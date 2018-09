La Graderia

Voz 2 00:00 no mucha tarda una otra Liga en su día Miami al Girona o darse la Liga de Fútbol Profesional español a un organismo más callada dio la presidenta de la Federación española es reunía ama la FIFA FIFA al Gobierno español iba Keep out Girona comenzaba la posta pum pam San aún Partners próximo Audi un contra o Ceuta a Montilivi escala aquí no y traen tabú Dagos Avui pachanga mal para Beatas iba tarda presentan Douglas Luis Mateo Díez Uni Girona sin jugadores del filial mientras pero han arribado más primera esas pasas ruso BOC uno de Gasca continúan UCO avistó el sábado

Voz 3 01:04 es realmente ninguna Equifax no a esas Molinón your explotarán de fe también tuvo luego no me quedaba una parte hecha polvo a una intensidad al club al yerno ya eras es Faina nuestra traba ya Calleri estén viniendo aquí Jessie J I Sí resultar Sultan pero hasta que va quedando su aspiración a mis

Voz 2 01:26 Ana has agradaría conversaremos habla también base Nuria Martínez también repasaremos resulta que hay antes de la Diada iba de fútbol ya tanta el Girona Tour Navas vagones han volcado al Racing de Santander un equipo entrenaba

Voz 4 01:41 Paco Yahoo Go quedado

Voz 2 01:44 la firma Granada

Voz 5 01:46 mira trío hayan portar Sao al Rey Aleix Bach estaba graves Baby Bells Hervás Tibet por Interior y Exterior a Padilla Actur de Frantz al Rey dólares Yola batería de primera Un Sirona Fútbol Club al Rey de la Raiola nunca

Voz 6 02:08 sí

Voz 2 02:12 venga pues Bush presidiendo Laser afirma un documento también formaban Josep Maria Bartomeu con apareciendo al Barça y Javier Tebas como máximo responsable de llegar al fútbol profesional para al menos eso española creado ni Opar mis Parque al veintiséis de a atraer a Nostra al Girona Barça la seguridad de disputa a Montilivi un organismo que preside es Luis Rubiales la Padraig dos cada una discípula o parque al publica y un hosca así de entrada se vio Kus prosodia varía aún las próximas horas a muy Rubiales Zarra un hito Mao preside Pedro Sánchez de la FIFA Gianni Infantino par trata Aketxe ya otras asuntos compras en boga candidatura española organizará al Mundial dos neutralidad Paca explicaba nuestra compañía Adriá Albets padre si la FIFA saga hecha en Busan si da curso da muy pocas un hotel teme fins als Sinde Gené par pronunciarse recuerden que es numero uno Hawst Moss permisos K a data ni la Liga de Fútbol Profesional a la española y ahí también la plana mayor de la sus de futbolista David Aganzo se refieren al CAP daban a la plantilla del Girona ya Betanzos Girona no banana a la radio de capitán convocada aparta a Quetta Xunta hasta hace que Parla hubiese oficialmente da temas que afecten a ocho dos así expresado han llenado mientras tan la el edil un saque muy amistosa aportan cada contra o para nada censados internacional Suárez adornar a Douglas John sólo a España

Voz 7 03:47 cuánta ni un año Fora da Combat han suba Portu a marcar

Voz 2 03:51 suban Douglas Luiz ALCA presentan hay que ésta tardará dos cuartas mientras tan Saquín pandemia la rama ayuda planas ida Mojica al Ceuta ya había en sólo vodka Imaz al danés Kurt Hokkaido hombre Un franco español Yago Aspas al danés Jensen subveintiuno Joe también subjetivo español Brice Méndez matan pro arrebato mucho las yo a la cama Dret si por arriba al partido Montilivi o no que es tan perfecta States suba fíjate que está tamborada al Rayo fueran Beltrán doméstico como hay suba Tote que está tan apurada al yugo de UK Lines y hasta Duo Hinault amaga Kabul pues a Europa

Voz 8 04:29 el inicio ligas yo creo que ha sido muy bueno lo único el primer partido que quedamos empate pero pero bueno el equipo yo creo que está dejando buenas sensaciones en el campo oí y creo que eso es lo que es lo mejor que se habla mucho de lo objetivo Europa yo creo que ese es el principal el principal objetivo pero vamos a ir partido a partido oí íbamos a pensar en el día a día

Voz 7 04:53 veremos hasta dónde llegamos Girona un par ser Cat

Voz 9 05:02 la arbitra de bar ir cuarta parada

Voz 10 05:07 sí ya ha marcado su marido van yo Girona Camby iba allí

Voz 9 05:19 he visto

Voz 2 05:25 Sprins dos tres pulse seguir Seeley

Voz 10 05:27 tour Never curtida muy útil Ivy Blue la retransmisión Girona se auto da Vigo a Girona Reus Jordi Danés

Voz 11 05:38 a regímenes

Voz 10 05:42 David Cuén si hasta cerca soporta viajes Loreto agradaría

Voz 2 05:54 mi abuelo Uni Girona ha en marcha oficialmente pocas sienta gran estado prime Keep the good mundial americanas arribará en Mestalla y era provoca hará ha disputado agrupa UDA transporte

Voz 7 06:06 es es Nuria Martínez con quien conversaron unos minutos

Voz 2 06:09 sopla el reto UPV is obra amoldado Uni Girona

Voz 13 06:13 eso es así había quedado bona tarda Álava Navarra bueno apunta arranca tres por tres Parla tratan la parte iniciará la pretemporada el proceso pues lo que es un buen trabajo en un uno con Breixo como si además siempre hasta con patines

