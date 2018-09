LA GRADERIA

Voz 2 00:00 yo

Voz 3 00:22 ha Cabral bona tarda unos tres dos a temblar a dos mil de la primera agradaría al course constatan KO Girona Temps Mattei sus Punch Caffa un año que hasta son usadas cuatro Si bueno o pro la sensación no son las materias cita a un año la derrota Bilbao Basauri partirá blancura impartir datos Gats Cano teoría violas a otro da Villarreal este mes formada salvavidas que acapara otra dan tocas naveguen Cano es par la Liga las tácticas de Eusebio cada a renuncia al cuatro tres tres Villarreal Batur now tres sin dos han Moments del tres cuatro tres

Voz 4 01:00 Prada se pasó si se han pueden di Barça Til It Up flexibilidad Santi Qunu Thiem

Voz 3 01:08 no paran a más Urán la VII Cuban SEM

Voz 5 01:22 Carbonero digo yo que yo quería tener una lista de quien augura líder Wally que no es bueno yo Gasperi is el shock de Camby había Viamed recuerda m treinta sino en la primera mitad la árbitro está paran Khalid digo una cosa destapar la arbitral de un bar cuarta gordo venga a no le regalar regalado FAO carrera estén gobernadas pro que Pujol marcado muy bien la pelota Vestuario Cantín estuvo Borja es buena curso Choco Lozano Borja Stuani Stuani sí hubo

Voz 6 02:13 juega esta Borja no sé si queda Mango asistencia se o le impresionante angosta dio dos oprime todo lo o qué es

Voz 7 02:31 verdad es hoy

Voz 3 02:38 el tuit de Stuani diu tranquilo Portu aquí está tu equipo hay Portu Caución aún no va a bula a Sevilla no iban a Villarreal no viva desde el veinticinco de agosto ahora y ya basta entrar materia una picada de aún Huesca caí

Voz 8 02:54 móvil Huesca presidente echaban del centro

Voz 5 02:57 por ser el segundo valorando

Voz 9 03:03 Messi siempre busca

Voz 8 03:04 quiero ganar

Voz 3 03:11 se va hace un giro al Camp Nou le Jan va a acaban cachean duda entrenado o Leo Franco con Manaos seguridad Machín asumen tú

Voz 10 03:22 no es fácil encajar este resultado para ningún equipo en el cómputo general hay que entrar minuciosamente pero hay muchas cosas positivas y en primer lugar a ese primer tiempo quiso piso el equipo

Voz 3 03:38 SER Tom Waits clavar scouts Girona eliminaba una estricta Tarragona la Copa del Rey dos goles Gabri Gómez vía Twitter arroba ser Girona Sports pregunte DOP la pregunta un optan cata esquina línea exporta inquina Ocean's eleven la delantera temblaba la mes Forta iba a la ofensa la mes lucha pro puede Aus aquí un Pina empleados aquí Bután a arroba ser Girona As por

Voz 11 04:05 tres Thanou portar a la reserva resuelvas cursará dicho pues estaba Grey Baby Serra más civil por interior y exterior a Padilla turca Bulut Freixa al Rey dólar Yola batería austero primera con Sirona Fútbol Club al rey de la Raiola nunca

Voz 14 04:34 a dos días de sol Girona saca

Voz 3 04:38 data una plantilla veintiuna fichas no arribar Carla et Dret pro la irrupción de Pedro Porro a comer Food guerra mayor política ocasionalmente a las guerras lógica planes y Muniesa que la polivalencia de Aday Nuria de Prou al volcán a la indiscutible los dos primeros partidos con Timor y arriba Douglas Luis para intentar un Sakon Cop Patrick Rovers apunta maneras ya dado ni Stuani Portugal chat Dunn vía goes gay de Beato Tarragonès Huguet fotos luego me calma después de Ocaña Villarreal Stuani enviaba que admiraba ya para volver a la normalidad el para

Voz 15 05:13 no si se quiere tranquilizar también a la prisión con todo lo que ha pasado ha terminado el mercado

