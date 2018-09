Voz 1 00:00 Gregorio Manzano qué tal muy buenos días hola buenos días y bienvenido a la seria este Hoy por hoy Talavera de miércoles cómo está usted

Voz 2 00:09 pues muy bien la verdad es que

Voz 1404 00:12 estamos camino de Talavera como ya sabes por el partido de esta noche que juega la Copa del Rey contra el señor Saint yo he tenido el honor de ser invitado por la junta directiva de por el presidente y camino de Talavera para reencontrarme allí con los viejos amigos

Voz 1133 00:27 sí le hará ilusión no volver a a Talavera después de tantos años

Voz 1404 00:32 pues la verdad es que sí hombre son momentos como yo he dicho siempre que he tenido la ocasión de hablar de las dos temporadas que estuve en Talavera dirigiendo al equipo que esos momentos imborrables que por muchos motivos también porque fueron parte del comienzo de esta aventura que es ser hoy día entrenador profesional e en el fútbol tan complicado como es de élite pero que esos comienzos tan bonitos y tan tan sumamente humanos también que lo fueron en Talavera POM me sirvieron para dar ese primer paso que que siempre lo estoy recordando y muy agradecidos por la persona que en su momento pues me arroparon y me ayudaron en todo momento

Voz 1133 01:16 no no que fue Ignacio Valero que entonces era presidente de aquel Talavera Club de Fútbol fueron en las campañas noventa y seis noventa y siete noventa y siete noventa y ocho no con dos años de Manzano en el banquillo de aquel Talavera Club de Fútbol con dos promociones consecutivas de ascenso a Segunda División

Voz 1404 01:33 sí

Voz 1 01:34 pues fue así la historia es que han pasado ya

Voz 1133 01:37 veinte veinte años veinte años

Voz 1404 01:41 sí sí sí fueron fueron exactamente hasta dos esas dos temporadas donde el primer contacto lo recuerdo como si fuera ayer que lo mantuvimos en el Parador Nacional de Manzanares que Emiliano Rodríguez que era el responsable técnico de de hacer en equipo que presentó a a Ignacio Valero y Antonio Serrano que se desplazaron a Parador insisto e Iván tuvimos esa primera reunión para empezar ese proyecto de esa temporada que bueno que terminamos pues jugando el play yo yo ascenso a Segunda División que bueno aunque al final lo conseguimos pero para nosotros es una temporada muy

Voz 1 02:23 algo histórico que no se ha vuelto a repetir para el fútbol talaverano

Voz 1133 02:27 desde desde entonces no he convocó cómo cómo le ha cambiado la vida no para bien y para bueno para muy bien parada Gregorio Manzano que ha estado en banquillo así importantes de Primera división en España con el Mallorca fue campeón de la Copa del Rey verdad ha estado en el Atlético de Madrid

Voz 3 02:43 Lee eh Valladolid

Voz 1133 02:46 ha estado en China no sé si siguen China o ya terminado su compromiso en la liga china cómo está el asunto

Voz 1404 02:55 pues el asunto está aquí después de cinco veranos por fin estoy en España pasando un verano

Voz 2 03:01 he esté que

Voz 1404 03:03 la va a determinar porque como bien sabes en China la competición en el verano no se termina para al contrario de España allí comenta en marzo la competición y en pleno verano se está compitiendo oí ir desde el año dos mil catorce que fue la primera vez que pise suelo chino pues hemos conectado durante cinco temporadas entrenando en tres equipos distintos también con gracias adiós con muy buenos resultados si teniendo el honor de haber sido elegido en las tres equipos que he estado entrenando designado para el mejor entrenador de China lo cual bueno pues ha sido para mí personalmente una explicación y también pues ha sido el primer entrenador que esa denominación obteniendo el primer año con Beijing entrenando a Beijing Guoan también eh lo Norris y el orgullo de haber sido elegido el mejor entrenador de la Superliga China por lo tanto una experiencia inolvidable que de momento pues la hemos aparcado estamos en España esperando de momento pues es nuestro trabajo o cualquier otra opción de proyecto

Voz 4 04:09 que pueda surgir de una instante a otros dos en el que se le da el chino pues bastante regular por no decir mal por mi objetivo era que aprendieran español no que yo he visto mucho estar aquí Herradura

Voz 1404 04:26 durar porque entre ellos que no ha estado brillaban mucho con el español yo no me ha mucho con el chino al final hemos tenido que está hermanos como siempre Pérez el traductor que que lo tenía veinticuatro horas a mi disposición y por lo tanto es ha sido de medios de comunicación directa el no como jugador

Voz 1133 04:43 que son muchos esa batalla la tenía perdida y ahora por dónde pasa el futuro como técnico de de Gregorio Manzano

