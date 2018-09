Entrevista Carlos García/ Semana Europea de la Movilidad 2018/ Hoy por Hoy Puertollano 17 de septiembre

Voz 0767 00:00 y entrevista actualidad no es que comience hoy cronológicamente porque hayamos tenido actividades y preguntaremos por lo bien que han salido por fortuna este fin de semana de la Semana Europea de la Movilidad pero en fin hoy lunes ya tenemos muchas actividades ya a lo largo de toda la semana va a ser así con lo cual este por lo menos por lo menos hasta el próximo lunes sido un favor no cojan tanto el coche sí

Voz 1 00:27 porque aunque en realidad ese no es el objetivo como tal sí que lo promover forma de Movilidad Urbana y Sostenible

Voz 0767 00:36 que sean más sanas tanto para nosotros como también naturalmente

Voz 2 00:40 para todos los ciudadanos para

Voz 0767 00:42 para todos los vecinos admitiendo por ejemplo menos contaminación eliminando de tráfico deseo expresado mucho mejor Estopa desde en Puertollano como mínimos e intenta intenta con entusiasmo a través de muchas actividades que se han organizado en la quiero recordar que es la tercera semana europea ella la movilidad en nuestra localidad así que saludamos al concejal aunque estos son es transversales pero el concejal que se encarga de la coordinación que es Carlos García el de Medio Ambiente Carlos qué tal buenos días

Voz 2 01:09 buenos días Mario primera vez en esta nueva temporada en este no

Voz 0767 01:12 concurso cursos radiofónico que vienes aquí a venida

Voz 2 01:15 si la primera esta temporada y seguro que nos seguiremos viendo y escuchando

Voz 0767 01:18 siempre es un placer Semana Europea de la Movilidad del quince al veintitrés de septiembre el día quince quiero recordar que era el sábado que fue cuando se desarrolló por ejemplo por ejemplo la primera marchas cicloturistas de este fin de semana que según Prada ha salido muy bien

Voz 2 01:32 sí la verdad que fue todo un éxito participaron cerca de o alrededor de ochenta personas que pudieron conocer de primera mano un proyecto tan interesante como la restauración ambiental que que Endesa en Cajasur ha hecho en la mina además era una una oportunidad única la empresa abría las puertas de la mina para todo el que quisiera acercarse con su bicicleta Hay

Voz 3 01:55 SER este este proyecto

Voz 0767 01:57 ya más insisto mucha gente no sabe que tenemos ahí un lago artificial espectacular y lo sabe tampoco se puede visitar habitualmente este sábado era una excepción

Voz 3 02:08 claro eso era una una oportunidad única hay un lago artificial con con una importante fauna que me consta que colectivos animalistas au ecologistas han visitado en todo este tiempo sí también incluso hay olivares de los que se se saca producción de de aceite y pos el el espacio cundía ocupó la mina vuelve a ser lo que era tienen un uso agropecuario y es un proyecto responsabilidad muy ir de recuperación ambiental muy importante casi que único en España

Voz 0767 02:47 totalmente el sábado el domingo

Voz 2 02:49 la ruta era la del yo siguiendo el recorrido del tren y yo de la casa

Voz 0767 02:55 participarán doscientas personas que es el máximo que podían inscribirse en esta actividad que ha tenido una salida simultánea desde un montón de pueblos con lo cual bueno pues esto tiene su entidad

Voz 3 03:05 sí ha sido un a una actividad organizada también por el club camino y cañadas y otros otro grupo ciclistas de de estos de esta ciudad de estos pueblos por los que pasa o pasaba la antigua vía también ha sido un éxito e incluso algunos socio Ellos del del de de camine de Cañada me comentaban que habían cedido Suu suscripción a otra persona ante ante la demanda que tuvieron de de inscripciones Si muy bien Le Le ha funcionado muy bien salió una parte desde aquí de Puertollano como decíamos otra de Valdepeñas se encontraron en en Calzada y allí hicieron comieron juntos y cada uno se volvió para sumar para su pueblo

Voz 0767 03:49 reivindicando que se constituye en el que se constituya este antiguo trazado viario como Villaverde en este caso en Puertollano no habría mayor problema porque transcurren más menos pero también y yo hasta Argamasilla de Calatrava esto se podría recuperar nosotros cuando quisiéramos aunque tiene sentido si se recupera todos los sueldos

