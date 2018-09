Los audiolibros de la SER / Conociendo a José Amarillo Calle/ Hoy por Hoy Puertollano 24 de septiembre

Voz 1 00:00 damas caballeros nos encanta los lunes fijarnos sería abrir las puertas y las ventanas de este programa a la cultura

Voz 5 00:26 hoy con la música de cerrar los versos de Machado vamos la bienvenida a otro poeta que desde el hoyo que ha publicado muy recientemente este viernes su tercer poemario en Puertollano y al que yo particularmente no tenía el gusto de conocer hasta hoy osea amarillo calle qué tal muy buenos días

Voz 6 00:47 hola buenos días qué tal que el tal tú

Voz 1 00:50 yo contento de tenerte aquí con tanto de saludarte porque tenemos un nuevo ejemplar de tu tercer puede María tú tercer libro de poemas recién salido del horno que se presentaba este viernes aún así es qué tal se

Voz 6 01:04 bueno pues no se dio mal vamos a ser optimistas consideran que se presentaron más cuarenta rayando cuarenta personas Ipar Roque sobre estas cosas pues sí

Voz 1 01:15 no todos los libros tienen no sé mucha gente poca gente en realidad es que tampoco un libro se puede medir por la cantidad de personas que han ido a la presentación ni mucho menos porque al final un libro es muchas veces la hermenéutica es turolenses íntimamente en tu casa y le puedes coger mayor cariño El Mundo que no hayas tenido la suerte ya presentación pero como no se trata de medir al peso si fueron muchas épocas tú cómo te sentiste

Voz 6 01:40 pues me sentía robado y me sentí en general muy bien porque estuvo allí el editor Julio Criado si don Mariano Mondéjar que ha sido una persona muy grata conmigo siempre en este aspecto y en otros en el humano también luego el marido Mondéjar ya lo conocer a todo el pueblo porque es un hombre que sacerdote tiene mucha contactos con las cosas la cultura las sido capellán en el hospital de Puertollano donde yo he trabajado muchos años aquí siempre lo llamo además este último en el segundo de ellos me hizo una introducción en este último hecho un pequeño

Voz 1 02:20 prólogo Éste último ha dicho todavía se llama el emigrante y otros el romance así romances esto es poesía

Voz 7 02:30 de de la de antes eh

Voz 6 02:32 sí bueno un poquito poesía clásica porque a mí me me ha gustado siempre osea lecturas desde pequeño me ha gustado siempre la poesía con osea de rima con sonante ida rima en realidad métrica que entonces sigo esos pasos aunque humildemente no quizás con tanta disciplina no

Voz 1 02:53 oye cada cual expresa lo que lo que les sale de dentro y de la mejor manera posible que hay un verso que nos queda un poquitín más a sonante que ante tampoco pasa absolutamente nada y ahora vamos a tener la oportunidad de disfrutar de alguno de tus poemas porque teniendo delante libre sería un pecado mortal que no no regala no pero vamos a conocer primero al autor a José amarillo tú cuántos años tienes cuántos años llevan escribiendo poesía

Voz 6 03:18 setenta y dos años escribiendo poesía haciendo pinitos llevo ya muchos años lo que pasa es que los dejaba hay en carpetas en fin no tampoco daban mucha importancia cuando tuve la suerte de que el papel que tenía yo de Burgos en el bar Blanco y negro pues vía letrerito donde Julio se ubicaba subí y desde entonces pues tenemos ese contacto ir hacia adiós pues ha publicado tres libros

Voz 1 03:49 en julio criado de esta IG finales que cuando hace publica la literatura local autores locales muchas veces el conocimiento es así yo pasaba por aquí Vic esto a que vio una imprenta o que había una editorial lo te conocí por por lo por conocidos por otras personas y hablando hablando se ha convertido en en tu editor ya metros tres libros porque tienes otras dos anteriores

Voz 6 04:12 sí hemos presentado en principio entrenamientos de ofrendas y devoción luego según los blancos y barrancos y ahora pues éste el emigrantes a los editado en enero

Voz 1 04:26 qué hay dentro de la inmigrante cuantas poemas que es lo que cuentas

Voz 6 04:30 pues el emigrante hay menos poemas que en los otros porque por ejemplo tú sabes que el primero son de sonetos todos los objetos son osea que con catorce versos solamente pues claro para hacer un libro de unas doscientas páginas

Voz 1 04:45 pues tiene que tienes que hacer los dientes

Voz 6 04:47 los allí el segundo Fon Román Jason poema un poquito más largos y menos si es que son ya romances casi todos pues como son largos pues hay hay doce catorce

