Hoy por Hoy Puertollano Matinal 21 de septiembre

saludos muy buenos días Comarca de Puertollano uno al país hacia otra todos resultan heridas Pruna de atropello en la calle Sagasta de nuestra localidad la primera hipótesis habla de un vehículo aparcado que se habría puesto en movimiento por no tener el freno de mano aunque la policía investiga los hechos y no se descartan otras opciones es noticia de portada en una jornada en la que hablaremos profundamente tribunales pero que comenzamos como cada mañana contándoles del tiempo hoy máximas de treinta y tres grados y mínimas de diecisiete y cielos completamente despejados para mañana las temperaturas máximas subirán a los treinta y cinco grados del domingo en que entra el otoño máximas de tres dice incluir mínima del diecinueve no lloverá

otros vecinos sin embargo es creen de esta versión de los hechos al tratarse de una calle muy estrecha con vehículos aparcados en uno de los márgenes distancia apenas para ganar mucha velocidad desde donde el coche en principio estaría aparcado al lugar del atropello en todo caso minutos antes de las dieciocho horas agentes de la Policía Local ya habían identificado y detenido al conductor de los hechos podría haber cometido homicidio imprudente y novedades en el caso de de Puertollano ayer prestaba declaración judicial el secretario municipal en nuestra localidad la semana que viene será turno para un histórico de la política de las dos últimas décadas Antonio Rodríguez en concreto Juan Luis Vázquez llegaba al juzgado dos horas antes de la que mejoren que estaba citada a las doce del mediodía is Si salía sin hacer declaraciones en torno a las trece veinte horas su declaración está fijada inicialmente para el veinticinco de julio aunque a petición de su abogado se retrasaba hasta ayer en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de su representado además de las próximas semanas pasarán por los juzgados para declarar de momento sin ningún tipo de imputación sin ningún tipo de cargo Antonio Rodríguez primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo durante el mandato Joaquín Hermoso y Luis Pizarro el concejal que gestiona el proyecto de construcción del nuevo estadio ambos amenazas ha puesto en contacto con ambos y aunque han declinado hacer declaraciones signos manifestaban que tienen la conciencia tranquila y que aunque acudirá a los juzgados nunca es agradable esperan que sus declaraciones sirvan para aclarar todas las dudas que les pueda plantear la juez del carrusel de declaraciones continuará durante las próximas semanas hasta el veintinueve de octubre en que esta citado Joaquín Hermoso Murillo al día siguiente Eugenio Ángel Manso aparejador municipal tras cada una de las declaraciones la magistrada ya decidirá si imputa a alguna o todas estas personas los posibles delitos que se recogen en las diligencias previas y que son prevaricación administrativa tráfico de influencias cohecho fraude malversación de caudales públicos falsedad procedimental y blanqueo de capitales la operación se saldó con once detenidos y diecisiete investigados además de nueve registró el pasado once de junio digo yo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Ciudad Real ha dado la razón al Ayuntamiento de Puertollano frente a las demandas de dos trabajadoras interinas de ayuda a domicilio que denunciaron al Consistorio tras extinguirse su relación contractual estás entendían que sus contratos fueron objeto de fraude de ley que su relación con el consistorio era laboral indefinida pese a su participación voluntaria en varias convocatorias de empleo público para funcionarios interinos las dos sentencias publicadas en la web municipal dan la razón al Ayuntamiento al considerar la legalidad de las contrataciones de interinos efectuadas entre dos mil nueve y dos mil diecisiete en el marco de un convenio con la Junta de Comunidades que subvencionaba al Consistorio programas vinculados con la ley de Dependencia el jueves el juez subraya además que es correcto que se nombraron funcionarios e interinos vinculados a la existencia de financiación para programas concretos de ayuda a domicilio por lo que no puede hablarse de un fraude en la contratación temporal y además la tercera Semana Europea de la Movilidad termina en Puertollano con un gran número de actividades desde hoy hasta el domingo esta mañana a partir de las once ruta geológica que explorará el patrimonio de Puertollano patrimonio geológico impartida por el profesor Angel García Cáceres con salida desde la fuente de los leones para el sábado atletismo en la calle de dieciocho a veinte horas en la Concha de la Música el domingo media maratón con seiscientos inscritos Día sin coches con cortes de carretera y actividades en el Paseo San Gregorio Carlos García ex concejal de Medio Ambiente