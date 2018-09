Básicos de teatro. Programa piloto e información general de los cursos y talleres EBA/ Hoy por Hoy Puertollano 12 de septiembre

Voz 1 00:00 dadas caballeros lo que me gusta septiembre que por lo demás es un medio bastante impertinentes que no sirve para estrenar muchísimas secciones hoy tenemos el programa piloto de una en la que tengo puestas muchas muchas esperanzas ICA empieza también como esto

Voz 5 00:36 vamos diga que ustedes harían sonar mentalmente dentro su cabeza si éste fuera un programa dedicado a tipos de interés son las mejores inversiones en bolsa a que no no va por ahí no está es una excepción cultural en la que vamos a dar la bienvenida al teatro leído en Radio sería algo así como las antiguas

Voz 6 00:56 adiós novelas que vamos a Red Cooper

Voz 5 00:58 dar de la mano de las talleres de educación de adultos que es un tesoro no sé si demasiado conocido en Puertollano demasiado conocidos porque participan muchas personas pero no sé si lo hemos contado lo suficiente este año nos hemos propuesto contarlo muy bien y abrirnos bien de orejas para disfrutar de nuestros clásicos de los que se llevan representando prácticamente veinticinco años ya además esta sección hoy en subrayaba piloto también nos va a servir para conocer todas las novedades de los cursos Eva en Puertollano educación básica de adultos por todo ello damos la bienvenida a Carmen Cantarero lo que es profesora y coordinadora de estos cursos deba coordinadora de un equipo de doce Profés qué tal Carmen cómo estás buenos de Ad

Voz 7 01:37 muy bien buenos días a Ladis que añadidas que

Voz 5 01:40 es mi mano derecha mi contacto en este empezó como un pequeño sueño será posible será posible hacer este radio Teatro pues si va a ser posible gracias a vuestra predisposición a diez cómo estás buenos días

Voz 8 01:50 días mayo muy bien encantada Víctor Castro

Voz 5 01:53 es el concejal de Educación y que entre otras competencias pues tiene en su mano las los cursos Eva que funciona muy bien con lo cual casi de las cosas que que vienen más rodada verdad Víctor año tras año cómo estás buenos días

Voz 9 02:07 siempre gracias a a la mano de las profesora

Voz 5 02:10 que lo hacen de maravilla manos maestras vamos a comenzar con la parte informativa si os parece porque aparte de teatro que vamos a dedicarle muchos ratos los miércoles uno así alternativamente este curso pero lo primero es hablar con que este programa de educación básica de adultos de animación socio cultural que son todos los apellidos del programa vuelve en septiembre que ya hoy día doce pueden comenzar a matricularse las personas en determinados barrios que en fin me parece que no os vais a aburrir porque el año pasado fueron cinco mil alumnos

Voz 8 02:42 sí sí esa es la cifra que tenemos del año pasado

Voz 5 02:46 contadnos donde se pueden matricular en qué tipo de actividades cuál es el precio información general

Voz 8 02:52 pues te va a dar los datos de las actividades el precio gratuito es absolutamente libre y solamente se pagan aquellas a actividades que llevan un gasto como pues autobús alguna cosa de esa cuando hacemos viajes culturales o entradas a momentos cosas así

