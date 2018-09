El garaje de la SER/ Obtusia / Hoy por Hoy Ciudad Real 21 de septiembre

Voz 1 00:00 en el garaje de la primera de la temporada comenzamos con un grupo que se llama

Voz 2 00:05 a Tusk

Voz 3 00:19 no

Voz 1 01:26 escucharán a un rock más bien sesentero con gotitas de ácido lisérgico porque aquí de modo bastante psicodelia y es que en el primer EP que va a lanzar al mercado como suena esto de lanzar al mercado obtusa tenemos un montón de generas rockeros combate con guitarras para este primer guateque cósmico que la canción y me encanta en fin aquí tenemos aquí tenemos imágenes muy distorsionadas máximas en cómo estás rodeado buenas tardes muy bien Miguel Ángel Lillo que es la voz que escuchamos ahí de fondo ahora Miguel Ángel qué tal está

Voz 5 02:03 buenas porque antes

Voz 1 02:04 sí obtusa un grupo nuevo

Voz 6 02:08 si tú sí qué te parece el nombre

Voz 1 02:11 bonito fue una especie de reto

Voz 5 02:13 creación dimos de un lugar imaginario que nos imaginamos por ahí de donde no de invitamos al aire que vaya a ese lugar no de gente cerrada hay gente cuadriculada gente que no que no tiene bien la vida no lo divertido que puede ser tomase la de una forma distinta

Voz 1 02:29 para la banda sonora de ese mundo así un poco de cemento y tan gris aquí vemos bastantes colores

Voz 0318 02:36 bueno pues como decía antes

Voz 1 02:38 qué gotitas del SD era era nuestra diferencia

Voz 5 02:41 puede hacer algo distinto a lo que sonase un poco a que rompiese un poco el esquema musical que no tenemos ahora mismo en el panorama musical ideada el objetivo aquí más y es la artista de la composición musical si él mejor que nadie te lo va a aplicar

Voz 1 02:55 venga más cortos que antes has dicho esto es sesentero

Voz 0318 02:58 psicodélico yo me plagiado en fin que está dando a nosotros no suelen preguntar qué qué qué estilo de música hacemos aquí y me hace mucha gracia el el que no intenten definir porque yo esté yo digo que me gustan los grupos de música que son fácilmente clasificaba es porque así lo puedo tirar al contenedor

Voz 1 03:20 fácilmente osea sea cual tirarlos

Voz 0318 03:23 pero eso no puede eso no va a ocurrir con nosotros porque tocamos desde Palos desde la psicodelia el British pop rock clásico Hard Rock o incluso jazz el segundo de los cortes de del futuro de te quiero un punto cabaretera rodilla así tremendo bueno no que se padezca está ahí extraído

Voz 1 03:44 pero que todavía no se ha publicado me lo voy a quedar es lo primero esa canción ya se llama vacaciones en obtusa ya eh bueno la a escuchar después eso podemos escuchar la que va a dar título a S P bailar presto de lo primero estáis a puntito a puntito de sacar al mercado verdad

Voz 0318 03:57 sí a mediados del mes que viene de octubre estará ya suponemos que que quizá un poquito antes estará incluso en en plata formas digitales para subir se podrá comprar para distribución y hemos vamos a sacar una pequeña tirada de formato físico el de LP hay también se podrá comprar aquí en el pueblo sobre

Voz 1 04:22 todo sobre todo del momento en el pueblo años tuya luego ya iremos creciendo llegaremos al resto de confines de este universo bueno vosotros sois vuestros Curro si habéis decidido dar una alegría

Voz 0318 04:35 no es lo del músico profesional y a mí me hace también muchas gracias a un músico profesional y yo creo que yo creo no la condición de músico creo que es un estatus que se puede ganar y perder a lo largo de la vida varias veces o sea no porque eran las un título de un conservatorio eres músico y no porque no lo tengas no no lo es incluso una persona que es músico en determinado momento de su vida puede perder este estatus sean no todo lo que hace un músico y eso lo vemos en lo que se hace actualmente se puede conseguir o yo lo considero músico

Voz 5 05:09 ya sé si realmente realmente yo sí puedo decir que un músicos un músico es cuando ha creado cuando ha creado realmente no porque toca la guitarra previamente cuando se pasa esa frontera de de de lo que existe a lo que no existía que acabo de crearlo y otros músicos cuando se consagra como músico cuando realmente ha creado música no

Voz 0318 05:27 sí es como la diferencia entre artista y artesano claro el artesano el artesano se pregunta básicamente cuando se enfrenta al hecho de la creación se pregunta cómo se hace esto pero el artista se pregunta qué es esto Figa ya no se pregunta soy rockero

Voz 1 05:43 físicos para bueno sexo todo un descubrimiento

Voz 0318 05:45 si quieres si quieres ser músico Si quieres tener el estatus de músico tienes que tienes que ser un poco metafísico de tráfico con las teoría hasta ahora que circulan sobre la música son son flipante

Voz 1 05:57 son tareas bueno sois cinco en el grupo aquí tenemos un par de ellas los otros tres no están escuchándonos van a escuchar seguro cómo se llaman

Voz 5 06:07 pues tenemos a Abraham al bajo tenemos a Óscar a la batería y tenemos a Fran de segundo guitarra más y diez guitarra principal ya que que habla pues a la voz

