ahora mismo a nivel de empleo en afiliados a la Seguridad Social está al nivel del dos mil ocho antes de de que la crisis llegara a todo el país que en Puertollano saben ustedes que llegó más tarde y ya no hablo de tasas o porcentaje de empleo porque hay cada uno utiliza a lo los datos de empleo según le convenga pero en afiliados a la seguridad a la Seguridad Social al número de trabajadores en activo ahora mismo estamos igual que en dos mil ocho y eso es importante porque hemos estado más abajo vamos recuperando poco a poco el tejido laboral las personas que que estar en activo trabajando las que buscan empleo estaremos en una tasa en torno al dieciocho por ciento de desempleo que también son cuatro puntos menos que cuando empezó

Voz 4 13:52 eh la crisis que es

Voz 1598 13:54 cortante que aunque todo el mundo esté deseando encontrar el trabajo de su vida y no marcharse y regresar a Puertollano y que sabemos que eso es así lo conocemos pero que se van dando pasos pequeñitos pero positivos

Voz 1979 14:06 para la promoción económica es fundamental estar listos ponernos muy guapos por ejemplo nuestros polígonos industriales la semana pasada conocíamos que la firma del convenio de las comarcas mineras para Castilla La Mancha es lo mismo para Puertollano es inminente no yo no sé si tenemos ya una fecha uno pero en cualquier caso lo importante es que esto va a desbloquear ocho millones de euros en ayudas cuál va a ser a partir de la firma el calendario de actuaciones ya además de mejorar el estado general de nuestros polígonos yo pregunto siempre a ver si cuela estarán más

Voz 1598 14:31 llenos en los próximos meses se estarán es se se irán llenando los polígonos porque los proyecto llegan lo importante es también y eso tiene mucho que ver el tema que hablábamos al principio que nos planteamos a la gente con con temas que no le favorece nada a la ciudad y que cuando tenemos a empresas que están dispuestas a iniciar su actividad su inversión en nuestra ciudad que que hagamos todo lo posible por convencerles para que se queden aquí que bajemos el nivel de crispación que algunas veces supera de lo lo deseable no aunque haya debate porque el debate público es importante es interesante ayuda a crecer pero que también tenemos que ser positivos y contribuir a que los proyectos salgan entre todos todos somos responsables en ese sentido el Plan del Carbón yo creo que hay un elemento importantísimo y una recesión política eh que tengo obligación de hacer ni lo firmamos con la antigua presidenta de Castilla La Mancha con la señora Cospedal cuando ya estaba en el presupuesto ni lo firmamos con el señor Rajoy en el Gobierno de España y que ha tenido que haber un cambio de Gobierno para que el presidente García Page pudiera conseguir ir cerrando fechas para firmar este convenio ya la fecha todavía no está en el calendario pero yo estoy convencida que antes de diciembre firmaremos el Plan del Carbón y quiero recordar a la ciudadanía qué es el último en firmarse que el Partido Popular ya había afirmado en el Gobierno los convenios de otras tres comunidades autónomas que aparecían en el decreto que había una voluntad expresa de no firmar el de Castilla La Mancha y eso es importante que lo conozcamos y ahí sí que hay debate debate muy interesante sobre quién está trabajando por esta ciudad como el Gobierno positivo abierto y que quiere cambiar las cosas de verdad consigue escuchar a una ciudad como Puertollano

Voz 1979 16:18 Calendario por tanto de de actuaciones por donde se va a empezar que es lo más urgente era más prioritario porque me parece que una vez conseguida la firma luego hay que hacer una firma individual de cada uno

Voz 1598 16:27 hay que hacer los convenios específicos nosotros tenemos las tareas hechas de hemos sido buenos estudiantes hemos presentado ya los proyectos de lo que hace ya pues un año aproximadamente creo que fue en octubre yo personalmente fui con el director general de Industria Madrid ya presentamos lo la memoria de de los proyectos ya están allí y una vez que se firme el convenio marco hay que negociar los acuerdos específicos en los que participarán también los sindicatos y estaremos acompañados pues de los agentes sociales en la toma de decisión pero cuando se firmen los convenios específicos lo que hay que empezar esa a planificar las inversiones y hacer todo los procedimientos como decías tú ante la nueva ley de contratos que cambie alguna cosa pero que sobre todo lo importante es no sólo la adecuación de los polígonos también habrá e inversiones que por fin además no llegan por dos sitios habrá que tomar la decisión pero el carril bici estaba en la en la propuesta por tanto habrá que tomar decisiones además con la ciudad con la gente con el pueblo para ver cómo lo terminamos de trazar pero también venía el el carril bici habrá muchas cositas que además se sumarán a la Eduso estamos esperando la notificación y que en los próximos años en Puertollano vamos a rezar vivir inversiones pues en torno a veinte millones de euros entre los ocho del Plan del Carbón los doce de sí que tienen que ser un revulsivo para la ciudad y también una inversión que permitan las empresas locales entrar en en en esta competición y trabajar y obtener recursos y coger obras y dinamizar la economía

Voz 1979 17:52 en qué punto estamos con estos proyectos de la deducir

Voz 1598 17:54 al de la notificación de del Ministerio se publicó en el Boletín que se nos había concedido y ahora tienen que notificar unos al ayuntamiento para que aceptemos Yesa si se les sorprenderá a la gente pero las subvenciones hay que aceptarlas tendremos que aceptarlas y a partir de ahí se contrata la oficina técnica empezamos a a desarrollar los proyectos

Voz 1979 18:14 Pilar del tema políticamente Se inicia también decíamos el curso escolar el curso radiofónico al político aseguró que también se inicia un curso que será de precampaña campaña ahí elecciones con una nueva corporación que va a ser de veintiún concejales en el horizonte eso será en mayo que espera de este tiempo hasta que lleguemos a mayo cuáles son los principales retos a afrontar a nivel ayuntamiento donde evidentemente cuanto más consenso mejor y por otro lado en el propio partido buena nota del ayuntamiento Inge

Voz 1598 18:39 da lo importante es que los proyectos que se han iniciado se vayan finalizando que que termine la legislatura pudiendo hacer una buena evaluación sobretodo en el principal objetivo que teníamos que era promocionar nuestra ciudad hay promocionar la economía hay contribuir desde nuestra competencia de una manera humilde a la generación de empleo y a nivel político pues no sé yo creo que que nosotros sí yo soy muy dada eso soy poco cortoplacista me gusta ir en el día a día pero también pensando en él duro de nuestra ciudad yo no me planteo nada más que trabajar todos los días yo creo que que me gustaría que la legislatura durarán como en Estados Unido cinco años porque la verdad que se quedan se quedan justita Ike no Nos perdamos sólo en el debate partidista no sino que también todos asumamos la responsabilidad de que este que gestionarlo hasta el último día no y que hay que finalizar todo lo que está empezado sobre todo como decían los proyectos empresariales y empezar a ver a nuestra gente a la gente de nuestro pueblo trabajando en estos proyectos

Voz 1979 19:42 el ruido y entiéndase ruido como la repercusión los impactos los comentarios en redes sociales ojalá sea por buenas noticias por buenos proyectos por cositas que empiezan como empieza la temporada radiofónica hay el curso como siempre la empezamos con la alcaldesa Puertollano Maite Fernández muchas gracias por estar aquí y mucha suerte