Voz 7 03:10 bueno pues como dije mi compañera Ladis en los cursos son totalmente gratuitos no cuestan absolutamente nada excepto pues eso los que conllevan algún gasto como son autobuses au la comida o el desayuno de alguna excursión au si hay que pagar algún guía o alguna o alguna entrada las actividades que tenemos nosotros distinguimos en dos dos tipos tenemos los cursos formativos por un lado y luego los talleres por otro los cursos formativos pues tenemos por ejemplo cursos de alfabetización de estudios primarios de cultura general ortografía tenemos varios niveles cursos de entrenamiento de la memoria también tenemos varios varios cursos de inglés de francés de lectura tenemos castañuelas charlas luego tenemos ejercicios y cursos de mantenimiento como es la gimnasia de mantenimiento la de movilidad reducida para aquellas personas pues que ya no pueden tirarse al estar tumbadas en el suelo oí levantase con cierta agilidad el pilates el estrés el azul va el fin flan tenemos teatro danzas del mundo flamenco todo eso estaría dentro de lo que son los cursos formativos y luego dentro de los talleres pues tenemos lo que son las coreografías los bailes general en los pasodobles rumbas un taller de mi de carnaval de cocina de confección textil les dibujo y pintura escenografía música y canciones nuevas tecnologías tenemos recuperación de tradiciones como es la Cruz de Mayo luego cuando llega cuando llega mayo el Carnaval el entierro de la sardina senderismo piscina y el teatro el grupo de teatro de Santana de Torre de de damas todas estas actividades hay algunas que sí se dan en todos los los barrios como por ejemplo la alfabetización la cultura general la ortografía todo eso hay muchas actividades que serán en común en todos los barrios pero luego hay otras actividades pues que según las a la características de del barrio del salón en el que se vayan a impartir pues no se dan en todos en todos los centros vale ya eso pues las personas que estén interesadas pues tendrán que dirigirse al centro ya allí preguntas si esta actividad se va a impartir allí o en qué centros se partiría y luego también tenemos otra esas actividades serán a lo largo de todo el año todo el curso luego hay otras porque ya no ya se van dando puntualmente tenemos charlas que las concentramos hay algunas que se dan en los barrios pero hay otras que las concentramos en en el centro cultural también sabemos tener un una sesión de risoterapia con las con las mujeres hacemos senderismo es este año por ejemplo ya tenemos programado ir uno a Cazorla y otro queremos ir a Las Barrancas de Burujón en en Toledo se va a hacer también una ruta interpretativa histórica biológica queremos ir a Daimiel para aquellas personas que que les gusta caminar pero ya un senderismo así muy pues no pueden hacer un senderista difícil si entonces en la sala de Daimiel pues para aquellas personas que no puedan caminar durante mucho tiempo y muy difícil al trayecto y al mismo tiempo pues ir a Motilla de auf de Azuer también allí en en Daimiel excursiones pues por ejemplo queremos ir en Navidad queremos ir a ver los belenes de Madrid algunos belenes no todos claro casas museo para primavera pues ahí es está un poco más indecisa no sabemos todavía si ir Azuer hoy Priego o a Pedraza o Alcaudete

Voz 5 06:39 hay tiempo como gran no

Voz 10 06:42 la duras Berenice luego una de fin de curso que

Voz 7 06:44 esa es de dos días hacemos noche con ellas un año hacemos interior y otro años solemos ir a la a la playa para aquellas personas que no tienen esa facilidad de irse de vacaciones a la playa pues nos vamos hay dos días a a una zona de Costa y aprovechamos al mismo tiempo de hacer cultura claro porque vamos a ver edificio vamos a ver monumentos vamos a ver bastantes cosas pero también tienen su ratito de de de playa

Voz 5 07:10 qué buena pinta tiene toda quedando mentalmente con algunas con todas las palabras que no son conocidas en castellano Fit Flame de verdad vaya nombre fin de flamenco a mi gurú mi luego el estrés Chin eso hay que explicarlo todo porque quiere no de lo que indica ninguna

Voz 7 07:28 no sé qué es eso bueno pues mira el estrechen son estiramientos

Voz 8 07:32 es esa manía que tenemos ahora de poner el inglés a todos los nombre

Voz 7 07:35 el estrés es son estiramientos básicamente vale es una una técnica de de estirar de todo el cuerpo desde arriba hasta hasta la punta de los pies

Voz 5 07:45 ha sido el jefe

Voz 7 07:48 bueno pues este el flan se va a poner como novedad este este año esa actividad se va a dar principalmente en Constitución en el barrio de constitución es pues aplicar pasos de flamenco de rumba de sevillanas son aplicar pasos flamencos pues a una gimnasia una cómo te explicaría Un tipo de aeróbic zumba pero no es eso principalmente vale pero es aplicar eso sería un estilo a eso es aplicar los pasos de las sevillanas de la tumba de la rumba y el flamenco

Voz 5 08:20 a la gimnasia mezclada de la recordó la has estado para que todo el mundo entienda

