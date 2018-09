Una de cada, con Jesús Manchón/ Hoy por Hoy Puertollano 12 de septiembre

Voz 1979 00:00 estamos a miércoles seguimos con buenas costumbres que adquirimos el curso pasado una sección que a mi me gusta porque introduce debate político llega más frescura cada semana una voz lo saben una década

Voz 2 00:17 sí como estamos en el segundo miércoles del mes de septiembre que avanza lentamente o de damos la bienvenida a nuestros de estudio

Voz 1979 00:27 los a la segunda fuerza con menor representación tercera con más representación como ustedes quieran del Ayuntamiento de Puertollano que es de Izquierda Unida en la persona de su portavoz Jesús Manchón cómo estás buenos días

Voz 3 00:37 muy buenos días Mario qué tal el verano que es la primera vez que compares

Voz 1979 00:39 desde aquí nuestro micras de la nueva temporada pues la verdad que

Voz 3 00:42 he descansado lo suficiente para para empezar un curso político

Voz 4 00:46 qué va a ser apasionante exigente e intuye

Voz 1979 00:50 qué del nuevo curso político y de todos los retos y de todas las cosas pendientes que tenemos en Puertollano Nos vas a hablar en la breve intervención verdad

Voz 3 00:56 así es la verdad que como te he dicho empieza un nuevo curso político que no es su curso político en normal sabemos que en mayo está las elecciones municipales y entonces este año va a ser si cabe un poquito más intenso va a haber más actividad estoy seguro por parte de todos los grupos políticos municipales por nuestra parte por supuesto aparte tenemos un un proyecto de confluencia que va a ser apasionante que está todavía tragándose para que en Puertollano tengamos una candidatura real una candidatura capaz de gobernar la ciudad con ideas Izquierda de verdad que sea progresista y bueno pues tengo hablarte de eso precisamente nosotros no vamos a presentar Mario en mayo para gobernar la ciudad que se acabó eso de Izquierda Unida está para apoyar todo está para para mantener al equipo de gobierno o para hacer una posición no queremos hacer oposición las cosas en nuestra ciudad ese camión de del Gobierno con cuatro concejales que tuvimos hace tres años o tuvimos un magnífico resultado pero con cuatro concejales no se cambia la ciudad nosotros queremos cambiar exactamente todo lo que el equipo actual de gobierno ha llevado a cabo que es ineficacia e ineptitud no podemos permitir Mario que en una ciudad como Puertollano siga sin cambiar ni una sola bombilla sin reducir las emisiones de CO2 sin reducir el la la el derroche energético que se produce en nuestra ciudad aprobaron el Eduso perdón aprobaron el clima no han cambiado o no han sabido todavía cambiar ni una sola bombilla en nuestra ciudad cuando lo vendían como un proyecto hemos tenido que echar tres veces tirar tres veces a la suerte de Le Duc sí para que los tocase al final va a venir una gran subvención que esperemos que se invierta lo mejor posible pero hay que tener en cuenta que esa subvención no se va a gastar este año va a ser una subvención que venga sobre toda la legislatura que viene por tanto nosotros que tenemos propuestas claras tenemos que que potenciar Iyad animar a la ciudadanía a que haga un cambio al que se atreva a cambiar al equipo de gobierno a que conoce su confianza en mayo porque si repetimos siempre es lo mismo lo no podemos esperar un resultado distinto esto lo dijo un sabio circula por ahí por internet tú lo sabes y por los grupos de esas cuentas mandan fotos verdad pero es verdad que que nosotros sobre todo creemos que ahora mismo me cuesta un poco hablar vamos a tener transparencia vamos a ser dialogantes por qué porque es algo que ha llevado a cabo el equipo de gobierno actual y luego la cumplido el último ejemplo lo habrás visto denunciamos hemos denunciado la actitud de la concejala de Servicios a la Ciudadanía la presidenta de la comisión de servicio a la ciudadanía el trato que le dio a la oposición nosotros planteamos nos cuestionamos para qué sirven las comisiones para qué sirven una serie de comisiones simplemente vamos allí a que a perder el tiempo a que le cueste dinero a la Ciudad de Puertollano porque si vamos a pedir información y no van a remitir a Alcaldía pues entonces al final no es informativa simplemente usted de esto Alcaldía ya veremos si le contestamos y cuando le contestamos un ejemplo nosotros cuando ocurrió la cerveza el día uno venimos toda la información tanto la solicitud de los hosteleros que habían pedido sacar las barras a la calle como el plan de seguridad etcétera la contestación remitimos todo por escrito alcaldía la contestación es que los informes están en el departamento correspondiente que pidamos una cita veamos lo miré para eso no hacemos nosotros un escrito pidiendo documentación entonces vamos a ir a gobernar porque estamos capacitados para gobernar pero vamos a ser un gobierno que le dé la palabra a la oposición porque la oposición es tan legítima para para presentar propuestas como lo puede ser el equipo de gobierno porque ha sido elegida por los ciudadanos de Puertollano como ah no sólo tenemos que cambiar un poquito la forma de actuar no se puede trabajar sólo con las asociaciones de vecinos hay que escuchar a los vecinos a los vecinos que no estén en ninguna asociación que hay muchos hay muchos vecinos que no pertenecen a las asociaciones de vecinos de sus barrios pero tienen tanto derecho como estos a exigir que se en sus calles que se mejoren sus barrios etcétera entonces vamos a ser un equipo de gobierno que dialogue que trabaje por Puertollano Icon un proyecto exclusivo exclusivo porque no lo lleva ni PSOE ni Partido Popular ni ciudadanos que es trabajar con una empresa municipal que de servicio al Puertollano que portó ya no necesita tenemos que trabajar desde lo público tenemos que potenciar lo público porque nosotros sólo estamos aquí para defender lo público no lo privado está claro que hay cosas que no se pueden llevar por la parte privada impresas en Puertollano que hacen una gestión que desde el Ayuntamiento no se puede hacer bienvenido sea yo no vengo a quitarle el trabajo a la empresa de mi pueblo todo lo que pueden hacer ellos lo vamos a a permitir pero nosotros tenemos que trabajar para que en Puertollano hay un servicio público te voy a poner un ejemplo claro porque todo lo que está ocurriendo todo el déficit que está viento de trabajadores públicos en esta legislatura va a aumentar en la siguiente y un ejemplo es por ejemplo en jardines en jardines estamos calculando que con las jubilaciones que va a haber a lo largo de estos años se va a quedar una plantilla tan mermada que no van a ser capaces ni de regar Mario ni de regar el paseo vamos a tener personal ni para regar que vamos a tener que contratar a una empresa privada para que lleve esta gestión a costar dinero

