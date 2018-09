LA GRADERIA

Voz 1 00:00 Raúl mucha que sabe mes cosas sobra el Girona Barça casada disputa a Miami veintiséis de la junta directiva o Barça o discute que hasta tarda pro ya sabemos Caballé asimila mil entradas aussies par no así a Montilivi ICAL última para atendrá la Fifa Pro vaya Cavaco se tiran andaban Totti que entró Xosé no genera consenso Avui analizaremos las primeras sensaciones futbolísticas de aquí a julio será una Mike Millo Jordi admito a ocurra Dutra Pons da Platja d'Aro uk afectar sea llamo ni Xbox One a la vida venda paleta quien suele Cuenca ens explicará hoy a corra a Cut Cut da Setmana coman sano

Voz 2 00:55 mirad portar Sao Larrañaga reservas Kursaal Aleix Bach mozo estaba en Grecia Bells Hervás Cibeles para interior y exterior a Padilla Actur del bulbo Fritz algo el rey dólar de Yola Materials la primera Copa de Sirona Fútbol Club al Rey de la Raiola nunca

Voz 1 01:17 Nos va pues llamado Girona microscopio Totti CAC hurta confía en San la plantilla inicio y pluma todos son en síntesis las conclusiones a las que han arribado al nos trae galeras aussies a finales del Girona Futbol Sala se va su opinión transporta Carmen Martínez

Voz 4 01:34 comienza el análisis de la plantilla y Creu calles mes Qualitat Calatayud en Pasaia

Voz 5 01:41 Samad produce miro calar

Voz 6 01:44 Pardo ha dado otras cosas Robben jugador dejará y Douglas crees que que está después de un año San Quirce que tenían preocupa es Pedro a buen suscrito el tema feo esa mueca Pedro Porro la posible por Pedro Porro se ponga Icahn partan estoy física que no sea pese a la plantilla

Voz 4 02:16 en opinión saldrá con Agut Menbrado a la peña Jandri y Fuente periodistas esa o Twitter iban Quirós

Voz 7 02:21 a para Messi estado tan Kamen inmersas expresa que además yo Timor notica bingos Douglas Luis pero sinceramente creo que de una buena plantilla Hay foso compensada hasta que alguien sean sarda Camby Borja García es una de las Cannes Ica bueno aún no ven tan ves Parla tratará al que no tienen lateral Spurs llegó a la aclara es Mojica planas Esquerra Ramalho DAI Pedro Porro a la grieta también cuatro fichas libras por si Sagarra alguna cosa

Voz 4 02:57 de la Peña inmortal Pepe Sierra y no creo que sigue corta conserva todos

Voz 6 03:03 la temporada pasada crea que es una volverán que cafetero que quejarte de hablar de dos con Pedro Porro Robles o por vía todo yo creo que el que fuera Paul cafeína que se temporada Moltó quien Puche pensé que la plantilla es corta pero hay más

Voz 4 03:22 tras el gol Viveros la maté su opinión sita tribuna Xavi Gimeno Lombillo

Voz 8 03:28 bueno yo crezca también es una pura utopía a todos física Mena al dime yo soy yo recalcó Montilla acorta tanto extinguir la percepción de yo requerida

Voz 1 03:44 te hacen preguntas Pau no fichar PAO Sevilla da Portu

Voz 4 03:48 Sierra y tan clara Dati van Quirós no creo que le pase factura Audi ya espera Kant no Marcy al Govern

Voz 7 03:55 en los últimos días Godó e ahí está clarísimo aposta aclara la Matxín igual que va a mano Juanpe proseguía en los tenía otra opción no le iban su último no quedó sí que es vital que aquel día es ahora hasta autonómica tris por no es decir por una aquí més gran mi supuso show pro tal comer Portu fuera Superbe Hay gritara que se sus ideas para implica que nos Ribbeck que ha estado tasas Jane

Voz 4 04:28 Quirós espera calibrar no hay torneo había rum rum Portu Xavi Gimeno Creu casi Kenia Urán

