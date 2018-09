Entrevista Emiliano Vozmediano/ Exposición de Picasso y otros grandes artistas en Puertollano/ Hoy por Hoy Puertollano 10 de septiembre

Voz 1 00:00 damas caballeros hoy nuestra entrevista actualidad en fin es que estamos a lunes si no acudimos a las cosas buenas que tiene la vida pues

Voz 2 00:09 no los muy mal y nos vamos a hacer eco de Haro

Voz 1 00:13 algo que se inauguró el pasado viernes siete de septiembre me pongo así un poco solemne y en lo musical también ya verán

Voz 3 00:21 ponemos a fondo

Voz 1 00:25 Ike ha atraído iba a tener aquí en Puertollano durante un mes hasta el siete de octubre en el Hotel Santa Eulalia una exposición de arte contemporáneo en que una de las obras que se pueden ver

Voz 4 00:40 R es una obra inédita de

Voz 1 00:44 Pablo Ruiz Picasso ni más ni menos esto ya habrán visto los carteles ya habrán leído alguna noticia pero queremos conocer

Voz 4 00:53 el Inter las intríngulis intríngulis cuando

Voz 1 00:55 el protagonista de esto que es yo creo también el organizador de esta muestra una amiga de esta casa Emiliano mediano cómo estás buenos días

Voz 1642 01:02 hola buenos días a tía todos los escuchantes y oyentes que vale en los dos modelos perfectamente saludo para todos vamos a darle caña de también claro que sí Alarte

Voz 1 01:14 contemporáneo eres tú el comisario de la muestra el organizador el promotor el el que viene a contarlo todo no

Voz 1642 01:20 bueno yo sería ahora mismo el portavoz no es quizá porque buena final ya sabes los papeles van cambiando una vez una cosa otra vez vamos a otra pero te lo digo rápidamente esto pero voy a contar para que el público también lo conozca hace unos cuantos meses mi mujer y yo Pilar tuvimos o una idea bastante común de aunque ya hemos tenido experiencia de organización de de eventos para otras personas en pasado en esta ocasión queríamos constituir nos en una galería de de arte pero en un dar una sede que físicas sino simplemente realizar eventos en sitios puntuales que resultaran ser atractivos para para nosotros para los artistas etcétera no entonces nos pusimos nombre galería de arte Mara y en este caso yo llevo la logística Pilar lleva más a las decisiones la inteligencia lleva más de la cuenta bien a los vamos a dejar todo lo que sea importante claro porque es mente es muy practica la mía es nueve idealista y y hacemos hay una combinación que no estaba mal entonces decidimos lanzar el el proyecto a través de la red hicimos una la convocatoria también avisamos algunos artistas amigos nuestros e incluso algunas otras personas de de mis talleres de arte que también han participado al final conseguimos es que dieciséis autores está incluido Picasso Picasso fue invitada de una manera especial

Voz 1 03:13 como amigo no puso reticente días

Voz 5 03:16 la verdad es que se está apretando bastante bien ha sido general se ha sido muy bueno bueno

Voz 1642 03:22 ese seis autores para un total de veintitrés obras a decir sus nombres rápidamente tenemos caso yo mismo Joaquín Morales Jesús Arévalo Manuel Torrico Ascensión Gómez Paz Dorado Alejandra García Esperanza Pérez Corredera gana ya Sánchez Graz y Fernández Mora Luis Fernández Bonilla conocido como Lucifer Jesús Ros Marianne delegado irá Reina ir a Néstor Siri que bien es es de la Patagonia argentina un artista que esas forzado muchísimo en colaborar con nosotros tenemos una especial afecto que participa con con dos obras en esta muestra todos estos artistas ha seleccionado a alguna de sus obras que responde a resultar de interés dentro de varios estilos y técnicas como por ejemplo a técnicas mixtas de óleo tenemos pastel tenemos acrílico escultura cerámica en el caso de de la obra de

