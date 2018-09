Nacido de la tierra, con Domingo Ruíz, Hortensia Gómez y Josy Gómez/ Hoy por Hoy Puertollano 4 de septiembre

Voz 1 00:00 damas caballeros en una nueva temporada mal haríamos en no contar con una nueva sección que ofrecerles esto es como el niño con los zapatos nuevos o como quién estrena algo que le hace especial ilusión es novedad de verdad lujosa de esta temporada radiofónica dos mil dieciocho diecinueve una sección que se llama nacida

Voz 1 00:42 desde se presenta con el ritmo alegre de una polca esto es ciudad a tierras verdad pero también ha del afán del estudio serio riguroso vocacional cariñoso de Domingo Ruiz nevado que es el padre de esta sección aunque sea que no le gustan los personalismos hola domingo cómo estás buenos días hola buenos días domingo nacido de la Tierra vamos a hablar de que de folclore

Voz 3 01:06 vamos a hablar de folclore de tradiciones de lo nuestro

Voz 1 01:10 vamos a hablar en plural porque aquí hay más gente que nos está acompañando en este nuestro estudio ya lo saben calle Cisneros número tres y que van a jugar dos chicas dos mujeres habrá más probablemente a lo largo de de esta sección que van a jugar un papel fundamental porque domingo se va a encargar de la teoría yo de las preguntas ellas nos van cerrando los ojos no van a retrotraer en el tiempo para ilustrar aquello de lo que estamos hablando quiénes son haya domingo

Voz 3 01:38 pues ella son Hortensia que es cantante fue una de las primeras cantantes del grupo Virgen de Gracia una mujer que entregó su primera juventud en prepararse en formarse para la difícil tarea decantar folclore porque para cantar folclore hay que tener mucha entrega y hay que tener un timbre muy especial de voz y ella yo sé que su su mejor juventud sus primeros años de joven lo lo intervino en en prepararse para cantar en mi humilde opinión llegó a ser una de las mejores intérpretes de Castilla La Mancha y prueba de ello pues es sus grabaciones en las podemos oír en en en diversas piezas generaciones y luego también tenemos a José Arévalo Gómez Gómez Arévalo perdón que yo no las conozco tanto tiempo la conozco unos años pero es una mujer que tiene un afán de servicio una fan de voluntariado impresionante conmigo excompañera de el coro del centro de mayores y me consta que tiene un maravilloso grupo en la asociación de vecinos Santana que creo que se llama todo

Voz 4 02:51 sí tema pertenece a al programa educación básica de adultos eso depende del del Ayuntamiento ese Santana en el barrio donde ensayamos muy bien

Voz 3 03:03 hijo así pues no facer la dramatización o teatral teatralización de momento sublimes de la vida por ejemplo la matanza cuando las mujeres hacían lideraban el bodrio empezaban a cantar porque decía la tradición que si no se cantaba en el entorno de la matanza sino hacia un entorno agradable podría llegar a ponerse mal entonces las mujeres cantaban o otra tarea cotidiana que era la la banderas cotidiana que podía ser profesional también porque había mujeres que se dedicaban a ello cuando llegaban a la charca o llegaban al lavadero todo era alegría hay saludos hasta que hasta que algunas el ocurrir a meter un mono o una ropa oscura y la otra por debajo tenía pues prendas blancas de puntillas y entonces ya la cosa se tornaba un poquillo más rara ya había que mediar las más mayores del lugar eso no lo hará vivir vivir sentir en vivo Jose y con un grupo de compañeros

Voz 1 04:10 y lo vamos a yo esto siempre recomiendo cuando alguien nos dramatiza algo cuando tenemos algo parecido a teatro la radio y créanme que este año vamos a tener mucho teatro y me parece que José y sabe de qué estamos hablando yo siempre recomiendo a nuestros oyentes si pueden cierren los ojos y que se dejen volver y acariciar por lo que están escuchando porque verán cómo la memoria se vuelve sepia estamos si echamos la vista atrás de repente estamos por ejemplo hay en la bachilleres viendo cómo lavaban que es uno de los arroyos de Puertollano pues presentado el programa toca decir que va sonar los martes que se va a alternar con otra delicia para los oídos ya saben ya conocen música maestros que del programa que hacemos de la mano del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozábal de Puertollano Ike aquí esencialmente bueno pues vamos a oir de todo lo que pasaba de todo lo que se hacía ya conocer un poquito mejor hasta donde llegan nuestras raíces aquí ese gesto a todo el que quiera a escucharnos contenidos domingo ilustra nos

