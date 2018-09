Planeta Futuro, con César Muela/ Llegan los nuevos iphone: Análisis completo/ Hoy por Hoy Puertollano 13 de septiembre

Voz 1 00:00 vamos a Juárez normalmente estamos llegarán a donar no

Voz 3 00:07 la temporada como siempre comprar dos dotes anteriores los miércoles bien las voces maestras de Cristina ventanillas César muera porque nos hemos traído estas guión al juez porque Apple está de vuelta al cole está de fiesta la presentación de sus nuevos cacharritos las se llama Cain out me parece pero si no me va

Voz 1 00:28 gire tan Muela ir comenzaba ayer

Voz 3 00:30 entonces ayer si hubiéramos hecho esta conexión pues hubiéramos tenido que hablar de qué de rumores hoy ya podemos hablar con más fundamentó de los primeros Iphone que se han presentado que según parece pues ni son baratos ni tampoco queda demasiado rastro de Steve Jobs pero bueno esto lo cuenta César que es el experto desde hace ya mucho tiempo olas de salmuera qué tal buenos días

Voz 4 00:51 buenos días sí un placer estar otra otra más en esta temporada no de de la Cadena Ser así que bueno si te parece comentamos un poco las novedades que presentó a apenas porque sí presentó tres nuevos Iphone pero también presentó un nuevo en el Upper West series cuatro así que empezamos por lo que más rabia interés

Voz 1 01:11 pues mira vamos a empezar diciendo que es un placer tenerte aquí porque la cortesía obliga y que este verano ha cambiado de móvil todas las comparativas además son completísima más para ver su modelo u otro porque al final uno tiene que ser un experto la hace el leído ese ataca que es donde trabaja de verdad que es un espectáculo

Voz 4 01:28 espero muchas gracias y estamos a al pie de cañón de hecho ayer tuvimos allí a un compañero Pedro Aznar estuvo ayer en el propio hacer para allí en Cupertino estuviera probando los cacharros y además es que la verdad que afortunadamente para cosa muy bien en la empresa así que tengo

Voz 4 01:52 bueno para hacer un resumen así rápido pues si la gente no ha podido la presentación no nos ha podido leer lo que sea Apple presentó tres nuevos teléfonos e dos que serían sucesores de Layton diez de hecho el iPhone X día está descatalogado no lo vas a poder comprar de manera oficial en ninguna web de Apple los ningún medio de Apple porque lo en la escuela vender tenía que ser segunda mano Sillero pero actúa algún usuario hice llaman iPhone X ese iPhone X ese mal diseño son bastante parecidos al Dalai son diez manteniendo la la la peculiar ceja o el no ocho este está muesca que tenía arriba para tener un mayor aprovechamiento de pantalla pero que sí que han introducido como norma Mente hace Apple cuando presenta modelos ese cuando lo ponen ese apellido S decir que este es en esencia el mismo teléfono pero con mejoras que mejora son esas pues tenemos un procesador nuevo que claro como siempre es lo más potente no sé cuánta por ciento más eficientes es decir más potente el teléfono en teoría más eficiente también a nivel de batería mejoras a nivel de cámara aunque sigue teniendo doble cámaras los dos tienen doble doble cámara eh pues bueno en teoría funciona mejor en condiciones de baja luz en mejoras de Software con inteligencia monta una llamada el interés ya artificial pero vamos con mejoras de tratamiento neuronal que llaman ellos eh para que las fotos se vea mejor básicamente la es la traducción que pasa que todas estas mejoras que no están tampoco nada espectaculares porque son como una especie de versión dos por así decirlo de Alejandría que cuestan bastante dinerito es que el ahí con diez es eh eh que es digamos el de menor tamaño de pantalla son mil a partir de mil ciento cincuenta y nueve euros esperar no sé si tendrás tu yo desde mi punto de cincuenta y nueve euros

Voz 1 03:49 pues da un pero en el bolsillo no me lo llevo

Voz 4 03:52 en este logro está el el X ese Max que son seis coma cinco pulgadas de pantalla es decir es un teléfono grandote o un zapato no lo tiene llamar así que a partir de mil doscientos cincuenta y nueve euros Arrate porque hay una versión porque claro tú el teléfono te lo puedes comprar con más o menos almacenamiento bueno pues hay una versión de este X ese Max que son quinientos doce gigas almacenamiento que sonaba hablaría mucho pero son mil seiscientos cincuenta y nueve euros es decir un teléfono papel atacar un teléfono que vale mil seiscientos cincuenta euros cómo se te queda

