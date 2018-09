Una de cada, con Rafael López/ Hoy por Hoy Puertollano 5 de septiembre

Voz 1 00:00 ya ven como los cánones sin solución de continuidad una década

Voz 2 00:11 bien trataré de la presentación y sonaban balas

Voz 1 00:13 siempre son de fogueo siempre de fogueo tenemos a Rafael López en el móvil pues haciendo estas cosas que hacen los modernos de retransmitir no sé si Periscope por Instagram Facebook en fin ya saben que evidentemente que tener presencia en redes sociales Rafael López el portavoz de Ciudadanos en Puertollano la tiene hablar Rafael cómo estás buenos Díaz hola Mario buenos días bienvenida

Voz 3 00:33 muchas gracias qué tal ha ido muy bien

Voz 1 00:35 muy bien muy corto muy bien estoy completamente de acuerdo en todo pero bueno toca volver a los ritmos habituales eh bueno estamos en fiestas patronales con lo cual empezamos poco más despacito si cabe aunque de las fiestas mucho me temo que hay mucho que hablar sin embargo

Voz 3 00:54 yo no sé si lo va a hacer en tu intervención o a mi pregunta

Voz 1 00:56 pero estamos ya en tu tiempo así que micro abierto para que nos digas lo que quieras

Voz 3 01:00 pues sí Marie muchas gracias eh hay muchas cosas de las que hablar necesitaríamos un programitas de estos practicamente cada mañana para ir contando todos los temas que hay candente

Voz 1 01:09 tomo nota que quiero quiero

Voz 3 01:11 quiero empezar diciendo que hay un tema que me preocupa un poco últimamente en redes sociales que sabes que yo soy muy activo en esa situación en ese tema parece que hay se está creando un generando un ambiente que que aquí quien critica al equipo de gobierno está en contra de la ciudad y nada más lejos de esa realidad Nuestra misión como posición ya que no podemos trabajar en en El Gobierno pues trabajamos en la oposición y aquellas cosas que no vemos bien que no vemos acordes con lo que entendemos que debe ser la ciudad las criticamos las ponemos en conocimiento de todos está claro que nosotros vamos de de ciudadano vamos a hacer todo lo posible para que el PSOE no vuelva a revalidar su victoria en las próximas elecciones para eso estamos día además es que ahora ya nosotros creemos que podemos ser gobierno en la ciudad ya estamos suficientemente preparados y vamos a hacer lo imposible para que así sea entonces va a atacar al equipo de gobierno no es atacar a Puertollano queremos a Puertollano como el que más y además Puertollano no es propiedad de nadie ni coto privado de caza de nadie esto es un tema que yo quería dejar claro hay un tema que me gustaría tratar hoy un poquito así de aquella manera es el tema del agua que ha sido también de actualidad en redes sociales el primer teniente de alcalde no llamaba irresponsables demagogos cuando hablábamos del agua porque decía que Ciudadanos plantea que se les baje el agua a los a las empresas a costa de los ciudadanos que va nada más lejos de la realidad precisamente el equipo de gobierno con sugestión con su nula gestión sobre el agua lo que está haciendo es que paguemos mal los ciudadanos estamos pagando más porque hay un montón de fugas en la red de agua la vemos cada semana nos anuncian todos esos cortes porque tenemos una red

Voz 4 02:56 en condiciones casi miserables

Voz 3 03:00 porque llegamos los jardines con agua potable porque teníamos veinte doscientos mil metros cúbicos disponible

Voz 4 03:07 es

Voz 3 03:08 tenemos al año de agua reutilizada y utilizamos quince mil metros cúbicos entonces regados con agua potable que la tenemos que pagar todos los ciudadanos porque el agua potable que utilizan los servicios públicos Ayuntamiento colegios etcétera no la paga nadie la pagamos los ciudadanos de Puertollano no la paga el Ayuntamiento porque además los ciudadanos pagamos más por ejemplo aquellos que tenemos jardín en mi caso que regalos el jardín con agua porque queremos tener los árboles que son propiedad de todos no nos dejarían cortar nuestros árboles regalamos ese agua va la tierra Noval la red de alcantarillado Nos cobran el el ese agua al alcantarillado lo que entra de agua no lo cobran

Voz 4 03:51 como que sale eso creo que no es así en fin

Voz 3 03:57 y ahora viene el ciclo integral del agua sea nos dijo la alcaldesa que nos iba a tocar pagar entorno a treinta euros más

