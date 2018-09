La palabra y el verso, con Alfredo Muela/ Hoy por Hoy Puertollano 20 de septiembre

Voz 1 00:00 las personas del verbo me gustan los jueves les gustan los jueves a Mi invitados aquí en la radio ahora mismo estoy seguro que también lo normativas cada uno tiene los suyos pero sin duda uno de las que más pesa en mi decisión o en mi preferencia por los jueves

Voz 1 00:31 porque al fin y al cabo una los días es a través de las personas diez de las palabras que cambiamos con ellas cuando la personas Alfredo Muela ahí cuando sus palabras son palabras diversos y como siempre sabia así como siempre de cerquita es un auténtico placer volver a tenerle una temporada radiofónica más aquí en Radio Puertollano en una sección que es la suya por la que le damos la bienvenida Alfredo buena cómo estás buenos días

Voz 1041 00:59 muy bien encantadísima hoy como tú dices con ilusión para empezar una nueva temporada e intentar poner granito de arena que hagamos compartir sentimientos afecto

Voz 1 01:11 en etcétera una de las secciones más emocionantes de la radial al mismo tiempo de las más didácticas porque ya saben que nos ocupamos de palabras de versos de relatos de mociones IEA hoy vamos a ir con palabras vamos con esa dialecto elogiada de tan cerquita que han perdido realmente me encanta

Voz 1041 01:29 si el programa de hoy creo que por ser el primero más preparado con mucho cariño de hecho hemos incluido una palabra más en aquellas de rescatar en las que podían estar en el olvido Isaacson de nuestro entorno muy cercano después de ello iremos a una localidad también cercana a nosotros de muchísimo interés como es Bolaños ir después para cerrar entraremos en explicar un muy conocido muy popular pero que me da la impresión de que va a caer muy bien cuando digamos porque es así estamos hablando de aquel refrán que dice en tiempos de Mari Castaña eso

Voz 1 02:10 yo no sé qué tiempo son pero debe remontarse muy atrás

Voz 1041 02:13 sí señor vamos con ello primera de las palabras que hemos traído para hoy Deron bueno pues tiene una aplicación en un entorno muy próximo a nosotros sabe no Hari su zona Yes para referirnos a aquella persona que está todo el día en la calle que directamente se pasa pues la mayor parte del tiempo con unos con otros aquí allí de manera que decir de alguien que es un chafaras pero que es tanto como decir que es en este caso un callejero en el sentido de estar totalmente en la calle

Voz 1 02:46 me encanta pero también muchas veces asocia con muchas Varadero como si fuera una persona lenguaraz y cotilla y en Albacete fíjate que tienes ahí para elegir que si les invitan a un ámbito era aún Ba Fin

Voz 1041 02:58 sí señor y ese sentido de de analogía estaría aplicado como lógico para alguien que está en la calle todo por tanto estaba oyendo diciendo llevando y trayendo eso buena cosa sí claro que sí muy desconocida puede ser está cuando decimos que una persona es un que Gica que sale tiene por flojo que está continuamente siempre poniendo pero a todo quejándose de todo decimos que es un modo ha Moix que tiene un componente solamente el léxico del término moño pero este término el moño no es nada físico sino totalmente de actitud de carácter el lugar autoriza la palabra que Gica Éluard es la palabra que siempre estás llorando pues podemos utilizar a partir de ahora vayan a que tenemos aquí entre nosotros

Voz 1 03:54 esta palabra tiene precedentes hora porque de momento no fantásticamente es una palabra muy rara pronuncia muy mal esa él ese tendría que haber caído de alguna manera el final Olarra final es un sufijo que se aplica en otras palabras ir a mí me recuerda a momias

Voz 1041 04:11 claro por eso decía que sólo en ese sentido podría tener ese esa analogía pero no esté Moll está aplicado

Voz 3 04:20 al molde a la forma de ser cómo se moldea una

Voz 1041 04:25 la persona como está aparentemente y por eso lo hemos cogido digo como muy extraña pero también muy muy importante muy interesante está más en la acera de esto de Bolaños Si la zona de de cara John en su caso si no están en el DRAE igual que tampoco no vas a ninguna es todas estas por eso que tiene su importancia en el sentido la documentación que que que movemos buscamos precisamente porque ya desaparecieron hasta el diccionario de la Real Academia jugos hemos elegido la obra una de Ciudad Real capital aparte de otros digamos municipios que viene a sustituir cuando tengamos que decir a alguien que es un cabezón que es un ese que se empeña en que las cosas queremos que sea cómo nos vemos nosotros como dudas entendemos seis Si bueno pues ahí utilizaríamos la palabra