Voz 1 04:27 pues me parece que se les ahí un poco la mano es decir que yo entiendo a Apple a cabo estoy segurísimo que ya antes de la presentación habían vendido en venta anticipada muchísimos llega que al final es un fenómeno fan impresionante estamos hablando de la primera compañía que alcanzado el billón de dólares de cotización después de Amazon de valor en Bolsa con lo cual pueden hacer lo que le de la gana elecciones pero en mil seiscientos euros me parece un abuso absoluto sobre todo porque por lo que me ha contado es que tampoco aporta mucho más un poquito más grande un poquito mejor cámara un poquito más rápido y más potente

Voz 4 04:59 pienso en echó ahora mismo incluso la competencia está dentro de casa porque si yo quiero un buen actual me compraría probablemente el iPhone ocho Plus que ahora mismo pues se va a quedar bastante bien de precio en especificaciones tampoco va a ser tan diferente pero claro que pasa que Apple se aprovecha de que siempre tiene una gran masa de Suárez que independientemente de lo que es que se lo va a comprar entonces va a haber gente que sí que se gaste mil y pico euros que la aprovechar eso no de tener unos márgenes de beneficio brutales ayer sacamos un artículo de hecho analizando cómo cómo ha ido cambiando el precio de los nuevos Iphone con el paso de los años el resumen que te puedo contar es que con con respecto al primer iPhone estos seis del dos mil dieciocho incluso ajustando unos a la inflación y todo esto han subido de precio en el lanzamiento en torno a un sesenta noventa por ciento es decir Apple cada vez lanza iPhone más caros eso es un poco el mensaje que quería trasladar porque al final si son buenas teléfonos tienen tecnología muy interesante pero yo creo que a día de hoy hay opciones mucho más rentables por así decirlo en torno a la calidad prefiere decir que tiene un presupuesto ajustado pues miraría otras opciones

Voz 1 06:13 porque yo te diré evidentemente éste no es el mejor teléfono del mercado en relación calidad precio ni muchísimo menos pero porque es muy caro pero es el mejor teléfono al mercado en cuanto a prestaciones porque juraría que la gama alta gama muy premium deseado mio de Hawai viene apostando muy fuerte aparte evidentemente de de Sant Joan por ejemplo

Voz 4 06:32 sí a ver yo no lo comparará ahora mismo tanto con con porque a mí está es cierto que está tirando los precios está teniendo unas características muy muy buenas en cuanto a calidad precio claramente si hago mi o marcas como One Plus insisten bien posicionada pero no me gustaría comparar un teléfono cuesta cuatrocientos curso de mil y pico porque en calidad de diseño de materiales siempre hay diferencias siempre que tú lanzas un teléfono más barato tienen gracias a duras y ahora la pregunta es el mejor teléfono que te puedes comprar ahora mismo el los Juegos Haifa yo diría que tampoco los aprobados no te sabría decir porque claro probar mejor lo que te digo pues mira Mario bloque desde ese día pues me arrepiento digo que si digo digo son muy buenos teléfonos ahora nada que envidiarle tiene un blog o el me nuevo que va a sacar jugado en octubre cara de la gama alta está muy disputada juego de la preferencia de usuario a nivel de diseño boquetes está más cómodo usando Android por a

Voz 1 07:42 ya que los iPhone son es sistema que normalmente teléfono aparato que están un poco peleado con el mundo que sólo se relacionan con los que tienen una it delante decide ocho todo esto muy bien pero ya sabemos que con otros aparatos de la casa pues al final la compatibilidad es bastante más complicada lo cual afianza su exclusividad a partir de ahí todo lo que tiene que ver con con Iphone no todo lo que tiene que ver con Pol al final se convierte en un fenómeno mediático absoluto yo no sé eh cómo habéis recibido esta fiesta que no sé si se en Un día hoy todavía dura

Voz 4 08:18 eh haber todavía dura porque nosotros estamos analizando un poco esté date cuenta que todavía no conocemos ni siquiera cuánta razón tienen los teléfonos o cuántos Melián perece batería tienen sea Apeles así que se vende también que nos facilita el trabajo en muchas ocasiones porque no sabemos las especificaciones técnicas no tenemos todavía la hoja completa entonces claro nosotros estamos analizando justamente para eso no fue para analizar en qué posición de mercados encuentran bueno eso no pero bueno e rápidamente también si quieres de paso el tercer hay con que sacó apeló ayer es R ya no sé qué que son alimentarlo próximo parar al nombre