Voz 16 05:20 sí creo que e equipo

Voz 15 05:23 no tenemos un gran equipo y la verdad es que seguro que lo vamos a demostrar

Voz 17 05:27 en lo que viene de de Liga

Voz 3 05:30 mes han llegado a la victoria Villarreal y aquí piensa fins i tot que a base la gran victoria que aportó cadetes cada uno transigir sino que si marcha Sevilla Klaus dual resulta la aquí no importan broca otra aventura dúos cosas Un a quién animas queda dos Si sigues Villén pude ficha a tendrá ordenador así que You Do Us rábano British da para así abiertos Putin Quique Cárcel creo que portugués cabrá ambas sin sentir puso data de Girona

Voz 18 06:03 la traca escapar la fisio para tutores esposada mostraban ya es un es un Ducado pues Molin cortan hoy crezca eso zaga castigada Mansur K K Fosca de acaba así pasar a cambiar al lugar caerá yo creo que es un te Unibet mental y competitivo que es brutal está la gravedad al Girona Small Faces a Girona

Voz 3 06:25 con las cartas aseguró Abbas paran puertas aporto hasta la Sevilla Paloma Chin cae el derbi Babe la Pusa hay Bobby

Voz 1425 06:33 sí son Portu importante pero bueno pues significa que que tenemos a otros buenos futbolistas que que nos van a hacer ganar muchos partidos

Voz 19 06:44 ay por tu sonó

Voz 1425 06:47 mucho yo lo conozco porque bueno detenido varios años pero es que también han sonado otros futbolistas oí bueno alguno que no tenía tanto Manolo no sonaba tanto sí que ha llegado hoy son buenos jugadores creo que nos tenemos que centrar en los que estamos sino los que podían haber estado

Voz 3 07:06 vengo desde vendrá Sadam atinada fins Avui la plantilla Festa de estar hay fin sábado próximo a Audi Seat hundir un contra el Celta de Vigo Montilivi Granda calibrar cómo está jugando Murcia Avui con Dane la aquí Patronato aportan cada hecho si la primera foto capaz ya ha huyeron asustados es la Boon Portu intentan un cura Olympus va daban la mirada Pike Totta nombra a Stuani vudú no oyeran son la acción si Mojica Ramalho hispanas Senna par problemas físicos entradas para el partido contra el Betis ya las comprado publican llenará ante euros Aus goes sin cuántas sin la preferencias Cuberta Santa una Cuberta sea tanta a Tribuna las big bands sin treinta y dos blanco está sin Tuning Show ser Cat

Voz 7 08:02 ahí ya había fútbol Montilivi

Voz 20 08:10 en la Riba que miran porque es Vito se equivoca

Voz 3 08:22 para la da un lote sí cantaban lo único partidos Compains la radio Héctor Simón Ortega o para nada Mark Vito entrenado dado parada

Voz 4 08:34 fichó Tabak Matía KO go out sabía

Voz 21 08:39 una importante en esta categoría con sabor regalado pagas igual aquí que entre esas fases y abriendo así nuestra tramitar entonces Si las cinco este cuenten para para la elaboración no somos pases como la falta vertical ya el total la luz de la local para acabada central alegada notable

Voz 4 09:04 paradigma a en la iniciativa o para nada Pardo al Hulot

Voz 21 09:11 el choque por vencidos provoca que qué tipos de apartheid los datos de tantos lucenses todo lo omisión visceralmente a este años reconvertida reconvertir acá vamos a asegurado que logra era y público todos los al alcanzarse pensó que que también estamos ve yo lo sabemos aquí cansado de relatos esta también contra el salto la Sandro con va

Voz 4 09:36 ha llegado el técnico quise tan Raúl Garrido Matía que estaban para Prats Yemen pasó parda falsa

Voz 14 09:42 lo buena que es a qué partido va estar Moll vuelos de NATS dejarles es la iniciativa y debemos de sacrificio multas ayudas dos sangre la en el desde el implante ya eh bueno bien analizó al rival de bueno a que está que esta idea clara hay que B

