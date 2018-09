Música maestros! Con María José Arjona / Principio de curso en el Pablo Sorozábal/ Hoy por Hoy Puertollano 18 de septiembre

Voz 1979 00:00 doce y treinta y seis minutos ayer los nuevos alumnos del Conservatorio a Pablo Sorozábal de Puertollano escogían adjudicados instrumentos allí también empatada musica para los profesores lo hacían las profesores enseñarles lo que se pueda hacer con talento con formación con la educación y los instrumentos que les proporciona este conservatorio de Puertollano Ésta es la prueba de que efectivamente el Conservatorio Puertollano suenan a nadie

Voz 5 03:21 ha sido mimado estaba ayer el ambiente

Voz 1979 03:25 Justo después con ese subidón de adrenalina con la devoción con la ovación y la emoción todavía a flor de piel entrevistamos ya conoce a María José Arjona que la jefa de estudios del conservatorio para darle al mismo tiempo el alma máter de este música maestros para que nos cuente exactamente qué nos espera en el curso que empieza hoy una vez más o

Voz 5 03:47 Martes madre volvemos a a dar al Conservatorio de Música Pablos dorada de Puertollano en un día especial porque esto no Marte será lunes por la tarde hoy es la vuelta a vuelta total al cole en el Conservatorio además con una especie de casting a toda jubilación de de instrumentos varía Gallarza nace para de estudios en el Conservatorio cómo estás

Voz 6 04:08 qué tal pues bien aquí estamos de vuelta ya me gusta lo darte igualmente de verdad oye pasar el acto lo había visto nunca si muy como un o sea es muy bonita la verdad es que sí porque buena hacemos una especie de presentación muy rápida de de la especialidad especialidades quizá menos demandada olas que la gente quizá conoce menos que no son el piano la guitarra pero bueno entonces pues es un acto que yo creo que interesa ante porque a los niños se le abre otro con otra perspectiva no te otro instrumento que a lo mejor no conocen tanto y ahí a lo mejor alguno puede decir pues mira quiero toca este instrumento así que la verdad es que esta algo muy bonito sin cuáles son esos patitos ellos me gusta las placas instrumentos que tienen menos bueno no sé quizá los más grandes siempre son difíciles

Voz 6 04:57 en la Cuba son instrumentos que quizá por su tamaño hasta ama pero no hay que asustarse G

Voz 5 05:04 porque aquí entrar mucho Keating hay alguien que sea más pequeño que el fango dirá pero cómo voy a coger peor claro

Voz 6 05:08 de todas formas lo instrumento casi vamos todos tienen una versión más mínimo por así decirlo así que puede eso que cuando mientras alguno pequeño pues él era un instrumento adecuado a su tamaño

Voz 5 05:20 me hago una pregunta difícil hay algún niño que salga o niña que Salgada llorando

Voz 6 05:25 saqueo sin plagas en el que el que vida sí sí suele pasar algún piano alguna guitarra siempre Hai que no me llega piensa te digo que no que no hay que ya que el que les gusta nuestro mentor al final les gusta la música toda saque la misma dado instrumentó ve otro más dado tienen entradas tienen sus sus su ventaja hizo inconveniente el piano instrumento que es muy solitario pianista el piano es un instrumento muy solitario por ejemplo pero bueno pero a

Voz 7 05:53 sí lo hemos conseguido especialista

Voz 5 05:57 como han ingeniar apoyado que dices pero vea mucho congelado agujerear Zara pero mola mucho Cell ingente que hay niñas pequeñas que lleguen aquí propia este tengan dudas y que en este concierto los próceres becas aleación de que iluminan los ojillos

Voz 6 06:12 sí claro que sería mucho seguir en la verdad es que sí ha aprovechado para resolver todas las dudas que tenga en fila damos también este año hemos pasado una pequeña encuesta para saber también cómo cómo nos conocieron y hay en fin Iker taxativa haciendo

Voz 5 06:26 nosotros también para saber un poco a ya en el ombligo cuántos en esa encuesta en dicho gracias a ese programa encadenar

Voz 7 06:34 estaremos que varios Honda recordar

Voz 5 06:39 conservatorio ha vuelto a presentarlo cuanta familias cuantos instrumentos como son las clases en toda una semana que al mismo tiempo se alguna novedad por este acuerdo

Voz 6 06:48 pues mira pues tenemos veintiuna especialidades que son mucha tenemos mucha quizá menos y poco más de lo tenemos casi todo tramos clave instrumentos de púa y a todas la más como una violín flauta clarinete en fin tenemos romper la trombón entonces hasta éramos casi todos vamos no es nada poder intentamos hacer Keren Ann dos veces a la semana en semana al Conservatorio que se deben a las clases teóricas la clase teórica que te lenguaje musical también tienen clase instrumento instrumento también tienen otra colectiva tienen una sólo como instrumento y otro coma niño es lo que más me gustó pero sí la verdad es que se dice no pasa muy graves llevamos una buena experiencia

Voz 5 07:31 desde cuándo pueden apuntarse queríamos ante el desde muy chiquititos

Voz 6 07:34 de de los que empiezan este año son de de ocho años a partir de ocho años después de Se puede matricularse libro a ellos no sabemos que ha grado set complementarse y poder profesional que ya profesionales sin limitar sin límite de edad

Voz 5 07:50 bueno vamos a presentar también a los produzca hablamos de los alumnos bueno no ha dicho numeral uno que tenemos no sé si todavía está abierto para sembrar

Voz 6 07:56 cabe todavía un poco pero pase de matriculación pero esperemos casi llega a los cuatrocientos notorio sí la verdad es que se hizo con tantos globos cuando por todos

Voz 6 08:12 si te digo la verdad a ver sabemos unos veinticinco do por ahí y así fuera llamaremos por veinticinco

Voz 5 08:23 treinta Mello a manos de la mano de la música que tiene una a músicos sencilla Hermes en un montón de instrumento los van a escuchar allí en nuestro música maestros antes que es lo que hemos escuchado a temas

Voz 6 08:36 echado una un pues se diga la verdad no me acuerdo pero me han dicho que nos hemos olvidado de una especie de recopilación así de de número de a cargo del Departamento de viento metal y percusión cuánto departamento salió todos están ahí tenemos el departamento de lenguaje musical que está formado por los profesores lenguaje coro y canto tenemos el departamento de teclas de piano con un clave tenemos departamento de composición que son los profesores también del asignaturas teóricas Historia la música fundamento la armonía tenemos cuerda eh que echaba pues todo a cuerpo guitarra violín chelo guitarra flamenca pero hemos también viento madera viento metal y percusión

Voz 5 09:25 jo qué maravilla hay un montón un montón de de especialidades pero que que lo de niñas que al final tengan una preferencia y no haya podido caerles lo que ellos querían pues pues entiendan y seguro que el berrinche no le dura nada la gran mayoría saldrá contento esperemos sean todo el año pasado tuvimos un montón de actuaciones este año algún instrumento así que te venga a la cabeza que no conociésemos de este año ya sido si tiene que más

Voz 6 09:51 por la radio esperemos que por ejemplo la tuba y el trombón que yo creo que el año pasado nos conoce nos conocimos esperemos que este año sí nosotras de pico bonito esperemos que si con esos tres puntos con las próximas a entrar en que ser un placer muchas gracias igualmente debe dar muchísimas gracias

Voz 1979 10:09 sí para ver exactamente gracias por supuesto a a María José por esta entrevista Hay para ver exactamente en qué se pueden convertir los alumnos que ayer tuvieron su primera toma contacto con los instrumentos simplemente escuchen este ensayo del concierto de fin de curso del año pasado