Voz 8 04:33 Cissokho que amenaza también se ilusión pero bueno creo que te por perder patito yo digo tiene una totalidad Caca tampoco haya Stella magníficamente tomar cada Caldas en la vuelven como se nota que tema porque creía que yo jamás

Voz 1 04:50 a eso habrá más tibios resultan One

Voz 4 04:53 Jordi Dorca también Eusebio cara está cuestan una mirada entra wahabí

Voz 6 04:57 en la un Mike incómodos los entonces yo pero pero UCA aquí aquí se vio suman Clara optar por sacar al equipo de cabe inferir un estudio llamó recursos y Pla unas tildó yo miro la única porque dado de FEHT no tienen masas coptos que psoriasis

Voz 4 05:26 David Gimeno tome destaca la versatilidad de Eusebio que respecta

Voz 8 05:29 a nosotros hasta una cosa y aún así estábamos la estricta que el camada de Eusebio SOC amiga ya va a cambiar grandes Villarreal sistema para intacta a cada agrupa sentimos como acaba Iker aquí y ha Gustavo al área rival dejará Robbie del CEO hablen

Voz 4 05:47 cuatro puntos Thanou plas un bomba Lance digo al presidente a la peña inmortal

Voz 6 05:50 a la queda Two serán la las cosas no porque patria pues que que si veía a todos la famosa vende afrontados yo creo que es una rosca que que si aquí hay juntado no

Voz 5 06:09 la voz ya ha explicado unas esta vez

Voz 1 06:17 hola AK protagonizó Kato Salman Jordi Camí todo Apache dar batín que atacan Prudhomme y que afecta RSE al Ultra Trail dado Mon van da Sense tanta un kilómetros de distancia y un desnivel de meta de aún mil metros una disciplina que Atanasio combina una Fainé da paleta

Voz 5 06:32 los de bona tarda hola qué tal cómo explicas a Hu café va como aquel que acorraló han Serious posee un tomárselo OC a la Ultra Trail dado Mont Blanc con tu explicas

Voz 9 06:50 bueno pues va a ver

Voz 10 06:52 sí hay bula Arufe no sé que si K activos menos hace Podemos a nivel internacional iban a ser útiles

Voz 1 07:03 para que compaginaba

Voz 11 07:06 Ayna hasta Passió Prosegur una amiga también es a la oca a esa Money y con como Abbas plantas llama al mes o o ya tenías clara la estrategia número Kurti

Voz 9 07:22 bueno lo estrategia la tenía bastante clara porque ya te duran dos meses calculan Temps calculaban a entrenar y está bastante clara Luque psíquicas sería casi Bulli hace toxina pudiera surtir dormir se aquí tenía que surtía un ritmo Ford es verdad que pudiera pasar va existiría pondremos por porque yo sabía que pudo aguantar a treinta kilómetros una final tan pasado de rosca Hay Iván Blanco enseguida a su

Voz 5 07:54 os UCAM sensata aunque otras Donna Par Par motas fases no la curso Today es no surtió durmió pro ex France Moll Lars no animarse parda hasídica prietas parda hasídica conservas

Voz 13 08:09 sí yo ya Iker

Voz 9 08:11 ya ya cursa es que yo aquesta cursa tenía bastante claro a sindicatos de acuerdo al último apuñalado la pasada es pasarlo fatal estarán bueno que no tenía camas pro al Coria el Camp bulé a Bulli acaba ahí al final bueno la publican va a a

Voz 14 08:35 acá cuando expuso las dado pódium en Kimi cursa

Voz 9 08:43 ah bueno yo kilómetro tú Shen que haya tanta Annan tintes son serie K que pudiese poli malo yo no voy a hablar de vino no Mulligan que bueno son cosas muy largas por pasar a Totti no no no dar notas

Voz 5 09:07 tuits Palate hoy vas da a dos meses pudo ve que acuda Manex is murió dedique sólo tenías bastan Canon

