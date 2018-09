LA GRADERIA

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:21 Raúl mucha o no de micras cuatro da satén Brown no gusta tal sobrado Girona Barça Miami uno otra Cop Sancha que ninguno Girona va a servir el primer sumen juega coma ene el Ufarte que aprobado tirones a que está chárter permite Vincenzo Xisco bullying o o partícipe urna a cos seus Au B Feeri unit pus anti Si se saca sino sacar oferta dime entradas para la hora de Fran Gao Barça en el Camp Nou dos Adén Brey descontado imparcial abundan en dos mil dos mil tiene aún Easy Come de que estas dudas va de las retorna yendo a la buena Menese di aún Girona Anna o pilló dos casus a estaría dispuesta turnan mails de humildad Michel Punset seus aussies a partir de aquí o Contas lo aunque aspira y para afrontar has estado en llenará ser desgasta la sea más a Susi Sánchez Torres contra hemos aussies hispanistas Jaoui también visita al entrenador Uni Girona eh su Rhys Avant Prou dos Se ve a Portu ya apio hay Buddy en pie trabajando más que nunca bueno noticia ya que a Maverick Viñales obtenía la seva primera victoria a Mutu lleve pasé así el bastón Ros venga a Rafa sin Peña bona tarda la pregunta es Montilla usándolas suficiente

Voz 3 01:48 claro que sí

Voz 4 01:53 busca causando una prensa austriaca o la mayoría Cabanes pero Partito multi Libby probé no lo sé me imagino que es dinero tapa o no somos nosotras y eso yo o drogas comparte tensión muy y ahora ya no personal a Miami al mí me paraba otra banda tampoco cree que ha Cao quién parecen domingo servía para ganar preparado agradaría dame disgusta sería una opción es probable que ya saben que tampoco es un que más graves

Voz 5 02:41 arrancaba son que reúne a partir de las informaciones que publican a uso está satisfecha la manera com hasta yo estimulan la cumbre partir

Voz 4 02:53 yo decía un belén a través de cáñamo observas a otras peñas dictado ningún ancha como única red yo comunicación como aumenta el nivel de peñas tiene del eso sí es no es directamente

Voz 2 03:09 Rafa sin muchísimas gracias una pedrada a una casi Luis Bosch peñas Iruín ha quedado

Voz 6 03:16 vamos bon día te pregunta A

Voz 5 03:18 la UCA Ehud

Voz 2 03:22 ha da dadas

Voz 5 03:23 Edicions de aquel día ya a Miami usamos suficiente la propuesta caminos sean está para para no

Voz 6 03:30 bueno en principio diabetes y la escultura la opinión de nuestros aussies tenistas pero sean Lutz Puche no es suficiente sobre todo para las cosas bien

Voz 5 03:46 porque estabas tapar Landa Muse en a partir gratuito sagaz chárter ordenada Tour nada si son momentos

Voz 6 03:58 Moll Monquis Genís Si externa va a ha dado entrenamiento con tanta acción Éstas son las entradas cuando Barça Arsenal la Laguna bien bueno pues ella sin un tambor y hecha Hay Puche sonidos Sins

Voz 5 04:19 a nivel de ha sido un nivel a otro sí que ha estado intentando sesiones para que el partido de Miami no anda ahí

Voz 6 04:26 claro si es temprano y se observa ha sido adoración y ahí sí Jean Reunión ganó en reunión rondó Liga intenta de Downs alguna solución

Voz 2 04:44 Luis vos muchísimas gracias por agredir acabe la peña Juve David Herrera hola David

Voz 3 04:54 cómo voy aún está levantado

Voz 7 04:57 a él se la linier con una verdad

Voz 5 05:04 las condición usando vasca sembraba KO huyeron mil cincuenta entradas pausado si alguien Night urna alma hacéis día y las cumplan sesión uso sean suficientes

Voz 7 05:19 no sean tratados en Medellín si encuentran plantas ya entrada con nerd viendo dar plantar ahí no no de medios que tiene ya está aquí si Navarro no Fassi falta pero no al fútbol no tomó en ese optimismo muy vivir que Annan Annan y están entonces ya damos damos durar este pinte de los de Android la di un yo no sé si no estaba algo protesta pues bueno sin tanta ya de rehabilitar seguirán tenis no se ve muy problema

Voz 5 06:16 a la protesta now próximo

Voz 7 06:20 sí allí me encontré

Voz 5 06:26 a nivel particular o mes

Voz 8 06:28 o mes da da una pequeña

Voz 3 06:32 el de Cieza Yeray David Herrero me apaño suben gracias

Voz 2 06:38 Don trataré Mateschitz a una inmensa gracias a tots pausa y conversamos aquí saluda Eric Tardà hola buenas tardes

Voz 9 06:49 mira portar Sao Felix yoga rayó Vascular Sala Licks

Voz 10 06:54 en España Vivendi Serra vas civil por interior y exterior Ahmadineyad Tordera dispone de bulbo algo al Rey dólar Yola batería os primera Copa Un Sirona Fútbol Club al Rey de la Raiola nunca

Voz 13 07:18 pero no todos los lunes Girona agradaría ver arranca un día duro

Voz 2 07:23 esa

Voz 14 07:24 uu sin caras no vas a Law Murphy una vea la arrasen Groban Antón al ratón da da da

Voz 15 07:36 han tan importantes como Nuria la Rousseau o la Nadia Vance es un equipo da entrada en Israel desde afuera Motta para asumir la dirección de John no si según eh es como una Nuria en la playa está claqué personalidad experiencia e Isabel no como entrenador es un lucha pues sí