Voz 0318 06:21 es un grupo intergeneracional que

Voz 1 06:23 esto me ha hecho mucha gracia también una saga

Voz 5 06:26 bueno Sara ha sido digamos que es un accidente que tenga un garaje en casa perfecto para ensayar el nene siempre ha estado cerca de de de músicos y demás y bueno poder chiquitito ya la ponte a a clase debajo también el primer regalo que dice mi sobrino con también ser un adolescente fue una guitarra imponer en fin que que invita tampoco a los algunos de la familia ha sido el mecenas poco a poco digamos un poco a esto de la música sí

Voz 1 06:51 además es un poco el más joven tiene cerca de años y luego los hay de treinta de cuarenta

Voz 5 06:59 tenemos dieciocho veinte siete treinta cuarenta y cuanto más se yo cincuenta un verano ya que cinco de cinco décadas diferentes así

Voz 1 07:08 completamente esto suena bien promete muchísimo sí

Voz 5 07:12 sí porque cada uno ha aportado un granito de arena de su visión musical sobre lo que hacemos y cada uno ha apuesto hay un poquito una pincelada pincelada de todos un poco nuestra música

Voz 1 07:22 a su bagaje cuando les da por juntarse desde cuándo existe obtusa aunque el nombre es lo de menos a lo mejor de estáis juntando bastante antes de decidir ser esto un grupo de

Voz 0318 07:30 bueno hay una fecha la la declaración fundacional de la República ha tenido lugar el cuatro de octubre de mil dos perdón entonces dos mil dieciséis en dos mil dieciséis el cuatro de octubre muy sábado ese momento genético de del grupo

Voz 1 07:49 dos Miller llena de una república dos mil diecisiete En hacia lo traes ha durado menos de en dos mil dieciocho bueno estamos presentando el disco de la Primera República sí sí sí

Voz 0318 07:59 pasamos por diversas formaciones hasta que ya el año pasado esta se mantuvo más o menos estable hay nada cuando ya se estabilizó un poco la cosa decidimos grabar un par de temas luego otros tantos hasta ahora ahora no que tenéis diecisiete me ha dicho antes si tener

Voz 1 08:19 no hay tres o cuatro más en el horno o sea que como poco prolífico así que hay los temas como churros

Voz 5 08:24 sí porque da la casualidad que más si tiene tiene un espíritu muy creador musicalmente hablando no hay ya entrado a mi casa que mi casa es tengo muchos hobbies también cuenta creación médico al diseño gráfico de la pintura también poco a la fotografía ay bueno pues dentro de ese entorno pues hemos hemos puesto bien hacer música entonces para mí es maravilloso no tener también la pasividad de de como un genio como más iba a poder hacer

Voz 1 08:47 pequeña sueña musicales realidad no os imagináis dando el petardazo convirtiendo en un grupo además

Voz 0318 08:56 por supuesto no hemos venido aquí a hacer amigos claro que sí lo así ya Dios lo por supuesto la barbería

Voz 5 09:10 no es que haya muchas pretensiones tampoco bueno por supuesto que si las hay se presentan pues geniales y lo que hemos hecho algo bien hecho non todos pues perfecto pero bueno de momento nos estamos divirtiendo mucho estamos muy muy agradecidos a lo que estamos haciendo hoy son de momento buenos tiene contentos o que

Voz 1 09:27 y luego viene algo mejor pues genial cuando vais a ver compartir es a ese divertimento con el pueblo decir cuándo vais a dar el primer concierto donde

Voz 0318 09:35 pues será el trece de octubre aquí en Puertollano en el paz Luna se a eso de las diez y media once como siempre había Pepe las puertas para todo aquel que no quiera ir a ver

Voz 1 09:49 tenemos que decirle a Pepe que tiene que poner un poco más tarde porque es que es lo que nos gusta salir a cenar para los fines de semana a las diez y medianos Cillán tres platos

Voz 5 09:56 es que ha quedado con el vecino en un horario para no molestarles

Voz 1 10:00 a partir de las doce tiene que bajarse la música pero es una pena

Voz 5 10:04 bueno es una pena que en portero no haya por ejemplo hay que está haciendo cráter Rocks Adescas también hay cosillas eso pero bueno se dedica también a llevan una línea más rockera no de unas salas y más polivalente en Puertollano realmente si se echa de menos no para

Voz 1 10:16 auguró porque tiene una canción que cósmico no podría debutar en otro lugar que en la Luna

Voz 5 10:21 sí

Voz 6 10:22 ejemplo efectivamente como amar el el P

Voz 0318 10:27 hemos decidido llamarlo como el quinto corte bailar pues vamos a ponerle momento porque todas las canciones sino nosotros de los ensayos cuando iba a la gente y veíamos que no movía los pies malo malo malo pero hemos nos hemos

Voz 1 10:41 cuenta que lo mueven encontrados pero luego hablaremos de las esta canción que dura un cuarto de hora animada inmersión se ha ido la mano Said venido arriba pero vamos con el quinto corte a corte de las canciones me hace mucha gracia porque mi cabeza las ve con cortes de lado así que a ver qué tal sabe esta quinto corte quinta canción del futuro de P que se llama bailar

Voz 7 11:01 ah