SER&Asociados, con Ana Valderas, presidenta de Santa Águeda/ Hoy por Hoy Puertollano 5 de septiembre

Voz 1 00:00 qué semana más especial de verdad normalmente esta sección Sergi asociados debería sonar los lunes este lunes no tuvimos programación ayer programación especial con una larga entrevista monográfica la alcaldesa pero no no se piensen que una semana es eso una semana buena sino tenemos una buena sombra a que con la que going cobijar nos alguien a quién arrimar nos bien de verdad si este es el primer miércoles que no lunes del mes de septiembre esto es lo que haga sonar

Voz 1 00:54 siempre trae a la radio a las duras y a las maduras siempre siempre siempre feliz

Voz 5 00:59 Ana Valderas no

Voz 6 01:01 como decía hoy que alegría mal que cuentes conmigo esta temporada estoy contentísimo de recibirte aquí en tu casa nos hacen muy difícil

Voz 7 01:09 esto es a todas las Salinas de Santa Agueda por supuesto que sí

Voz 1 01:11 le mandamos un beso enorme a todas ellas que si el lunes dijeron bueno dónde está Ana no estará en boca de Santa Águeda que no que no nos hemos olvidado ni muchísimo menos porque lo cierto es que nosotros hemos hecho como casi todo el mundo todos los medios parón de verano vosotras no

Voz 7 01:26 la NASA tras no Amalia es que el movimiento asociativo de pacientes no entiende de vacaciones ni de fechas hemos hecho somos equipo y hemos hecho

Voz 6 01:36 hay que esta es es imposible que podamos fallarle

Voz 7 01:40 nadie no ávido mujer diagnosticada de cáncer de mama o no habido mujer con alguna angustia alguna sospecha tú ya sabes que la mente es libre y la mente a veces hacemos el mundo pero no cuando una mujer tiene una sospecha realmente es que hay un problema ha habido una mujer así que no nos haya buscado no hayan encontrado faltaría más

Voz 1 01:59 esta es además estáis también online por Internet pero en persona siempre mejor para no retrotraernos demasiado esta misma mañana me consta que una pareja de Almadén que igual nos están escuchando han ido a veros evidentemente con con un problema relacionado con el cáncer de mama a mi esto me suscita una reflexión pues no sé si habrá asociaciones Almadén desde luego Almadén Ciudad Real que da más cerca o igual más o menos pero han venido a Puertollano de lejos porque

Voz 7 02:25 por algo eso indica lo primero que cuando en plenas vísperas de fiestas y te busca la gente indica el grado que una mujer tiene de desesperación y de hundimiento es verdad cuando el cáncer de mama te hunde un pozo sin fondo por muchas cosas hice fíjate que hoy día se conserva el pecho hay un diagnóstico precoz una detección precoz todo funciona muy bien pero fíjate lo que significa un hecho

Voz 1 02:53 el primer impactos que duele mucho aún sabiendo que muy probablemente malo

Voz 7 02:58 siempre decía el doctor Estapé el texto State fue el primer oncólogo del país que conocimos siempre decía es que cuando una mujer les diagnostica de cáncer de mama es como cuando un rayo cae en la Casa de Campo que está toda la familia disfrutando el fin de semana en su casa de campo todos los nietos los sobrinos los hijos Rayo rayos la o miembro pero queda retocado queda todo como reclamado quedan todo resentido pues así es el caza aunque se le diagnostica un miembro de la Familia todo el entorno familiar esta tiene un grado desesperación tal que no saben ni a quién recurrir en este caso recurren a nosotros pues nos encantadas porque para eso está la Asociación para atender a toda aquella familia esta pareja de la que hace nada escasos minutos sacaban desde el cruce la mama entraban muy serios y muy tristes se han ido con una sonrisa

Voz 6 03:53 eso es eso es lo más Mario

Voz 7 03:56 para nosotros señal de que es terapéutico hoy día como bien has dicho tú y como que eres un hombre joven sabes que el futuro está en lo virtual en la online el el en Internet pero no hay problemas que es imposible eso para hacer una reclamación

Voz 6 04:12 cuando vende salvo

Voz 8 04:13 si sale de efectivos pero cuando eterno

Voz 7 04:16 justifican cáncer de mama aun a pesar de que estás en las mejores manos porque hay un equipo maravilloso en Puertollano de cirujanos ginecólogos maravilloso todo funciona de maravilla una coordinación máxima que hay entre la caravana detección precoz que decimos caravana para entendernos pero es una campaña de que el screening que es una clínica donde tienen esa convenio bueno pues entre eso tu médico de cabecera tardan nada en arte antes de que llegues a tu casa ya están llamando venga por favor que le tenemos que

