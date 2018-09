Entrevista 20 edición Encuentro Encajeras de Puertollano/ Hoy por Hoy Puertollano 20 de septiembre

Voz 0558 00:00 y seguimos con cositas que iban a pasar y que van a llenar de vida este fin de semana no es toro a Puertollano fíjense qué pedazo de banda sonará con raíces

Voz 1 00:17 dice Casas la gente

Voz 0558 00:34 en se pueden sexo setenta años un paso doble encaje de bolillos de Jacinto Guerrero la letra unos entiende de bien pero yo creo que nuestras invitadas casi casi que se la saben y que no es la primera vez que escuchan esta canción que me lo han recomendado vamos a hablar en cuenta pero encaja las que tienen lugar este sábado vamos a hacerlo con Teresa Recuero que es presidenta de la Asociación de encajes de Puertollano la Teresa cómo estás habla

Voz 3 00:56 también con Juliana Solís con Juli Gómez y con Ana María Manso he dicho Juliana es Juana verdad que sí

Voz 0558 01:05 hola Juana cómo estás acerca de un poquitín el micro por favor que te vamos a sentir mucho mejor acércate cauteloso eso Els in mientras colocamos los micros en sitio de decir que el encuentro en cajeras bate récords más de quinientas personas

Voz 5 01:20 más por lo menos quinientas cincuenta Hay han quedado muchísima gente por desgracia sin poder venir que lo sentimos un montón pero se nos ha desbordado

Voz 0558 01:33 la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque yo el otro día pregunta me encanta comparar sobre todo cuando la comparación gana a Puertollano pero este es el encuentro en cajeras de más entidad de toda Castilla La Mancha aseguró y quién sabe si también de España de los más grandes las más grandes

Voz 5 01:47 efectivamente es de los más grandes y tenemos gracias al buen hacer de las cajeras de Puertollano por todos los sitios que vamos vamos haciendo patria pequeñita y están muy interesados en venir aquí a conocer nuestros trabajo ya ver nuestra población

Voz 0558 02:09 no habrá tantas asociaciones en cajeras con con cien sociedades como vosotros es decir que es que aquí hay mucha tradición la asociación tiene diez Si cata catorce años y el encuentro cajeras veinte verdad sí bueno pues contarnos un poquito que es lo que se va a hacer esto es recordamos el sábado por la mañana a partir de las diez y media

Voz 5 02:29 sí sobre las diez estaremos en el paseo de del Bosque y bueno pues ahí se pues a muchísimas personas con nuestro trabajo tradicional encaje de bolillos habrá muchas técnicas que se podrán ver porque el encaje de bolillos yo no es solamente una clase sino que hay distintas está donde está el ruso el Flandes es decir hay muchas técnicas dentro del encaje de bolillos la Honda es decir hay muchísimas técnicas

Voz 0558 03:09 ahora voy a preguntar por cada una de estas técnicas porque yo no tengo de verdad ni iré sin embargo me parece interesantísimo pero tenemos que decir diez a las diez y media se recibe a todas las personas que vienen y se distribuyen los participantes porque vais a estar a cubierto no no no no habla en el paseo ya casi un años sitio en la zona del Bosque nos tiene que preocupar por la lluvia que llover no va a llover

Voz 5 03:33 no creo que no va a hacer bastante calorcito

Voz 0558 03:37 ante de verdad vais a estar allí a partir de las once hay un pequeño refrigerio decíamos que comienza el encuentro tenemos también animación musical Easy árabes el encuentro ya comienzan a encuentro todo esto termina en principio de las doce y media para a partir de la una y media dos hacer una gran comida hermandad donde

Voz 5 03:56 estaremos en el restaurante La Mina es donde nos reuniremos ir allí pues bueno pues era un rato agradable de estar con las compañeros

Voz 0558 04:05 ya lo que era ir de que habláis quinientas en cajeras

Voz 6 04:07 bueno pues es de todo además de encajes heavys no no todo pasando un rato bien muy agradable

Voz 5 04:16 que es de lo que se trata bien

Voz 0558 04:19 en personas de toda la provincia prácticamente como mínimo cuatro o cinco provincias más tanto en Extremadura como Madrid y Cataluña

Voz 5 04:27 sí sí de Tarragona de muchísimos sitios de la parte de Extremadura Badajoz de Andalucía pues claro las

Voz 6 04:35 suena más la zona más de Córdoba

Voz 5 04:39 de por ahí todo eso sitios viene Cerro Muriano en fin viene muchísimo ID aquí por supuesto nuestro pueblo cercano

