Cine, cine. Con Sergio González / Hoy por Hoy Puertollano 7 de septiembre

Voz 1 00:00 dos de cuarenta y siete minutos

Voz 4 00:14 he buscado desde cuando tenemos esta sintonía para hablar de cine en Radio Puertollano detenido acusar la prueba del Carbono catorce osea toda la vida pero en fin esto nos remite no remite por ejemplo a los ochenta que tanto le gustan a nuestro querido invitados no remite a un ambiguo no invita Sergio González genio cómo estás buenos días muy buenas

Voz 0831 00:34 días pues mira genial maravilloso de estar aquí contigo otra vez y otro año y otra temporada justo eso acaba de poner en Instagram que acabó subir una foto aquí con el micrófono si ustedes que ya son muchos años yo creo que ya ni me acuerdo yo creo que es por lo menos siete eh

Voz 4 00:49 no ya tenía el pelo largo probablemente en alguna yo también esto ya saben que no hace interesantes George Clooney y aunque no lo parezca vamos mucho a este hombre ni mucho menos pero nos encanta el cine y las series y hablar de lo que hemos visto ya hemos hecho en verano y hablar de la tele que este año va a cambiar vamos a ver un montón también el hormiguero en fin un montón de temas

Voz 0831 01:11 el monte temas en una radio de Familia en que en que radio dices tú vamos a seguir con las cosas bonitas de repente

Voz 4 01:19 porque lo iba a decir a Seat pero no digas nada por favor toda publicidad mola e y todavía nadie siempre en favor Sergio no meterse en un lío si además eres

Voz 0831 01:30 me estaba ocurriendo una idea no sé no sé qué tal qué tal son nuestros oyentes de usuarios en redes sociales pero podíamos hacer un un Facebook o un Instagram de de la sección de cine y series para que la gente no nos pide hablar de serie eso de o de pelis que haya visto oye he visto esta Haitar hoy es total y así nosotros nos ponemos deberes vamos viendo series que nos vienen diciendo los oyentes vamos viendo pelis que nos digan los oyentes me gustan claro Nos hacemos un canal cito de Instagram o de Facebook tío pues van pues vamos hablando de lo que nos pida la gente

Voz 4 02:06 es una cosa tú quieres más masivo que nadie que dices hola en Facebook tiene ciento ochenta mil interacciones y un montón de me gustas vaya a eso y hablamos de lo que de lo que quiera la gente ya esté de acuerdo

Voz 0831 02:17 claro está guay porque así casinos no nos ponemos un poco de deberes iremos un poco de series y además este año que estamos un poco más libre Joe sobre todo

Voz 4 02:24 pues todo esto puede volver a ver películas

Voz 0831 02:27 volver a ver series que ha sido un verano ha sido un verano flojito ha sido un verano flojito pero no quería porque yo quiero parar la maquinaria amarillo y ahí me gustaría hablar porque no hablamos en su día de esto tenía pensado pues lo que dijimos a hablar un poco de qué películas series hemos visto en verano que no se esperan a partir de ahora habla habla habla pero es que ayer salió en la candidatura de los Oscar de campeones me parece que deberíamos hablar un poquito de uno de los mejores directores de este país y me parece que ya no solamente eso sino también uno de los directores con más criterio cinematográfico que pensamos que que hace un cine demasiado local o costumbrista español muy cañí que yo creo sin embargo que funcionaría exactamente igual o mejor en el extranjero la propia campeones en la película campeones y ha sido un éxito de taquilla en muchísimos países de Europa yo creo que que pensábamos bueno todo el mundo pensaba que era una película que iba a tirar mucho por el costumbrismo español y es que a veces el costumbrismo del país con criterio con elegancia como buen cine se ACS hace maravilloso no hay más que ver Amelie dos películas argentino de la patada muchos activamente entonces yo creo que es uno de los mayores aciertos el haber hecho caso a la taquilla ya el criterio de la crítica y del público en España hacia esta película yo creo quizá no lo gane o quizá sí pero creo que creo que por fin Fesser puede llegar a un punto en el que la gente

Voz 4 03:57 consagración de que tomen más en serio que efectivamente

Voz 0831 03:59 que aunque haya hecho mucho cachondeo a hora de toda su carrera Fesser es un director de los más inteligentes de del mundo y de los que mejor lleva la comedia y el drama en el mismo punto de de vista mejor que nadie y entonces yo creo que es maravilloso poder tener a a Fesser ya campeones representando España en los Oscar y dicho esto