Voz 1979 06:20 con el empleo Opel emplea para sabes tú

Voz 3 06:22 la de empleo no dura todo el año toda la legislatura entonces es parches el plan de empleo se tiene que ver como parches como lo que es ayudar a familias que están realmente necesitadas el problema es cuando en dirección Tasso doscientas cincuenta plazas se presentan tres mil personas que quiere que eso es un eso es un balance muy significativo de cómo está la ciudad esto es un termómetro claro de cómo está la situación en nuestra ciudad no se pueden presentar tres mil personas de las tres mil dos mil quinientas cumpla los requisitos y que queden fuera puedo mil doscientas mil personas entonces tenemos a dos mil personas cabreada porque no trabaja ni porque ya ven que no tienen ninguna alternativa en Puertollano tienen que fuera pero el plan de empleo no es la solución a los males que tenemos en nuestra ciudad por eso tenemos que apostar claramente por una empresa municipal tenemos un plan de ajuste que nos pone cortapisas a este tema pero es que el Ayuntamiento o el equipo de gobierno ya está tardando en pedir una revisión de ese plan de ajuste no podemos permitir que una ciudad como Puertollano esté asfixiada por la mala gestión de los gobernantes anteriores y entonces nosotros aquí también tenemos que hacer una apuesta fuerte todo esto Mario por eso te digo va a ser un año apasionante tenemos que explicarlo muy bien a la ciudadanía cuando la gente diga que es imposible que es inviable el tema de la de la Empresa Municipal los otros atraerá compañeros nuestra compañera de Izquierda Unida que ya lo están haciendo en sus localidades donde dan unos resultados fantásticos donde la ciudad está recuperando cuesta no está aumentando la deuda como como mucha gente quiere hacer ver sino que además está revirtiendo los beneficios en más inversión para la ciudad en mejoras para los servicios de todos los ciudadanos

