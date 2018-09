Voz 1133 00:00 Sandra Sánchez qué tal muy buenos días bienvenida a este Hoy por hoy Talavera de jueves día trece de septiembre felicidades en un principio

Voz 1 00:10 muchísimas gracias cómo te sientes

Voz 0508 00:14 fue una mezcla de nadie porque estoy cerca de competir que mañana me toca competir tanto sentimiento

Voz 1133 00:24 sí sí te pillamos siete cogemos en Alemania en estos momentos y a esta hora de la mañana verdad

Voz 0508 00:31 sí justito para ir a entrenar hacer el registro que este fin de semana comienza el circuito mundial que ya puntúa para la clasificación olímpica

Voz 1133 00:40 bueno la talaverana Sandra Sánchez como hemos contado antes de llamarla Alemania Premio Nacional del Deporte premio en este caso Reina Letizia para para la talaverana Sandra Sánchez quien

Voz 2 00:53 comunica lo que te cuentan cuando te te comunican

Voz 1133 00:58 premio tan importante que vas a compartir Nyman

Voz 2 01:00 a menos que con Rafa Nadal

Voz 0508 01:03 bueno es que yo no sabía nada de nada y que estaba nominada nada no sabía nada ayer pues entre entrenamientos del ratito yo de medio media tarde me eché media hora de siesta de esa media hora tuvo que pasar ella no me enteré de móviles silencio me llaman Antonio coge el teléfono de Piqué que te van a dar un premio pero no me dijo nada de que era el tampoco la tenía claro ya cojo el teléfono que tengo mil guasa llama la digo uy puede decidir

Voz 1133 01:37 el y si tiene el primer primero se pelo

Voz 0508 01:40 la de Almudena una chica él marca y yo empecé a leer la noticia oí a ser un poco de lo que era bueno me que dé como dice flipando es que no me lo creía

Voz 1133 01:52 Sandra te enteras por por los compañeros de los medios de comunicación no te llama alguien de la casa real del Consejo Superior de Deportes como es la historia para decirte el de forma oficial que eres Premio Nacional al Deporte en este caso Premio Reina Reina Letizia

Voz 3 02:10 fuera de forma oficial no se después más a la media hora recibí una llamada María José de nadie está

Voz 0508 02:23 el Consejo ir ya me dijo me dio la enhorabuena y que ya me llamarían para darme más información cuando es pero pues ya ya te digo a saber está la llamada de la ley de todo dos por ciento

Voz 1133 02:38 si vas andando en traje claro contraje no contra largos

Voz 0508 02:44 es elaboráis el problemón Iker m por no

Voz 1133 02:48 bueno bueno y los premios que se entregan en la casa real

Voz 0508 02:53 no no se me dijeran que me informa de cuándo sería el día donde sería la retención

Voz 1133 03:01 a nadie se bueno bueno pues ni más ni menos a Rafa Nadal eh premio Rey Felipe I Sandra Sánchez Premio Reina Letizia como suena esto

Voz 4 03:12 pues mira todo muy bien suena a nadie y soy yo y estoy ahí y luego trenes

Voz 0508 03:20 sí que lo voy a decir la Rafa buenas

Voz 1133 03:24 hombre lo primero lo primero es Sandra ya ha dicho que no sabes qué te vas a poner piensan el traje que te vas a poner en la ropa vestido que te vas a poner eh para recibir este premio nacional de la Casa Real al Premio Nacional del Deporte y luego ya iremos pensando en que vamos a decirle o pedirle a Rafa Nadal no por ejemplo no se le ocurre nada a esta hora de la mañana desde Alemania para pedirle a a Rafa una no sé si lo conoce suaves compartido premios en alguna ocasión

Voz 0508 03:49 no no claro yo dedica Garbiñe pero que en él

Voz 3 03:56 yo no pido nada ha dado la enhorabuena

Voz 0508 03:59 soy súper carrera deportiva Hay ir disfrutar del momento de compartir algo así con la nadie en tan grandes

Voz 1133 04:06 ya fíjate si tienes premios importantes como el de esta casa el de la Cadena Ser en Talavera además creo que por partida doble pero éste en la carretera no esté ya en la caña como se suele decir o como se dice ahora

