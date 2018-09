Entrevista Fernando Torres/ Balance Encierros 2018 Almodóvar del Campo/ Hoy por Hoy Puertollano 17 de septiembre

Voz 1 00:00 es un día después determinar los encierro de Almodóvar hay que hacer un balance hay que contarlo

Voz 1979 00:12 si nos ponemos taurinos porque aún que este pasodobles Un clásicas dos no pierdes dejando una localidad como Almodóvar del Campo donde el cariño por la fiesta nacional y por todo lo que tiene que ver con el toro desde luego se nota en los entierros y también en los festejos taurinos que se han programado de organizado dos muy buenas para este fin de semana ya hablaremos de esos de esas corridas de toros el nuestro tramo provincial con nuestro Juan Domínguez cronista taurino pero ahora mismo Nos toca sobretodo a hacer balance de unas fiestas que han estado marcada sobre todo por la normalidad por la seguridad por la ausencia acogidas y esto siempre es bueno Fernando Torres concejal de Almodóvar del Campo cómo estás buenos días bueno pues ya se puede recapitular verdad ahí de momento los primeros balance son muy positivos de participación pero sobre todo de ausencia de de incidencias

Voz 3 01:03 pues sí gracias a Dios la que contar ninguna incidencia grave principalmente en los cinco días han sido puedo de asta de toro ya digo ata de Toro nada ninguna intervención de asta de toro he principalmente han sido contusiones que sido próximamente una una Escocia contusiones quince heridas muy también hay que no pues cuatro golpe de calor también ha atendido personas que vaya a un golpe de calor entre los sancione una pequeña hemorragia e incluso ha también adaptado picaduras

Voz 4 01:34 David Madí eso sí

Voz 3 01:36 un poco más decidieron en médica pues una así una cosa debe contusiones revolcón es decir hacia dio no tenemos ninguna herida importante

Voz 1979 01:47 frivoliza dando un poco los animales más peligroso de los encierros han sido las avispas

Voz 3 01:51 no sé si más o menos sí pero vamos no lo que no queremos eso sí que no haya ningún percance grave como algunos años atrás

Voz 5 01:59 a lo mejor ha habido una cornada en algún día

Voz 3 02:02 este año gracias a Dios no dio ningún cornada yo digo son contusiones heridas pequeña hay cuatro posibilidades

Voz 1979 02:08 ni además de que tanto el miércoles como jugador del viernes se corría muy bien las calles estaban muy limpias ya más los mozos y mozas podemos decir que hagan expertos del fin de semana yo no lo vi pero estos el masificada como estado de gente

Voz 3 02:22 pues sí el como es lo primeros días en mi colegio principal eh pues sobre el encierro es mucho más limpio en el sentido de que hay muchos menos corredores participantes son día a diario y lógicamente pues a lo mejor el igualmente recordamos con la población de aquí de Almodóvar y aledaños pero es día laborable salvo en las bodegas de su objetivo pues un día laboral entonces vienen a Florencia y entonces eh Lippi pero gente luego el fin de semana ya advierte empezar a padres e incrementa ya la población hizo vetado fin semana en sábado domingo pero acuerdo son gordo gordo pues principalmente cohetes eh llega casi triplica la población de de Almodóvar es tiene una afluencia masiva ya de tanto de corredor como de visitante que venga disfruta de de las fiestas

Voz 1979 03:08 mira que el fin de semana daba un tiempo peligroso daban tormentas la lluvia evidentemente hubiera complicado mucho el desarrollo del transcurso del encierro al final por fortuna todo sale según lo previsto

Voz 3 03:19 pues sí en lo que durante los encierros lo ha llovido no un chaparrón de puede los encierros no bueno para ello canonjías la chaparrones pero vamos que no es no decir nada ha transcurrido con normalidad si lluvia Isaac diputada bastante

Voz 1979 03:36 hablando de los del derrame comentaban me comentaban algunos corredores que los primeras de se veía menos gente que esto siempre es bueno pero también alguna estampa que que no hace bonito a lo mejor al público porque algún toro no sé si exhausto que había tenido algún tipo de percance pues yo no sé si eh resultaba herido de gravedad fallecía a lo largo del recorrido tendrían que llevar unas palas y esto decían los los propios corredores que probablemente no sea lo más lo más recomendable

Voz 3 04:01 no no no es momento no que no que haya fallecido ningún torero cogido el toro no supone eso de de que el doctor carretera corriendo para arriba para abajo puede ser que claro llega un momento en en Consejo de hecho es necesario en la pala que se hizo ese animal todo eh en la pata trasera bien entonces pues no andaba bien de buque recogerlo con la pala para evitar en mayo vamos que hiciese más daño en animal Nibali si llega llegará a los corrales pero ahora en el recorrido unos eh no ha fallecido amonal no cuesta ningún toro

Voz 1979 04:35 sí eso es una buena noticia porque evidentemente si hay algún niño habiéndolo pues pues lo puede causar buena impresión buena o adulto si si al final ha tenido pues el mercado

Voz 3 04:44 tratamos aquí en la modo Baden ya esto fines de ya de muchos años aquí la gente te conciencia ya que dicha tratada lo animales de hecho si algún gente de fuera del pueblo quedamos concretada eh que se agredir al toro al juego bueno la gente del les recrimina alquilar Almodóvar y la gente esta conciencia de los animales no hacer daño y ya te digo ese toro se hizo daño en lo cuarto trasero Ivo que luego en la banda para que en el pueblo bueno llegase a a los corrales Hinault no se quiere superar el recorrido

Voz 1979 05:15 había que moverlo evidentemente porque apenas podía la última participación sabemos que ya no hay tanto discotecas como peñas que es otro modelo distinto de fiestas aún así el fin de semana se acerca muchísima gente también a los corras a lo a los toros maja las crecidas a los festejos taurinos qué tal se ha dado porque me parece que más dos de los de los matadores salían a hombros público había en las gradas

Voz 3 05:39 sí la verdad es que hay en la la corrida estrella llevemos seis en de la feria estuvo bastante afluencia de público obviamente me una quinta persona hilo diez realmente que los tres estuvieron bastante bien

Voz 5 05:53 bueno con un lote poco consuelo con todo un poquito mejor

Voz 3 05:56 como en lineas generales y entonces usación poner Puerta Grande y el tercero con todo el XXVI Wesley pero bueno adaptarte tuvo bien en líneas generales la gente descontenta ahí eh en balance positivo

Voz 1979 06:08 por no quedarnos con la ganas quienes salieron a hombros

Voz 3 06:11 pues lo próximo in en Ginés Marín y la gente contenta porque la verdad que se implican Lautrec torero es doble muy implicado en en toda la corrida iraquí la gente eso fue satisfecha

Voz 1979 06:24 poder Fernando Torres concejal de Almodóvar del Campo que veía muy de cerca porque me parece que es una de tus competencias delegadas la organización de los encierros

Voz 5 06:32 dejó Juanjo lo cual de tocaba muy bien

Voz 1979 06:34 la enhorabuena porque sabemos que los encierros pues al final son potencialmente peligroso naturalmente no ha pasado nada tenemos precedentes muy cercanos en el tiempo así que es motivo para darnos la enhorabuena muchas gracias por el alemán