Voz 1 04:33 Picasso Picasso es una cerámica

Voz 1642 04:36 que creemos que es muy interesante una obra datada en mil novecientos treinta y seis aproximadamente de estas series que lanzaba en los tiempos que trabajaba fundamentalmente durante los periodos de de verano de taller de cerámica no hay hay trabajaba habla estamos hablando de Francia no la obra bueno está datada en esta fecha es una obra que es la primera vez que se muestra al público aquí en Puertollano también es la primera vez que se que que yo sepa que tenemos un un Picasso Picasso original por lo tanto bueno yo sí quiero volver a repetir aunque lo dicho en unas ocasiones porque eso le da mucha alegría no es realmente es un hito histórico y cultural para nuestra ciudad que ve como uno de los artistas más importantes de

Voz 5 05:27 la Historia del Arte

Voz 1642 05:29 pues tiene su pequeña representación hay que Imaz satisfacción también para las personas que colaboran con nosotros todos los artistas poder estar acompañado pues a la casa de Picasso

Voz 1 05:44 cómo se siente es un gran honor eso no es una cosa psicológica es pones al lado de y tú cuando es en este caso de lo tuyo te has dejado de obra

Voz 1642 05:53 yo participo con dos obras una de mediano formato y otra de de pequeño formato porque bueno hay que decir que las características de de la sala pues son peculiares ahí tuvimos que intervenir con con atril no hemos colgado obras en en las paredes porque sí lo que no era lo adecuado lo que hemos hecho es construir atriles y hemos puesto cada obra va sobre sumó su atraque no entonces no ocupan el espacio lo hacen de una manera armónica no porque se trataba de intervenir y hacerlo sin

Voz 1 06:30 hombre claro hace lo bien un desastre

Voz 1642 06:32 llega la bonito quedará elegante iguanas también quiero quiero agradecer en pie durante la inauguración la la otra tarde pues vino muchísima gente aquello pues espetó como deberíamos vulgarmente se lleno de gente para mí fue una sorpresa yo me esperaba que hubiera audiencia pero hubo muchísima gente creo que la respuesta del público ha sido muy buena ha sido excepcional idea desde ese punto de vista también nos sentimos muy contentos de que haya tenido un acto cultural de estas característica un recibimiento tan interesante no estoy además que con

Voz 1 07:15 metía en el tiempo con el partido en el Luis Casimiro un partidazo de nivel ACB estamos en en fiestas patronales y deseen de semana habían conciertos en en otras localidades

Voz 5 07:26 este es que había muchas cosas que hacer

Voz 1 07:28 ante sede cantó de manera importante por por ir por conocer esta exposición de arte contemporáneo en el Hotel Santa Eulalia la vamos a beber durante un mes en no sé si todas las tardes de un horario determinado cuéntanos qué aspectos de intendencia

Voz 1642 07:43 sí bueno por ejemplo en el caso de la obra picas de Picasso será expuesta de siendo protocolos de seguridad no que creo que tenemos que que llevar a cabo de una manera intermitente se hubiese alguien que tenga un especial interés en un día tendría que comunicarlo a la a la organización no todos mostraremos en esa obra no aunque los horarios flexibles yo recomiendo que la gente pueda ver la exposición con luz natural porque las a esta Sala de lo que es es muy bonita y tiene Luz de día muy interesante yo creo que la una por ejemplo a las doce y media de la mañana a la una una y media sobre esa franja está muy bien o por las tardes a partir de las seis y media a siete y media sonoras que son muy interesantes solamente por estos criterios de luminosidad no naturales mucho mejor baña la obras en esa interferencia de la luz eléctricas y yo creo que es lo más a lo más interesante lo más oportuno y así hasta hasta pues el días siete de de mes que viene que que terminaremos el evento

Voz 1 09:00 cultura o pedagogía o educación con respecto manual de uso como decía Cortázar en estas exposiciones no va a haber también puede comprar

Voz 5 09:10 sí de hecho es comprar mejor claro bueno eso lo digo yo

Voz 1642 09:16 poder ten rematar bien es muy interesante no aunque tengo que reconocer que el mundillo del arte pues está muy muy flojo está todavía sufriendo el impacto de la enorme crisis que ha habido durante todos estos años anteriores ahora se ve cómo era una frase pero hay que dicen algunos me gusta evocar algunas personas pero lo de la lucecitas lo final de

Voz 1 09:38 tuvo que ver de qué aburrida verdad sea dicha tanto

Voz 5 09:42 recurrente ese sumario no pues yo también lo voy a decir me voy a apuntar las carro