Voz 4 04:22 yo la he visto esto no ha pasado alguna vez decirte sí sí sí sí la pista en absoluto como lo de yo soy independentista todo poder desde Albacete pues pues esta película la visto no sólo me reí me reí muchísimo no es risa culpable que dice bueno es que la pasado algo chungo a una persona que tiene una discapacidad no no no es esa risa de la que te sientes culpable ni mucho menos sino que te sientes cerca de estos protagonistas que son personas reales ya además de reírme me he emocionado y me parece que la historia está muy bien contada con lo cual es una es una película muy muy bien tirada y confesa el me pasa más veces que que en su cine siempre hay algo que digo a nivel humano de verdad se ve que detrás hay una buena persona desde P Tinto eh

Voz 0831 05:02 sí sí claro esa es un es un director maravilloso y lo bueno que tiene es que me parece que es una persona muy valiente os a campeones hubiese sido una película muy fácil de destrozar era la típica película en la que esperas el equipo de campeones e americano no es decir en el grupo desastre el entrenador rancio el de repente nos ponemos las pilas y de repente somos los mejores del mundo no me parece que es una película que es ante todo realista es una película en la que todos los personajes existen son personajes reales son personajes que realmente te encontraría a mí el papel que tiene el como el bedel no del gimnasio me parece fantástico el propio Javier Gutiérrez ha sembrado todos y cada uno de los jugadores me parece que es maravilloso y es una película que no buscan la lágrima fácil que no busca hurgar que no necesita el in crescendo de la música de piano para que digan pobrecitos es una película que que te cuenta con total naturalidad y con total normalidad día de lujo una historia maravillosa en cine disfruté muchísimo quisiera recomendó a todo el mundo me ha pasado siempre ha no hay ninguna película incluso los detractores de la gran aventura de Mortadelo y Filemón muy buena película

Voz 4 06:20 el mejor Mortadelo a Benito que afronta

Voz 0831 06:23 Benito cocino sí sí muy bueno en el mundo no es una persona mejor para dirigir una película de mortalidad aunque Fesser describirla y aunque es verdad que en en imagen real cuesta un poco más de ver luego lo demostró muchísimo más con Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo que es posiblemente ya no te digo de las mejores películas de animación en España que es la mejor sino seguramente ese año era de las mejores del mundo sea el me parece que es una película divertidísima con guión inteligente es bueno que quien no conozca a Fesser que tiene que ver pues eso que dices tú desde el milagro de P Tinto que ya de por sí cuando yo me acuerdo que fui a verla sin conocer a Fesser y sin conocer nada de lo que había hecho antes con Ashton

Voz 4 07:06 es que hace mucho así se fue hace muchísimo tiempo

Voz 0831 07:09 fue un veinte años veinte años y es un un ejercicio de valentía acojonado

Voz 4 07:14 es que surrealista aquello tu hermana con con no ahí a ver si me acuerdo esta directora concuerda

Voz 0831 07:20 sí sí sí pero no es momento

Voz 4 07:22 poco me acortar

Voz 0831 07:24 y es seguro que el principio los primeros veinte minutos todo el mundo en la sala nos mirábamos como diciendo que que sexto totalmente pero sin embargo acaba la película no está nada más que rendido a a feria películas Pendleton a partir de ahí pues se ha generado una carrera maravillosa que es lo que te digo que has sabido manejar muy bien tanto la comedia como el drama con guiones perfectos sonaron bueno ahí ya no solamente la comedia drama por ejemplo no sé si has visto camino

Voz 4 07:52 sí estaba pensando en qué película como se llama cómo se llama la he visto Yllera de las películas que igualmente te remueven eso sí te produce un cierto manejar pero es un espejo esto está pasando

Voz 0831 08:02 sí sí es una película que yo he visto esa película tuvimos acabó pegándole puñetazos a las paredes sea es una prueba que te genera un odio mal una irá una desesperación sin embargo tiene muchísimos puntos de comedia que la llevan a a unos extremos muy curiosos es decir como eres capaz de de de estar Yolanda de repente descojono arte de risa y eso yo creo que hay muy pocos directores que lo consigan no es fácil al no es decir es que este tío es un iluminado es que es muy inteligente y en España el único que existe es Javier Fesser Iggy tenemos que vamos tenemos que valorar muchísimo que lo tenemos en nuestro país y animarlo ya ha dicho que se va a llevar a todos los jugadores de baloncesto a Los Angeles

Voz 1 08:45 mola muchísimo me parece en fin de fechas

Voz 4 08:49 de la espera algo así con esta película me parece que ya estamos dejando bastante a las claras que es lo que más nos ha gustado pongamos que del verano aunque esto un poquitín antes pero de verano en que yo no sé tú pero yo he ido poco al cine pasa siempre bien Misión Imposible de parecido a la más imposible admisiones muy Misión Imposible muy bien ya no te crees nada estoy bastante cansado ya de la saga hay pero me está técnicamente me parece una pasa de película y por supuesto Tom Cruise que lo hace todo el que rompen las costillas él solito pero pero he visto poco no sé tú