Voz 4 04:04 por abonado y años no eso sale aún

Voz 3 04:11 el dinero que yo creo que luego ciudadano se va a poner en contra Ibai iba a pretender que se pague por otras vías cuando menos por el presupuesto gestionando mejor el presupuesto no aumentando los cargos con respecto a las empresas que decían que nosotros pretendemos bajarle el precio de la empresa no no lo que pretendíamos lo que decíamos es que había que llevar agua tal la Nava porque hay empresas que no necesitan agua potable les cobramos el agua potable a dos y pico euros el metro cúbico cuando podrían funcionar con agua bruta a cero y pico de agua bruta no necesitan ese agua también les paga les cobramos el alcantarillado a empresas que utilizan toda el agua que les llega de alcantarillado aplica que no se hacen efectivas a estas empresas dos empresas que hay en Puertollano porque no lo han solicitado y nadie les dice que tenían que haberlo solicitado entendían que lo tenían que hacer que se aplicaba de forma automática bueno alguna empresa ya planteado que si esto sigue así se va a alguna empresa no se ha instalado todavía por el precio del agua eh entonces no lo tenemos que hacer mirar por ejemplo

Voz 4 05:19 teniendo en cuenta un tema como

Voz 3 05:21 el que suministra el agua a Almodóvar del Campo más barata que lo que pagan los ciudadanos de Puertollano el agua Almodóvar del Campo se les suministra cero ochenta y cinco euros el metro cúbico la tarifa de agua en Almodóvar del Campo que es agua de de de El Pantano la misma que nosotros los ciudadanos de Almodóvar del Campo los trece de los quince primeros metros cúbicos son gratis y a partir de sesenta metros cúbicos a uno catorce

Voz 4 05:48 Puertollano paga

Voz 3 05:51 el desde el primer metro cúbico hasta actual hasta los sesenta y cuatro a cero setenta y ocho con un escalón en medio a partir de los sesenta y cuatro metros cúbicos a dos con veintisiete declaró entonces aquí el problema no es lo que si las empresas no el problema es que estamos haciendo una gestión pésima del agua una gestión pésima porque además yo creo que el agua se podría cobrar bastante más baratas y se aprovechase toda hiciesen otras cuestiones y ciudadanos gobierna está claro que pensamos que el agua es un derecho que las instituciones tienen la obligación de garantizar el agua a sus ciudadanos

Voz 4 06:28 haremos una mejor gestión porque ven

Voz 3 06:30 hemos pagar lo justo pues ampliando las líneas de agua del terciario a todos los barrios no solamente para regar los jardines sino para regar y limpiar la ciudad con agua que no sea potable vendría muy bien Valdemar agua bruta en todos los polígonos una promesa del programa electoral del PSOE pero no de este de los anteriores una política de renovación de redes de agua poquito a poco porque las cosas poquito a poco se hacen bien ahora si queremos hacer una obra de setenta millones de euros no podemos evidentemente una tarifa de agua no solamente para empresas para empresas para comercios porque una peluquería tiene que pagar el agua como si fuese un ciudadano normal y corriente cuando consumen mucho más y una tarifa que sea acorde para los ciudadanos y que todas las ciudades

Voz 4 07:18 es que se suministran que es es que se abastece

Voz 3 07:21 del pantano paguen lo mismo porque yo creo que lo justo con lo cual esta es la realidad del agua no que Ciudadanos pretenda que el agua que consuman los empresarios las paguen los ciudadanos aquí lo que hay que hacer es pagar lo justo y estoy más Convit estamos convencidos de que se puede seguir con la gestión del agua lo que no paguemos tanta pues no se puede salir más barata y sobre todo podemos hacer que sea interesante para las empresas instalarse las empresas que necesiten agua las que no pues no le dará igual pero hay dos empresas que les está afectando este tema ojito que a lo mejor algún día nos encontramos con la sorpresa de que hay alguna empresa que sepa eh

Voz 1 08:01 hablando de agua está siendo una intervención una primera intervención torrencial me consta que tiene muchos más temas apuntados pero bueno tendremos programas de sobra me toca preguntar y cómo estamos en fiestas patronales de hacerlo en este sentido aparte de pena la que has manifestado en en redes sociales eso de envidia al mirar a Daimiel no no sentí sentido de la responsabilidad al haber facilitado con la abstención la aprobación de estos presupuestos porque criticar ahora no es que sea fácil incluso a lo mejor es necesario probablemente y obviamente el programa de fiestas de septiembre es el que es que es muy muy es casi todo pero igual que fijaron fija Stacey recogido incluso en un contrato una serie de enmiendas de aportaciones al proyecto de los Presupuestos pues se podría ha pedido entonces en tiempo y forma o más dinero que la programación de festejos se consensúe entre todos y sobre todo con tiempo suficiente son preguntas que me hago