Voz 1642 09:48 bueno es verdad que estamos en una situación donde se tiende a salir de las aguas tienen que que volver a su cauce nosotros pues hombre sembrados un proyecto que esperamos que con el tiempo pueden también obtengamos unos unos resultados no aunque es verdad que hemos hecho un especial énfasis en la cuestión de la de la promoción de los artistas ya que algunos son emergentes se presenta por primera vez al incluso algunos ahí al público ir y otros pues tienen una espinita ya pueden currículum menos desarrollado nosotros lo que queremos como ya como como Valori como galería como organización lo patrocinadores lo que queremos es que lo esos nombres sean empiecen a ser conocidos empiecen a dar sus vueltas correspondientes por el circuito artístico y vosotros me dais el aborto

Voz 1 10:45 unidad en marcha que es pues una aventura que encabeza es tu con con Pilar aparte de este chico malagueño que está empezando hoy de Néstor Sidi que viene de la Patagonia del resto que son otros catorce como mínimo la mayoría de Puertollano y su comarca así verdad

Voz 1642 10:59 se mira tenemos a gente que viene de

Voz 6 11:01 de de

Voz 1642 11:03 la provincia de Córdoba de la ciudad de Córdoba saben aunque no sé exactamente si son nacidos hoy viven allí como es Ascensión Gómez y Manuel Torre son cordobesas no son dos artistas pues muy interesantes que nos pareció pues que su propuesta pues nos gustó bastante tenemos por ejemplo la luz que viene de Linares Luis Fernández Bonilla la ven es un artista que se mueve en un estilo muy sugerente un estilo propio en el gusta investigar sus técnicas mixtas se mueven en una obra una abstracción figurativa expresionista bueno ese mueve más se mueve bien en ese terreno tenemos a Jesús Ros que viene desde Zaragoza que es un artista también muy muy yo lo encuentro muy actuales es muy sin muy sintético pero es muy expresivo no en su obra a pesar de tener un un una digamos una iconografía pues que no es compleja es muy efectista entonces es fundamentalmente muy llamativa no y bueno es lo que comentaban estos que venera desde la desde la Patagonia los demás por ejemplo pero famosa citarlos pira reinas una fotógrafa de aquí de de Puertollano que trae dos trabajos que son bastante interesante nosotros no rol no lo parece así bueno ella es un artista que se presenta sus primeras experiencia tenemos mucho interés en que se la conozca también o Marianne Delgado que es un artista también de aquí de de Puertollano que se dedicase deben fundamentalmente trabaja mucho con con hierro logró hace policromado sobre el hierro es un artista emergente de aquí de la ciudad que yo creo que con el tiempo puede dar que hablar ha estado por ahí en algunas ferias internacionales se que el año pasado estuvo en una feria de de Málaga creo que ha estado por eso tendría que confirmar me lo ella pero yo lo digo de de memoria pero sí ha expuesto que por Italia ferias bueno tenemos también a algunos artistas que que vienen proceden de de mi escuela como es son Paz Dorado Alejandra García Esperanza Pérez Gracia Sánchez o y Mora que son artistas bastante bastante avanzada y sus obras pues resultaron también muy interesantes tenemos a Jesús Arévalo eh es un artista que de Puertollano que actualmente entre otras actividades él es el el profesor de de El museo Manuel López Villaseñor de de Ciudad Real enseña muchísima gente y es el tiene una obra muy interesantes se mueve dentro de de un estilo figurativo con ciertos toques expresionistas hay a veces raya en la extracción muy bonito muy muy lumínico no a nosotros nos trae dos paisajes urbanos tenemos Morales que es un artista de de Valdepeñas es un fundamentalmente les dibujantes un extraordinario dibujante un conocido mío de hace ya unas cuantas décadas él él formaba parte de del proyecto de de Mancha día era uno de los artistas por lo tanto es probablemente con el que más relaciones positiva he tenido bueno esto yo mismo que esta vez sí médico el penúltimo no como antes

Voz 5 14:35 y el segundo desde que me colocado de tal y finalmente pues a Picasso al cual le agradecemos para aquellos que crean en la vida terrena tal que seguro que seguramente estará súper contento o Picasso es pero hombre espero algún día nos lo dirá Mario no te daremos no