Voz 3 05:19 no el que viene derivado de Molowny Andra

Voz 1041 05:22 en el sentido de aplicado a la cabeza no le a la cabeza y entonces Mondragón frente a Cabeza Grande o Cabezón sí que está muy documentado en Ciudad Real y en el entorno en Carrión en Torralba Iniesta si tienen más diría yo más cercanía se conocen mejor a esto

Voz 4 05:42 sí sí pero no está tan hundida no tan

Voz 1 05:44 Lea Mon además de una palabra suena también con tantas o es que que sin simplemente con el significado te apela a algo grande y rotundo que utiliza también para los euros cincuenta por cincuenta euros

Voz 1041 05:58 bueno a ello razón seis en otra otra

Voz 1 06:00 elogiar pero muy bonita de los malandros me lo han dicho alguna vez

Voz 1041 06:04 muy bien bueno pues avanzamos un poquito y no centramos en el origen en la etimología de una localidad muy cercana a nuestra comarca como es Bolaños Bolaños de Calatrava y además la hemos elegido precisamente por el entorno y por la digamos vigencia de Bolaños en sus recientes fiestas de este verano pasado era preferentes históricos diremos muy poquitos porno a el mucho está apartado Illa así que apuntamos desde la documentación que existe que ya se habían encontrado restos de edificaciones antiguas sobre todo asentamiento romano en sepulturas en monedas ir un poquito más adelante ya la presencia de los árabes por qué importancia Bolaños pues que estaba como centro o como lugar de paso de una vía de comunicación importante que era la comunicación entre Córdoba y Toledo está parada de Bolaños está muy documentada para la gente de la nobleza hay también para en su caso alguna sea estás de carácter militar los árabes son los que impulsaron muchísimo esta localidad cuando estaban ahí pero el nombre Bolaños sí que hay que esperar bastante siglos ya solamente al principio el trece es cuando va apareciendo concretamente Bolaños y pasa en ese aisló a la Orden de Calatrava por una donación que hizo piña Benger enseguida el nombre Bolaños ya aparece en el siglo XVI en la documentación que se conoce como las relaciones topográficas iba a partir esa mente directamente con Bolaño es verdad que antes de Maestre de Calatrava ya le había otorgado digamos símbolos de una cierta nobleza como el escudo de armas la espada etcétera y nosotros tenemos que iba a preguntarnos por qué hay de donde viene el nombre de Bolaños pues parecen muy aceptado de las dos posibilidades que hay sobre todo la primera que ese topónimo puede derivar de la palabra Bolaño que significa Bola o pelota de goma que se disparaban los Pedrero referencia haciendo a una zona donde hay unas rocas muy redondas Bolaño podía ser un proyectil de piedra de esa forma redondas que hay en en el entorno de la localidad de Bolaños tenían que ser disparadas con cañones de gran calibre piedras esas bolas iré ahí el Bolaño es cierto que se complementa esto casi siempre con el apelativo de Calatrava en relación con la pertenencia a esa orden de Calatrava de hecho ya don Alfonso lo lo cita en más de un sitio sobre todo cuando llegan nombrar el primer Alcaide es verdad que los gentilicio es de Bolaños no siempre son ciegos los gentilicio es también pueden ser en ERE ni quiero derivado de esa bola el tiempo ha ido acortando otras formas de referirse a esta localidad y a sus habitantes sobretodo apelando a los productos alimenticios típicos de Bolaños en relación con la venta de pollos a los habitantes de Bolaño se puede conocer como Boyero ya no digamos nada de las berenjenas eh las famosas berenjenas de Bolaños pues también podría hacerse pero eso es un término más reducido que los habitantes fueran ven géneros bien

Voz 4 09:47 cualquier caso como Rabanera en Argamasilla Pérez

Voz 1041 09:50 hay ahí iba yo ese tipo de apelativos son de carácter más cariñosos de carácter más si puede ser más familiar no hoy en día Bolaño ciegos pero Bolaño pero prácticamente no se recoge pero es cierto que es una localidad muy muy familiar absolutamente muy acogedora

Voz 1 10:12 con mucho campo en que tiene efectivamente

Voz 1041 10:15 un entorno cercano de muchísima a precio Side muchísimo horizonte ya

Voz 1 10:21 lo que sí hay que bien dichos de mucha horizonte qué bonito ha quedado eso en tiempos de Mari Castaña pues fija claro está