Voz 3 08:49 somos corresponsables Mario en absoluto en absoluto no quiero volver a repetir te que nosotros no aprobamos los presupuestos dimos salida a unos presupuestos que eran menos malos que lo que había pensando en el presupuesto del dos mil diecinueve que si hubiésemos prorrogado el presupuesto del dos mil dieciocho se tendría que aprobar por sistema por obligación y nosotros no nos hemos caído de un guindo hemos aprendido mucho este próximo presupuesto tendremos que entrar a negociarlo y me da la impresión de que va a ser muy difícil por qué porque no han cumplido absolutamente nada de lo que prometieron cero nada ninguna cuestión entonces ya no nos valen Historia a nosotros la gente no van a engañar una vez la segunda no les vamos a dar oportunidad más presupuesto para los festejos tenemos trescientos veintisiete mil euros trescientos veintisiete mil euros claro si no contamos personal no contamos seguro Carlo tenemos ciento ochenta mil euros claro que sí pero es que no es un problema de dinero es un problema de gestión es un problema de imaginación es un problema de agotamiento la fiestas patronales son las peores de la historia de Puertollano las peores no digo que sean malas es que son las peores no hay nada han contabilizado como para para para vender cuarenta y dos atracciones de ferias incluidas las casetas del turrón Islas de bisutería mira cuando una cuando un Gobierno plantea esa situación es porque no tiene absolutamente nada que vender no hay nada no es un problema de dinero yo ponía el ejemplo de Daimiel no porque tenga envidia yo no tengo envidia de nada lo que quiero es que mi pueblo tenga posibilidades de hacer cosas a Daimiel Le ha costado el concierto del día uno veinte mil euros veinte mil euros el Binter festival Nos costó al Ayuntamiento porque no quince mil euros más diez mil de la Diputación veinticinco mil euros yo no quiero comparar las dos actividades que las compare la gente que ha estado en ambas Daimiel movió ocho mil personas yo creo que son más porque me llegan fuente de que se vendieron las nueve mil entradas del aforo Ignacio pudieron vender más porque no había entradas que costaban de de treinta y tres euros hasta noventa e hice vendieron todas en el XX Festival en torno a mil personas bueno fue la verdad es que fue un éxito porque los grupos que actuaron lo hicieron genial por qué pues porque hay imaginación porque las cosas se hacen de otra manera que se necesitaba la iniciativa privada claro que sí sí sí sí pero en en Daimiel en Puertollano y en cualquier sitio que que haya una cosa de éstas no es un problema de dinero convertimos todo en un problema de dinero así nos va porque no es un problema de enero es un problema de gestión es un problema de eficacia es un problema de eficiencia es un problema de imaginación son bueno vamos a ver la ferias de septiembre las fiestas patronales de septiembre son fiestas patronales es que hacemos las cosas muy mal Mario el programa de festejos es una hoja Excel que además en la comisión del lunes Nos dimos cuenta tontones nosotros de que no habían puesto la eucaristía en honor a la Virgen que oye no gustará más uno gustará menos le gustará más o le gustaría menos hay gente que no les gusta en absoluto pero son fiestas patronales con carácter religioso si no ponemos la actividad central que es la Eucaristía de la doce de la mañana en honor a la Virgen de Gracia tenemos un problema nosotros pensábamos que era un olvido Nos dice el equipo de gobierno que no que es que ellos es una actividad religiosa curiosamente ponen la ofrenda la procesión que no sé si es que no zona actividades religiosas entonces el equipo de gobierno entiende que no tiene nada que ver el ayuntamiento con una actitud con una actividad religiosa evidentemente ese tiene que desvincular de la fiestas patronales no darle el bombo que le están dando aquí tengo una entrevista a la concejal responsable

Voz 4 12:44 bueno oye y aquí

Voz 3 12:47 hay que tener claro qué es lo que creemos y hasta dónde queremos y qué es lo que queremos hacer a la a la Eucaristía Mario y termino a la Eucaristía vamos la corporación municipal en pleno la alcaldesa al frente porque es una es una actividad tan importante como el resto bueno mira la fiesta ahora la de septiembre treinta dos mil euros de presupuesto nueve mil Se van en la traca doce mil Se van en las luces bueno no es un problema de dinero porque entre otras cosas yo creo que se podrían hacer las cosas de otra manera no somos no nos sentimos corresponsable de este asunto nada pero vamos en absoluto porque dijimos que los presupuestos eran malos entre otros también esto pero que se puede hacer muchas cosas con menos dinero yo estoy convencido

Voz 1 13:30 con menos programación estaría por ver pero en cualquier caso son las fiestas patronales de la Virgen de Gracia familiares idea sentimiento ya este año con eso nos tendremos que quedar Rafael López una década este es un espacio político de absoluta libertad de expresión y que además me parece que es necesario en un año que será preelectoral y electoral con lo cual en fin nos vamos preparando para lo que se nos viene encima Rafael como siempre gracias a que la hacer