Voz 3 04:06 claro así es no tendría sentido que se abriera una vía verde con un tramo de de dos tres kilómetros que no tiene continuidad luego pero en el caso de de Puertollano nosotros no tenemos ningún

Voz 4 04:20 ningún problema de propiedad ni ninguna

Voz 3 04:23 nada que nos impida que eso fuera Villaverde llegado el caso porque es un camino público abierto por el que se puede llegar desde el centro de Puertollano hasta el final del término con con Argamasilla

Voz 0767 04:36 para mí así que veremos a lo mejor hay buenas noticias que contar aunque insisto se tienen que poner de acuerdo varios ayuntamientos de algunos no nos tendrían no tendrían tan sencillo no hemos dicho lema combina ir mueve te esto de combinar que quiere decir que no vayamos a todos los en coche sino que evidentemente no vamos a vender el coche mañana pero se puede coger el autobús bicicleta moto ir paseando todo esto puede hacerse

Voz 3 04:59 claro hay muchas alternativas de transporte que son mucho más sostenibles saludables que el vehículo privado vehículo privado se ha convertido casi que en el cigarrillo el siglo XXI el llegará el día en el que el que el vehículo privado sea algo minoritario en las ciudades ID paso a a las personas las ciudades deben configurar para las personas Hinault para el vehículo privado como hemos venido haciendo durante décadas en el siglo XX el vehículo privado ocupa espacio contamina nos pone de mal humor

Voz 0767 05:35 sí

Voz 3 05:36 cuando vamos caminando simplemente en Puertollano se puede ir andando casi que a cualquier sitio de las cosas de otra manera con otro humor es saludable hacer un poquito de ejercicio todos los días anda quince minuto media ahora es una pérdida de tiempo sino lo contrario

Voz 0767 05:53 de hecho aquí delante a la chuleta dice que los treinta minutos de ejercicio al día recomendados de ir al trabajo en bicicleta o caminando hasta de hasta cinco kilómetros pues equivale a ese ejercicio diario pues en fin a mí me encanta gimnasios pero si en algún momento por tiempo no puedo evidentemente andar sería una una buena alternativa andar o coger el transporte público es al precio que todos los autobuses va a tener hoy lunes pues casi mejor que son gratis todas así es

Voz 3 06:23 es el día de puertas abiertas de las líneas de transporte urbano de Airbus todos podemos subir al al al autobús y comprobar que su medio colectivo eficiente que movernos por la ciudad además en los últimos días es una de las medidas permanentes que que sean tomado este año coincidiendo con la Semana de la Movilidad hay dos paradas nuevas que vienen a dar servicio a a los barrios de El Carmen y las Mercedes para comunicar a los escolares de de del oeste de la ciudad con los centros educativos que puede haber al este de la ciudad como sería por ejemplo el Galileo Galilei au Salesianos romper esa permeabilidad de los barrios para que para que los chicos puedan ir al al instituto en medio de transporte colectivo eficiente internos gente como es el autobús y no tengan que llevarlo sus padres en el coche además con esta medida se ha venido da dar respuesta a una reivindicación de de los padres de de estos barrios para parques y chicos puedan ir a pues es romper esa permeabilidad entre barrios y conectar un un extremo de la ciudad con el otro

Voz 0767 07:34 porque esto es de justicia haya más estamos diciendo que ese poder a todo a sitios andando claro pero cuando un chiquillo una chiquilla entrar a las ocho de la mañana una instituto israelí ve por encima del puente tiene que ir al Galileo es el más de media hora andando eh evidentemente en invierno con enfrió a lo mejor no es lo más recomendable de ahí lo de combina vete que al final hay que las

Voz 3 07:53 así es Se trata de buscarte la vida eso combinar andar un poquito subieron al autobús au si tienes que coger el coche por ejemplo coger el coche para venir de de las afueras al centro tampoco hace falta aparcar en la puerta del comercio alcaldesa comprar yo sé un poco respetuoso con las normas con los demás porque a parques a a diez minutos y tenga que andar diez minutos dejas el corte

Voz 0767 08:19 no te pasa nada en el párking de Ramón y Cajal

Voz 3 08:21 por ejemplo que está muy bien y que no hay problemas de espacio y de ahí te desplaza a comerte

Voz 2 08:28 con el agua lo Romero o a donde quiera pues si no lo hacemos y uno va a Ciudad Real

