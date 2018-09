LA GRADERIA

Voz 1 00:00 sin Raúl Murcia qué tal bueno tardado Unit entre Girona Barça saca saca son la intimidad Passió pro los padres castigue por la labor al larguero explicaba aunque qué organismo dos mosca dice podría muy putas ya tampoco presidiendo la FIFA Griezmann lo hoy definitiva tú o no tuve un buen Jules acabando con esa temer las nuevas condiciones para las peñas las mantel de mil sesenta Espasa en chárter producción de cada hora pasan así sens euros a cuatro cincuenta West Nits Atanasio al Partit cambiaría de día yp pasaría al this apta veintiséis

Voz 1 01:00 al Barça B lució de constata el Atlántico el Girona allá Totti caía el han ido a España es van reclama transparencia al presidente de la Federación de Peñas espero nuestra trucada tan apretados Girona vaya a desde Unics y recordaremos la entrevista tirón Eusebio al que lluvias en Sao Manu de que el CIS de septiembre Lou Anelka has cumpla Figueres a Segovia Ávila Tamim contra el Valencia de discrepan en Figueras Anelka aquel día Jordi Codina Rousseff Face Time esperaba padrazo de peñas dos Girona falla publica que ha comunicado a Bashar seis Deià a tenso va poco informes y hoy lo opositado informativo dado el club honró siglo posibilita el caos Girona Yuri a su partir como local lavando al Barça al Unics tratos miles de comunicó al club que es imprescindible Fassi publica la postura oficial y que convoque los cadáveres yo afirma pude atrae metro Aussa Kors entrado a Liga de Fútbol Profesional un club a todos aussies abonados peñistas firma padre el Girona Futbol Club yo que me va Greg presidente bona tarda

Voz 3 02:20 no no hay respuesta oficial giro en El Prat su pues busque tardó bien hay que dotarle es pulir puedo decir que esto es el no ese hecho no por nosotros sino Sotheby's esto es de Girona no que no me lo creía que si no está no está aquí lo que quieren es eso no cobran ninguna información

Voz 5 02:59 Miami que supuso que una opinión por todos gustos no como Totta Reus no existe club por cómo está aportan

Voz 3 03:07 con estudia inmerso eso sí militar entre el sirio es decir nones rubricado no me han fijado pero con disgustar de moco pregunte no creo a este que yo me creo creo que desde una que el Iber Caja mal al preparador quebraderos ciento entre o club pívot ofrecidos son más que correctos sin Guti lapsus que se comunique subió España es muy excepcional insiste es en el Giro no

Voz 4 03:58 y la nieve que es un nombre Ruth unos datos que notan la ocurre es jugarlo Montilivi que Partit

Voz 3 04:08 pues luego ya spots todos y diría que da entrada entrada Libby según foso Express tres cosas el mismo título no ningún de un no es como un día que usa en con a importar no estoy en Parla en fiestas irreversible Claude no parará entrara no

Voz 5 04:48 las once otra unas condición harías los aussies frente trasladado a partir de que cada una otra copa a com si planean para los aussies no sé a quién Opinió esto plaga

Voz 3 05:06 por lo que pasa que es una consistente presionado de eso sí pero haciendo una manera de que se impusieron su flanco en un cara a los incisa English se que Parla es en sí no estarlo pues Carson si después la tendré yo lo que voy a poner barrunta no me interesa nada de inversión viguesa inquietantes Caps con cruje aumente

Voz 5 05:42 iba último alguna España es a título individual han insinuado que estudiante protestan opresión partida Kassel no sé si como Fantasio ha generado

Voz 3 05:52 bueno eso al que tenemos nosotros gato encara ya mucho vuestra Courier de que es el de fíjate sí sí sí sí está que está en boca de es que no tienen un sí o un no definitivo es que te a programas de sport sólo de Burlington es verdad claro parabienes o pues no lo va a los viudos Grad Novo pero cuando pasando de una sí sí sensata la cumbre se eh y a armas yo que si tener propio estoy dentro narcos se de pensad entonces lo quiere Sánchez volumen sí y después expulsión si seguirá progresando

Voz 6 06:50 por el siglo figurarán Singla muy duro el de porque digamos que hay días

Voz 1 06:58 el presidente de la Federación de Peñas dos dieron muchísimas gracias por habernos detalles

Voz 3 07:01 no estoy mi club

Voz 1 07:06 cuando parecía rasposo quitan ven a parlante que Partit CES la ex capital Sirona Yamagata harán New York City Football Club declaración a ser Cataluña

