Jordi Gamito i Juli Cuenca estrenen la secció 'runner'

Voz 1 00:00 Villar ha explicado una Llesta

Voz 2 00:02 sí

Voz 3 00:06 acá protagonizó dos hermanas Jordi Camí toda a Platja d'Aro afincada Camprodon y captar RSE al Ultra Trail da Juan de Asensio tanta aún kilómetros de distancia y un desnivel de meta de un mil metros una disciplina que Atanasio combina como a ETA

Voz 4 00:21 Jordi bona tarda ahora qué tal cómo explicas a Ubú calzaba

Voz 1 00:28 el cuatro Zynga has dedica acorraló Ansari posee un taparse lloc a la Ultra Trail dado Mont Blanc cómo explicas

Voz 5 00:39 bueno pues va va a haber

Voz 6 00:41 sí hay bula Arufe no sé que si K de activos menos Podemos a nivel internacional iban a surtir me

Voz 1 00:52 ahora Aranda con tu hasta que compaginaba hasta Passió Prosegur es ya una amiga también es a la oca a esa Money y con como Abbas plantas llama al mes o o ya tenías clara la estrategia número Kurti

Voz 5 01:11 bueno la estrategia la tenía bastante clara porque ya te duran dos meses calculan Temps calculaban a entrenar y está bastante clara

Voz 6 01:23 Lucas secas sabía casi Julia se Taksim no pudiera surtir dormir que tenía que sortear un ritmo Zor y habrá que pudiera pasar va surtía pondremos por propia yo sabía que podía aguanta el treinta kilómetros

Voz 5 01:37 no han pasado de rosca Hay iba banco enseguida te asistido

Voz 1 01:44 el UCAM Sense tanto aunque Obama otras Donna Par Par motas fases no la curso Today es no surtió dormir pro ya France Moll Archs no prestas Pardo hasídica conservas

Voz 5 01:58 sí yo ya Dick hay ya cursos que voy yo a que este curso están claras finiquitos intenté de acuerdo al último apuradas lenta sabes personaron fatal está bueno ya no tenía camas pro a y el bulé bulé Bulli acaba ahí al final bueno lo publican va a a

Voz 7 02:25 acaba cuando

Voz 1 02:29 la pucherazo pódium en Ki-moon daba cursa

Voz 5 02:32 está bueno yo kilómetro tú se tanta Annan tintos son serie K que pudiese poli malo yo no voy a verla y no no me digas que bueno son cosas muy largas pues pasan a Totti bueno no no

Voz 1 02:56 tú ex Palate hoy vas da Sidibe mana dos mes pudo Perú a entrar en AVE que acuda Manex is dedique sólo tenías bastante plano

Voz 5 03:04 bueno pues si no con avanza viese la pulsión a a otros años meses sin dos Cox intensas de de esa yo espero bonos pues

Voz 8 03:19 no no estoy loco Tosar Noya que están pues a todas las

Voz 9 03:26 bueno no no no

Voz 8 03:28 ante veces a no farmacias dos madres

Voz 9 03:31 sí me encanta pues a era si si al final pues pudiese votar para está ahí siempre

Voz 1 03:41 es una primera posta notan ambiciosa que ha es trasladar toda Platja d'Aro a que tú a Camp Prudhomme compaginaba Faina italianos entrenadores de montaña no

Voz 10 03:50 pues aquí estamos para que esto sea la primera posta que bueno

Voz 5 03:54 no porque yo creo que bailaba los hermanos brutal tenía la frase ya hay bueno París bien bidones Program bueno salas todo copa grande

Voz 1 04:09 pero no es una única incompatible una duro cómoda paleta Fein física vaya un posturas complicadas apagadas Despres su tía corra

Voz 5 04:19 sí pero bueno repasa que tampoco FAS seguir yo respondo no es muy muy dos Túnez tú disfruto un paso sí que tampoco gays como una obligación negro da entrena pragmatismo a parques sin bueno todavía estoy con en el que menos cansar llevamos a Darra pues bueno si que es pot compaginarlo pero probar acero y aporto hemos sin bueno si Kameni canas mérito menos toda la paleta

Voz 1 04:55 Jordi Camí tomó quisimos gracias a ustedes

Voz 4 04:57 y enhorabuena para que lo que Chamonix las arrugas

Voz 3 05:07 y parque Sergio runner ni Ames pro destacan dúos sitios dos At mana la entrada Valls iba curso Dassin Mike ansiadas dando al Issa a o Nostra runner solera Juli Cuenca

Voz 11 05:20 la reina dúos propuestas la cursa en Traballo una clásica de veintinueve kilómetros han dos mil cuatro sens quince metros de desnivel positivo sus entra Kraus hice Cases y la otra la modalidad Marató durante dos kilómetros tres mil cuatrocientos treinta metros de desnivel positivo protagonistas la Valdis Valters Valdo Alfred si es alta alta montaña que hacemos recurre Good and Gramepark hasta Pardo Moon dos dos mil tres sí mes y ya Usabiaga en trabajáis alta montaña o canto el trato las propuestas tan a San es la XXV edición de los Cursos Castell Dasha Amical par descubrí la Daniel aquí a tu casa Girona Unnim a Biden viven todos colgadas un recurre Sen Parcent gabarra una oportunidad por descubrir aquesta Obasanjo ilumina todas las Gavarres a la ACB birdies en Kenia a visión M en puso eran post Jocs mis emblemáticas de la Tamudo Riera de un Ofra las minas al Castell de esa Mickeal anduvo es postas veinti sin kilómetros mis técnico sens metros de desnivel positivo y una altura de doce kilómetros Mitch para la Yell incluso que iban a hacer una buena sellada manche quien pero ve han sin sens metros de desnivel positivo una buena propuesta la Festa una Cursa Moment emblemática parking disfruta dos currículos dos es que aportan a los votantes de Girona os básica nada no excusa capta si os psíquica Access por tu salud