Voz 1979 08:00 les bueno pues esa va a ser la propuesta estrella desde luego ha dado mucho de sí esta primera intervención yo en la mía voy a ir a lo concreto porque es que estamos todavía practicamente en fiestas las de Almodóvar las de Villamayor comienzan hoy las deporte extremo es muy recientes estuvimos el fin de semana en el recinto ferial por supuesto vimos la entrada de la Virgen también mucho se ha hablado de la procesión pero yo me quiero centrar en concreto en la programación de festejos Yell la corresponsabilidad a los grupos igual que le preguntaba la semana pasada a Rafael López ha el portavoz al portavoz de Ciudadanos a este respecto el presupuesto es verdad que no da para muchas alegrías pero todos coincidimos en que la aprobación ha sido muy plana en que ha habido pocos estímulos y sobre todo si ponemos el gran angular y comparamos en materia de conciertos por ejemplo con lo que hay en otras localidades de nuestro entorno con la salvedad de que tenemos la Feria de Mayo que donde en principio se destine mayor inmersión pero en cualquier caso pasó también la cerveza da el uno ha citado el uno de septiembre que todavía no era ni fiestas patronales lo cierto es que de nuevo se puso el grito en el cielo y en redes ya les hubo mucho ruido de un día en que ni participo tanta gente ni pasó nada porque lo cierto es que se cumplieron con los horarios y luego se habló de otras dos posibles cerveza das vosotros lo lleváis en nota de prensa Iker en el Ayuntamiento deberían producirse dimisiones en caso de que se produjeran bueno pues al final no hubo cerveza das yo me pregunto no hay demasiado ruido particularmente al respecto de esto porque yo no conozco una sola fiesta en que la gente no salga a la calle

Voz 4 09:26 Iker no disfrute en la calle no hay demasiado ruido no se pidiendo la dimisión

Voz 1979 09:31 es demasiado pronto y por otro lado las fiestas han sido insisto muy magras pero esto no se podría haber acordado de haber dicho porqué no destinamos cincuenta mil euros más cuarenta mil irse programa con tiempo suficiente y que todos estemos más o menos de acuerdo para tener algo que ofrecer al ciudadano y que tenga pues una alegría que llevarse al cuerpo que servían siempre

