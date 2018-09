22 pares de botas, con Javier Valdivia y Pepe Sanz/ SER deportivos 6 septiembre

Voz 1 00:00 los jueves Moran si así pero en SER Deportivos Ciudad Real un poquito más porque aquí las vamos a poner localistas tenemos veintidós pares de botas que calzar nos ideas de equipos de Puertollano las que seguir prestando toda nuestra atención y cariño

Voz 1979 00:35 Matas y una contertulio que conocer el fútbol desde dentro como futbolista casi como directivo también desde fuera en fin dados a ojos para Cadena SER casona Don Pepe Sanz hola Pepe cómo estás buenos días tareas pues encantado de estar aquí otra vez es un placer recibirte aquí también por supuesto

Voz 4 00:55 a Javier Valdivia como estas hola Mario hola todos encantado también

Voz 1619 00:59 de de estar aquí con vosotros hoy compartir este jueves una temporada a los equipos que ya no

Voz 1979 01:06 qué tal en la misma categoría pero que en cualquier caso siguen siendo las dos de la misma ciudad siguen teniendo muchísimos aficionados Juan a partir de los que tenemos a comentar porque al final aquí hemos ido por detrás la temporada de SER Deportivos de empezado después de la temporada de de fútbol y los resultados por lo menos en el caso de el Calvo Sotelo los resultados de momento pues no son los mejores hablaremos de los resultados enseguida pero primero quiero pedir es una un análisis de cómo se ha hecho que trabajos ya hecho en verano tanto en materia de fichajes como en diseño del proyecto comenzamos con el Carlos Otero después con Atlético Puertollano que seguirá con el año pasado en Primera Preferente Pepe te convence no te convence de lo que se ha hecho lo que ha venido lo que se ha ido

Voz 0729 01:47 bueno en principio la pretemporada y ha sido dura porque ha habido muchas lesiones y cuando esto ocurre pues al final las pruebas no son como los resultados pues no son bueno de hecho pues se han perdido muchos partidos he cierto es que que los rivales han sido rivales de los que en principio iban a estar arriba tipo Socuéllamos Villarrubia Villarrobledo en Liga con hayamos vivía dos partidos contra cada uno de estos equipos hilos los resultados pues no fueron bueno ya digo el tema de las lesiones aquí pues e influyó muchísimo luego también creo que es se ha confeccionado una plantilla desde mi punto de vista bastante numerosa pero creo que está un poco descompensada veo la plantilla que hay muy pocos defensas solamente seis hay veintitrés jugadores creo que el máximo que permiten TCA son veintidós mayoría el japonés que tiene ficha con el B yo creo que es tampoco descompensada según tengo entendido se va a intentar en defensa hacer algún fichaje pero el problema es que al hacer algún fichaje tienen que dar también alguna baja con lo cual es un es es duro digamos pues para el chaval que en este en estos momentos cuando prácticamente está recién empezada la temporada tenga que equipo pero bueno son circunstancia hizo lo que sí es cierto que solamente se llevan dos partido jugado son dos derrotas es muy pronto tampoco hay que por este motivo ponerse me dio pero de lo que sí es cierto es que es necesario cuanto antes que que el equipo consiga un resultado positivo para que la moral de la tropa

Voz 1979 03:38 para espantar la honestidad porque evidentemente del año pasado el útero era favoritismo en preferente fue capaz de subir nadie va a pedir subir ni mucho menos de este año en realidad todo lo que no sea pasar apuros empleado pero pero fíjate que decidamos al final de la temporada pasada que el equipo tal y como estaba iba sobrado a competir en Tercera División para medirse con con los equipos que están en mitad de la tabla y al final pues se ha renovado practicamente a todos los puntales se ha hecho alguna incorporación importante Reguera la portería Crespo sobre o lo que es la que Massa ha ilusionado y al equipo le falta algo que es lo que les falta ya digo yo que entre otros Valdería que es el jugador más determinante en ataque y que sigue renqueante tu primo vale sí la verdad es que Mario el chaval

Voz 1619 04:24 su carrera deportiva siempre estado truncada por las lesiones

Voz 0355 04:28 tras el calvario poco de qué paso hace más de

Voz 1619 04:32 bueno casi un año aproximadamente que volvió a Calvo Sotelo en plena forma