Voz 1642 14:56 sí yo creo que que bueno eh bueno creo que no me ha dejado a nadie sin citar por supuesto esto que está diciendo lo agradecemos a Picasso esto que ha hecho por nosotros

Voz 1 15:07 en este caso no hay que agradecer al Museo Picasso a la Fundació nada de esto porque en fin no quisiera yo despedir esto aunque la entrevista no termina aquí ya verán lo que vamos a hacer hoy que vamos a ser utilizan un mismo verdad Benissa para dos secciones distintas pero no quisiera yo despedir esta entrevista sin contar un poquitín la intrahistoria de esa cerámicas

Voz 5 15:25 es un plato verdad es un platos plato

Voz 1 15:27 que no hace dio ninguna institución ni nada parecido sino que tiene un propietario no vamos a decir el nombre pero que

Voz 5 15:32 sí que nos la ha cedido exactamente eso hace dedo cariñosamente muy amablemente porque particular ANSA se se pensaba que el proyecto era muy interesante nosotros hicimos hincapié fuerza

Voz 1642 15:45 para que está ahora pudiera acompañarnos porque al fin y al cabo a y el aliciente más potente que tiene

Voz 5 15:55 en esta muestra pues

Voz 1642 15:57 pues claro es una obra de Picasso no di di este evento pues le daba un realce de una importancia que creo yo que que que si Hacienda no de de mental no

Voz 1 16:09 al final una va a haber el plato de Picasso encontrando con una colección de obras estupendas de un abanico absolutamente dispar de artistas en su trayectoria en su origen probablemente también en sus técnicas en el tratamiento de los temas y que sin embargo te ponen delante de los ojos que es el arte contemporáneo que es una enorme verdad que tenemos que conocer está en el Hotel Santa Eulalia desde el siete de septiembre al siete de octubre y todo esto lo coordina promueve desde luego portavoces

Voz 3 16:36 con su consumo

Voz 1 16:39 categoría habitual nuestro Emiliano Vozmediano que me está diciendo cosas y haciendo gestos elegir Pilar Vila que día a tu mujer que es una maravilla no te voy a despedir porque te voy a contar una cosa nosotros los lunes nos hemos dedicado siempre a volver a clase ciencias y letras en una de nuestras secciones más señeras y queremos como mínimo conservar ese espíritu y así que nosotros propuesto este año que los lunes no todos pero sí muchos lunes tengamos aquí a escritores y artistas no vale no valen periodistas esta vez hemos querido restringir el campo acción ponen unas cuantas puertas de decir que escritores artistas gente del mundo de la cultura nos digan usable nos hablen

Voz 4 17:21 un poquito hemos citado dejando de sus

Voz 1 17:24 libros favoritos del libro que más le ha marcado el que más veces han leído el que están leyendo ahora mismo a un libro que les parezca penoso y que quieran decirlo a los cuatro vientos no importa un libro sólo un libro serán los audiolibros de la SER inaugura esta sección Emiliana y media no hablaros de lo que tú quieras

Voz 6 17:43 pues eh eh

Voz 1642 17:46 es muy interesante esta

Voz 5 17:49 la propuesta sobre todo lo que se está riendo tengo que hacer un pequeño prolegómeno

Voz 1642 17:54 porque claro yo soy un lector que en este sobre en estas últimos meses pues Leo mucha información artículos prensa periodistas todos y el tiempo libre como te comentaba antes fuera de micro lo dedico a pintar pero tengo que de hablar de un de un libro que me he leído varias veces es el último que dejaba ahí sobre lo que tengo por ahí porque de vez en cuando de hecho una mirada hasta que cambie a la siguiente lectura no cuando hablamos de un libro como tal no es precisamente el libro egipcio de de los muertos no el cual pues me he leído varias veces

Voz 5 18:43 me lo recomiendo a todo el tiempo no hay día nadie me recomienda yo soy que yo sé que es un libro pues que tiene unos cuantos ya tiene milenios no son siglos no

Voz 1642 18:55 trata de de un libro actual claro no que sería el problema no para esta sección ahí me hubiera gustado mucho más tener algún libro actual

