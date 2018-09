Resum Sonor Girona 3 Celta 2

Voz 1 00:00 ah vaya entrando aprueban rascan hasta la mosca

Voz 2 00:03 nueve rebotes tú está pasó a vender retuvo

Voz 3 00:23 acaba de yo cuando estaba paso Fatah o una sola entrada o atada Ramos cada vez pues Esquerra Daria triste de estuvo aquí

Voz 2 00:35 cuando volcó sobre esa se va a Hulot poca voz Caparrós como acaba bueno cuerpos el posible por Sergio filólogo

Voz 3 00:47 ha marcado pichichi por Carlos huella que estuvo a un

Voz 1 00:54 tal amigos de la red Maxi en la próxima tesorero Douglas yoga Parri hagas pastillas para Eva Terra Maxi falta Yes dadas Pinillos has la Fed Douglas para el lugar y que Adidas relató Melero que esto no es lo que Pernet in a Maxi va un obús o área

Voz 4 01:19 sí así a Maxi Gómez Arthur líneas la entrada nichos

Voz 1 01:24 yo creo que decisión es decir

Voz 4 01:27 no va a marcarlo era Douglas Ruiz al que había Radío así aprisionado

Voz 1 01:31 dejarlo en cara la falta o no contra Raúl Salinas Paseo de que hay que lo que nunca hace nada no no o que lo Gerar sitúan la barrera de los Borobia Yago Aspas ambas que hago

Voz 3 01:46 Bar Yago Aspas mucho más corrosivo sino una amarilla a Borja a la espera la gran pantalla Adamo se entró ocupe nadado la finca dabas una pelota hermosísima Arrigo tu Ka un tubo de Vigo Chino todo Carlos Gil axioma Iago Aspas todos rentas y todo primera mitad

Voz 1 02:31 Beltrán para Roncaglia a árabe a taparlo pelo por robar equipos Rubén agua Bisbe Pedro

Voz 2 02:35 porro por Puig es un tres cuatro por Portu Portu trapicheo área bolsas palos oportuno del corro

Voz 5 02:50 no no no no

Voz 6 02:55 no

Voz 3 03:03 a Christian aquí exigió Schmitz el criterio estuvo allí el duro vida Pedro Porro de Avatar Cavic que Roncaglia estado cero dos

Voz 2 03:18 que cada día tras fichaba ponga la Avis Gupta Ian Paisley había por jugada pasando al vestuario de los países por por tu por cuya uso que cubrirá Tom puerro Camins cantaba vamos huellas son Fornas que ha

Voz 3 03:37 Daria Nyon bionda piloto estuvo volando para abarcar dotarse más Ariel a par dar cauce cincuenta ciclistas partirán giro

Voz 7 03:51 Ana atrás

Voz 1 03:52 tanta on eh vale igual de hallada al Celta Ansón gol dicen por Sadín fusionada al sol con habla que estés ya ha mantenido

Voz 8 04:04 pues sí que tengo unas cuantas sobre dos recordó un Girona va ves Girona ganaba dos nada aquí iba suegros va cada par de Girona acabados a tres Tricky by

Voz 1 04:20 ya una ruta pero otra base para el gol de la victoria no cuadra cantas au pairs La Veu exprés

Voz 8 04:27 ahora están pagan las patatas que ofrecía Stuart Price y sé

Voz 1610 04:34 todo iba yo a Rosa Rosa principio envite grandeza pero no no no disparó para la aquí hay escoltan

Voz 1 04:48 hasta tal acabas con la banda alemana Afonso robot capos has han traído a babor Mamén Le cava Bryce no Marca al Celta Marca Buffalo finalmente es de Esquerra Stuani la toca Stuani la busca Patrick Rovers canoa Tucker ni una pilota ahora falta de Pedro Porro sobra bufa o Douglas Luiz acabará el partido e Gray aunque estaba Parra muchas al tenían más faltarían Santander perdió muerte también es vital narradas más allá de la falta de gol

Voz 1610 05:30 cuál es verdad ampara un manta ni no salir a Douglas Luis casi al John de alguna manera es súper tragar soles

Voz 2 05:40 han pica al cava estuario d'Esquadra sopa capa dari estuvo dos ha pasado