Voz 1041 10:29 es una digamos frase popular que se ha ido identificando con el tiempo de las más antiguas que en realidad es de poco uso hoy era más usada en otro tiempo para otras generaciones para venir a significar que algo es muy antiguo que se hace desde mucho tiempo que está muy alojado en el pasado etc etc etcétera no vamos a ver de dónde viene en tiempos de Mari Castaña pues hay que apelar a un documentalista de mucho prestigio que se llama Godoy Alcántara dice que esta señora Mari Castaña que es el apellido podía venir como femenino de Castaño que ya en el siglo XIV había estado en Lugo con su marido y con dos hermanos de este is estaban resistiendo al pago de los tributos que había impuesto el obispo de ese momento esta familia no quería contribuir no quería pagar entre comillas los impuestos que le tocaba a esta resistencia ponían todos empeño ir había veces en que llegaba a una cierta tensión guían una cierta violencia violencia la oposición a pagar estos tributos se dice eso solamente figura como a alguna cosa de recogida en en determinados comentarios

Voz 3 11:54 que hasta tuvieron que llega

Voz 1041 11:57 al punto de matar al mayordomo del obispo que era el que iba a exigirle la los tributos está hembra tuvo una fama de violenta pues grandísima grandísima Isi por toda la comarca a la que vivían y a lo largo del tiempo que esta mujer estaba de gente y después quedó como algo de muchísima precaución e incluso cuando iban pasando los años y los siglos se ponía como referencia para venir a decir que algunas cosas habían desaparecido ya que no volvían a ser como eran que esas cosas pasaban hace mucho mejor manera identificar que esas cosas pasaban hace mucho era la referencia del tesón con el que esta Mari Castaña se oponía a pagarlos los impuestos pero no como algo porción era realizable como algo a perseguir como algo hacer sino como algo rechazable de manera que cuando es estaba queriendo decir que algo no tiene que hacerse que eso es desechable que rechazable venía comprase no vamos a hacer las cosas como lo hacía Marie castañas o esto se hacía en tiempos de Mari Castaña que nunca es bueno volver a hacer las cosas así por las

Voz 1 13:18 brava llaman Mari Castaña teniendo en cuenta que era una persona una hembra con una cierta inclinación hacia la violencia física

Voz 1041 13:26 pues y castañas por las castañas quedaba

Voz 1 13:29 esto es una tipología absolutamente popular pero también se podrá

Voz 1041 13:32 claro que sí y además el paso

Voz 3 13:34 el de los años a Dani dudando

Voz 1041 13:36 lógicamente ciertas adaptaciones ciertas pérdida de connotaciones que podía tener primero momentos esas connotaciones se han ido reduciendo aunque hoy por hoy sobre todo como digo un algunas generaciones ha quedado sólo para indicar que estamos hablando de hace mucho sea mucho tiempo muchos siglos muchos años pero ha perdido esa connotación de cuidado no interesa que esas cosas sean cómo era

Voz 1 14:02 el mente es una manera muy actual de hacer las cosas fuertes son política para desgracia vámonos con la reflexión

Voz 1041 14:10 Iker no digas pues mira es una reflexión en cierto modo que tiene mucha vigencia en el sentido de las relaciones humanas relaciones personas la hemos tomado del poeta ensayista Luis García Montero que por cierto en hace unos meses fue nombrado como número uno presidente de el Instituto Cervantes y eso es un hecho al resaltar muy muy importante el hacía Montero a que se refiere a la lesión porque a veces la rutina entes revelación de personas

Voz 3 14:44 llega a hacer que la

Voz 1041 14:47 de de sentimientos la expresión de afectos y esa cercanía emocional la dejemos caer en América América y apenas entramos en los mínimos de las relaciones de palabra o relaciones de contacto de expresiones todas las semanas de vida entonces es una por decir así una rutina no deseable dice así Luis García Montero a veces los años construyen una casa en medio sentimiento de verdades medianas de pasiones dormidas como animales viejos de cenizas sueños humillados cuando el cuerpo se acostumbra las sombras apoya su cabeza en un rincón vacío de ilusión el corazón no se siente en paz hice doblega a una derrota cómoda sin heridas mortales

Voz 1 15:44 es buenísimo buenísimo una derrota cómoda sin heridas mortales una medida sentimiento Si de verdad es medianas es el retrato precioso y poético de la decadencia de las pasiones y los se apagan

Voz 1041 16:00 o como dejamos que se apaguen claro claro en realidad yo pienso que es

Voz 3 16:06 que el devenir del día a día y las prisas a planta agrega el agobio y la

Voz 1041 16:14 no reposo etcétera es no tener la suficiente yo diría yo desde la palabra madurez pero no tener la de tranquilidad para dedicar a ratos

muchas gracias buenos días muchas gracias