Voz 4 04:36 y otra vez ha vuelto a lesionarse

Voz 1619 04:39 de la misma zona no es realmente de Lobera de la operación pero desde la misma zona ahí el y el pobre pues está está asustado está asustado porque no sabe si va a volver a pasar lo que pasó Si va a poder recuperarse pronto de de momento está con el está con el equipo pero que no no puede ser participe y ayudar a a Calvo Sotelo conseguir esa primera victoria que yo creo que como dice el PP es lo que necesitan para subir la moral porque equipo equipo hay IRI se paseó tanto en preferente que tercera no no creo que pasa apuros porque como tú también ha dicho los puntales importantes también se han reforzado y muy bien hecho

Voz 1979 05:15 que no se han vuelto loco menos porque el cuerpo técnico ha sido renovado evidentemente después de ascenso por año ya más de los jugadores más importantes se han quedado todos al final eso también es un compromiso con la base de la plantilla que te ha hecho subiría ascender hay un compromiso emocional que al que han dado cumplimiento pero a partir de ahí los resultados hombre que que son sólo dos partidos pero no están siendo buenos y las sensaciones tampoco porque la pretemporada también se perdía las partidas propias

Voz 0729 05:40 sí en pretemporada se perdieron bastantes partido creo que con los doce Liga llevan ocho partidos seguidos perdidos ganaron al principio al Mora y luego al Manzanares en casa

Voz 1619 05:55 a partir de ahí han sido todo derrota

Voz 0729 05:57 pero bueno ya digo la circunstancia han pasado han tenido muchos problemas de lesiones todavía Valdivia que es sería un jugador importantísimo para el equipo Culebras que también lo es el capitán ahí están que no han podido no han podido debutar en todavía les queda hay circunstancias que hacen que el equipo y yo otros sería de lesionaba tampoco han jugado que se están incorporando poco a poco y eso ha sido lo habrá un motivo importante para para que esos resultados fueron así de todas maneras los dos partidos de Liga tanto en Villarrobledo Quintanar ambos equipos ha plantado cara se han perdido los dos partidos pero en ambos Se pudo haber puntuado el último partido de casa cuando mejor estaba jugando el equipo en una contra el Quintanar y bueno pues con el gol poner ganó el partido pero hasta el final el equipo tanto en Villarrobledo como con el Quintanal Paul lo intentó ir en ambos partidos pudo haber sacado algo positivo

Voz 1979 06:57 esperemos que sumen pronto que no se pongan nerviosos el próximo rival no es el mejor porque no estoy mejor para sumar porque estamos hablando de La Roda que es uno de los gallitos de la categoría ha ganado los dos partidos y además se juega a domicilio con lo cual en fin todo lo que se traigan si es un empate y una victoria desde luego sería una gran noticia y que no se pongan nerviosos que no corran el riesgo aunque estoy seguro que esto no va a pasar de intentar precipitar la vuelta de Valdivia de culebras porque sobre todo en el caso de Val diría que es un jugador llamado a desequilibrar en ataque las sensaciones lo son todo y de momento pues no se siente como para como para estar completamente tranquila ser decisiva verdad

Voz 0729 07:33 sí yo creo que hay que tener paciencia por supuesto si lleváramos seis puntos ahora pues serían seis puntos tendríamos ahí acumulado no llevábamos ninguno pues nada a seguir trabajando yo creo que hasta que no pasen por lo menos diez jornada no se va a empezar a ver no sera hasta cuando empecemos a ver un poco la realidad no llevamos una racha malísima de resultado pero bueno hay que tener un poquito también de paciencia no ponerse nerviosos porque eso sería lo peor que nos podía pasar

Voz 1979 08:02 bueno cuando jornada lo tendremos más claro pero antes de que pedir una quiniela un pronóstico de creer que va a estar el Calvo Sotelo este año de su regreso a Tercera División yo me mojo mitad de la tabla más o menos no sé si pasando apuros sonó pero a mitad de la tabla

Voz 0729 08:16 yo creo que también que va a quedar al final en mitad de la tabla yo creo que esa concepción al equipo para eso esta primera temporada digamos de confirmación que no tiene nada que ver la preferente con la tercera que es lo que muchas veces la gente a lo mejor no no entiende y es que hay una diferencia abismal de la de preferente de la regional la tercera división cobran poco ya que están profesionales más profesionales como dice Baldi no en preferente solamente con el tema físico que tenía el equipo la temporada pasada dio una distancia bastante hábil mal digamos Hall la mayoría de los aquí

Voz 5 08:51 echa de aquella veinte veces por semana ahí me parece que hay poco ya entrenaba podía otro día

Voz 0729 08:56 equipo joder tenía un preparador físico de lujo un entrena vamos niega tenía todo para para estar donde estuvo pero ya en Tercera División ya