Voz 1 05:01 no sé si K para estamos hablando liberó que lo estoy viendo desde aquí eso tiene más de ciento y pico páginas de modo que tiene doscientas veintidós con lo cual el veintiocho de ellos en romances las quitas si si alguno

Voz 6 05:18 lo que es el que empezó a esas exactamente pues tiene un treinta cuarenta páginas claro

Voz 1 05:25 pues tiene muchísimo mérito porque el hecho de ser capaz de Z

Voz 8 05:29 en ir a una trama

Voz 1 05:31 Acciona un esquema métrico

Voz 8 05:34 hay que volcar tu sentimiento

Voz 1 05:36 ese molde la verdad que exige un esfuerzo disciplina grande no se escribe tan rápido ni tan fácil la poesía

Voz 6 05:43 si no ya te digo que yo logro interpretar de esa manera las cosas pero también muchas veces fallo no por no fallo porque no sea capaz de hacerlo no ha sido porque lo dejó así tal como sale que muchas veces no sigo la disciplina rigurosa

Voz 1 06:01 la idea de tenerte a tu casa porque en un verso talla salir una sílaba además ya además que siempre es mejor el sentimiento la pureza y la verdad que no simplemente el artificiero decir fíjate versan Maqueda maravilloso de cartón piedra Leno salgo lo que tú quieras pues como te estoy diciendo como

Voz 6 06:19 estos son largos pues vamos a intentar porque aquí me dentro también como yo no sé si voy a publicar otro no porque no tenga ya material sino por mi edad tiene setenta y esto

Voz 1 06:33 estupendo ya pero bueno

Voz 6 06:35 Dios es el que determina pues metía aquí unos canta sitios populares de Puertollano porque a lo mejor en otra ocasión no voy a tener

Voz 1 06:43 oportunidad oportunidad

Voz 6 06:46 y me dije aquí uno Fandango que a mí al flamenco pues siempre un poquillo voy a intentar por otra persona imbuido por otra persona que no voy a decir aquí tienes porque no es el tal caso pues también efectiva Te8 fandangos que para comprender lo que es el fandango tendría que cantar si bien este caso yo es un juego a cantar la presentación ley uno de los más cortos que hay es Marinetti marinería de antojos dice al timonel de tu nave la débil mano le tiembla pues para marcar el rumbo no tiene arrojos ni fuerzas Paul en el pecho un suspiro Borno su frente un estrella devuélvele a su horizonte la luz diáfana y buena marinería de antojos cortas entendederas la de las sienes baldía si al alma gélida invierta en tu mar ya no hay delfines graciosos que se plantean ni alevines los jugueteando y en fiesta ni sirenas misteriosas bajadas de seda tu velero ha arrancado editorial es de arena tiene la proa encallada arrancadas las cuadernas todos los más rotos ya hechas jirones las delas capitel antojos sedantes y adormidera perdiste tu rumbo altivo por el fulgor de una estela deslumbrante que te pone la tentación y te ciega siete han llenado los ojos de monigotes de feria en la singladura hoy eres mermara estatua de piedra Marina de tierra adentro te has hecho y no se te pega pues ven desde lejos Tous aire forastero provocaste vientos alisios por sórdidas Ventisquero por alcatraces murciélagos voraces de carne fresca alegres gaviotas triste esa aves carroñeras primavera nido ajeno sangre alocada y revuelta tesoros que por la borda hechas Take con la marea se un video en el viento para siempre marinera cuidado que canta el Cuco pájaro loco que sueña pone la de escarcha sobre mejillas ajenas el mirlo sobre la encina en el nogal la europea con sinfonías alegres es el corazón tela cedan ocultas las espinas agudas y traicioneras emponzoñar plantas hiriendo tu posaderas el cardo está en La Solana las ortigas está en la pradera lanzarse en el arroyo el escaramuza la espera como la vil plaga en la vereda la Marc que tienes delante de hacer chanzas está llena si salid tres tiene la uva humores tiene la tierra si tiburones hambrientos de grandes fauces abiertas aullidos lobos feroces Carlos el no negras despliegan perfilar salas en valles y cordilleras Marina de tierra adentro volví recoge tus velas desencallar pero recomponer sus cuadernas Iza de nuevo sus mástiles vota la Vega oveja descarriada mira hacia atrás y regresa sin vacilar a tu casa que es tu redil Hacienda que hay un pastor que le aguarda desalentado y en vela al sol y al cierzo curtido por páramos y ahora me las que aunque de hombre fornido se ponga una escarapela están corrigiéndole dentro ríos de lágrimas tiernas que no saca a la calle porque causan da vergüenza corderito es lindo suaves de armiño sí da suceden a inocentes como Lirios graciosos que corretean e ignoran que entran los setos animados los acechan alevines plateados delfines que serpentea mirlos del que Gales ruiseñor viéndolas las que ponéis truco de gran toque de gracia de esperanza una perla en la región más profunda de la conciencia el timonel cierra la mano mira adelante y aprieta sobre una mar arbolada la fe tenaz calle crezca que cuando llegue la Europa se tornará más serena lloviendo está ya hay borrasca en alta mar marinera despiertas de que es el al Valle están sonando en la aldea campanas de oro y de plata al sol de la primavera tuviste una pesadilla de pesadumbre y de perra refresca te pues tu cara pálida está lo te sobran rotundidad para aclarar tus ideas