Voz 0508 04:18 hombre super importante y lo que recibe en casa tienen un Take de sentimiento de estar en casa Yeste

Voz 4 04:27 pues como sus como reconocimiento de su de todo lo que he vivido no para para llegar hasta aquí y que a nivel nacional se reconozca o es muy emocionante

Voz 0508 04:39 de oye no sé

Voz 1133 04:41 ahora te cojo en el hotel en Alemania verdad antes de salir para la competición sale hoy por hoy no compite hoy y mañana por serio que hoy oy oy qué haces qué qué hacéis en Alemania hoy

Voz 0508 04:55 pues mira ahora vamos al registra tenemos que llegar hasta sabor te registrarla aprovechamos toda la mañana para soltar y entrenar un poquito y luego por la tarde ya sale la liguilla igual hacemos ahorita horita y media de estiramientos también es un poquito y mañana ya a competir padece

Voz 1133 05:14 tras medalla y si puede ser la de oro mejor que mejor pero te cojo en el hotel de concentración de la selección nacional de karate imagino que en tu habitación Sandra verdad sí sí sí sí sentada en la cama si si en la cama está asentada it que le vale a pie quite pellizca tú te crees todo esto que te está pasando en estos últimos años

Voz 0508 05:37 bueno un doctor técnicas fuerte y sin creérmelo mira voy dictando no termina de ser consciente de que de que soy yo a veces me parece como así lo vivió en tercera persona Hay y quizá cuando pasé pues todo este momento no tal pues un poco atrás

Voz 4 05:57 Hay más tranquila pensar que todo lo que está pasando

Voz 0508 06:03 lo que os dos estudiaron Vargas como yo estoy yo estoy pero es que todo así muy rápido y muy emocionante todo

Voz 1133 06:13 cuánto tiempo llevas viviendo bueno viviendo es una nube pero con los pies en la tierra y en el suelo no los que te conocemos de hace muchísimos años sabemos que que todo esto lo llevas con muchísima naturalidad no ganar tantos premios conseguir tantísimas medallas de tantísimos campeonatos como llevas toda esta travesía por el éxito por que está recorriendo en estos últimos años

Voz 0508 06:41 pues lo llevo con ya

Voz 4 06:43 sí dio con la ilusión de una chiquilla no que que cada día recibe noticia bonitas que que tiene la oportunidad de vivir un sueño que que ha estado un poco anhelando durante muchísimos años y al mismo tiempo por qué que ese punto de no terminar de creer que se yo es porque al mismo tiempo me exijo mucho ya pienso y realmente me merezco todo esto ya me me he saltado muchas cosas por conseguir llegar al llegar a ojalá todo yo hay pienso en todo lo que me queda por delante no pienso en lo que en el pasado entonces

Voz 1 07:24 pienso en los Red perdió ya mucho por conseguir cada día origen

Voz 1133 07:29 no sabemos que dado que todavía no sabe es el traje que te vas a poner si es que al fin esperemos que no lo sabemos se entregan en la casa real que no sabes tampoco qué le vas a decir a Rafa Nadal cuando comparta AIS premio el premio Rey Felipe tuvo el premio Reina Letizia los reyes de de España no sé a qué qué les vas a decir

Voz 0508 07:49 P me tendré que estudiar el preso todo es está muy establecida no es clave

Voz 4 07:58 ha informado Bollit dice que si hay un momento como Madrid

Voz 0508 08:02 distendido nada es realmente él

Voz 4 08:05 yo un poco más natural y bueno pues simplemente creo que disfrutar del momento y yo creo que intentar disfrutar de de ellas como personas no

Voz 1 08:16 no me pienso yo que como cualquiera

Voz 1133 08:20 si pudieras en ese protocolo que no va a ser pero bueno aquí en la radio sí pedirles algo a a Don Felipe y a Doña Letizia los Reyes de España que les P dirías

Voz 0508 08:33 que yo soy muy poco pida la suele tardar apoyar el Depor

Voz 4 08:38 no tiene nada que ver que hay un mundo muy importa

Voz 0508 08:43 que detrás de las medallas

Voz 4 08:45 no sólo en el momento de de ganar creo que que el recorrido de deportistas es muy profundo no he y hay muchas muchas cosas detrás de del deporte que que hay que apoyar y que hay que estar ahí porque porque bueno cuando las medalla llegan en el momento como más fácil pero lo importante es todo ese recorrido para que esa medalla