Voz 1 08:59 mientras otras está metiendo

Voz 4 09:01 si el abecedario entero igual el iPhone X CR es un modelo un poco raro porque es más grande que el iPhone X ese normal pero no tienen unos sacrificios en vez de tener doble cámara tiene una sola la pantalla en vez de ser oler que ahora mismo la tecnología mejor que puede tener una pantalla es eh LCD eh que es una tecnología porque por ejemplo tiene menos brillo o los el contraste aparte de la resolución de la pantalla es HD no es ni siquiera fue HD que esto eh en términos a lo mejor a la gente no no les suena demasiado pero la calidad de lo que tú ves en la pantalla es bastante inferior a lo que se pueden encontrar ahora mismo un teléfono de gama alta estamos hablando también de un teléfono de ochocientos cincuenta vaya a partir de ochocientos cincuenta y nueve

Voz 1 09:52 sea que esto sería gama media en los iPhone pero que no parece un iPhone

Voz 4 09:57 teléfono de gama alta tiene pensado a nivel de Software jugar tiene todo lo nuevo pero me parece un producto muy muy caro para para lo que tenemos al mercado pero bueno es un nuevo iPhone entonces tiene ese poder de Masca ese poder de ecosistema que estábamos comentando que eleva funcionamos lo yo creo que de hecho va a ser la hechos ascendido en los próximos meses

Voz 1 10:17 de todas maneras te diré algo antes uno decía un Iphone tenía la sensación de estar contemplando un diamante es como las películas de Star Wars cuando al final haces demasiadas películas de Star Wars alternativa pues como que te acostumbras a esa excepcionalidad cuando no te presentan un Iphone y de verdad que cambie mucho sino cuatro que tienen apenas diferencias que son matices no sé si con esto están debilitando precisamente esa sensación de unicidad de momento como quien pisa terra incógnita

Voz 4 10:47 bueno yo es que entiendo entiendo por dónde vas pero es que creo que va en dirección contraria por lo que estoy viendo porque al final eh están sacando teléfonos cada vez más caros poner un producto más caro cada vez yo no creo que es good arriesgarse un hacerlo como más premium todavía no pero sí que es cierto que hay un punto del gas tratado porque al final tú lo estás vendiendo supuestamente a las formas avanzados los usuarios de trataré a las innovaciones que tiene no son para nada espectaculares no son esa es esta cosa es Thawra que tenía extremidad no que siempre que salía al escenario era como What a ver qué nos va a presentar

Voz 1 11:26 hacía eso sitúa ahora mismo

Voz 4 11:29 me dices que producto de Apple te parece más atractivo yo te diría seguramente en la peruanos porque ahora mismo el Apple Watch el nuevo eh series cuatro tiene cosas como que te puede hacer un electrocardiograma sin necesidad de que tu áreas al hospital tiene la tecnología suficiente metida insisto dentro de un reloj para que tenga un electrocardiograma y esto está aprobado por las autoridades de Estados Unidos lleve más sea a nivel tecnológico el reloj ahora mismo me parece lo más impresionante que está siendo Apple pero claro como lo que les da dinero ahora mismo son los iPhone de esos dos tercios de los ingresos de de Apple vienen de ahí pues nada están intentando pues mientras dure la venta pues bueno nos aprovechamos esos porque están Lothar del museo es

Voz 1 12:16 sí yo iba por la que ya no hay un iPhone porque antes de la Steve Jobs saliendo al escenario de lo que estaba presentando era magia era una revolución ahora ni magia ni revolución lo que está presentando es un producto cada vez más caro y que apenas diferencial anterior en que lo han puesto una letra a eso me refería

Voz 4 12:30 y sobretodo también que cada vez tiene más competencia también eso es importante es decir ya no es tanto pero ellos no lo estén haciendo también como lo estaban haciendo antes sino que el resto sí que lo están haciendo muy bien tal es una cuestión ha cambiado el mercado ha cambiado muchísimo ya veremos cuánto

Voz 1709 12:47 yo me deben torería preguntarme cuánto les dura o cuánto le durará Apple esté a un digamos éste a los que tienen no de él y convencer a la gente de para comprarse un iPhone cuando en realidad insisto es que la mayor parte de la gente no necesita gastarse más de mil euros para su teléfono Anneli había porque tiene opciones que pueden jugar por cuatrocientos trescientos estoy incluso ciertos no tiene descubriendo las necesidades pues tienen un teléfono que para aquí pues oye eh supervisan sabes estoy completamente de acuerdo

Voz 1 13:17 pero bueno lo lo decía al principio porque al final todas nuestras consideraciones eso consideraciones la estudiar pero los que son ricos los que valen un billón de euros son ellas así que en fin cuando nosotros tengamos un billón de euros que vender oxidados puesto en el mercado a lo mejor a los de iPhone le importan nuestros

no te equivocas casi nunca han ido a cesar y siempre es un placer tenerte aquí en nuestro programa ya lo saben Planeta Futuro todos los miércoles desde que el jueves porque por iPhone César amigo muchísimas gracias un abrazo