Voz 7 11:15 pero qué delicia que maravilla José oye gratamente sorprendida así es un verso de trazo efectivamente

Voz 1 11:28 clásico es toro te lo encuentras en cualquier Romancero de hace siglos y ha sido perfectamente capaz de recrear lo ya más con palabras de una belleza marinera de la tierra maravillosa me ha gustado muchísimo

Voz 6 11:42 pues es uno de los más cortejo lo bueno hay algo otros más cortos como romances populares muy claro cuatro Le tengo es Santa Teresa que fue cuando la conmemoración de los cuatrocientos años de su que lo recitaba en la Virgen de Gracia porque me lo pidió también de Mariano que vinieron varios poetas yo lo tengo puesto también en este libro por ejemplo

Voz 1 12:03 te has puesto colorado cuando ha dicho que me ha gustado muchas barras no estamos aquí los dos muy cómoda abordada de verdad es muy recomendable además me parece esto también hay que contarlo que con estos libros tú hayas decidido voluntariamente no ganar ni un duro sino que todo lo que se recauda perdonas

Voz 6 12:25 sí sí como salgan se gana poquito y además ganada mucho creo que también porque poquito pues lo prefiero donarlo a una cofradía sí

Voz 1 12:35 muy bonito y cualquiera que quiera comprarlo tendrá probablemente en librerías locales y sobretodo en ediciones de IG contacta con Julio creado conmigo a mis metas claro que sí yo contigo lo único que como no es plan de aquí teléfono ni nadie ni nada parecido aportación de datos personales siempre es mejor que se remitan a la editorial lunas a nosotros nos gusta conocer a autores volver a invitar a autores que ya conocemos nos cuenta aparte de lo suyo en una sección que se llama los audiolibros de la Ser cuáles son precisamente las libras que tenemos más cerca de la mesita de noche sino del corazón los libros que no han enmarcado por dentro en este caso el que el que tú dirías que es tu favorito que más te ha tocado el lenguaje hayas indudablemente que

Voz 6 13:20 aquel libro El no este libro porque lo tengo luego luego tengo la inmensa suerte no la decisión de haber comprado sus obras completas es de Julio Verne al que me ocurre reabrir cuando yo era un adolescente los poquitos libros que caían en mi poder porque entonces no había libros él no yo fue dos años relaciones ese libro de dos años lo hagas Julio Verne me entusiasmó tanto me marcó tanto que después de que han pasado ya más de cincuenta años que lo leí lo he vuelto a leer después pero aunque lo hubiera vuelto a leer con los personajes me quedé con su nombre y todos aquel fue un libro que me gustó mucho

Voz 1 13:59 imagino cada año dos años de vacaciones que uno lo lee en esa edad iniciática en la que te estás haciendo por dentro te queda grabado grabado a fuego en este caso en tu memoria lectora Julio Verne bueno esa pasaba muchos fíjate que no te lo más conocidos suyos eh bueno pero

Voz 6 14:18 yo creo que es el que más me gusta de julio

Voz 1 14:20 dos daño de vacaciones nos quedamos con esta recomendación de alguien quién desde luego ha aprovechado enormemente las enseñanzas lecturas de otros libros para ser capaz de crear una poesía de cerca ID dentro honda y profunda el emigrante y otros Román once desde el tercer poemario cuáles son los otros donde no su título

Voz 6 14:42 sonetos de ofrendas y devoción sin tranco salvo arranca con nostalgia al fondo

Voz 1 14:47 pueden me gustan muchos llevan lo estoy dura me parece que tienen un gusto exquisito y en este caso la inmigrante otros romances de Joseba amarilla al que no conocíamos y que aseguraban ir más veces de la radio porque ha sido todo un descubrimiento amigo muchísimas gracias mira nada aquí