Voz 9 09:15 bueno pues si no con avanza a hacer la pulsión a a otros años diez meses sin dos Cox intensas de esa yo pudiera cero bonos

Voz 12 09:29 no estoy loco costosa Moya que están pues a todos los estudiantes bueno otro extranjeros pues a Nozar Matas dos más si es así si al final pues pudiese adultas para está ahí a mucha gente

Voz 5 09:52 es una primera posta notan ambiciosa que ha es trasladar toda Platja d'Aro a que tú a Camp Prudhomme compaginaba Faina también son realmente montaña no

Voz 9 10:01 sí que estaba se la primera posta que bueno tutor porque yo creo que llegaba

Voz 12 10:08 he tenido siempre hace ya hay bueno parece bien es trova no sé que va a versar utópico muy bueno

Voz 14 10:17 San Blas Casado nosotros no es una mica incompatible un duro comba paleta es física

Voz 5 10:26 Steaua vaya aún posturas complicadas apagadas Despres surtía corra

Voz 12 10:30 sí pero bueno tampoco pasa por seguir yo no es un momento muy dos Túnez tú pero los que tampoco es como una obligación ayuda a entrenar Matí a parques sin bueno todavía estoy con en el que me descansar llevó a Darra pues bueno si que es pot compaginarlo pero Trobajo del acero y aportó bien bueno si Kameni cada que hayan menos toda la paleta

Voz 1 11:06 los diga mito muchísimas gracias por lo menos de tés

Voz 15 11:08 y enhorabuena para dárselo que Chamonix

Voz 1 11:18 en Acció runner ni Ames protesta que anduvo sitios Kato Samana la entrada Valls iba curso Dassin Mickeal ansiadas analiza Nostra runner solera Juli Cuenca

Voz 16 11:31 por Faina dúos propuestas la cursa en Traballo una clásica de veintinueve kilómetros han dos mil cuatro sets quince metros de desnivel positivo entra hice Cases la Mobilitat Marató curan que Obama otras tres mil cuatro seis treinta metros de desnivel positivo protagonistas la Valdo Alter la tal Alfredo es alta alta montaña que hacemos recurre Good han gran parte hasta Pardo Moon dos dos mil una transoceánica mes acusará a Jaume I en trabajáis alta montaña o canto el propósito a San es la XXVI edición lo cursan Castell das Amical par descubrí la Daniel aquí a tu casa Girona antes Girondins a Biden meten todos a un recurre Sen Parcent gabarra una oportunidad por descubrir aquesta basados una de las Gavarres a la ACB birdies en Kenia admisión a miren ven Bush eran post Jocs mis emblemáticas de la Tamudo Riera de un Ofra las minas al Castell esa Mickeal anduvo SPRI postas veintiséis kilómetros mis técnico sens metros de desnivel positivo y una altura de doce kilómetros inicia para la Yell incluso que iban a hacer una buena para sellada Mencey Josep pero también han sin sens metros de desnivel positivo y una buena propuesta la Festa una Cursa Mo me son dramáticas parking disfruta dos currículos dos aportan a los votantes de Girona os Gica my nada no excusa capta si os psíquica Access por tu salud

Voz 1 13:11 además mímica de un apoyada bruta media va más deseadas las cursó catorce kilómetros por Currin aussie pistas indies apta triatlón actos amar recta final mes presidiendo lunnis Girona Cayetano Pérez confirma que esta temporada obra pasará un milenio de Sousa la plantilla pude seguís en compatible

Voz 17 13:35 se llama bueno pues Bulent ya no mantenía mantenidos como sea

Voz 16 13:40 superado Amical de una que pasaba o no

Voz 1 13:42 va a presentar la mayoría de equipos puedan comenzar la nueva fines Audi novia partido bin Al Nour euros Portabella ofertas por las familias mes multimedia o Básquet Girona ha o pivota Alfonso Zamora cuatro uno dos que continuarán a la nueva experiencia le plata

Voz 18 14:00 cuando se sustancie esconder que que compaginar la vida laboral