Voz 1 19:04 no nos tenemos que morir y todo libro es bueno viejo o nuevo

Voz 1642 19:08 pero bueno sí quizá homenajea vamos un poco también a Picasso giros está con nosotros y bueno es un libro que contiene muchísima información realmente es un libro que que ha dado pie a que ciertas religiones cojan de ahí información les cambien un poco la forma de digan que tiene otra procedencia no porque este libro contiene información que tiene que ver mucho con con lo lo bíblico no con todas estas estos textos y todas estas historias que no que nos cuenta la gran libro no que que sería la Biblia no que es un libro Antich finísimo de

Voz 1 19:50 de Sevilla Rosón muchos libros y muchas manos vinieron en esa biblia que quiere decir que en de libro

Voz 1642 19:56 exacto pues en este libro egipcio nos cuenta cosas escritas mucho antes de lo que queda registrado en La Biblia en nuestra Biblia no digo ya Nuevo Testamento digo el Antiguo Testamento fundamentalmente no iba a mi me gusta mucho porque realmente de muchos siglos o miles de años atrás toda esa información que luego no se nos presenta con otra o en otro formato connota era otra tapa pues ya la teníamos ahí no lo que ocurre que que bueno parece mentira no que a veces la información Sota red se sexo Terre de una manera que quede ahí pues medio culta de Iker no no llegue de una manera clara no yo esto lo digo porque es muy bueno a la hora de intentar desarrollar la nuestra inteligencia valorar la información de una manera clara y coherente no y no dejarnos llevar demasiado por intereses de ciertos grupos que intentan que Nuestro pensamiento sea de todos

Voz 1 21:09 es fácil si de verdad nos interesa hacer posible

Voz 1642 21:13 rebuscar se coger las fuentes que se llama eso agarrar las fuentes a meter la cronología en qué momento está hecho yo esto me he acordado de este libro porque a mí este libro su lectura me ha dado sobre todo una información sobre eso no es decir como la información se puede manipular Un siglo tras otro tras otro y eso me parece muy peligroso esto por eso

Voz 1 21:39 derecho de cita que religiones que dijeron el Libro de los Muertos pues me gusta lo que dice se lo quedaron no citaron las egipcias es eso verdad bueno

Voz 1642 21:47 el el libro de este es un libro que realmente bueno quién la escritura no es información que pero por ejemplo los pecados capitales ya venían hay unos cuantos cientos de años antes eh hay que tener mucho cuidado cuando se dice bueno es que el origen de esta información a lo mejor está atrás en el tiempo y más atrás en el tiempo eh ejemplos hacen alusiones a gran diluvio que luego después se fecha en otro momento hay que tener cuidado con esas cosas no cuando sabemos realmente que en este caso este libro contiene una información más antiguo yo no digo Vera

Voz 5 22:25 lo más antiguas de digo antes porque no estaba yo tanto los puedo hacemos Trapa

Voz 1642 22:29 pero se dijo antes no se puede decir oye mira esta información que te estoy dando soy yo el que te la edad de estas fuentes que tienen que ver con Dios o no vale bueno lo mejor hay otros documentos que son antiguos en los que se basa eso es por eso pero que yo insisto Mario en que la la idea que me trasmite es insisto en ello cuidado con la información que valoramos al loro de cuáles son las fuentes de información que valoramos que las convertimos en nuestro prototipo nuestra guía moral eh eh hizo puede ser no puede ser que no estemos tan en lo cierto es por eso que apeló a la inteligencia hay ya el conocimiento que es lo único que realmente nos puede salvar en un mundo caótico que es este

Voz 1 23:17 completamente porque los libros igual que las pinturas igual que casi toda forma de arte al final nos interpelan a nosotros mismos y nos hacen cuestionar nos cosas preguntarnos cosas pensar que es un verbo muy en desuso porque porque no es inmediato uno piensa ahí no te dan un euro por cada idea buena o mala eso es verdad tanto aquí reivindicamos esto la vida lenta y en los libros una aprende un montón de cosas y con Emiliano mediano más no nos queda mucho más tiempo pero en cualquier caso como siempre desde aquí ha sido un enorme placer ahora me toca a mí de volver visita irá a la exposición que está hasta el siete de octubre en el Hotel Santa Eulalia muy céntrica de arte contemporáneo es decir prescindible Emiliano

Voz 1642 23:59 muchas gracias a todos los que nos están escuchando al pueblo de Puertollano nuestra agradecimiento también internacional que esto