Voz 0767 08:34 centro por no informar largo dejas el coche en el parking aquí en Puertollano también me parece que son mucho mucho más cívico que dejarlo en una doble fila o en un sitio donde crees que no te van a multar pero que sabes que no está perfecto por decirlo claramente día dieciséis Domingo que nos lo hemos saltado fue el segundo día del patín y se hicieron muchas cosas

Voz 3 08:54 la mañana si es cierto no deja el Día del Patín y fue un un evento también con mucha participación de patinadores vinieron patinadores de fuera a hacer demostraciones de de habilidades y es una actividad que también le gusta mucho a los pequeños el tema de patinar y demás en caso de una asignatura pendiente yo no tengo complicado subirme a unos patines pero seguramente si me pusiera en manos de Magic free skate que fue el colectivo que que movido esta actividad me enseñaran a pesar de mi torpeza

Voz 0767 09:28 para ver todo lo que hace sangre debían como concejal de esas patria mañana no hace falta ir en patines ni siquiera hace falta ir deprisa si no hace falta ir con los ojos bien abiertos ir respirando hondo porque tenemos una ruta botánica en un paseo que es un auténtico jardín muchas veces no sabemos aunque bueno se pusieron cartelito se están respetando los cartelito es cosa que está muy bien ahí tenemos la información delante de los ojos sí sí

Voz 3 09:54 vamos que vamos a decir del paseo con la hemos dicho ya es nuestra joya es el el parque más querido y más transitado por todos los puertos y anhelos y lo que vamos a hacer es ponerlo un poquito más en valor con esta actividad un funcionario de de la Concejalía de Medio Ambiente Miguel sí grano explica a la gente pues la diferentes especies que tenemos en el paseo de sobretodo de árboles enseña a identificarlas viendo sus hojas es muy sencillo no te lo explica él le despertó en botánica pero lo explica muy bien y no hace ver y conocer pues toda esa diversidad y esa riqueza que tenemos en un espacio tan singular como es en el Paseo de San Gregorio

Voz 0767 10:39 hablaremos con Miguel Serrano del diario que va a impartir o que va conducir esta ruta el miércoles tenemos unas jornadas del Centro Nacional de de verdad interesantísimas llegaban a merecer aquí también una entrevista especial porque fíjate empezamos saber dónde va a comenzar la era del hidrógeno a salir de la rueda de prensa que ofreció muy convencido de que el futuro de la locomoción pasará de aquí a a lo mejor a una década para que se generalice por el hidrógeno muy tranquilo

Voz 3 11:06 bueno si es que a mí me gusta mucho esta actividad porque viene a complementar actividades de de años anteriores del Centro Nacional de hidrógeno las que nos enseñaban unos coche muy pequeñitos así que era como una Scalextric que funcionaban con hidrógeno bueno pues lo veías decía pues todos

Voz 0767 11:25 eso pero es curioso pero no

Voz 3 11:27 culo que que hay en la calle pero lo cierto es que es una tecnología real que existe que funciona fiable que se ve en coches que circulan por por las calles turismo como cualquier turismo que podamos tener que puede circular con total normalidad osea que es algo real palpable lo vamos a ver vamos a ver dos coches de de estos dos Toyota y en concreto se llamaban los modelos que aunque no se comercializan en España porque desgraciadamente todavía no hay

Voz 0767 11:59 hidrógeno estructuras Hydro generas para que esto

Voz 3 12:01 vehículos puedan recargar pero que si circulan en en algunos países de Europa Hay del mundo que vamos estaba convencido que esto es el el futuro del transporte privado en vehículo privado como casos y sobre todo públicos nos comentaban que donde quizás ante eso más veamos este tipo de tecnología para para el transporte sea en flotas de autobuses urbanos en recogida de basuras lo iremos viendo esperemos que

Voz 0767 12:33 lo que pronto dejemos de ver esos camiones que ese humo

Voz 3 12:35 negro dan

Voz 0767 12:37 reconocibles es ideal

Voz 3 12:39 los vehículos que lo único que echa por el tubo de escape sea agua lo que el el desecho que le queda a este tipo de tecnología

Voz 0767 12:48 bendito desecho que al final al abismo viendo un regalito tampoco pasar ni media eso no nos estorba el jueves tendremos una experta de educación vial como eje de la movilidad sostenible a cargo de la coordinadora provincial precisamente Educación Vial de la DGT esto va a ser en el museo