Voz 5 08:02 muy ya en fases avanzadas de Sarah aquí para mostrar nota solvencia en fase regular ya en privado Perfumerías Avenida faltaba acababa de rata ya que en aquellas país suena seguramente de Creixell aquí si es como que este es el pueden fue competimos Millo moment imputan prometen

Voz 15 08:24 la movilidad a cada una inmensa turno radica en no no estén ya la final no emiten pop pueden diques fiche algún en una final de avenida parque se equivocan no sí que ser donde vive menos jugadores de perfil aportan a saber está que hay que comentar es evidente que aportan un pasan daban

Voz 5 08:44 María Alaya y la Nuria au son uno al Rayo daba otra

Voz 15 08:49 seres ahora te engañan indica que somos diferentes no es de bien que son duda es base es de las míos bases dada la historia da el basket hay hembra no pero son provincial y Jenson intentan tanda de poda en común de sus maridaje y que poden entras en la pista ya ha logrado o sea una deuda dedica no hubo una sola versión sino que ve a quien que tampoco es que hasta que laca a la Xunta una de las características sea la lavarse las depuradoras

Voz 5 09:24 en la impresión de Kew Dutra un equipo da da un mes pese Vince no BS la relativa que no Giulia Ratzinger

Voz 15 09:33 así que es británica que a mes contundencia mes pese a la zona compareció la Chris a Minaj de provee también Álora en par ducha ante Evans no que no van ni es relativo no viviendo anti Chen prediquen nos anda Kun para She's Pilotes no pueden compara ya a las plantillas porque a Despres ya cada cada aquí

Voz 5 09:57 es una cosa una otra curso perímetro sí que es un mes aún no sí está claro ten impresas que son con con Deimos versátil se incluso a Hamilton a al tres y al cuadra

Voz 15 10:09 la polivalencia y hay que está jugadores donde

Voz 5 10:12 tanta Qualitat que pueden hacer muchas cosas de la pista de banda cuando intenta explotar al máximo como fue aquí como Yoko Ono a los últimos temporadas

Voz 15 10:21 en el esencia de la que pretenden está el club desde la staff técnica que eran amateurs es la nuestra seña identidad ahora sea la la maté esa seguirán intentan en intentar Joker Dynamic un judoca alegre saca a la Agra dan que acompañan afronta ya u cada avalada en plan un mes pero sí que es verdad que cada temporada hay cada equipo tarde adaptar al que tenis no y las características concretas dada de aquí jugadores que Parla no iba a ser una Micah Downs con respondo aquí jugadoras con más adaptan también al al basket unas a otras al alto

Voz 5 10:55 los propusimos técnicos y a partir de aquí según sus diferentes hasta la temporada pasada también una idea de yo que agradar no vamos a afrontar Yago si lo has te siguen Volga a dar una cosa está claro que sea el basket en grada no y que no hay que

Voz 15 11:13 sentí es un año ningún las nuevas temporadas de las dos últimas temporadas en segundo máximo toda la Liga y en aquel sentido en una otra dada la temporada pasada pretendía vascas son L'Equipe que mes posesión Partit Baix Ugal no es la a las dudas cosas ya son una clara muestra de que nos bolas Laika calculan vasca ETA atreví Dynamic EPO y ha logrado en una defensiva eh ten ve a Van explota Murphy Corti iba en la Liga pero probé que están visión de turnarse un buen equipo en los dos sentidos

Voz 5 11:54 Vance y seguramente ya no será un cara a cara perfumerías Uni Girona entre Liga da arranca

Voz 15 12:07 en contra en moto potencia sí sí al al Valencia Basket es un equipo que entre Motta potencia a nivel de club ten vea un potencial increíble era abismal que debía Mena allí Adonis es una puerta salió de una ante la dimensión que ve eh de Bercy a Valencia si suma dónde apunten Schalke el club de Bercy iba alquería donde se que está Ciutat Esportiva Can Can construir opta al de la Fonteta K que realmente ciudadanas recursos yo imputan social abismal creyera en unos meses que está primera temporada sino las Kevin que ha supuesto acusó a PSOE Europa nosotros Europa siempre dediques la Kun Patricio a mi ilusión tutor no las jugadoras en el pública la estafa al club de por sí Europa es es es una mirada gala e ilusiones que Puig equipos con la Virtus Olimpiacos el Galatasaray en una Eurocup buena cada once no pero no pueden Paca que permite ilusiones Fassi al al allí irregular también Downs es la que andan ha mantenido siempre viva una línea que el Express

Voz 5 13:20 muchísimas gracias esperar en la radio y Truan no entras

Voz 9 13:25 la trillados portar Sao has ido a la resuelva por Aleix estaba

Voz 10 13:30 Crespo a Vivendi Serra más civil por interior y exterior Ahmadineyad Curbelo y fondo y França al Rey Don Arras Yola batallado lo primera como aún Sirona Fútbol Club al Rey de la Raiola

Voz 16 13:44 sí

Voz 2 13:47 llevan sacaba un panel de sus André Berry un tiempo Tao Básquet Girona apunta le plata ahí presentaban los corta Henry Bouton Avui un Antonio Andre Berry rica completa la nómina de extracomunitarios cuya acaben rapada un libra Girona Futbol Club que afirmó Peridis todas las partidas Xavi

Voz 17 14:10 Miranda puso a una historia historiador Girona han estado Suri Urizar no es ritmo primer Sans respecta a que tú ultimaban que había funda esmeran a la transformación significa ata al judaísmo arribada a la a la isla sobre la primera hizo una mercados fecha personal daba tres doctor llegado al club