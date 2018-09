22 pares de botas/ SER Deportivos Ciudad Real 20 de septiembre

Voz 1979 00:00 Ello estamos desde la deportivos duda rally provincia ya es jueves toca hablar a los equipos de Puertollano descalzamos no unanimidad sino veintidós pares de botas

Voz 1 00:18 pero hoy jueves a Dios ser eso vivir

Voz 1979 00:25 el precio para hablar como siempre de los resultados del Calvo Sotelo que este fin de semana sumaba su primera victoria en Tercera División a la cuarto partido si no me equivoco y también del Atlético Puertollano que sumada en fin ya saben que las monedas tienen dos caras su primera derrota contra huracán de bala azote para analizar la actualidad de todos los equipos tenemos como siempre a Don Pepe Sanz qué tal amigo buenas tardes hola buenas tardes Mario Fran a todos los oyentes a Fran Pettit que habla nombre me los intereses del Atlético Puertollano y que en fin la semana pasada debutó como Mariano marcando un golazo pues lo de ya titular indiscutible habrán como esta

Voz 1422 01:03 buena tarde en Mario Guerrero intentarán encantado estar de nuevo esta semana con vosotros

Voz 1979 01:08 bueno comenzamos como siempre con el Calvo Sotelo que me parece que ya le va cogiendo el tranquillo a la categoría ganaba dos cero al Atlético iba Agnès dejando buenas sensaciones todavía le faltan jugadores por recuperar el más importante Valdivia pero según parece Usero justificó plenamente el otro día porque será escuchada de además con un golito a Pepe

Voz 2 01:28 pues sí pero desde

Voz 3 01:30 esta temporada pienso que ha sido

Voz 2 01:33 el fichaje estrella de The el equipo

Voz 4 01:36 aquí de alguna manera podría estar

Voz 3 01:39 mostrando que la expectativa creada alrededor suyo pues están siendo muy acertada Hay positiva de metió un gol un gran gol

Voz 4 01:49 me dio el otro

Voz 3 01:52 lo primero que Marco Cristian fue también peinó de cabeza y dejó digamos en bandeja aunque de forma muy sutil marcó de una vaselina preciosa el primer tanto la gente de Puertollano pues como podéis suponer pues muy contenta con con esta primera victoria en esta nueva etapa de Calvo Sotelo en la categoría nacional y espero que no sea la última nombre seguro

Voz 1979 02:17 desde la última aunque este fin de semana no va a ser porque en fin cuando el que iba cogiendo velocidad de llevan partida suspendido el que se tenía que jugar en Guadalajara en el Pedro Escartín que está en obras y se ha aplazado más de un mes aunque bueno al final también es más tiempo para sobretodo de recuperar lesionados para ir conjuntado para una vez que te quitas de encima el el nerviosismo de no haber sumado la Historia me parece que el equipo pues este esta Vitoria Laren muy bien verdad

Voz 3 02:43 desde luego viene perfectamente porque la trayectoria que llevaba el equipo en pretemporada hay al principio de temporada había acumulado ocho derrotas consecutivas luego el empate en la rueda a la victoria esto puede suponer una dosis demorar tremenda

Voz 4 03:01 ya digo el el el ganar

Voz 3 03:03 de la forma que ganaron porque sufrió mucho hay mucha igualdad en la categoría pues eso quiere una dosis muy importante de cara al futuro

Voz 1979 03:12 no lo hemos preguntado nunca France de los partido de Calvo Sotelo si alguna vez lo hace Si sigue la actualidad pero hoy va a ser esa esa primera pregunta

Voz 1422 03:21 si alguno veo y me alegro yo de la primera victoria de Calvo Sotelo Puertollano en un buen partido quisieron los chicos de viñas ante un rival muy parejo a su nivel actual ahora mismo como hasta la temporada donde a pesar de la clara victoria algún momento sobre todo como les decía Pepe antes en la segunda mitad donde el rival le pudo poner el partido muy difícil demostrando que en cuestiones defensivas todavía tienen que trabajar que yo creo que es el talón de Aquiles que tienen pretemporada

Voz 1979 03:47 pues probablemente sí pero en cualquier caso esto es largos se van sucediendo a los partidos de la primera victoria al final a muy deseada pone al equipo en una situación más desahogada porque hay que recordar que estaba esto circunstanciales casi anecdótico pero estaba justo al fondo de la tabla hablaremos de jugadores lesionados hablaremos de cómo se afronta esta semana en materia de entrenamientos pero en fin no es toca mirar al Atlético Puertollano el huracán de año pasado demostró que era un equipo bastante bueno y este año parece que va por las mismas tres cero un partido bastante difícil vale sí fue un partido porque esto

Voz 1422 04:24 fin de semana fue negro también para el grupo como un juvenil en gran encontramos dos rivales salvando las distancias de la categoría muy bien perpetrados en defensa y aprovechando pequeños desajustes defensivos para llevarse el partido porque se en tanto juveniles dieron siete ocho palos y cómo el equipo senior igual aún así cada partido los dos equipos dejaron muy buenas sensaciones de nuevo en el campo con lo cual o con un poco de trabajo para no repetir estos desajustes serán equipos a tener muy en cuenta este año una gamba lazos de que efectivamente habrá que mirarlo de todas maneras el la

Voz 1979 05:00 Bético Puertollano tres partido disputado ya tenemos de todo victoria empate y derrota no sé cómo ha caído esto en en el seno de la plantilla y al mismo tiempo sí supongo que sí sirve de acicate te espolea para el partido que es en casa contra quién Fran