Voz 1 04:48 examinar cómo que sabes que hacen después está

Voz 7 04:50 demografía cuando no el radiólogo lo valora lo interpreta IB que hay algo que es sospechoso inmediatamente te citan para una ecografía luego posteriormente para una biopsia que es lo que al cien por cien dice el problema que puede haberlo o no haberlo así que pues nosotros muy contentas de que es este movimiento asociativo de pacientes durante veinticinco años

Voz 6 05:12 todavía ofrezca está todavía no de alta gama que ojalá Mario desaparecía éramos algún día para que desapareciera el cáncer de mama por ejemplo dijeramos María cerramos el chiringuito Llanos venimos más a la Ser habría como que no te has equivocado

Voz 7 05:31 pues así seguimos mientras tengamos aliento tengamos sobre todo ilusión fario lo que hay que tener y sobre todo coraje para luchar contra viento y marea con todo lo que nos viene día a día Mario porque aquí alicientes hace poco en esta época de esta crisis tan atroz que ha habido una política Nos decía bueno vosotros porque en muchas asociaciones han cerrado claro porque a nosotros la motivación nuestra no es una subvención las subvenciones a erradicar

Voz 1 05:58 no hablará aspecto no es lo mismo una asociación de aeromodelismo me padece una que ayuda a personas le diagnosticó cáncer es que diferenciar

Voz 7 06:07 claro entonces y me preguntaba eso porque que no está en el asociacionismo no comprende realmente fíjate Mario cuatro tantos en el mundo porque en todos los congresos en todos los todos los consejos que formamos parte los que pedimos formar parte como por ejemplo ahora en el ministerio que volvemos a formar parte de siempre decimos que no sea de profesionalizar es que la clave es profesionalizar lo pero cómo vas a meter en una asociación de pacientes a un profesional a un auxiliar administrativo tú te crees que esta pareja que ha venido hoy aquí es decir el auxiliar administrativo con todos mis respetos a los auxiliares administrativos no tenemos que ser

Voz 1 06:49 lo que es la experiencia

Voz 9 06:51 ya directa Libia país proporcionales que son muchos años ayudando e insisto tanto tanto tanto como el diagnóstico la atención la biopsia la operación la rehabilitación y volver a hacer vida normal que es el mejor de los finales posibles tanto como eso ayuda una actitud mental positiva saber qué leer donde consultar aquí en arrimar como eh

Voz 6 07:12 es un árbol se arrima la sombra le cobija le hemos ofrecido

Voz 7 07:19 no todos los libros que hay editado de esta patología no los ha querido esta chica sólo quería hablar conmigo como paciente de cáncer de mama que soy sólo por eso lo ha dejado todo ya

Voz 6 07:30 pero ya llegará el momento que te lo lleves

Voz 7 07:32 pero ahora no necesitaba otra cosa si están aún de la noticia del impacto de lo que se le avecina Le hemos dicho vamos a ver a la gente un poquito no pienses estás en las mejores manos hay un equipo multidisciplinar esperándote

Voz 6 07:48 el día

Voz 1 07:50 cura más y mejor si no bueno

Voz 6 07:53 claro que pasa Mario

Voz 7 07:56 que las ciudades grandes y en el ámbito rural hay una diferencia muy grande si no tienen información la información tú sabes que es la mejor arma en Almadén pues es que lo primero no hay asociación de mujeres con cáncer de mama eso para empezar por eso ha sido inteligente bienvenida a pedir ayuda pero todas las que están todas las mujeres que están de voluntarias en Santa Agueda son pacientes ni tienen por qué serlo nunca en la vida como tienen tanta información Mario si las oyera hablar es que nosotros no tenemos miedo a nada porque como hemos visto aquí hemos oído y sabemos perfectamente lo que es de lo que se trata pues no tendríamos ese pavor que es que no es miedo ni terror Mario es pavor

Voz 1 08:37 es que no hay cosa que pueda dar más miedo a las cosas como son a ver yo entiendo perfectamente que aún no padre el edema en miedo lo que le puede pasar a un hijo pero de lo que pueda pasar en carne propia a mi me parece que es la más espantosa de las realidades que uno necesita un apoyo experimentado piensan que se han llevado porque hoy estamos haciendo un recorrido es casi desde el minuto cero como si fuera un programa piloto aunque aquí no conocemos y los oyentes no conocen de sobra pero me consta que han venido y que ya se han llevado por ejemplo su cojín y que quién sabe si en el futuro la falta por ejemplo la prótesis capita

