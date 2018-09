Planeta Futuro, con Cristina Hontanilla/ Herramientas para buscar trabajo por internet/ Hoy por Hoy Puertollano 19 de septiembre

Voz 1 00:00 cosas buenas desde septiembre la verdad que el listado demasiado largo pero una buena buena buena de volver a escuchar a los viejos amigos en las buenas viejas secciones esta se llama

Voz 2 00:08 parece mentira utilizar viejo para una sección que se llama

Voz 3 00:11 insisto Planeta Futuro

Voz 1 00:20 pero que ya lleva un par de años enseñando el dibujando unos las líneas de fuga a los tiros de cámara por dónde van a ir eso los tiros en los próximos meses y años de una sección que mira hacia adelante y que lo hace con Kristin Antony con César Muela hoy damos la bienvenida a una temporada más a Cristina Fontaneda insisto un auténtico placer contar aquí con una de las mejores comunicadora as en español del mundo es una reconocido comparado con la Cristina consta buenos días

Voz 5 00:48 muy buenos días pues le encantaba devolver una temporal

Voz 6 00:51 quizá más a Planeta Futuro y a ya nuestra casa Cadena SER Puertollano claro que sí

Voz 2 00:56 de hecho tres o cuatro piropos en medio minuto puedes pasar mal bueno gris de que vamos a hablar hoy en Planeta Futuro

Voz 6 01:04 pues mira como siempre hablar de temas digitales Si de online lo que vamos a tratar de que creo que septiembre siempre es una época un poco como para empezar el año nuevo casi como en enero la gente pues obviamente se marca nuevos retos y lo demás lo que vamos a hablar si te parece es de herramientas para buscar trabajos Line en gente que quiera cambiar de trabajo gente joven sobretodo pues bueno que pueden hacer para encontrar su primer trabajo trabajo nuevo

Voz 7 01:38 gracias a herramientas on line puede ser muy útil entre otras cosas porque gran parte del trabajo

Voz 2 01:44 jo casi todo el trabajo ya se busca on line aunque luego sigue siendo absolutamente decisivo la entrevista presencial el enseñar lo que eres cara a cara pero prácticamente a todas las búsquedas son on line ya más ya sabemos que en septiembre agosto el último de agosto fue terrible para el trabajo con lo cual en septiembre hay muchas personas que están o estarán buscando en un curro

Voz 6 02:04 pues sí mucha gente también que haya terminado la Universidad este verano que ahora en octubre pues bueno tengan una nueva vida que empezar o sea buscando trabajo así que vamos a ver si lo saludamos un poquito pues bueno lo primero que que creo que es importante y seguro que aquí Quito tú estás de acuerdo conmigo es que si quieres encontrar un trabajo debes dejar de buscar ofertas de empleo para para empezar a la clave diría cinco uno en esta a nivel personal ahí tengo muchísima muchísima experiencia lo más importante es dedicar un ochenta por ciento de tu tiempo hacer contactos tienes que crear una buena red de contactos y a partir de ahí intentar acceder a las empresas que te interesan entonces que estaría lo primero que deberíamos hacer pues obviamente hacernos una lista de que empresas nos interesan qué empresas pueden tener un trabajo que a nosotros no nos llame la atención que estemos formados para ello y una vez que tengas esas empresas empezar a buscar gente que trabaje en esa empresa obviamente pues bueno se puede buscar al director general pues sí los algo que sea una pyme medianamente pequeña es bastante difícil que en el BBVA pues hay alguien de arriba te vaya hacer algún tipo casos pero a lo mejor otro recién graduado que tenga un poquito más referencia que tú que se ya licenciado hace dos años muy sea júnior todavía sí he de hacer está a contactar a través de Berlín Linkedin te pones en contacto de manera proactiva regatas Un buen me mensaje de Le mandas tu currículum le preguntas cómo accedió el a un trabajo en en esa empresa que estás muy interesado pues ayer de primeras la gente no todo el mundo hace esto pero la verdad que funciona

Voz 2 04:07 es una búsqueda pongamos que indirecta porque en vez de ir directamente a empresas lo que hace es contactar con las personas y además no es tanto buscar la oferta concreta sino que tú te vende saudí como candidato perfecto

Voz 6 04:21 efectivamente ahora mismo en el mundo digital es lo que hay que hacer porque el porque está muy saturado el mercado laboral desgraciadamente hay mucha gente y sobre todo mucha gente joven estoy buscando trabajo muy pocas ofertas de trabajo entonces bueno pues lo que tiene que hacer es trabajar en venderse verte así mismo en trabajar tu currículum trabajar tu Linked In que es importantísimo hay pues efectivamente ese veinte por ciento el ochenta por ciento busca de el buscar empresas y el resto del veinte por ciento darte a contratarle a explicarle su caso que puede aportar a la empresa y demás entonces para eso Linked In es una herramienta maravillosa como sabéis pues es una es una plataforma social que podría ser otra red social Perera dedicada al sector profesional entonces qué bueno pues Luismi Linkedin canción aunque la gente de primera puede estar un poquito reacia hace entre comillas perder tiempo en trabajar su Linkedin y su perfil contactar decente Linked In función

Voz 2 05:29 yo además son cosas que conviene mantener actualidad es decir que hay mucha gente que está trabajando y que tiene un Linkedin y que lo actualiza pues hombre a lo mejor no todos los Diane mucho menos los mirarlo de todas las semanas pero que le presta atención para como mínimo estar atento que tiene un trabajo pero puedes encontrar uno mejoró uno que se parezca más al de tus sueños con lo cual esto hay que tenerlo debe porque Linkedin no uso no gasto como dicen por ahí