Voz 7 07:17 cada parte oficio sentí Clausí tregua en en dos partidos y no lo perdí me tipos de apurada de que no cogen disfruta apunta la redacción de la ficción BS perfeccionamiento alguien evidenció al club de ahondaba de muchísimas cosas dice Si al final para que es porque el Vaticano ocasiones docu par de recta final

Voz 7 07:51 hay otros condicionantes enseguida embargan censura

Voz 9 07:56 mira hayan portar Sao resuelva rayó vas Kursaal pues Mc Grady Vivendi Serra y interior y exterior a Padilla Tordera dispone de bulbo Fritz al Rey Don Arras Yola Materials lo primera aún Sirona Fútbol Club al Rey de las Raiola nunca

Voz 1 08:16 la agradaría Girona Raúl mucha

Voz 5 08:19 debió pasaba para que sea una conversa Llarga distinta esas sobre Girona Machín partiendo de estuario Barça Portu Pedro Porro Úrsula disecciona a continuación

Voz 11 08:32 en la temporada machine y bueno está ahí iba a estar siempre porque ha hecho algo muy grande entonces esto

Voz 0596 08:44 va a ser algo que que hay que elogiar lo hay que agradecerlo oí bueno hay que respetarlo a partir de ahí una nueva etapa hay bueno pues yo soy el responsable de darle continuidad a todo lo bueno que se ha hecho en estos últimos años para eso es muy importante que esta temporada consigamos el objetivo Guardiola hable y bueno pues o al principio cuando traje entre vemos que con nuestras opiniones eh bueno pues en su visión y su un consejo que siempre es importante a partir de aquí pues tenemos interlocutores que nos mantienen al día de lo que él piensa y de lo que yo veo de cómo están las cosas de aquí tres tintos da Villarreal Villarreal por las características de de de sus juegos esos dos puntas descolgamos ese tratar de buscar los costados de los centrales bueno entendía que era un buen momento para recuperar es a ese sistema que este equipo tiene tan asimilado y que bueno pues empezamos con él temporada entendía que era un buen momento ver si el equipo se siente cómodo en qué partidos necesitaremos un nuevo necesitaremos otro o incluso durante el mismo partido poder dota verle al equipo de algunas variantes Partito yo creo que que son circunstancias como lo que hablábamos de un equipo descansas veinticuatro cuarenta y ocho horas

Voz 2 10:08 de más posibilidades de ganar que uno que descanso setenta y seis au uno que ha descansado

Voz 0596 10:17 no es determinan cuáles son los beneficios el Girona través de poder jugar este partido no va a hacer que Suu repercusión herida del Mundial vaya ganar unos enteros tan grandes que bueno oye nos compensa porque tampoco es determinante el que jugamos en casa o como si fuera bueno es cuestión de valorar nos interesa a pesar de todo eso aquí también jugando ahí podemos ganar que se cuente un poco con la opinión de los que formamos parte de de esta bueno pues de esta película que demos nuestro punto de vista que sí a una a pesar de todo eso se decide algo que se entiende que es lo mejor pues bueno aceptarlo y para adelante con ello

Voz 1 11:04 a ti te han pedido opinión no el propio club Eusebio el Girona tampoco te ha pedido opinión

Voz 0596 11:10 no Portu Portu la verdad que lo veíamos bueno fuera acabado bien hay estamos contentos bueno si al final hubiera sido otra circunstancia pues bueno lo hubiéramos ha afrontado pero indudablemente preferimos que esté con nosotros por por por su calidad y también por el espíritu que tienen no yo creo que lo bueno de de portugués que tiene una emergía un entusiasmo que es el reflejo de lo que está haciendo el Girona estas últimas temporadas Pedro Porro que siga mostrándose como se está mostrando no aventurar es que en el futuro vamos a hablar qué qué va a pasar ITA lo que está mostrando es que tiene personalidad tiene carácter atrevimiento y que está abierto la puerta que quiere quedarse y entonces todo lo que sea seguir en esa línea natural perfecto bienvenido sea vamos a apoyarlo ya empezaron pero tampoco vamos a aventurar de no y ahora ya no no tranquilidad todos Lorca en positivos vamos a seguir en esta línea y al fútbol y quiero que continúen con eh todo el funcionamiento que han tenido estos años se ha ido muy bien con lo cual yo no tengo claro ellos yo no toco nada a partir de ahí es tratar de aportar algunas cosas que entiendo que pueden servir para mejorar pero lo que funciona no tocar

Voz 2 12:41 tarda ahí sin cuando un virus

Voz 12 12:49 bueno