Voz 0558 04:46 hombre claro que estará que llevará jugar en casa bueno me apetece muchísimo que toda vosotras porque he venido a hablar os acerquéis a un micro me contéis exactamente cuánto tiempo lleváis más o menos exactamente en más o en menos haciendo encaje encaje de bolillos qué es lo que se les da mejor que es lo que te que sobre todo que nos aporta porque tengo la sensación de que esto al final ya no sólo por el producto por el resultado ha sido que el camino es lo más importante el proceso

Voz 5 05:14 bueno pues ello por ejemplo llevó pues once o doce años ya haciendo entonces yo no tengo tradición es decir en mi familia no a Villa que yo tenga recuerdo nadie porque muchas de las en cajeras aunque parezca que no pero aquí en Puertollano ha habido muchísima tradición porque no hay que olvidar que la época de los minero y mucho antes de cuando los paños había muchas mujeres que se dedicaban mientras sus maridos trabajaban en las minas a ganarse de un pequeño dinerito que les venía muy bien a través de hacer encaje de bolillos el cual luego se vendía en Almagro que aunque creamos que la cuna desalmado pero no es así aunque Magro es una maravilla sobre todo de la onda pero bueno aquí en Puertollano y en los alrededores hay mucha tradición entonces yo llevo por ejemplo sobre eso sobre once once años bueno y cada día más enganchada aquí nunca sacaba de aprender

Voz 0558 06:21 mega Juana Julia o Ana María contadme conseguidas

Voz 7 06:26 pues nada ya llevo unos seis es

Voz 8 06:29 sí años

Voz 4 06:31 nada es que me gusta muchísimo y lo más difícil para mí es todo porque cada vez que me gusta aprende más sabe por ejemplo el todo de lo que los lleva un poquito más porque lo hacemos una vez al año sabes

Voz 0558 06:45 pero no lo más sencillo porque difícil todo el mundo dice que debe ser muy difícil porque ya saben las parecida hay que hacer encaje de bolillos para cuadrar esto para en fin para que difícil

Voz 4 06:57 pero yo creo que sí está porel lo sacas sabes porque yo nunca lo había hecho desde luego lo ya que es una terapia para mí

Voz 9 07:07 esto además engancha dice sí sí mucha mucha Ana María Cuéntame cositas pues yo llevo uno cinco años

Voz 8 07:15 entonces cuando he aprendido yo hacer bolillos digo que aprende cualquiera tanto porque vamos con Conchi tiene una paciencia va a enseñarnos sus una en la monitora cuando una de las monitoras de Puertollano entonces cuando yo he aprendido yo digo que que abren de todos modelo porque yo he hecho cosas que no pensaba agresivas de la y a mí es que me relaja muchísimo yo cuando me pongo se pierde todo el tiempo que te has que perder

Voz 0558 07:42 cuando te puedes tirar para sacar

Voz 8 07:45 ella lleva todavía hay todavía está muy difícil para mí ha empezado con un pañuelo usado pero tampoco abanico un fue la que me he hecho unas puntilla con las toallas cosas así se sencilla yo en eso todavía no me quedan dos años defiende que no va a mí el abanico una barbaridad y esto también el gol colgante pulseras tengo muchas cosas pendientes anillos oye hacen muchas muchas cosas no

Voz 0558 08:15 al final todo esto que es para la dote de las hijas

Voz 8 08:18 ponemos nosotras o sea que si las las hijas que se lo lleven pero es lo que yo en mi caso es para mí sigue lo quieren ahí lo tienen

Voz 9 08:29 yo llevo doce años ningún bueno difícil no es una vez que aprendes a cruzar pues ya lo demás viene seguido entonces hay que ponerla en muchas horas muchas sí sí por ejemplo decía es de una mantilla yo conozco profesionales

Voz 10 08:47 eh que se han dedicado única

Voz 9 08:50 la exclusivamente eso echándole varias horas al día dos años

Voz 0558 08:55 dos años sí claro que luego ese día tienes que vender por seis mil euros

Voz 11 08:59 poco además si más yo puesto una Price completamente los dos años de trabajo puede eso habrá que pagarlo no

Voz 0558 09:09 no es un arte que esté perdiendo pero no se comercializa con él porque es que

Voz 5 09:12 es muy difícil

Voz 6 09:14 y sobre todo a ver lo que se con con

Voz 5 09:17 personaliza generalmente con hilos más hueso pero lo que nosotros por ejemplo que para eso tenemos mucha fama las de Puertollano porque trabajamos pues con mucho muy fino