Voz 10 09:09 decíamos que tú sabes que las mujeres habilidosa taller costura que te gusta vivir eso siempre fueran mujeres habilidosa hace unos cojines mira

Voz 7 09:21 eso es una cadena todo una lo corta otro lado hilvana otro otras repasa la máquina que por cierto necesitamos otra máquina de coser porque nos dio hoy perdón nos dieron algunas marcas nos dieran algunas tiendas algunas la verdad necesitaríamos otra pero bueno ya lo veremos a lo que íbamos a otra le pasa la máquina otra ley mete es mira agua no porque ese cojines almohadas Solidaria con forma de la razón no es así como así en espontáneamente nos nos la queramos hacer cada una

Voz 1 09:51 esas materias hay que pagarlos que paga

Voz 7 09:53 Hurley hay que diseñar lo hay que darle la forma adecuada para que la mujer que operan de mama les terapéutico no un engorro y no un estorbo porque la noche que te operan varios que no sabes qué hacer con ese abrazo no lo sientes porque tienes anestesia pero si sientes que tampoco te lo puedes pillar lo puedes dejar bueno pues con esa moda maravillosa en tu sofá cuando recibe una visita Mario incluso vemos a las mujeres que van por la calle debajo del brazo esa es una maravilla señal de que te va bien para la liza y eso que hoy día están de suerte las mujeres diagnosticadas porque les hace el ganglio centinela la previa de centinela significa que no te hacen un vacía dactilar tremendo como antaño que te podían quitar treinta ganglios bueno y analizaban los que estaba el mal por así decir hoy no hoy que pone en isótopos radioactivos en la axila el gran yo que esté mal o los ganglios en plural que estén mal se tiñen de azul iban directamente a esos sí hay uno como si no hay ninguno como si hay más con lo cual qué significa que hoy día ya no se ven esos brazos monstruosos con un tema que antes las mujeres tenían que es una modista a que les hiciera la ropa porque el brazo afectado por su cáncer de mama era el doble de gordo que el otro bueno pues eso hoy día ya no existirá porque no existen gracias a las asociaciones que les se hemos metido caña a los políticos de turno

Voz 6 11:16 hasta decir basta

Voz 7 11:18 porque estamos en el siglo XXI o aún no pues como estamos en el siglo XXI se tienen que implantar las técnicas más novedosas

Voz 1 11:25 lo más vanguardistas pero

Voz 7 11:28 aun y así si la última que ha venido de la cara a modo decía que tenía no tenía ningún cambio aceptado pero sí que el brazo no lo podía dejar porque la operación le impedía tal pues cena lleva telón Mario lo primero que se eran es el cogen solida área preguntabas qué es lo segundo todos los libros todas las revistas en este caso no la han querido porque no no les interesaba leer nada quería saber de nuestra boca mirándonos a los ojos y agarrando las manos quería saber lo que estaba pasando lo que le podía pasar en un futuro entonces fíjate mayo hablamos de los nombres de tumores tú sabes que hay una unos tumores más agresivos que otros triple A negativo que hay unos avances importantísimos en triple negativo pero que es de pronóstico sabes más complicado que por ejemplo un tumor que sea medular tal o un tumor que sea in situ era bueno pues digo y cómo se llamaba tumor porque nosotros digo hablamos así con nombres apellidos

Voz 6 12:32 pues mira yo les digo mira

Voz 7 12:34 durante pues igual que el mío digo pues fíjate aquí estoy después de veinticinco años Mario mejor que eso mejor que oír eso yo creo que ya no te va serbias nada si después de veinticinco años ha visto que con industriales fin trate estamos así es verdad que

Voz 1 12:50 quizá más que cualquier otra cosa más que cualquier cosa que puedas leer esos libros vuelven o no quién sabe pero el hecho de que tú has dicho y contado

Voz 7 12:59 exactamente al final de Mario y le he dicho que nosotros no trabajamos para asociadas ni para afiliada hombre que nos encanta que hagan socias

Voz 6 13:06 eso para empezar pero que no

Voz 7 13:09 nada trabajamos en Castilla La Mancha por las mujeres nos da igual que sean de Puertollano que te Almadén que de Toledo que tampoco hay asociación de mujeres con cáncer de mama tampoco entonces cómo trabajamos por la mujer pues realmente queda todo dicho