Voz 10 08:27 a veces lo dicho de momento muy denota un mi ex

Voz 7 08:33 es una técnica manual son unos trabajos manuales es Croce es ganchillo en para hacer muñequitos se pueden hacer muñequitos desde para bebés ver chiquitines chiquitines para para bebés para que jueguen con ellos hasta muñecos grandes amo yo he visto muñecos hasta de medio metro de grandes hechos a base de ganchillo

Voz 5 08:53 también tiene muy buena pinta ya más que todas estas cosas te relacionan con personas de el de Puertollano no siempre tu barrio porque hemos dicho que hay en todos los barrios y otras que te tienes que desplazar a una sede fija y al mismo tiempo yo creo que te enriquecen aprendes y te relajan Víctor danos algunas cifras abrumadoras porque al final todo esto llega muchísima gente en nuestras

Voz 9 09:14 sí y como has comentado antes las matrículas del año pasado llegaron a alrededor de una una cinco mil personas y en cada barriada pues por ejemplo en el Carmen y en el carné de billar son una cita con trescientas cinco en El Carmel Villar ciento cincuenta y dos pero luego ya tienes Santana que te puede llegar a a unas mil cuatrocientas personas aproximadamente o Constitución poblado que te pueden llegar casi a las mil entonces tienen mucha variedad son con las barriadas aquí en libertad por ejemplo a cuatrocientos veintitrés o la Mercedes trescientos noventa y ocho o calamares quinientos setenta y ocho entonces tiene aproximadamente pues eso unas es un mil personas que están disfrutando como tú has dicho no es cultural pero no sólo escultural informativo dinámico y y mejora la calidad de vida que es toda la verdad

Voz 11 10:18 que sí que siempre lo he dicho y lo he dicho al principio lo lo digo ahora otra vez

Voz 9 10:25 las profesoras y se implica mucho se van adaptando Gallo abierto con la nueva las nuevas incorporaciones de actividades en el programa esto lleva pues tengo yo treinta y siete años nació en el ochenta empezó en el ochenta en el ochenta y ocho ya si llamo educación básica de adultos idea ahí hasta ahora y el ochenta son XXXVIII sea que con un añito visto bueno es aún XXXVIII yo creo todavía es cota de siete

Voz 5 10:56 por ahí es verdad de diciembre una chiquilla de las clases

Voz 9 11:01 es correcto entonces por eso te digo es una actividad histórica que empezó como formativo como dinamización para para las personas de Puertollano y al final sigue siendo eso forma

Voz 11 11:15 vivo dinámico y hay se va incorporando cosas nuevas

Voz 9 11:19 y luego pues que socialmente es interactúan las personas colaboran entre ellos ya hacen tradiciones magnífica como son las Cruz las cruces de mayor que yo invito a todo el mundo a todo de Puertollano que vayan por los barrios a ver esas cruces que es una tradición muy antigua que se va perdiendo pero gracias a ellas se mantiene

Voz 5 11:42 lo que se perdería que por fortuna sigue y que se perdería sino fueran por por esos talleres por estos cursos por nuestros centros de mayores que al final esto se mantiene digo y saludable voy a dar yo los días de matriculación rodamos a todos nuestros oyentes que tomen lápiz y papel porque hoy día doce y también trece de septiembre mañana Sabra la matrícula a la barriada de Las Mercedes el día diecinueve en el billar también en el centro cultural donde se va a impartir entrenamiento de la cultura en general cultura general en la barriada Santa Ana que es como hemos dicho una donde una d'Alba al barrio donde más ente acaba acudiendo apuntándose a este tipo de actividades del XIX al XXI tres días Ladis no os vais a aburrir quejas la todo

Voz 8 12:23 porque si hay recibiremos a todo el mundo que venga

Voz 5 12:26 en fraternidad lo mismo que seamos cada vez más grandes del diecinueve al veinte en el poblado el día veinte la semana que viene el jueves si no me equivoco Constitución El Carmen libertad podrán hacer las inscripciones los días veinte veintiuno yo supongo que esto tampoco hay que ser demasiado estrictos y quizá si alguien se quiere apuntar su barriada en su barreras ha cerrado lleva corriendo a la de al lado

Voz 1 12:45 para decir oye yo quiero ya esta actividad que cierta flexibilidad verdad sí incluso de