Voz 9 09:32 entonces la verdad llama muchísimo la atención

Voz 0558 09:36 bueno el encaje yo no sé si esto se promueve desde el Ayuntamiento juraría que sí porque ahí siete asociaciones y grupos de cajeras en Puertollano son muchos

Voz 5 09:45 si se decide no solamente hay una asociación murciélagos contra son grupos de barrios esto es pero sí pero en todas las barriadas hay un grupo de todos los barrios yo creo que todos absolutamente todas tiene su grupo de

Voz 0558 10:01 además el otro día me quedaba con este dato que que hay niñas pequeñas que están aprendiendo estelar de algún varón pero poquitos me temo ir mujeres de todas las edades porque esto contribuye a estará Gil física himen académicos

Voz 5 10:16 de física porque las manos se mueven hay personas muy mayores

Voz 9 10:21 tienen las manos y todas esos

Voz 5 10:24 problemas hay resulta resulta que bueno que eso es un ejercicio muy bueno mental aclaró tienes que estar pendiente del trabajo que haces es decir que eso no es una cosa que va automáticamente tienes que ir con cuando tú tienes que ir pensando en la trama ahí en lo que va a ir cruzando para que pueda salir ese trabajo

Voz 0558 10:51 tú puedes por ejemplo estar conversando tranquilamente con la mía

Voz 8 10:54 la abolición cambiando no te pierdas si se pierde piel del trabajo que nada por sí sí no no depende de cara

Voz 6 11:02 bajo la dificultad que tenga hay algunos que no que debes estar muy concentradas

Voz 8 11:07 cinco sentidos tal cuando empiezas cuando empieza se lo peor pero luego luego

Voz 0558 11:13 también esto está indicado para personas con algún tipo de trastorno psicológico por ejemplo si tiene depresión algo así al parecer viene muy bien verdad

Voz 5 11:22 lo primero porque es una terapia que te has trae al tener que estar concentrada en la labor que tú estás haciendo pues te vas entonces te sirve de de de relajación aunque parezca mentira de Baden un poquito entonces pues luego te hace salir quieras que no te hace salir y estar con otras personas

Voz 0558 11:44 muchas de ganar por fortuna hay muchas que lo practican

Voz 5 11:47 es justamente muchas y luego nosotros a nivel la asociación pues viajamos viajamos Si bueno pues vamos por muchos sitios y entonces es una manera de abstraernos y de

Voz 0558 12:03 sí de ponerse en contacto y al mismo tiempo relacional de una manera no competitiva porque aunque se van a entregar premios no es a la mejor labor

Voz 5 12:10 no hay ningún sitio que si nosotros este año desde luego hemos pensado que no

Voz 0558 12:14 el Parlamento con lo vaya a hacer va a ser sí sí sí sí

Voz 5 12:17 no se van a dar los premios pero la en cajera de mayor edad porque viejas aquí no hay nadie de mayores

Voz 6 12:25 da a la niña a alguna niña ir al caballero porque vienen algún caballero

Voz 0558 12:33 pero para no llevarnos a engaño son quinientas cincuenta menos por redondear cuántos hombres pueden estar ahí con vosotros otra cuatro

Voz 11 12:42 las cuatro cuatro uno de cada cien es una estadística

Voz 0558 12:47 la vergonzante pero no pasa nada vamos a ir progresando y algún día algún día me voy a ir esto me comprometo en antena algún día me voy a ir a vuestra asociación a ver cómo funciona ella pasar tenemos una nueva sección a nivel provincial que se llama un día con pues va a ser un día con una cajera

Voz 8 13:02 en tierra el cangrejo vamos te puedo asegurar que te va a gustar

Voz 0558 13:08 yo tengo cuatro pero no tengo dos manos hoy súper torpe pero para España hacía lo vez empezadas

Voz 8 13:14 siempre se empieza pues si empieza

Voz 0558 13:16 pues nada oye me me acabo de comprometer en público de estas cosas carta la mesa pesa lo que tenemos que decir es que el encuentro de cajeras que cumple su vigésima vez llevan en el Paseo San Gregorio de Puertollano en el paseo al bosque pero bueno todo sea San Gregorio comenzará a las diez y que van a venir personas prácticamente toda la provincia de muchas partes de España por algo porque aquí tenemos un encaje estupendo ayunas una cajera maravillosas que han estado aquí una buena representación así que Teresa Juana Julia Ana María al me confundo muchas mucho