Voz 0831 09:20 yo he visto he visto casi todo el cine infantil porque me parece que en verano es lo que más tira y me parece que es lo que más criterio tiene para ver en verano y he visto Hotel Transilvania tres que me parece una privado muy divertida sin ningún tipo de pretensión hubo mi sobrina y luego ya he visto Los increíbles dos que voy al estreno porque es Pixar me pasó algo maravilloso que es que me que me encantó la película me pareció la secuela más digna de todas las que ha hecho Pixar yo soy un defensor acérrimo pero pero esta película es que está muy bien hecha y me parece que todas las pequeñas cadencias que tiene la primera no que dices podía haberse bajado mucho más a los personajes aquí están estrujar al máximo y me parece que es una película que no tiene ningún tipo de pretensión que no tiene ningún tipo de de Moraleja sino simplemente pues es la familia hay

Voz 4 10:10 no importa que merecía una segunda parte que te diré sin pretensiones se debe llevar el Oscar porque es buenísima

Voz 0831 10:15 sí sí sí es palomita era es entrante con las palomitas y echar unas risas si tiene algunas de las escenas más memorables de de la animación véase la pelea de jazz con el con el Apache bueno es que buenísima la película es muy veamos que todavía está en cartel

Voz 4 10:30 o hay habrá algunos levantó la mano que todavía no no lo hayamos visto vamos con serias porque hoy te

Voz 1 10:35 quería decir vienen vamos

Voz 4 10:38 vamos a plantearnos qué es lo que no tenemos que perder los próximos meses no nada al tiempo hace la semana que viene ya que empezamos en septiembre con alegría series que antes he puesto bien sea en seis que es una de las que he visto en estos verano bastantes heridas gracias Netflix nos pegamos y aunque es un poco más propagandística de temas que afectan directamente a los directores que son los Wachowski los de matriz antes de cinco años que ahora las Wachowski pero pero la sería me parece muy muy bien hecha interesantísima te engancha

Voz 0831 11:07 sí sí la serie yo la recomiendo muchísimo porque es verdad aunque tienes que aguantar un poquito al principio no unos una serie de episodios hasta que la trama de lleno yo creo que que es una serie buenísima muy bien tratada lo que tú decías antes una serie elegante mimada me parece que tiene lo mejor de los Wachowski en en muchos capítulos muy disfrutó una yo creo que bueno un día podríamos hablar exclusivamente de ella porque se puede hablar de cada uno de los personajes la idea inicial es buenísima y una audacia en lo visual

Voz 4 11:34 la manera de mezclar planos personajes historia de hacer los convivir que me parece súper magistral me parece muy difícil de verdad darles de tratamiento que yo digo en el guión como se pondrá en pantalla funciona de maravilla

Voz 0831 11:46 sí sí ya no solamente eso tienes lo mejor de de cada casa escenas de acción muy buenas tramas muy buenas y luego en cada capítulo hay como dos o tres videoclips que son como vídeo artes que te muestran incluso escenas sexuales con tal maestría de la dirección y de la Cámara de la dirección de fotografía que que en ningún momento piensas que estás viendo una escena tórridas sexual no es decir es una es una maravilla de cómo cómo está cómo está hecho cada una de esas secuencias musicales así que bueno yo la recomiendo mucho para los fanáticos de los Wachowski ni para los fanáticos de las series además han sacado un capítulo ahora en verano

Voz 4 12:23 de dos horas y media que es del final que debían haber hecho y que viene a corregir esto también podía haber perdido a sabes finales que por aclamación popular nos cargamos la anterior y hacemos lo que de verdad le gusta la gente fanático de los Wachowski el atlas de las nubes me parece que sea más última película que dura más que la serie ERE fanático de eso me parece que

Voz 0831 12:44 no no no no no la verdad es que estos ya han hecho pero luego han fueron los guionistas de asesinos la película de escalón con Antonio Banderas tú sabías ese dato pues no olvida que va

Voz 4 12:55 creo que puede sobrevivir sin ese dato pero ahora que lo dices porque volveré a ver la película por la mira con otros ojos porque ese no termina esto porque es lo que siempre es un placer tener ya Sergio la semana que viene más no sé si con la suerte de tu presencia los micros y es por poner de Madrid porque la tele se obliga a estar allí

Voz 0831 13:10 será desde Madrid porque tengo concierto con Kers en Leganés el sábado que viene a cubierta en la en una salita más pequeña