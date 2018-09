Voz 1 00:00 ah muy entrará bulla o programas in different dar llevadas a los consuelan por la de Girona Martí funerarias que tal el día donde gracias por acompañarnos a Vance Tarrés Parra dadas gran cifras a las comarcas de Girona Macastre informó alumnado

Voz 2 00:19 en veintitrés mil son dos mil sexo en China Anta mes caucuses pasar tus en dos mil cuatro mes la Llúria secundaria centra sus dúos nabos las a Sant Joan daba Sabadell esas Jack andaban unía set central Nous Puyol Messi mezclas formativo sufraguen cuadra Nous Graus Tamudo la Blanes Figueres Girona y rosas

Voz 3 00:42 a diferencia de que tiene nada nos Bruce fosos sobre Daria han rodado a prensa Carracedo presentes hoy acusado de proferir Macanita de las plantillas han que has concrete no pulsión seis Lapesa Klaus

Voz 5 00:59 no yo diría que sí se lleva va anunciadas ya pero cursi vienen a a un una suposición primaria y FP que sin miedo y sin clases Issam Black que la idea es de una continuidad partan de alguna manera o nombre de Inter IMS que ya las dificultad puntual hipoteca alguna alguna asignatura concreta y en la maqueta planifique siguió a varios años vista

Voz 3 01:33 a Guns para así dar Secundaria tendrán a óseos Fielder Fosca Astana allí estas hasta estudian a la Qualitat anaqueles Carlos los paras por está preocupado porque no persona con noté aquel master enseñaron sus Fitch que Fernández al apartamento

Voz 5 01:52 la quiebra cuatro IU y Compromís que Agut párpados dos procesos sobrado de cumplir sens ducto

Voz 3 01:59 Acat cursa la llenas podrá seguir puntas las listas salta Masters un choque

Voz 5 02:06 hay que es menos yo no podría concretar hueso así sobre excepcional que hay que es momento puntual has Laura Si Si la idea es una capa aquí a esta convocatoria Duran varios Lines cree que su de la rápidamente

Voz 3 02:28 cambiada teman parranda barracones parque a las comarcas de Girona una entidad Express ya tres sin sin barracones a sendos entras han quiénes son las cabras

Voz 5 02:38 a estar la parálisis en cuantas y yo aquí que es una al sensiblemente sueños bien me no ayuda ciudad absoluta porque a paralizar ya os funciona amén administrativo Ana que has concreta de Educación enseñarán impartan dificultad te hace tres Dalí situación se acaba obreras listillo tocar el Girona encaré cree que proveen para la ultra la Oltra respecta es que no le importan los alumnos Sticky muchas país correctas ya aunque tenía son Spies que son edificación sentido es que no estaban probé por pero han Camby están Pro B no que ando intenta es una planifique sí o que ya se a que esta semana pasada hay que acabará van a Nadal a Unión auténtico menos sí cree que Girona SICA en módulos prefabricados que esta línea irá a la nuestra Colonna pero pero no contó de la lesión de dopó plas plas Patitz que famoso Dennis que tienen años es que tendré y de CERI de ferias detengan no sé si es que estén nosotros intentando bueno manera es una general ida no Party que no se preocupe eso de que ya lleva veintiséis están totalmente en módulos prefabricados

Voz 3 04:31 partan fins a Nadal para que entretenga que prime trimestre las yo par mira allí los actuaciones prioritarias

Voz 5 04:41 la idea es ir eso es lo que se va comunica desde todas direcciones llega a los dos entras lo traería

Voz 3 04:48 ha provocado aunque urticaria vara parranda Getz veintiséis veintisiete consejos prive seguro estoy hecho

Voz 5 04:58 así que no lo su sudado lo hará sobre o y o que sí que se tache de qué tipo de uniones es meses Rabat claro de pues ya en la que sentí no sé que es una descripción residentes en realmente menos sitio complicada interés están proclive is entre las que porten un importen mes ya ni aquí ni Porte en seis y debemos sin éxito entra que tener un agradeció o que siguen un tema importan y sitúa atiende a nivel no hace tampoco KAS a un aún estimo Parker lo ni una KLM si yo en mi actuaremos en consecuencia porque Harama test de ambas cosas

Voz 3 06:04 darles ya lo da todo Churruca que estoy llenan tramitó puñetazos propias leyes

Voz 5 06:07 Kings de construcción locuaz esté en fase de supervisión proyecte porque ya se presenta al proyecto inicial el Institut de piel hablar es la Institut de Caldas las colas llegando al regresado ha sido el Institut que el Gulag y las colas viola Amalia las colas es Santiso de Vidreres que ya un convenio anulación temen de tal manera que inicial de Asia nos obras

Voz 3 06:44 ha deseado tocho dado cosió Astrit temen perder una humareda si la innovación pullitas que en los diferentes entras par París tiene diferentes puntos ataca casi afronta la cuarta ven provocadas entre te te va o no fun fun sido da su propia comunidad educativa al centro escena