Voz 1 13:24 la sociedad a todo lo que haga tareas persona irse ayuda

Voz 7 13:28 Nos preguntabas cuantas socias somos pues mira siempre te digo lo mismo Mario te lo vuelvo a repetir nos gustaría cerrar el chiringuito por falta de socias porque el cáncer de mama asociadas dejara de existir el cáncer de mama Dahl no es así no son los asocian las afectadas de cáncer de mama sino la vecina la amiga la hermana la madre tenemos una socia Ana María Rodríguez que bueno está siempre como empresaria que es está entre mala de Puertollano Puertollano bueno pues este verano ha venido soy hija de Australia te allí a venir a visitarnos a Santa Cruz de la mamá dice Ana Isabel también a que vengo quizás es socia mi hija madre mía pues Millan que sea mala hija Diana que se llama la madre es que son adorables bueno esa es la encargada del taller Croce aquí cada cada talleres Santa Águeda tiene suma extra es lo mismo que te hablaba antes de las habilidosa que es María Carvalho del taller de costura está Ana María Rodríguez que es la del taller de Croce no te puedes imaginar Mario todavía no lo sabe nadie porque bueno esperemos que llegue Navidad para poderlo exhibir todo el año haciendo figuras de Navidad Croce al Chile porque vamos a hacer

Voz 6 14:43 macro árbol de navidad tan preciosos Mario

Voz 7 14:47 va a ser único porque nunca nunca hemos visto de esa actitud un árbol de Navidad pero bueno ahora que entonces avenida hacerse socia quiero decir que si éramos a cerrar el curso cerramos el curso pero no dejamos de asistir a la sede pero es verdad que en julio damos el curso por terminado pero fíjate aún como saben que estamos dentro siguen viniendo se hace tremendo tremendo no lo sé yo aquí no tenemos un sociólogo ni nos hace falta desde luego para saber Iber con nuestros ojos que la gente acude porque si es verdad que hacemos Un sondeo cuando viene decimos bueno y que te ha traído quién te ha hablado de nosotros yo siempre he tenido ganas siempre lo he ido dejando

Voz 6 15:35 eso la mayoría de las mujeres ya lo he dicho muchas personas

Voz 1 15:38 por qué ha salido en la SER

Voz 6 15:40 pues Mario Mario en la calle mira en lo que es en la sede cuando ya

Voz 7 15:45 usted pequeños sondeo lo atribuyen a un familiar a un a una vecina o aún que yo he tenido siempre ganas pero te tengo que decir que a mi la gente que me ha parado por la calle para es decir es que te escucho en la radio te escucho en las eran que no te conocía pero por la voz porque tú sabes que a mí mi voz me delata Mario su voz empalagosa

Voz 6 16:04 sea que tengo ella misma

Voz 7 16:07 no yo no soy capaz de escucharme nada de lo que hablo a posteriori porque no me no me gusta

Voz 1 16:12 a nadie le gusta mucho es verdad tampoco eh

Voz 7 16:15 bueno pero Mario por la calle a pie de calle que es lo que interesa a veces sabes porque ahí sí que hay un filtro en la asociación pero en la calle ningún filtro la calle te pueden decir lo que quiera a la gente la gente que a mí me parado que Lar en la radio nos oye que en la SER y eso te puede decir que son infinitas

Voz 1 16:31 me alegro infinitas Nadia de verdad y no es la cifra que preguntarle a mi madre pregunta a ello

Voz 6 16:36 te estás siempre conmigo en el paseo y siempre estoy sentada en el banco Mario y es cuando la gente separe aves porque estoy hablando con ella la gente cuando me escucha maravilla de verdad que sí digno de número de por favor tenemos en la actualidad son mil cuatrocientos y pico más incrementada en veinte este verano unos mil quinientos

Voz 7 16:58 es así

Voz 6 16:59 lo que resulta pretencioso mal

Voz 1 17:02 no pero para hacer una comparación en tres meses Calvo Sotelo Calvo Sotelo y fíjese la cantidad de gente que mueve la afición que hay aquí es fútbol esto es más importante y no se trata de comparable a las cosas por su no

Voz 6 17:17 vaya ahora banderas de verdad que sí

Voz 1 17:19 me encanta ponernos al día en los próximos meses hay muchas cosas porque el día del cáncer pero tenemos el diecinueve de octubre con lo cual segurísimo vamos a tener citas de sobra pero te echaba de menos que tengas

Voz 6 17:31 bueno bueno

Voz 1 17:33 hay que los meses siguientes sean mejor la verdad que sí casi