Voz 8 12:50 pues de de que ha terminado el plazo de matrícula de una forma muy especial también según las necesidades del barrio y las posibilidades que tenemos de de que entre más gente por la capacidad de los locales y de mal a veces casos especial de gente que lo necesita muchos le hace un hueco incluso después de las de del cierre del plazo hombre yo advierto mucho particularmente de Santana que se dedican tres días que es el sitio donde más tiempo estamos escribiendo que se ciñen a a esos días de plazo si puede ser porque de para la organización nuestra es lo mejor porque luego

Voz 5 13:22 por ahí lo pasarlos datos cambiarlos

Voz 8 13:25 tenemos que hacer un trabajo también de ordenador de medicina que una vez que hemos empezado las clases ya no podemos hacer porque no tenemos tiempo para ello

Voz 5 13:32 claro las cinco mil personas el año pasado tienen que hacer el trámite exactamente igual que los demás

Voz 8 13:37 todos los nuevos y los antiguos lo que pasa es que haya los nuevos ya les cuesta nuestro bajó porque están acostumbrados si rellenan el boletín con una facilidad pasmosa te lo entregan todo preparadico

Voz 1 13:47 bueno lo hemos dicho casi nada de lo que nos ha traído aquí del teatro y también lleváis veinticinco años veintiséis ya quizá

Voz 8 13:54 pues si nosotros empezamos en el curso ochenta y ocho ochenta y nueve con las tres reinas mangas de Gloria Fuertes en el colegio Isabel la Católica que entonces era la sede de Santana antes de que estuve sea abriera el el edificio que fue el dieciocho de julio donde estamos ahora en la sede de la asociación de vecinos desde ahí hasta ahora pues no hemos parado el grupo de teatro Torre de edad más se creo un poco más tarde le dieron nombre un poco más tarde pero el origen fueron pues esa ese juguete que tuvimos con el teatro una Navidad

Voz 1 14:23 treinta años si es del ochenta y ocho treinta años representando sin parar sí

Voz 8 14:29 todos los años prácticamente sino un grupo otro porque ahora mismo Santana concretamente hay dos pero vamos en el resto de los diarios en todos los barrios practicamente tienen un grupo de teatro entonces si hemos siempre hemos tenido representaciones incluso a veces en Navidad y en fin de curso normalmente pues en mayo qué hacemos las jornadas teatrales otras veces a lo largo del curso con motivo de alguna celebración o cuando lo hace en los grupos desinteresadamente para obtener fondos para alguien que lo necesite para ONGs que Puertollano es muy solidario y ésta se blinda mucho a ello

Voz 5 15:02 cuántos grupos de teatro hay entonces pues

Voz 8 15:05 es un uno por barrios exactamente incluido el billar en la Casa de Cultura no porque son solamente tres actividades las que se dan allí pero en el resto de los barrios todos los barrios tiene su grupo de teatro

Voz 5 15:15 lo cual salen en ocho o nueve tranquilamente no es porque sean

Voz 8 15:18 Dana tiene dos uno bueno y constituyó poblado también tiene dos grupitos hay mucha gente entonces se divide del grupo para que se en dos obras simultáneamente

Voz 5 15:27 maravilla son esas esas personas las que van a pasar por aquí miércoles alternativamente para recuperar para poner en este caso no es en escena sino en micrófonos para poner en radio pues de alguno de los tesoros que no sabéis me dejando estos años porque claro yo me imagino que una obra que representa esas debe hace veinte años os seguís acordando y sin embargo pues es una pena que tanto trabajo al final acaben una funciona un par de funciones un año Illa está entonces porque no desempolvar un poquito esos clásicos y traernos los de aquí verdad

Voz 8 15:57 pues sí es hace ilusión volver a hacerlo hombre también a veces es un problema porque hay algunas personas que ya no están en los grupos la gente va y viene según su necesidad Emile familiares pero siempre hay alguna otra persona el grupo dispuesta a asumir el reto cómo va a ser un texto pequeñito una parte pequeñitos no va a ser toda la obra pues ahora de hecho ya están dos personas I

Voz 5 16:19 Randolph si esto que van a ser pues eso ratito de seis siete ocho minutos en que tendremos varios personajes y que nos representarán lo mejor de montón de obras al final pues dignos de algunos títulos que que recuerdes

