Paco Cubelos en SER Talavera

si hasta ahora tenía mi mejor resultado era un cuarto tenía varias medallas en Copas del Mundo tengo varias medallas también en campeonatos de Europa evidentemente también en campeonatos del mundo pero en categorías inferiores pero en categoría absoluta aún me faltaba esa medalla y a me estrenado de esta forma compartida doble aquí en Portugal pues la verdad que ha sido muy muy bonito y bueno la recompensa también a muchos años no sólo muchos meses de esta temporada sino muchos años de duro trabajo que que llevábamos ahí en pues bueno en el en el máximo nivel si no faltaba esa esa pequeña o esa pequeña gran medalla para para poner un buen broche a nuestro palmarés personal

Voz 2

05:27

si no presidido verla del todo todavía he visto algún vídeo sobre todo que me han dejado en mensajes en redes sociales y demás pero bueno ya te digo que es que hasta estado propia madrugada no no he parado todavía no he tenido tiempo casi de de sentarme tranquilamente a ver nuestra actuación pero sí sabíamos que iba a ser una carrera muy dura que se iba a alargar empezó a soplar bastante viento de cara y que la prueba bueno pues iba a ser un poquito más Arthur de más larga de lo normal intentamos llegar con con fuerza al final nosotros también esa prueba que que nos caracteriza este solemos remontar posiciones en los metros finales aunque perdamos algunas al principio muy bueno la verdad es que los alemanes que fueron los campeones pues yo creo que que hicieron una carrera impresionantes fueron primeros desde el principio nosotros fuimos capaces de remontar le mucho al final pero no saben cogió una ventaja suficiente como para no alcanzarles así que bueno creo que tenemos que estar muy contento yo creo que fuimos nuestra mejor carrera hay una plata en un Mundial es algo muy muy difícil de conseguir en mi bueno nosotros queremos tomarlo nos sabe como si fuera un oro