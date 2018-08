Quique Cárcel, Girona

Voz 1

00:00

Portu es un jugador que que realmente a día de hoy es una inquietud eh porque salen todos los periódicos yo no la verdad es que tampoco es verdad que hemos tenido un contacto con algún club pero de forma pregunta no de forma con una oferta encima de la mesa ahí sí que es verdad que se han hablado de valores de cifras pero tampoco entrando al detalle eh entonces bueno me da más miedo la desesperación que pueda tener algún club todos los clubs que han que han podido mostrar interés ayer ganaron estamos todos contentos eh no se no hablo a encima no la verdad es que que sí que que si al final llega una oferta importante para el club y el club le hace crecer yo siempre lo he dicho que es lo primero es el club que itera porque estar abiertos a hacer crecer al club pero sí que sean valores que nosotros veamos que hayan en reales de mercado que sean reales para que tú pueda crecer todos lo no lo pensaremos no esa es la realidad pero mientras no llegan estas ofertas sin duda queremos que Portu continúe aquí con entre nosotros sinceramente pienso que estos si lo hubieran hecho hace un mes y medio creo que tienes que ser mucho más abierto a a entender el crecimiento ya no solamente también de futbolista no que también al final los futbolistas son humanos y son personas de todo el mundo quiere hacer camino y eso hay que respetarlo también pero claro estamos en una situación que el mercado se se va cerrando oí cada vez hay menos oportunidades de de llegar a acuerdos no entonces eso también hace que yo en ese aspecto tenga mucho respeto a al hecho de que tengo una cláusula y que se tendrá que qué hacer caro respetar mucho es esos números que que nosotros tenemos pero sin duda lo puedo decir que una cosa porque al final lo que prevalece son los intereses de la de la entidad por por delante de de algunas palabras que yo pueda decir eso de que el representante del pueda decir que el jugador quiera o o de todo no