Voz 1133 09:10 ya dos últimas si te dejo porque pierdes el bus de la selección nacional que está concentrada en Alemania y me va a echar la huella tú bueno tú seleccionadores tu pareja si o no si si si no es a que que no me he que no nos va a regar ya no como se llama eh cómo se llama esos no Jesús en a quién le dedicas este premio Nacional del Deporte

Voz 0508 09:38 buenas ha dedicado al a todas las personas que me habéis apoyado sí

Voz 4 09:42 siempre nada desde

Voz 0508 09:45 desde ese dos mil quince quizá queda ese vuelco mi vida no que las personas que cuando mandaba un mensaje diciendo pues nada que perdidos pues estaban ahí

Voz 4 09:58 mi maestra de siempre Javier Piñón Mi familia trae esa gente que que te mira igual no ahora hay hace tres años

Voz 1133 10:08 y la última en qué momento estas de la competición

Voz 0508 10:12 ya te digo este fin de semana con empezamos a competir mañana compito yo hoy empieza el circuito mundial para la clasificación olímpica ante este fin de semana a sumar puntos para esa clasificación el domingo Simeone clasifica medalla esperaba nada ya digo

Voz 1133 10:30 lo que hace es cuántos lo podemos confesara en antena de de la SER en Talavera

Voz 0508 10:35 no sabía

Voz 1133 10:37 sabía bien no sabía si era si era dieciocho diecinueve XXXVII veintisiete años pues que evite trata la vida hoy con treinta y siete Sandra como te estaba bien que escucha lo de Tokio creo que ya me contabas la última vez que pasaste por aquí por la antena de la Cadena Ser en Talavera que iban las cosas a primeros del Ranking Mundial me más detrás de eso yo creo que no tenemos algún constipado chupado eh

Voz 0508 11:03 no si tarda los campeonatos a partir de este que son veintitrés campeonatos hasta abril de dos mil veinte que separa esa clasificación van a puntuar oí en esos dos años las cuatro primeras del ranking mundial pues tienen la clasificación directa para Tokio y luego después de esos dos años en mayo de dos mil veinte habría un Preolímpico donde se clasifican

Voz 4 11:26 otras tres chicas

Voz 1133 11:27 más si ella pero bueno si acaso nosotros cogemos la primera opción que es la cuatro este del ránking mundial de The Karate en la modalidad de de catas hicieran los ojos interés en Tokio dentro de dos años

Voz 4 11:43 pues es un poco Nínive ya no sea cierro ojo y me hace ilusión Dani pienso en todo es y cómo sería vivir luego

Voz 0508 11:50 y al mismo tiempo los abro oí mantel

Voz 4 11:53 con los pies en el suelo debido vamos pasito a pasito vamos a competir mañana vamos a hacerlo bien vamos a después de campeonato el Mundial vamos sumando puntos poco a poco

Voz 0508 12:03 que bueno pues eso que qué sueño cuando cierra los ojos se se haga realidad con los ojos abiertos

Voz 1133 12:10 dejemos el karate que

Voz 0508 12:13 pues karate seguramente no se ya

Voz 4 12:18 porque la vida me sorprende un poco pero claro que tengo muchas puertas hay abiertas pues de enseñanza a mi me gustaría mucho transmitir todo lo que yo he aprendido ahí bueno pues relacionada con el mundo del deporte siempre o qué he vivido mucho gracias al deporte ahí ha aprendido mucho también gracias al deporte ahí quiero transmitirlo

Voz 1133 12:39 pero escucha aquí en casa no te vayas otra vez a Dwight por lo que quiere

Voz 0508 12:45 nada y todo

Voz 1133 12:47 bueno que estás haciendo y todo lo bueno que que sabes que se quede aquí en casa en años

Voz 0508 12:52 sí aquí en casa

Voz 1133 12:55 Sandra San que felicidades por este premio Premio Nacional del Deporte eh que te lo va a entregar la Reina Letizia ya hemos dicho que el domingo que este próximo domingo estuvo cumple años no sé si felicidad de Sandra muchísimas gracias