Voz 3 05:07 bueno pues lo primero que queremos ACB ante todo es divertir de verdad entre tener recordar a todas aquellas vivencias de nuestros mayores icono yo estoy aquí para intentar potenciar la extradiciones cuál de nuestros contenidos pues el folclore tiene es inmenso es la propia vida yo creo que lo más importante que podemos hacer de desde estos micrófonos es recordar a antiguas danzas antiguas oficios tareas agrarias muy importantes que a la vez que se entremezcla hablan con los ciclos de la vida recordarle calendario religioso festivo que se fundía muchas veces porque la Iglesia tendía Christian Izar toda la fiestas paganas y se fundían unas con otras los antecedentes de la celebraciones anuales intentar esas celebraciones anuales de nuestra ciudad de nuestra comarca pues hacerle promoción también no nos podemos olvidar de de los eventos folclóricos que tenemos en Puertollano que son muchos en nuestra comarca y cómo no nuestra provincia bueno que se vaya conociendo las distintas variedades de nuestra música así nuestras danzas de la comarca de la provincia de la región porque cuando se oye hablar de folclore parece que se oye hablar simplemente de jotas no Castilla La Mancha la provincia de Ciudad Real es muy rica en folclore y tenemos jota fandango siguiriyas malagueñas y un largo etcétera entonces todo ese abanico lo iremos tocando pues para que para la que el folclore es algo desconocido pues sea algo más

Voz 1 06:55 más las fuentes Domingo que tú sabes mucho de ondas aprendido

Voz 3 06:58 bueno pues yo tuve la inmensa suerte de que el gusanillo de folclore me picó desde desde muy desde muy jovencito yo empecé empezando a bailar a los diez años cuando viene judía la Puertollano con catorce años casi con quince ya comencé con el folclore con quince años ya estaba el grupo Virgen de Gracia ya estaba iniciado con dieciocho veinte ya eran un grupo que tenía cierta identidad en Puertollano oí en la provincia entonces eso pues me hizo tirarme a al barro tirarme a la arena decidir el pueblo por pueblo de nuestra comarca pues a beber de la fuente de nuestros mayores eso te hace pues entender todo mucho más te abre mucho la mente entiendes el porque de muchas cosas tanto en la subida Diana como en su forma de actuar su forma de vestir y sobre todo su forma de divertirse era a través de las músicas tradicionales esa será una de las fuentes no podemos olvidar que habrá temas que hablemos pues por ilustrar un poco Si hablamos de medicina tradicional pues tendremos que intentar traer alguna persona de cierta edad que haya hecho pues a ese tipo de medicina porque era principalmente a través de la hierba a través de Remedios Natur es caseros intentaremos en alguna ocasión traer a algún especialista que que no hay demasiados pero sí que hay gente que está muy formada y entonces a través de de la historia el folclore y la historia están íntimamente unidos a través de la historia a través de de la etnografía pues no debe explicarnos muchas cosas que no son demasiado fáciles de entender y luego los utiliza haremos como no no como como la base principal porque el folclore es debe ser como la arqueología debes estar en el yacimiento para aprender de él no se debe ser folclorista y de método de descritos

Voz 3 09:14 en algunas ocasiones es útil entonces también nos vamos a basar en documentación escrita por grandes de especialista

Voz 1 09:24 pues me parece efectivamente que vamos a ser sin duda rigurosos que es domingo Hortensia ahí Jose iban a saber de lo que hablan de lo que cantan lo que recrean sólo nos queda decirle a la gente que este programa La Habana escuchar insisto los martes dos veces al mes en alternancia con música maestros que desde luego a que en fin vamos a tratar de de contar todo con muchísimo rigor con calma para no apresurar no es para no dejar cosas valiosas fuera siempre predicando con el ejemplo a mi me gusta mucho atracar atracar en Radio quiere decir que yo tengo aquí una persona que cantaría pedir que cante a yo y eso de que interpreta ya solita de que en mono logre o de que reclame va a ser un poco más complicado pero retén sea una especialista en los micros abiertos guapa Cándana lo que quieras

Voz 3 10:13 yo creo que deberías decantar eso que que suena por toda Castilla La Mancha ahí es como soy Carbon herida no

Voz 5 10:22 esto es un atraco blanco a Panamá complots si ya de entrada lo más bonito y lo más representativo de Puertollano a ver qué sale estoy como un plazo no hace falta

Voz 1 10:31 qué fuerza es demasiado en un tono menor pero cantaras toques a Mecano

Voz 0277 10:41 carbón Eric ahí está y a mí

Voz 7 10:50 poco

Voz 6 10:55 traigo la cara manchada

Voz 0277 11:02 era muy limpio modelo no por Puerto Llano

Voz 7 11:08 le que le

Voz 0277 11:10 sí

Voz 6 11:12 de la Fuente ha criado

Voz 0277 11:18 paseo de gala

Voz 7 11:20 le

Voz 0277 11:23 es

Voz 6 11:24 hija de madre además con agallas en la mina décadas nada nada