Voz 1422 05:14 contra el Sporting La Gineta jugamos contra el Sporting La Gineta aquí si sirve para espolear ni el otro día cuando se gana el de mi el éramos tan buenos ni ahora tan malos trabajando partido a partido y sacar los mejores resultados posibles

Voz 1979 05:27 cómo está la plantilla eso

Voz 1422 05:29 es un equipazo lo lleva a Arenas que llevan muchos años en el equipo que es un equipo que siempre están tres de Tercera Preferente preferente tercer hay un rival muy muy fuerte

Voz 1979 05:39 bueno volvemos al Calvo Sotelo no sé si ha podido asistir a algún entrenamientos ya ha hablado con alguien del club en esta semana va a ser una semana atípica porque insistimos este fin de semana se va a descansar el próximo partido será de nuevo en casa se servirá sobre todo para intentar ir incorporara a Valdivia que ya estará puntito verdad

Voz 3 05:59 eso espero que ya se incorpore pronto el equipo porque es un jugador franquicia Ecuador que es muy necesario en la parte de arriba y espero que en breve si fuera posible el próximo partido en casa con el Azuqueca que ella pudiera disfrutar de los primeros minutos esta semana no no he ido a ninguna entrenamiento siempre suelo ir durante la semana me sólo pasar al menos alguna entrenamiento para informar un poco de cómo va el tema de los lesionado pero vamos yo creo que para el partido de Azuqueca ojalá hay Isabel Valdivia uno de ellos no es que se recupere pero yo creo que del ya otro dos o tres jugadores más que van a poder también ser de la partida el caso más complicado que todavía le queda por lo menos un eso o algo más pero el resto seguramente pues se puedan ir recuperando incluso algún jugador que jugó el domingo pasado tocado como era el caso de Crespo que retirar en la segunda parte renqueante que también un jugador importante pues esta semana va a hacer que les sirva para que todo ello de cara al partido próximo en casa pues estén ya en perfectas condiciones

Voz 1979 07:04 esto ya que una

Voz 3 07:06 el caso de que iban aunque estaba sancionado que otro jugador importante en la parte de arriba o sea que yo creo que para el partido del Azuqueca el equipo lleva a estar bastante más completo

Voz 1979 07:17 Atlético Puertollano cómo está siendo la semana de entrenamientos a que ahora se juega por cierto el el fin de semana se juega a te lo digo no momento te dejamos consultar la chuleta tranquilamente

Voz 1422 07:29 el domingo veintitrés a las seis de la tarde y el equipo que te la ha venido entrenando en el equipo ha ido entrenando bien tienen entrará algodones a Tommy ya Bustamante pero yo creo que lo recuperas

Voz 1979 07:39 se puede llegar verdad pues con estos sencillamente que era todo contado pero después de la primera jornada de Champions aprovechando que estamos aquí hablando futboleros todo preguntar qué tal visteis al Barcelona al Madrid y al Atleti el Valencia fue el único lunar pero me parece que lo que España empezaba dando un espectáculo dando repartiendo vas a domicilio el Madrid con un juego muy coral el Barcelona con un Messi estelar

Voz 3 08:04 bueno pues yo este esta semana por circunstancias personales no podido ver los partidos completos lo he visto a Rato pero como tú comentas y tres equipos que creo que van a estar arriba van a llegar lejos el Valencia ayer pues y tuvo un rival complicado se sembró dudas pero yo creo que la Champions este año va a tener otra vez color español ya estoy seguro que sí

Voz 1422 08:32 yo creo que esta Champions que la final en el Wanda el Atleti tiene mucha presión en la Liga en juego un poquito muy vistosos bueno consisten en nunca vistoso pero

Voz 1979 08:45 cuando coja velocidad equipo dará miedo pero me parece que cuando coja velocidad hasta la despunta de líder sellado

Voz 1422 08:51 y luego está el Barcelona que en es más resultadista esta vez más resultadista de buscar el resultado hoy aguantarse ahí ya veremos cuando toque los equipos grande según vayan pasando las fases Se verá el Madrid en su línea en Madrid si avasallar a sus rivales lo bueno la Roma tampoco es que sea un equipo muy potente de los grandes de Europa pero tiene un grupo fácil yo creo que el que va a dar más guerra

Voz 1979 09:20 bueno estas cosas pues de fichajes hemos hecho

Voz 5 09:24 esto es emocionante si pongo en grano aquí bueno nosotros somos un poquito de reconocerlas

Voz 1979 09:34 además de entretenido en la compra de fútbol cuando no todo el mundo está acuerdo estamos representada varios equipos porque al final enriquece la conversación era tertulia como en ésta que vamos a empezar hablando del Calvo Sotelo que ganó del Atlético Puertollano que perdió ya hemos terminado hablando de Champions porque nada del fútbol nos es ajeno último apunte Fran No era no es destacar que claro está

Voz 1422 09:54 muy contentos por la internacionalidad de un jugador de aquí Mariñas creada en la nuestra cantera hasta Nos juvenil de la Unión Deportiva Almería como un año

Voz 1979 10:03 sí que han sido convocado con la selección nacional sub diecisiete para una concentración tan bueno es que yo no tengo controlado

Voz 1422 10:09 bueno sí sí de que juegue en el futuro esta vez campista y tiene muy buena

Voz 1979 10:14 estupendo diga no lo tengo controlado pues hombre sí tienen muchas de dieciséis años tampoco sale grabamos desde aquí le mandamos y lo está escuchando a Familia que seguro que si un cariñoso saludo ya el que tenga mucha suerte y que ojalá lo veamos por ahí disputado la Champions como estábamos hablando antes Fran Petit Pepe Sanz siempre es un placer