Voz 1619 09:04 se han igualado las fuerzas mucho no hay equipos que entre

Voz 0729 09:06 a Ana que entrenar por la tarde que ya son también profesionales

Voz 1979 09:10 sí que cobran bastante más dinero por cobra todo

Voz 0729 09:12 es que luego el nuestro y entonces bueno pues tiene estos mucho más complicado habrá que tener habrá cielo

Voz 1979 09:18 puedes sí Baldi te toca Marte pues

Voz 4 09:21 yo pienso igual pienso que no va a pasar apuros mitad de tabla décimo puesto duodécimo octavo hay creo que vamos a estar aquí lo más importante es que se le va a competir a todos yo creo que todos los partidos lo va a competir no lo va a dar un susto lo de arriba Hay

Voz 1619 09:37 si no van a venir aquí a Puertollano a a pasearse punto fácilmente es suelto lo tengo más que claro pero a la hora de de eso de ser un poco novatos de los chavales que también le les cuesta pues

Voz 4 09:49 la va a desembocar esto en que pasemos no pasemos en mitad de tabla pues le pongo la firma luego la ficción

Voz 1979 09:56 ya puede dar un poquitín más que estamos en los setecientos y pico

Voz 0729 10:00 pero todo llega ya a los ocho a los otros diez

Voz 1979 10:03 claro en pico alto ya los socios Abertis llegasen a mil porque al final que vengan o no refuerzos también está pidiendo delanteras evidentemente tiene que ver con la capacidad del equipo para pagarles para eso hacen falta socios el Atlético Puertollano vuelta a los orígenes de compras el titular

Voz 1619 10:18 es más que comprado por todo el tiempo por todo el dinero que quieras

Voz 0355 10:23 eh sí totalmente Mario

Voz 4 10:26 Se acabó acabó todo el Sálvame deluxe atlético porte ganador del año pasado con la empresa

Voz 0355 10:35 que correspondió en su momento el cambio de presidencia que sabía

Voz 1619 10:40 va sobretodo uno

Voz 0355 10:43 equipo mega joven super ilusionante con unas ganas los chavales y creo que es la base yo creo que es un

Voz 1619 10:53 la mezcla perfecta para que ellos puedan creer que pueden ser importantes en en Puertollano para que puedan dar un salto

Voz 4 10:58 todo un salto de calidad no como cuando éramos los mayores los que estábamos tirando

Voz 1619 11:03 el carro y cada chaval le costaba mucho entrar sino que ahora se tiene que echar el equipo las espaldas saber qué qué

Voz 4 11:10 todo pasa por el carácter de cada uno por ser todo un grupo un grupo familiar a un grupo de amigos que que pueda llevar a Atlético Puertollano a también a una a una

Voz 1619 11:21 Bordalás sin sin muchos sobresaltos y Pineau Bouygues no pasar apuros

Voz 1979 11:25 yo estoy convencido de ello de todo lo que intentó el año pasado que el proyecto efectivamente era más

Voz 1619 11:30 ambicioso aunque con pies de barro porque aquello darán

Voz 1979 11:32 esa del inversor todas terminan igual pero lo que mejor funcionan fuera del segundo equipo porqué porque al final esos jugadores se han rodado llega al primero ese segundo equipo ya desaparecido pero han llega el primero hombre desaparecido

Voz 1619 11:42 falta por falta de personal pero eso está claro que no hay tanto chavales en en Puertollano que pueda competir en Preferente y Primera Autonómica que ascendieron de categoría Easy pues fue la gran noticia de del año pasado que toda esta gente que pudo mantener el Athletic Puertollano en el equipo B horas forma parte de el del primer del primer equipo sea golearon con gente mayor a Maduro ha salido de juveniles Illes les ha servido por lo menos a salir fuera de casa que ya no ya no dan caramelos dan tortas

Voz 0355 12:14 sí y creo que eso les ha venido les ha venido fenomenal ocho avales si de verdad que llora ya te hablo en lo vivido porque he ido entrenar de vez en cuando con ellos YSL ve una alegría se le veo un o un equipo ilusionante que sin

Voz 4 12:30 cobrar solamente con ganas de jugar al fútbol con vamos

Voz 1619 12:34 gol me recordaba mi mi viejo tiempo en la Unión Deportiva Puertollano cuando ibas a entrenar con la ilusión del mundo de de querer competir con tu amigo y con lo mejor

Voz 1979 12:41 aunque que van a jugar esto es muy importante al mismo tiempo serán que el proyecto es difícil que segunda porque porque sea apenas se pagan sueldos y no depende de nadie pues no hay demasiada una fuga en en el en el país esto lo línea de flotación este año por cierto me parece que vuelve al Sánchez Menor Pepe te pide a también tu análisis del equipo que por ejemplo en el banquillo también cambia de Mariano