Voz 14 06:30 sí sí otras por tres persiguen o el que sí siempre era una motivación para seguir trabajando muy Hipatia pasar todo eso Uber pro

Voz 15 06:41 ha no yo no

Voz 14 06:43 sí a manos de mala europeo Par Compa tiró al máximo muy y entraba halladas ansiadas acá anima a hacer faena a máxime si se vino arriba Sara difícil pesaba un nivel pero no era compatible

Voz 15 07:00 quién de Fecsa no arribados

Voz 14 07:03 temen que seus la Champions Ramón de Aristide que tiene un gran aquí Express France a a la cuarta final que atiendan son físicas así buenos tiradores ido estoy es en Monza Gibbs que ha que no son era cosa pero es eso volvemos a Holanda Suecia le hemos aquí se ha casado en cuenta

Voz 15 07:29 yo porque había o transportaría creyendo siempre sin que sean vaca chistes de aforo que es uno tres personas

Voz 14 07:35 es decir París estos par Yelmo la agresiva hay Moll dura oí sobre todo para rapidez Saint-Denis rapidez sabe llega Moment da sinsabor pues así o sea tenía habilidad y agilidad y si se dura

Voz 15 07:51 cuando Diada lloc de para impar sin daba Nuria Martínez porque han teníamos que bueno que la pista buena dedicación que a las tiendas Pélata esta

Voz 14 08:03 pues así o al explican rol a rapidez sí que son ideales para el transporte de practicas arriban a forma a aquellas país encontrasen

Voz 15 08:15 bueno para una da ni a que está en la banda explícanos un aumenta presuponen a una plantilla que un a nivel como causa para el padre tu vas u otro las guías han firmado notas quién es

Voz 14 08:33 ya bueno avanzar creí sobre las Fosca están en todo el club como todas las empresas a Duran soporta a las fosas para procede tirando proyectan Monaco vive menca negativas aquí ahora en da igual a las Fosca fan eran personas que sale a pista ha intentado al máximo mi trabajo ya lo ven no crezca la plantilla mueven es bastante equilibrada y lo Rande bien si no saben cómo destina al aquí y con tres amigos o fase de académico

Voz 15 09:10 esas personas dado Básquet Girona hasta que faltan para claro premia a partir de ahora con combine ou dudas bases tanta carácter con la la Bayrou con con China

Voz 14 09:23 bueno no es la primera apagada que comparten más tu área convertir varias sombras al axioma Galaxy hoy al Ros Casares está debe compartir cree que aquí todo es positivo tenía una una La Haya palado himno Nuria Martínez son moment positivo porque la única puedan o qué es la experiencia madura madurez ha vivido yo aquí y al casita al aquí son las dos más por pude a no Trapiche a a ningún campo autor falso partan yo creo que aquí entonces surtirá perfecta

Voz 15 10:02 preguntaba si son compatibles la alternativa la otra dato no han aunque existencia en pista dos mes a dos o cambiar

Voz 14 10:15 bueno eso hallaban deben mes da las no y que Reguev me sin preguntas mi Nuria yo diré ellos y mes como de Joan al alumno llamada controlada aquí a pero vive menca y Soir Moll ha dado hasta May el momento al que no si de aquí al final hasta aquí par recala aquí funciona mi poder intenta trabar máximo rendimiento cada escuna a tu rivales

Voz 15 10:44 así la configuración que están Creus que difieren con fe en la temporada pasada

Voz 14 10:51 Saura amén cada cada determina Iparralde jugadoras que te da da cambiar alguna algún aspecto dada

Voz 15 11:01 que cobrará únicamente a ha

Voz 14 11:03 pero ahora de no tenía la Magaly que sí que había condiciona pro tan yo acumula Alaya con Blair y cree que son personas han a divertirnos en la pista oí al casi intentará es pasar tuve Corrado máximo posible que hice un once quinto partido determinar también si estaría otra historia pero la la intención hasta pasar pasarnos bella corra

Voz 15 11:28 además que hoy a Girona perfumería en exploten sanmateos Valencia que entra ya te un presupuesto espectacular una plantilla FORTA

Voz 7 11:41 Canal Liga Puyi de sentí es sí

Voz 14 11:46 sitio crezca ya no me es al Valencia capullo dar ahí a Figar recursos recurso espartana una plantilla con The humana cree que es muy positivo para la Liga Femenina Ibai en con como aquí de la llegas hasta San poco a poca extrema conseguido al años una forman afán Benigno española o putter Eni on Moltó es americanas y Stranger es Julian venir aquí porque realmente valía la pena Ara cree que hasta conseguir en los hasta conseguir gracias a su porque ostenta ni da sponsors idea que trabaja para las Palacios

Voz 15 12:22 mi potestad alguna otra outsider apartado estrés

Voz 14 12:24 sí sí yo crezca la yo pude con Patti mucha tabla Moon ha no diré un parque son que me equivoco pero no en bastantes K que están reforzando

Voz 15 12:39 que no te conformas porque esta temporada es la la decisión final

Voz 14 12:43 no me conformo en redes primer todo

Voz 15 12:46 ah sí

Voz 14 12:48 es álbumes para la campaña a campaña diría o un título al Menchú ya partida que Pitol seguir trabajan para conseguir una dos ida Gats es es propio sí pero prime intenta conseguir algo

Voz 15 13:03 la cámara es unir no para las últimas campañas podrían Di María un titular pasa aquí ha levantado una causa

Voz 14 13:13 pues sí en la trayectoria está portan el aquí y al club pues dan moldava paro perfecta que hay que proyecto funcione cree que las marea Kaká Biden ya existía la temporada una recompensa