Voz 3 13:06 en el Museo Municipal si coordinadora de

Voz 2 13:09 de educación vial a nivel provincial de la Dirección General

Voz 3 13:11 de tráfico nos va a hablar un poquito y sobretodo aunque el título no quede muy pero se trata de convivencia en en la vía pública como hablamos de combinar y de movernos tenemos que aprender a convivir el vehículo privado con la bicicleta con los peatones o con otro medio de transporte entonces la educación vial es un eje primordial en en eso en la movilidad sostenible que que todos aprendamos a a convivir para ir en bicicleta no no necesitamos carriles bici ya hay normas que que dicen cómo cómo tenemos que circular por una calzada con una con una bicicleta cómo tienen que actuar los los conductores cuando se encuentran con con una bicicleta tienen que ser también

Voz 0767 14:03 precavido precavido mantenerla

Voz 3 14:05 distancias respetuosos no impacientarse porque la bicicleta es un vehículo más lento pero también es más frágil Si en va subida a una persona

Voz 0767 14:16 hizo la carrocería igual que una moto pero en este caso con la bicicleta con todavía más precariedad en materia de seguridad así que si es no tendremos

Voz 3 14:24 hoy les bicis para llegar de de de cualquier punto a cualquier punto eso no es no es viable ni en Puertollano y en ninguna ciudad los carriles bici son infraestructuras necesarias que hay que ir implementando en Puertollano y en todas partes pero que no nos van a llevar a todas partes los carriles bici entonces donde no haya un carril bici tenemos que poder seguir hablando con seguridad con con la bicicleta y en este sentido pues los conductores tendrán que

Voz 0767 14:51 concienciarse concienciarse así es ya más que ahora bicicletas han de ir por la calzada que al final pues no deben ir por la calzada esto funciona así y nosotros debemos comportarnos como si el ciclista como si el que está abordar bicicleta fuéramos nosotros tener toda precaución del mundo tenemos muchas botellas del fin de semana y de hecho les vamos a contar porque va a haber una ruta Patrimonio Geológico el el viernes del atletismo en la calle el Día sin Coche la Media Maratón y las actividades del Día sin Coche en que va a estar cortado en el paseo todo esto lo vamos a contar el jueves viernes además te invito también a que venga hacia lo diremos a Javier Bermejo se diríamos a muchísima gente pero en particular me interesa el Día sin Coche porque se va a cortar un tramo que normalmente es uno de los cuellos de botella de Puertollano espacios

Voz 3 15:38 así es en la el lado de los Inma

Voz 5 15:41 parte del Paseo San Gregorio en la parte

Voz 3 15:44 la parte de abajo se cortará al tráfico aprovechando el corte de la de la media maratón que se efectúa a las ocho de la mañana la Media Maratón acaba a eso del mediodía esa zona en concreto se quedará

Voz 0767 15:57 a cortada al tráfico al tráfico

Voz 3 16:00 he rodado para que lo usemos los peatones Si atendemos por la calzada con total seguridad también para dinamizar la la tarde pues la los colectivos no ha planteado también hacer una serie de actividades de nuevo caminos y cañadas en la tercera actividad que en la que participan en esta Semana de la Movilidad

Voz 0767 16:20 es muy importante se han volcado con

Voz 3 16:23 con este tema van a plantear una gymkana para para bicicletas para los más pequeños Baraka pruebas de habilidad con conos también los a la gente de Magic free skate además del Día del Patín la segunda actividad que plantean es el mismo también una yincana por este caso sobre ruedas de patines no de de bicicletas hay el el club de baloncesto en silla de ruedas Puertollano también va a sacar sus sus sillas de ruedas Hay tendrá actividades para para los pequeños en en este tipo de deportes que ellos practican

Voz 2 16:59 va a ser una auténtica fiesta en la que las ruedas de bicicletas de sillas de ruedas

Voz 0767 17:03 patines en fin de las que no contaminan y que nos hagan reconquistar ese espacio que es el del paseo has dicho impares es la zona de su vida verdad