Voz 8 16:33 pues bueno Santana es que ha hecho con muchísimas pero vamos empezaron ya digo con las tres en maga después han hecho las aceitunas el paso de Lope de Rueda e hicieron una familia casi normal que es una obra que elaboró una una de ellas una componente ya la escribió ella misma Ángeles Castillo muy cortitas ella y sus perfiles que también hizo ella está se representaran la Casa de Cultura luego después ya nos pusimos a hacer algo un poco más ellos se hizo un nuevo servidor servidor de los Álvarez Quintero pues Enriqueta dijo a esto hay que ponerle nombre a este grupo se le puso el nombre de Torre de damas al grupo porque todas eran mujeres y a partir de ahí pues un representó el pecado bancario que también dirigió Angelines luego el casado casa quiere de Alfonso Paso Ibon así un innumerable número de obras hasta la última que han hecho este año el grupo Torre de damas que es felicidad Feliz cumpleaños señor ministro y el grupo pequeñito de teatro que han han representado una obra de Raimundo francés

Voz 7 17:39 que se llama lo juro por también muerta no no lo digo con sorna porque para divertirse

Voz 5 17:49 pero es que es lo que pretendemos que la gente se divierta Ésta es una de esas secciones que yo recomiendo si uno puede así está haciendo la comida o limpiando la casa matriz o cualquier otra cosa pues igual no puede pero si estás en casa en ese ratito en que dice yo esta media hora la quiero para mí cierras los ojos mientras Nuestros actores y actrices sobre todo actriz desde Torre de además y del resto de grupos ponen en micro Estado en maravillas de nuestro teatro pues al final de esas secciones que te dejan de verdad que te mejoran el día y es lo que queremos por cierto no lo hemos dicho todavía pero tanto en teatro como en casi todas las actividades de va muchas más mujeres que hombres verdad

Voz 8 18:24 sí sí bastante más pero bueno ya se van incorporando

Voz 7 18:27 pues cada año sube el número de

Voz 8 18:30 dos señoras que pierden la vergüenza quizá lo que hace falta un poco de inhibirse y bueno participan en actividades muy variadas desde el teatro también donde ya este año Santana tenemos dos dos hombres que se han incorporado pero también poseen ortografía relaciono en curso de la memoria llevábamos ya bastantes años que los hombres se han incorporado de pleno derecho incluso gimnasia en barrios como las seiscientas treinta que llevan participando ya Amate basta o en caña mares que también hay señores ya muy asiduos mucho tiempo

Voz 5 19:02 prueba repita hasta el punto de que el que prueba no se quita todo lo contrario porque aquí se establecen vínculos eh esto es muy importante a mi me parece que va a funcionar muy bien en Puertollano a otras cosas habrá que sean mejorables pero va me parece que funciona de maravilla y que por tanto es no Nuestra obligación ya no sólo contorno sino aprovecharnos de vuestro trabajo de vuestro talento traernos lo aquí

Voz 9 19:24 a la radio Víctor Carme Ladis no sé si

Voz 5 19:27 es queda alguna cosa en el tintero porque la verdad es que no ya veréis de actrices

Voz 8 19:31 sí bueno pues nada solamente disculpar la ausencia de Florencio que tenía hoy que es nuestro coordinador ante el Ayuntamiento ya que Carmen es la coordinadora entre nosotras y tenía otras cosas que no podía dejar de hacerlo hoy y nada pues encantada de que esté por lo menos Victor que es en realidad lo que tiene que estar aquí ya que es el representante político

Voz 9 19:48 el concejal de todas forma volver otra vez a repetir y no me cansaré de dar las gracias a este equipo con Florencio con todo sí que limpiando también puede escuchar música o escuchar

Voz 5 19:59 a mí el programa aquello por lo hago yo también pero con los ojos cerrados es más complicado cerrar ya no pero no te vas entreteniendo ya han quita usted mejor seguro que

Voz 9 20:09 muy bien ya lo creo que sí pues

Voz 5 20:11 así que vamos a escuchar este programa que se va a llamar básicos de teatro los miércoles a partir ya de la semana que viene la siguiente que yo creo que a la gente le va a gustar mucho con esa intervención se hace Carmen la Víctor de verdad muchísimas gracias por este ratito salga todo muy bien