Voz 6 05:52 bueno tú lo me nada necesita porque está muy a gustito a quién le en cadenaser com pero para para otras personas sobre todo jóvenes que que estén buscando empleo de verdad decirles usted se dediquen te dedica menos tiempo a buscar ofertas de empleo que se balazos en todas las plataformas que hay de de empleo más facer contactos ya presentarse a a a profesionales de las empresas donde les gustaría trabajar

Voz 2 06:23 muy interesante Linkedin es decir que no lo apuntamos ponemos muy arriba en nuestra lista de preferencias ya además de también creo que configura una actitud nueva a la hora de buscar empleo que no es mandar y buzoneo también mails con nuestro currículum además que habrá que redactar bien siempre habrá que presentar no tanto redactar sino presentar bien siempre sino que es algo como mucho más yo soy esta persona yo puedo hacer todas estas cosas y espero que ustedes me llamen porque créanme que les voy a ofrecer un gran rendimiento no

Voz 6 06:53 activamente esa ese la actitud no es tengo esta formación y acabo de terminar no yo sé que valgo esto que pueda aportar determinadas cosas a esta empresa por esto parece esto de tener claro la sitúe estoy muy diferentes que de manera proactiva a estar esperando que te llamen si te digan tenía más este puesto oí de te hacer una entrevista de hecho las entrevistas que te salen

Voz 8 07:18 sí y tras hacer este tipo de de

Voz 6 07:22 acciones todas activos también mucho más diferente que que la que te te llaman de Infojobs de porque has o con el grupo

Voz 2 07:33 has ahora mientras crece mira hay

Voz 6 07:36 sí o traba que que a lo mejor la gente más mayor pues entiendo que les cueste más pero a la gente joven a los recién licenciados les vamos me recomienda muchísimo utilizar Twitter ajá de primeras a lo mejor pues tampoco te planteas si eres obviamente del sector digital porque marketing de comunicación intactos a lo mejor sí lo tiene más claro pero puede utilizar pero de verdad que utilizando palabras clave en en con los hashtag en Twitter con puede dar también con muchas ofertas de trabajo indirecto es decir yo trabajo en en cadenaser aquí Madrid pongo que estamos buscando en el departamento una júnior para para la producción yo lo comparto a nivel personal con mis contacta sentó en Twitter pero lo que pasa que Twitter es público entonces eh pues si la persona que ha ideado mi departamento de Producción de Cadena SER Madrid buscamos un becario buscamos un júnior habrá puesta seguramente el Hatay empleo trabajo prácticas ese tipo de comunicación periodismo bueno pues y tú te haces una lista que para esto también hay que echarle un ratito qué haces una lista con todos los casos que pueden tener algo que ver contigo con el trabajo que tú buscas diariamente te metes en Twitter ya empiezas a hacer búsquedas Inter pueden salir ofertas de trabajo contactos para conocer a gente que te puede meter la mano en él

Voz 7 09:17 las empresas que hablaba más de todo es muy sencillo

Voz 2 09:19 por porque es tan tan fácil como ver cómo buscarlas Carlos hasta que pueden tener relación con un puesto de trabajo y cada día lo mira mira desgasta lo que te cuadre bien y lo que no te cuadre hemos tardas nada un segundo en un parpadeo descartarlo es otro otro método bastante indirecto y que sin embargo te puede llevar derechito derechito a un trabajo bueno y de lo tuyo

Voz 6 09:42 si yo tengo que reconocer que trabajo como tal no ha encontrado Eros y me han salido clientes a través de de Twitter

Voz 2 09:51 sin hay gente que incorpora es como contactos a Linked In que has conocido por ahí también es decir una cosa y la otra sede se interrelacionan

Voz 6 09:57 efectivamente Mucientes y luego una plataforma de búsqueda de empleo que que me parece que tampoco se utiliza mucho pero que es muy interesante también porque se trabaja con con palabras clave escindir

Voz 8 10:12 viene de eh eh

Voz 6 10:16 pues esa herramienta igual que su vez tu currículum quema de datos activo y hay muchas personas de recursos humanos que se dedican a hacer búsquedas de perfiles que necesitan llegar de contactos te pueden contactar de esa manera luego tienes otra opción que es obviamente por palabras claves localización hacer búsquedas hundir lo bueno que tiene es que te te ofrece los resultados de búsqueda de esas palabras clave de todas las plataformas

Voz 7 10:49 de búsquedas con lo cual es un Google de todos los Infojobs del mundo está activamente Estepa

Voz 2 10:54 Sada que maravilla escindir me parece que va a merecer otro vistazo o que en otro día que estemos hablando de esta misma cosa porque me parece muy interesante estoy seguro que no hemos agotado el tema porque tú tenías muchísimas más cosas preparadas pero podemos volver porque yo particularmente no lo conocía mucha gente que no está escuchado tampoco indica punto com punto es seguro que no encuentran ahí ahí podrán ver que efectivamente nos facilita búsquedas en laque cuenta mucho mucho más lo que tú tienes dentro lo que has hecho la persona que la empresa que publica una oferta de empleo muy determinada probablemente concreta parcial es decir que al final nosotros somos personas que ofertan algo que vale la pena y me parece que ese cambio actitud es casi casi lo más importante creo no tenemos mucho más tiempo pero he aprendido muchísimo además Linked In Twitter e indican me he dejado muy fácil el resumen hoy