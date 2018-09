Hoy por Hoy Matinal Puertollano 20 de septiembre

Voz 1979

abrimos página hago desde este jueves veinte de septiembre comenzarán con la comparecencia Juan Luis Vázquez las declaraciones de los investigados por la operación cerrada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puertollano el exsecretario municipal está citado en los juzgados de Puertollano a las doce de la mañana después de qué se aplazase su comparecencia prevista inicialmente para el veinticinco de julio a petición de su abogado en aras de salvaguardar el derecho de defensa de su representado tras cada una de las declaraciones hice eran muchas la magistrada ya decidirá si imputa a algunos todos los yo les delitos que se recogen en las diligencias previas y que son prevaricación administrativa tráfico de influencias cohecho fraude malversación de caudales públicos falsedad procedimental blanqueo de capitales a este respecto hoy el diario La Tribuna de Ciudad Real adelanta que citan a declarar a dos personas con mucho peso en legislaturas pasadas con Joaquín Hermoso como alcalde en concreto el próximo lunes están llamados a declarar Antonio Rodríguez el primer teniente de alcalde del anterior regidor municipal y el arquitecto Carlos Fernando de Castro mantel por su parte el ex edil Luis Francisco Pizarro también con también comparecerá el próximo cuatro de octubre también estaban citados en las últimas semanas José Luis Martínez Parra de provincia y María Isabel Martínez Parra pero no han comparecido apuntaron fuentes jurídicas en este sentido todo el a las declaraciones continuarán a lo largo de todo el mes de octubre y hablando de tribunales la sede de los juzgados de Puertollano ha amanecido inundada tras una avería nocturna en la cisterna de un baño en el juzgado de Instrucción número uno que no fue detectada hasta la apertura de las instalaciones a la mañana siguiente aunque afortunadamente no causó daños de importancia se vieron afectadas las dependencias y archivos judiciales y en menor medida a la red de informática esta avería sin embargo se suma el estado general del edificio con carencias y necesidades bien identificadas Ica exponen desde la Gerencia Autonómica del Ministerio de Justicia no afectan sólo a Puertollano sino a otros muchos puntos de la comunidad algunos de los trabajadores de los juzgados de nuestra ciudad han colgado en Twitter las fotografías de la estampa que encontraron en la mañana del martes señalando literalmente que le ponemos ganas ilusión y pasión pero la falta de medios e inversión que sufren en la administración de Justicia no se soluciona sólo con eso fuga de agua a los juzgados de Puertollano de decían al mal estado en que se encuentra el edificio ya que estamos contra una vez el Ayuntamiento de Puertollano se ahorra si prefieren no tendrá que pagar un millón veintidós mil euros la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha dado la razón al Ayuntamiento de Puertollano frente a las pretensiones de una UTE encargada en su momento del Servicio de Apoyo a recaudación fiscal qué pretendía cobrar al Consistorio facturas correspondientes a dos anualidades por un lado el diecisiete por ciento de cuatro millones ciento ochenta y cinco mil euros setecientos once mil euros en total por otro lado el mismo diecisiete por ciento de cuatro millones novecientos veintiun mil ochocientos treinta y seis mil euros desde el Ayuntamiento se considera que estas cantidades demandadas por la empresa eran muy superiores a lo que efectivamente recaudado lo que supondría un enriquecimiento injusto ir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha le ha dado la razón ya la semana pasada en la entrevista en cadenaser a raíz de la sentencia del TSJ condena al Ayuntamiento a pagar quinientos cincuenta y cuatro mil euros a Sacyr la alcaldesa Maite Fernández señalaba que ganar o perder pleitos forma parte del día a día cotidiano el local por lo que a partir de ahora se les daría más publicidad también a estas cuestiones