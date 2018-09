Una de cada, con Toni Berlanga/ Hoy por Hoy Puertollano 19 septiembre

Voz 1908

muy bien puede hoy os quiero contar lo que ha sucedido con más de más interés en Puertollano durante los meses de julio y agosto son promesas y mentiras que nos promete este equipo de gobierno y el Gobierno de García Page una gestión de calidad una gestión transparente una gestión en la que el ciudadano pueda saber todo lo que acontece en nuestro en nuestro Ayuntamiento que nos encontramos con sorpresa nefasta que se basan en la economía circular de la que presume nuestra alcaldesa esa economía circular que para nosotros tiene ese círculo tiene tres punto uno sería la mala gestión el otro sería negligencia el último sería la ruina ruina a la que están llevando un ayuntamiento como Puertollano mira Mario llega agosto en agosto no encontramos algo que ya sabíamos que podía pasar a ello siempre intenta minimizar y es que el Ayuntamiento lo condenan al abono de uno coma ocho millones de euros por la obra de la barrera del Carmen y las Mercedes pero la gente tiene que saber que esto pasa por una mala no mala nefasta gestión esto uno coma ocho millones de euros que el Ayuntamiento no el Ayuntamiento cada vecino de Puertollano tiene que pagar viene dado porque ellos hicieron una modificación en el proyecto que no fueron bisagra en la Junta esa mala gestión esta manera de proceder que tenía el Partido Socialista en Puertollano que claro tenía menos repercusión porque la Junta también está el Partido Socialista hicieron modificaciones pensando cómo piensa que esto es un cortijo socialista pues cuando estas modificaciones llegaron a la Junta que en ese momento ya estaba custodiada digamos así custodiada sugestión por el Partido Popular porque cambió el Gobierno se encontraron con que los técnicos vieron una diferencias tan importante entre el inicio el proyecto de obra y el final de obra que dijeron que eso no se podía pasar porque habían hecho cambios muy importantes cambios que estaban permitido si estaba han permitido eso es cierto pero estaban permitió siempre y cuando sea aprobara cualquier modificación de la Junta ello hicieron cambio que no fueron aprobado la Junta por qué pues porque porque les dio la gana porque les dio la gana porque pensaron que tenían potestad para ello así lo están haciendo en el pueblo y así ha pasado que la consecuencia de esta nefasta gestión ir esa manera de proceder con esta autoridad Icon con esa manera de de pensar que ellos tienen la verdad absoluta en todo pues que ahora ciudadano de lo vecino tenemos que pagar uno coma ocho millones de euros más las costas del juicio por esa mala gestión que no tenían haber pagado este dinero podía haber sido subvencionado por la Junta como era la idea el proyecto está bien si fenomenal es proyecto de unir las barriadas con el centro del pueblo era una buena idea pero no la gestión para hacerlo que ahora nos cuesta esa gestión esa falta de comunicación entre el Ayuntamiento la Corporación y la Junta él no creer que necesitan el permiso de nadie nos cuesta uno coma ocho millones de euro seguimos con septiembre Pino encontramos la semana pasada que tenemos una nueva condena la alcaldesa dirá que lo va a pagar con mucho esfuerzo de manera que nos sacuda mucho a la economía el Ayuntamiento esto es imposible imposible porque el Ayuntamiento de Puertollano está absolutamente volcado pero fíjate en esta gestión que defienden como transparente vuelvo a poner un ejemplo de la falta de transparencia nosotros llevamos pidiendo años que nos informen de toda la situación de sentencias que pueda haber a punto de caer por qué se sabe porque se sabe lo que hay y siempre dice lo mismo que un ayuntamiento puede tener doscientos pleito vale puede lo más significativo no nos dan información nos encontramos con que Sacyr reclama como es normal reclama un pago derivado de los intereses de demora de de la ocho primera certificaciones de de una obra que tuvo lugar en dos mil cinco bueno pues el Ayuntamiento no dice que esta obra de la Nava que eran dieciocho certificación en la que las que reclama Sacyr por un importe no olvidemos quinientos cincuenta y cuatro mil euros casi quinientos cincuenta y cinco mil euros a las costas más más los costes perdón los costes de los intereses de demora más las costas judiciales que la sentencia no sabe en cuanto quedará bueno pues a eso oculta no dicen que hay otras cuatro certificación en más que han pasado por Junta de Gobierno Local que nosotros en otros ya denunciamos en redes social y que pusimos los enlaces para que seguir a la prensa cuando estaba yeso supone unos ciento sesenta y seis mil euros más más coste de intereses de demora más los Costa la costa judiciales que no sabemos qué puede pasar esto son dos ejemplos pero quería decir el último el último para que veas en la gestión socialista este viernes pasado sale la lista de espera lista de espera que nosotros esperamos puntualmente para criticar porque la lista de espera sanitaria desde el principio de la gestión de García Page la Junta no han sido maquillada han sido híper maquillada ha habido un cambio ha habido unos trucos para no decir la realidad de la lista de espera impresionante bueno pues este este viernes pasado sale la lista de espera que pasa porque la lista de espera desaparecen de un plumazo doce mil y pico pacientes que estaban en el en la operaciones quirúrgica de máximo ciento ochenta días desaparecen de un plumazo un borrado que nos parece totalmente alarmante por respeto por supuesto a los pacientes en concreto eran eran trece mil doscientos dice los pacientes desaparecido fíjate lo que hacen sacan la lista un viernes al mediodía esperando que nadie se entere no esperaban esta repercusión nosotros denunciamos inmediatamente el Grupo Parlamentario Popular denunció inmediatamente sin embargo su portavoz socialista Miguel Ángel González salió acusándolo de hacer Fake News noticia falsa en contra de la gestión de la sanidad pública de García Page fíjate días después el lunes no encontramos tras muchas denuncia tras denuncia incluso de los pacientes que decían que cómo es posible que digan que no hay pacientes esperando la espera quirúrgica de más de ciento ochenta días cuando los pacientes empezaron a escribir tender las redes en cuanto a lo en los testimonios que había de ello fíjate no tuvieron más dio minutos después de que Miguel Ángel González saliera criticando que el Partido Popular hacia noticia falsa que cambiar la lista que han hecho cambiar la lista lo mismo que salieron a decir no que habíamos crear noticias falsas no han salido a pedir disculpas diciendo bueno no había una noticia falsa era real la noticia no sean boca los datos pero como siempre el Partido Socialista que no asume responsabilidades dicen que ha sido un error al volcar los dato en la página de la Junta al volcar los datos desaparecieron todo mágicamente esto no hay quien se lo crea quiero que la gente sepa que esta una más de las triquiñuelas del Gobierno de García Page ID la falta de sensibilidad con algo tan delicado como solo paciente intervenciones quirúrgicas afortunadamente se corrigió gracias al Grupo Parlamentario Popular a la denuncia de los propios pacientes diciendo que no entendían cómo pueden estar esperando más de un año y medio para una operación de rodilla o de cadera de persona mayor de personas en este colectivo tan sensible como el tema de la salud