Voz 3 09:50 bueno Mario empezando con el tema de la cerveza nosotros no podemos permitir que llevamos ya tres años denunciando algo que es un hecho extraordinario que está volviendo en rutinario todos los septiembre tenemos un corte en la calle Numància y un macrobotellón como cerveza lo como es un macro botellón por parte de una serie de hosteleros que se reúnen sacan las las barras a la calle al principio ni siquiera a los solicitar hubo un llamamiento por redes sociales se congregó tal número de personas que se tuvo que cortar la calle eso fue el primer año de legislatura creo que fue el dos mil quince en septiembre de dos mil quince sí si me equivoco de septiembre de dos mil dieciséis no hay que darle mucho más no podemos permitir que los vecinos de la calle Numància que ya sufren bueno sufre entre comillas que ya viven en las fiestas con estos locales de ocio todos los fines de semana se les corte un día por la mañana se les corté la calle así porque así es poniéndonos a que no puedan pasar los servicios sanitarios los servicios de emergencia bomberos policía etcétera o cualquier vecino que quiera salir de sus cocheras donde estamos arriesgando a que hay una desgracia no ha pasado absolutamente nada hasta ahora y esperamos que así siga siendo pero los estamos arriesgando a una pelea a a un accidente a cualquier problema sanitario que no se puede intervenir de manera efectiva y rápida recuerdas las casetas anteriores hace unos años donde estaban las casetas de la de los hosteleros la marcha estaban donde están ahora mismo la folclóricas y la caseta del Partido Comunista recuerdas porqué se cambió porque eso era una ratonera Si algo ocurría en el centro no le daba tiempo a entrar a nadie a a nadie por eso se llevaron a la ubicación actual que tenemos en la calle Numància el sitio ideal para realizar esta de cerveza de estos botellones porque tenemos un recinto ferial hagamos las fiestas allí que desautoricen a estos locales todos los que quieran sacar su barra porque no tiene que ser son los de la calle Numància estamos haciendo estamos dándole una prioridad y un y un privilegio o una serie de este leeros pero estamos perjudicando al resto de hosteleros de Puertollano porque no se ha podido hacer igual que se hizo en el Día de Castilla La Mancha dónde salieron todos los que lo solicitaron y fue fue repartido por todo Puertollano no fue concentrado solo en una calle entonces nosotros nos ponemos en la piel de estos vecinos porque tenemos las críticas o las quejas en este caso de esos vecinos te haces tenemos que defenderlos pero porque es de lógica aplastante no podemos permitir que Puertollano empiece con una costumbre que no es ni festividad porque fue el día uno de septiembre que no es nada se podía haber hecho el once de agosto también con este plan pueden solicitarlo les concede ni podemos permitir al final que sufra en sus carnes también hay que tener en cuenta los locales comerciales el sábado se puede abrir por la tarde quiere abre el sábado teniendo haciendo cientas trescientas mil personas porque otros años se ha sido de mayor afluencia este año pues ha juntado una serie factores coincidió incluso también con el concierto que hubo en Daimiel pues puede ser que mucha gente que tenía pensado o que podría haber ido a la cerveza Duff fue a Daimiel pero bueno lo que queremos decir es que venimos denunciando lo la alcaldesa la primera que denunciamos dijo que si va a crear una mesa con los grupos de la oposición con los hosteleros con empresarios con los vecinos para consensuar y para dar solución seguimos esperando esa mesa es lo que te decía antes Mario aquí no hay diálogo a que hay sólo palabras y que pase el tiempo y la gente se olvide nosotros vamos a seguir defendiendo el equilibrio que tiene que haber entre hosteleros porque lo venimos aquí a que nadie arruine pero también el equilibrio que tiene que ver con el descanso de los vecinos que ese sí que está roto aquí la balanza está muy desvelada es en la primera parte que me has dicho lo que sí pedimos demasiadas dimisiones hombre tenemos que exigir responsabilidades políticas de todos los actos que se cometen y que se llevan a cabo en Puertollano de buenas no vamos a pedir dimisiones por supuesto pero sí que tenemos que pedir dimisiones dijimos lo dijimos claro si se repite lo que ha ocurrido el día uno el día seis el día siete de septiembre cuando sean fiestas la alcaldesa por omisión de de sus competencias debería dimitir no se llevó a cabo los salieron los esa Cano La Parrala calle precisamente porque llovió pues no lo sabemos

Voz 1979 14:06 no da permiso no estaba en período

Voz 3 14:09 estaba en periodo de cierto pero tú sabes y además cada local puede hacer dentro de sea si quieren regalar la bebida haya ello mientras sean mayores de edad nosotros no vamos a poner impedimento cada uno hace lo que quieren su local mientras esté dentro de la legalidad pero varios Si en vez de ir a personas que fuesen porque yo no pude ir bueno pudiendo que lo voy entonces si si en vez de ser cien doscientas personas que pueden entrar en en el aforo hubiesen sido mi donde habían terminado esas personas en la puerta la puerta de los locales bebiendo con las quejas de los vecinos con el corte de calles etcétera entonces nosotros responsabilidades tenemos que exigir que para eso estamos en la oposición por eso queremos gobernar para que no se repitan los errores que se han llevado a cabo en esta legislatura y sobre todo medio ante el vicio de pedir

Voz 1979 14:52 la virtud de no dar que está equipado

Voz 3 14:55 Brno hemos pedido la serie dimisiones cuando ha correspondido cuando han ocurrido una serie de actos que consideramos graves y aquí no se va absolutamente nadie

Voz 1979 15:03 habrá que investigar si alguien tiene un master por ahí porque si no hay un máster de por medio en España no se dimite en cualquier caso es es un tema Huff Espinós y complicado en Puertollano ya tenemos los nuestros con lo cual vamos a dejarnos fuera que es lo único bueno faltaba yo no tengo máster yo tampoco pero bueno otros de efectivos tendremos por ahí a él manchan concejal portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puertollano en una década como siempre muchas gracias muchas gracias a ti Mario hoy que continúe esto