Voz 4 10:05 la alegría va sea pausas Jones dobló calles bandas pasa Montilivi en masa parque no cada día surte un triunfo contra un aquí judoka prometen Today al propio Garrido

Voz 14 10:15 es un acto porque el rival es morbo Moll el bollo que no son cursillos de al rival que a que Juncker ya que esta eso yo creo que de jugador de un nivel internacional probablemente dentro de poco me vistan Pedro Porro eh yo era una primera división sino primera según duros deporte nivel idilio que bueno te ir eh a ver voy al partido y sobre todo de verdes en pulpa una idea

Voz 4 10:42 nueva pulla finca Aussa de locos Maté Shoes pum extremos Mateos Punch Catal Lleida que Square Diaw para el golaveraje próxima a casa contra el líder Conquense afectó al igual que el Hércules in Hulot ya ancestros da Otura reabra la Athletic ya van la Quique de Yus pasota ala clasificatorio cuatro minuts Islam matarse era

Voz 3 11:14 on Antonin uno de Alfred y una DACA lenta Llagostera derrota Hospitalet mot entrega pocas dorados y nada van Dunn rival que no han que ser K Go anos dos partidos cayó what has quedan ampara pulsa clasifica sido próxima cita a casa contra alzan Fali Wayne Figueras a la tercera va rival la primera victoria par o a cuatro calcando Martínez Ataz Eric Vilanova va a ser un mes Turner si apurará huy pinus Despres van empatados bocados icono estaban sal habrán como el Kiril no comen ERE Vilanova desde hace no a dos la entrenador Figuera Joan Esteva de Jaume quien ya

Voz 23 11:54 la primera para van sus ahí cosas K

Voz 3 11:57 cada día que pase Si

Voz 23 11:59 Dani donde uno varias oportunidades para avanzarnos en el marcado Ana a continuar la maté esa línea Hay nombres comenzaron al al marcado ahí la pata bueno pues podría haces mal profeta y la convertía observó una rápida rapidamente donde ha para una confianza ahí Ivano al nada repugna impulsa

Voz 3 12:23 a quienes han cansaba al grupo de asiáticos que tener cuatro punto armiño golaveraje ampurdanés usted dos por dicha que irse a casa contra Castelldefels Yao Prat la actual Saigón clasificados en la primera catalana Bañolas Girona se Bañolas Bagua Argentona Let de Adrià Casanova es la primer líder Girona se va saudí dos Ghost a alas segunda mitad va a un alcalde San Joan da Moncada la victoria vasca va a falta de dos minutos para el final Farnés se Héroes Héroes Ruby la yunquera vaca al Tona Llagostera de da rota KAS aprueba dos contra San Cugat al último minuto Palamós al prime puedo a la categoría de espesa aún al Come Down Manlleu

Voz 5 13:12 llevaban su apaga también U2 a Beckham

Voz 24 13:15 ah o pilota pausa Jeroni Fajardo Armesto pueda sexys de asirse en la Gran Bretaña cuando último programa mundial daría o pro mantel mundial han cuatro puntos de renta sobra Jaime Busto Issing sobre

Voz 25 13:26 Adam Raga acabase esa Gone Ibarra talla un Pons mundial a bordo Toni Bau Fajardo dos subcampeonato el último probada mundial a Italia Arco di Trento

Voz 26 13:37 los Abdo pillaba Batur una perdón la según hoy urna dado autóctona veinticinco veintitrés piñas mantienen pronuncien a Moon pum un mes Cau Toulon this apta Willem a las set rebanar guión Study I misiva

Voz 27 13:53 la finca Girona Jan Frodeno agua campeonato a admite distancia Sudáfrica más la empujaba británico Alistair Brownlee el gallego Javier Gómez Noya blanco

Voz 26 14:03 los veintisiete veintiséis a pista San quieres ocio oprime mixtos de apartan Jurado Kun June blanquiverde llega a la División de Honor Plata de aquí a treinta años