Voz 4 13:04 a mí me haya Raúl Galán que son made in Puertollano sí señor fábrica a fábrica total de del pueblo tanto PP como preparada

Voz 1619 13:12 por físico que es una cierto es un auténtico fenómeno en los últimos años ha estado formándose para para ello y de verdad que los entrenamientos son súper dinámico Si muy muy específicos para evidentemente para el deporte que que realizan el Estado todo para él y para más inri lo demostró que lo está demostrando con nosotros

Voz 6 13:31 aquí le

Voz 1619 13:33 triunfo de de Minaj de Raúl el año pasado por los ha llevado a tomar el primer equipo con Guy con muchísimas ganas son también muy jóvenes para ser entrenador de un equipo de Preferente de hecho posiblemente sea lo más jóvenes de categoría que más viejo que jugando en el Atlético Puertollano como siempre vienen bien fue une Pascual Poyatos que siempre tienen que estar Carlos Orozco que continúa siempre tienen que estar porque los chavales tienen tienen que la dirección siempre en el campo no solamente fuera como los entrenadores aquí mina ya hay Raúl también tienen muchísima ilusión comprenden a los chavales del fútbol moderno te dejan ni mucho menos a Mariano que era era un nombre de fútbol un poquito más antiguo oí los chavales pues están acostumbrados a otro tipo de fútbol hizo bueno yo creo que es una es una gran noticia para para el club que ellos continúa

Voz 1979 14:28 el mismo lenguaje me parece que va a ser muy sencillo cogerle cariño al Atlético a este año porque vamos a reconocer a todos los que están jugando Pepe el tu tu posición

Voz 0729 14:36 mi posición en relación con el Atlético porte

Voz 5 14:38 no hombre dejando popular del rival dónde va a parar ver qué

Voz 0729 14:41 yo lo tengo como dice lo tengo claro este año tienen un proyecto de gente de aquí de la casa que un proyecto viable porque si no tienen que pagar el sueldo no es un alguien detrás que dice que te va a dar y luego cuando no te lo quita ya no te da pues supongo que es un proyecto más sólido que tiene una base como dice él pues los chavales tienen más ilusión porque yo lo que quieren es jugar al fútbol no van buscando en este caso el tema económico sino tienen ilusión de ir progresando y lo aprendiendo

Voz 1979 15:12 ninguna presión Pepe que también es importante porque

Voz 1619 15:15 tras años que hemos estado siempre es una necesidad Ander y Yeste

Voz 0729 15:17 bueno pues que gane seguramente pues muchos de yo irán regresando deportivamente también bueno efectivamente

Voz 1979 15:25 pues que tenga muchísima suerte porque insisto es un proyecto que vuelve a gente del pueblo muy artesanal personas que juegan sobre todo para el placer de jugar en una categoría en la que ya sabemos que evidentemente también hay que competir Messi fácil cobraba antes no

Voz 1619 15:39 va a ser no es según la autora primera

Voz 1979 15:42 eh preferente y en cualquier caso lo mismo pronóstico mitad de la tabla yo diría lo

Voz 1619 15:47 sí yo creo que sí yo creo que en mitad de la tabla porque de hecho el primer partido que ella fue la semana pasada ya compitieron contra contra Clemente un equipo puntero el año pasado que en casa

Voz 0355 15:56 difícil sacar puntos allí is supieron competir yo creo que el equipo

Voz 4 16:01 eso a pesar de todo todo lo que

Voz 1619 16:04 todo lo que le falta de veteranía por lo va a tener de ilusión y de físico oí eso no lo no es sin duda ahí creo que lo que eleva a dar tener ese esos resultados finales que mitad de tabla para mi gusto

Voz 4 16:14 ojalá ahí sí puedo aspira a algo más bueno nos lo dirá la temporada próxima al partido

Voz 1979 16:19 contra el Daimiel en casa a casa si es que vuelven a que ya Puertollano pues igual que ha vuelto de veintidós para devotas con Pepe al que será un placer escuchar cada semana con Javier va Live al que igual no todas las semanas porque el fin es que el trabajo los niños son muchísimas obligaciones pero siempre que aquí será un placer recibirte amigo porque nos mejoras cada uno lo devuelves al pie o al hueco que es casi mejor siete

Voz 1619 16:41 el ladrillo en el pie

Voz 1979 16:44 no hemos jugado Pepe nosotros no hablamos de de de de que tenemos de los pies lo que sí tenemos muchas ganas de ir contando cómo son y qué les pasa a los equipos deporte hacerlo en esta provincia amigos de verdad gracias un abrazo