Voz 6 07:07 Crown es pro recursos a Cuno Amics

Voz 3 07:09 la plantilla es innovador es un da da da para una Parker así

Voz 5 07:18 al recurso siempre en su de Nasser pero lo fundamental es os plantee Ximenis es pueden course desde Pardo desde entonces en aquel momento no se supo Miki de profesora de cada o transportan el nuevo dique ya han sea interés creí que está en línea y a otros que no vayan tan y es puto ansía todo aquel diez de no va tan culín para el antiguo al tres coma once por lo que la competencia es verse Moll Prat tiene que este que es cuestión de tal me queda o Kurt pues a la opción pilotaba H A K Kumar que no es que atravesaban hay algún aspecto y no puedo ir a se vayan datado manera Ocean tres Putin tenía un certificado no sentí Downs de de una Orly un un recurso Yemen Si se vayan de una manera Nova difieren que es consideren meses adoptado las actuales circunstancias y no sólo nuestro eso sí ETA de tu te estén de Wii han aquí que la ley nubosidad de todas las maneras contraria a todo lo bueno que hace cientos sino que sea en tocas permitirá para andaban Abacus

Voz 3 08:58 quedan señalan Josep Bargalló va a estar la semana pasada Ripoll Ivanov sea habrá una nueva asignatura da cultura religiosa que explique a los diferentes televisión se ampliará a toda la voluntad y ha con la Iglesia hemos topado van

Voz 5 09:14 ven el problema es mes diré para que se ha comentado aunque ya Mons tres a concertar religiosos dado país están ya que es la asignatura no hay be chica menos de problemas y son con con Blow que comentaba o Vance sí tenían Prou sentí como poder parece Barcelona un un bonus equinos sino que usted pero se deben de sentir ninguna otra sino con b es de una una un edificio humanística dados los diferentes ocurren religiosos de las diferentes religiones dos diferentes religiosos portan sembró que lo cultura religiosa habría tenido una esfera importan los rostros Susaeta

Voz 3 10:05 a Joan Saura Mena lo sé entras es unas pancartas de Llanos y jugáis un tema K estás en la course no retiraba al acá Pampa pro al Valle asesino o arrasó Ed

Voz 5 10:26 B estén pagando un caso concreto en Girona y a ser temen al Consell Comarcal así de que todo se entres que tenía el parece el Servei de manchado los a good lo controla hay que cada uno y las colas Gilliam de Montgrí dato tres formas pero lo que está asegurar antes que al Servei is hará porque Parker la ahí pues se el comarcal Compromís You fuera Hay o Andy no cree que haya problema ser temen que para lampa es un poco duro y no ve problemas es de eso a surtir ya los manchegos yo es importante donde ha sido pueblos burdamente los dos Sito The Cure una eso ya será oficial instintivo decretos momento es fea veintidós años que hace que año unos eso durante así es parte del equipo que Iberia algunas surtida cree que la vía vía en temen claras a partir de aquí Don buscarle una una no lució han han generado ya no caso concreto de de también

Voz 3 11:53 ya para acaban a una reivindicación para que te das agrega en su Scolari va de manifestación course pasado una plataforma creada Sala obviamente es un punto pase alentará esa manchada o como en la plataforma Fairfax unas obras y Call me Ana qué municipios dedica no va hinca los coros no van B es un indicado sucesión párroco antes Yarza cosas

Voz 5 12:17 los sal y las dos colas lo que es presentará un plan educativo en torno a Pardo un plan educativo deseado ha dado pro que bueno aquel mes sino recuerdo mal ameno dime que es la semana que ves presente Conselleria impartan en shock camina naked Platt vocativas pasado ya participa muchísimo yen a diferentes aspectos aquel que es plantas llaves es un mes y resto dieran en la mayoría de la gran la gran mayoría de sal estas escuelas concertadas son son pocas las TIC dispusiera tal como ya no a ni sería la situación mira pero realmente quién es la lasitud Cossío llanto tras analítica de yo que no tiene que coincidir que hay que esta plataforma pues si fueren Don actuaran en consecuencia cree que se que su parte amén a sal son importantes son muy importantes son suficientes para estudiar autor lleno al luto y actúa de manera para la cohesión Donoso eso

Voz 3 13:50 ya han que afectan a a horas concretas que ya no hasta Tirán anda

Voz 5 14:00 cree que no puede mes llena de hecho me tenemos libre Girona tenemos lloronas o templete diferenciados partan llenarla dicha es una mala manera de la situación se ha ido buscar y Solutions Tim K a en las principales problemáticas y en cargas para del Palafrugell podría toda la costa partan intentando alguna manera fue esas Fons impulsaría las las soluciones

Voz 3 14:33 Don a soluciones que revivir Martí fue una desgracia es prueba de ningún día

Voz 5 14:38 cómo es posible marcha más Alon