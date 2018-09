Fran Alcoy

la verdad es que es una lástima no poder al final lo hemos caído eliminados había mucha ilusión en pasar esta eliminatoria el campo estaba como buen aspecto no hemos podido hemos creo que hemos hecho de segunda parte para adelante las cosas bien pero al final hemos regalado demasiado en la primera parte tirar un tiempo irte con dos goles de desventaja pues lo normal es que no lo relevantes es el equipo ha tenido la heroica de levantarlo yo felicito a los jugadores por eso pero sin embargo pues tenemos que haber hecho de principio no y a lo mejor otra cosa hubiera sido después la lotería de los penaltis pero bueno soy un poco nunca Cruz es un buen equipo ya lo sabíamos ya lo habíamos hablado es un equipo con hechuras de de superior categoría han jugado bien

Voz 1

01:00

lo hemos estado nada bien pues el sol en el marcador ha sido ha sido cero dos después todo ha cambiado en la segunda parte no oí el equipo levantado el partido lo hemos podido después ganar en la prórroga perder a última hora también hemos sentado a la lotería de los penaltis es cuando mejor lo teníamos pues también hemos la hemos cerrado los penaltis al final el desenlace ha sido cruel porque después de todo el esfuerzo pues acaba así eliminado no te deja pues daños morales y físicos evidentemente a bordo y al final han sido muchos minutos de cara a un partido muy cercano que es el domingo por la mañana con un viaje muy largo vamos a a recuperar siento por toda la gente que ha venido que no hayamos podido comprar hacerles pero no ha sido en líneas generales buen partido del Talavera ha sido una muy mala primera parte y creo que una buena segunda pero al final esa desventaja pues ha hecho que no que no pudiera saber llamar al partido y haber llegado a una lotería como son los planetas tampoco es gente que no juez descuidados que llevamos un partido dos partidos de Liga e ahora no hay ni titulares suplentes Ny has cambiado el portero Melchor es un jugador con asiduidad en un jugador que jugaba con asiduidad Rubianes el que ha entrado ahí Luis Madrigal pues son jugadores de plenas garantías los dos pivotes sobre los que normalmente jugaban la temporada pasada y las dos bandas las mismas uno de los puntas el que viene jugando