Voz 2 17:13 es la de bajada la de bajada claro de las de Gràcia hacía

Voz 3 17:17 eh

Voz 2 17:18 hacía a la parada de

Voz 3 17:22 de Carrefour Express hasta así

Voz 0767 17:24 a sentirte casi todo el mundo ideas y media y a Carrefour Express que está muy bien también las últimas acciones permanentes yo recuerdo acciones permanentes ya ha funcionado muy bien en el recinto ferial cortaron todas las vías interiores los fines de semana de modo que cuando no hay mercadillos se puede estar por allí disfrutando de los patines enseñando a montar en bici y esto ha quedado muy bien llaman no afectara lo porque no nos limita en absoluto para este año que se va a hacer

Voz 3 17:56 para este año tenemos vamos a continuar con los proyectos de de hacer seguros los los entornos escolares el año pasado ya se actuó en diferentes colegios de la localidad este año va actuar en en el colegio Calderón de la Barca se amplían los acerados suponen hitos para evitar que que los coches aparquen encima de la acera los niños puedan llegar al al colegio a pie con seguridad otra medida permanente sería la de la que hemos comentado anteriormente de las las paradas de las dos nuevas paradas en la línea de autobús urbano que une el la zona oeste con la zona Este para los escolares lo que comentábamos son dos nuevas paradas que habrá en una en la confluencia de la la calle los navarros con con la calle San Sebastián en esa rotonda que hay ahí hay una parada en horario escolar hila otra será en la rotonda de Las Palmeras en la calle Fernando Fernando el Santo son las dos paradas nueva que en horario escolar recogerán a los escolares de esa zona para llevarlos a los centros docentes de de la zona Este pues el el Instituto de Educación Secundaria Galileo Galilei o el colegio salesiano

Voz 0767 19:14 y la última carril bici carriles bici sabemos que en Puertollano hay tramos desde luego no Mike carril bici por toda la ciudad probablemente no sea posible o quién sabe pero eso exigirá un planteamiento muy a largo plazo y de poner de acuerdo a muchísima gente pero sí que hay un proyecto no sé si podemos contar ya algo que está recogido dentro de el convenio del carbón son fondos que van a llegar y el carril bici está ahí no sé exactamente cuál es la cuantía que va a llegar pero en todo caso por donde se va a actuar sí lo sabe

Voz 3 19:43 estamos pues es el carril bici que une la de desarrollar con el casco urbano que también hay que todo hay que decirlo es un carril bici yo no sé cuántos años tiene yo desde que tengo uso de razón prácticamente hay carril bici que podemos decir que en este tipo de infraestructuras en Puertollano aunque necesitemos más no existe debimos ir de vimos los primeros además un carril bici que tiene un uso intensivo por ciclistas de gente que sale a caminar hay gente que llega hasta la antigua barriada del muelle gente que llega a desarrollar no es un carril bici que tiene mucho uso mucha demanda todo un éxito pues con el paso del tiempo como tiene ya unas décadas pues se va deteriorando este proyecto de los fondos Miner lo que trata es de de recuperar un poquito a la zona que se hayan ido deteriorando su entorno a actuar en el entorno como es un un entorno de que había antiguas explotaciones mineras pues recuperar en la medida de lo posible las propiedades municipales actuar para que sea un entorno más agradable y más sostenible para todos

Voz 0767 20:51 o sea que como tal no se va ampliando a haber más kilómetros sino que se va a embellecer y mejorar

Voz 3 20:55 así en lo que se va a hacer es recuperar esa todo el entorno del del carril bici

Voz 0767 21:01 pues desde un proyecto que iremos viendo porque ese convenio por cierto tienen a cargo medio ambiente os pero es otra noticia distinta a la de la Semana Europea de ese convenio se va a firmar muy pronto en Puertollano iba a Emiliano García Page que ya lo tuvimos aquí inaugurando el museo Cristina García Rodero que nos tenemos que acostumbrar porque la sesión experta del jueves veinte con María Ángeles Bellón ya no va a ser el Museo Municipal de García Rodero

Voz 3 21:26 así es uno de dicho antes Museo Municipal El Museo Cristina García Rodero

Voz 0767 21:29 bendita costumbre la acabamos adquirir de llamar a las cosas por ese parecen magnífico nombre que tiene el museo pues Carlos Gardel es decir que salga todo muy bien que participen mucha gente y sobre todo que esto no sea flor de un día o una semana y que ese ejercicio de concienciación el goteo poco a poco vaya calando todos acabemos moviendo a lo mejor que es bueno para nosotros y patadas ciudad