Voz 1404 04:52 pues de momento no lo sabría contestarte son cuestiones que no momento cuando se está en esta situación pues espera las posibles ofertas las llamadas que pueda recibir bien estudiarlas analizarlas y motivación en plena por el paso hacia adelante para empezar de nuevo otra tarea pero de momento tranquilidad aunque a ya han aparecido en este corto espacio que entonces España dos todas las situaciones totalmente distinta porque una ha sido de una selección otra de un equipo sudamericano en ambos casos pues creo que no primeras ya dije que no llenarse otra estamos casi al cien por cien convertido de que no vamos a la del país tampoco

Voz 1133 05:38 ya ahora te pregunto por tu Vuelta a Talavera hace muchísimos años yo creo que desde que el equipo subió a Tercera División este club de fútbol Talavera verdad ha pues no sé ahora ocho años me parece no ocho años que no sé si ha venido a título personal por Talavera de la Reina pero que a no que ocho años más o menos siete ocho años que no que no pisaba o que no volvía en este caso al campo municipal El Prado pero hay mucha diferencia supongo que si no sé no sé si económica pero sí deportiva entre la liga china Hay la liga española

Voz 1404 06:11 bueno hay diferencia eso lo que que la liga Chinea data del año noventa y dos es decir que estamos hablando

Voz 1133 06:22 un recorrido diferente

Voz 1404 06:24 en el COAC Los mientras la Liga española como ya sabes mucho ya han superado su centenario todo entonces hay otras diferencias significativas en muchas cosas no solamente futbolística sino el estructura en organización y mentalidad en todo lo que eh un país eh no tengo porque lo que China lo conoce económicamente es la primera o segunda potencia del mundo pero futbolísticamente quieren avanzar a pasos agigantados a estar también en la élite y por eso están intentando primero atraer a la afición a través de Repsol grandísimos jugadores que han llevado con grandísimas cantidades económicas que les han pagado para atraer esa enfermera eh entrada de la afición a los campos pero ahora ya están empezando poco a predominar un poco el el futbolista chino ya están empezando a poner normas como la de este año que ya tiene que haber tres jugadores sub veintitrés en los en los dieciocho convocados tienen que jugar los tres etcétera En fin que están dando pasos para que la identidad del fútbol chino que el primer paso de poner está la selección en un Mundial próximamente cuando eso suceda pues estaríamos no sé si nosotros pero no muy lejanos que China va a ser un firme candidato organizaron campeonatos mundiales en el futuro

Voz 1133 07:45 sí y un entrenador como Gregorio Manzano que ha al que descubrimos a finales de los años noventa aquí en Talavera de la Reina dirigiendo aquel Talavera Club de Fútbol que preside Ignacio Valero técnico actualmente de la elite del fútbol mundial que piensa ahí la marcha de de Cristiano Ronaldo de del Real Madrid no sé si fue para usted como para Messi fue o ha sido una sorpresa

Voz 1404 08:13 la respuesta bajo el punto de vista es muy simple el tiempo dará y quitará razones es es el único juez en los temas en muchos temas de la vida pero en el fútbol es el que da y quita razones si no podremos valorar la situación que ha ocurrido este verano un Cristiano y el Real Madrid hasta que no termine la temporada hay entonces se podrán valorar si las decisiones que tomaron ambas partes fueron ajustadas a algo que cada uno diga no importa tanto yo creo que aventurarse a decir cualquier otra cosa es es equivocarse yo en fútbol tú sabes que lo que un día es una cosa al día siguiente eso trae y por tanto hay que esperar yo creo que el tiempo dará y quitará razones a toda la opinión en este caso

Voz 1 09:01 y esta noche nueve menos cuarto ir bajamos bajamos

Voz 1133 09:06 de la nube al al a la tierra no Talavera Club de Fútbol Talavera Jaén primera ronda de la Copa del Rey se enfrenta al que ha sido aunque no es no no no no este pero bueno este es un poco como siempre ha comentado aquí un poco la prolongación del desaparecido a Talavera Club de Fútbol se enfrente al Talavera al Real Jaén al equipo de su tierra de su pueblo con quién va esta noche

Voz 1404 09:30 pues mira yo creo que esta noche lo que hay que ir es con el fútbol como yo siempre digo es obvio de que Talavera juega en casa Talavera equipo en superior categoría al Real Jaén y el favorito es el Talavera pero independientemente de esta situación pues me gustaría que seguirá Un buen partido que gane el que más y mejor se lo merezca hay que sigan la hacia adelante aunque yo creo que los objetivos de los equipos son totalmente distintos Real Jaen intentar dar ese paso de de de estar en Segunda B como mínimo y creo que la Copa del Rey para ellos es un aliciente pero no un extra para el Talavera pues creo que igual luchan por porque en un futuro puedan tocarle un equipo de superior categoría con el objetivo siempre puesto en obtener una buena taquilla lucharán los dos por el partido pero yo creo que el factor campo puede ser determinante a favor del Talavera kilo dicho ojalá veamos un buen partido y quedar en mero

Voz 1 10:29 Gregorio Manzano bienvenido a Talavera de la Reina Un placer como siempre muchísimas gracias