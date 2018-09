Entrevistem al micòleg i alcalde de Planoles, Enric Gràcia

Voz 1 00:00 torna la tardó en Dallas Pussy la regulación para ir a la montaña nos acompaña a la que al Qal dada a plano a las al Ripollés qué tal día volví el tinglado Guti tiene que estos dúos Basanta experta en bolets sacado Municipis también View u Days no sé cómo entendía que esta problemática las bolets pasa el temps les puso arriba a capa corta o no

Voz 2 00:27 bueno si es falso en cada aquí Ripollés ya les cada municipio reiteró sus ingresos ya Municipis que seamos modo falta porque entrenando y es municipal ir a Iker es rica e Diana a otras que te eran vos la Generalitat complots casos sino enteran municipal todos esos por no reconversión aleta If hiciera ni ya ven practicamente no tengan que ver a los bares es un es una comarca es diversa rica descubre América y vamos como otras echan no para Son Moon como base es algo dedica la mayoría de montaña estamos solos Murray que si de Bosque pero apartando de ahí ya que a mí me quería ahí ir a ir es que yo iré sabe recuperarse en los que ofende allí en Rabat y si pasa un tanque Abrams tornado Dancausa nada Gossos liebres de bolsos Pons VRAC para qué ha pasado en fin tótems de que a partir de esas características ya ahora sí absolutamente problema aprobados sean cuando no eso no es practiquen o cuando es va a buscar a comercializarlos no sean

Voz 1 02:37 la millonaria plegado Shoah cuando arriba a la montaña no sé si pasan Aira

Voz 2 02:44 es que es amén y no ser sentí muy de aquí los problemas yo que que es muy bien pero todo aquel que mi un pero que un payés responde suscitará en fin esto que sean bien e ir en un Owen importar sin sin sin Tarfaya es la ballena que ha es propietaria eh y vaya si parque consolidó pinchemos Prats guión plantea así entre coches dónde está

Voz 1 03:38 ahora hará como a diferentes pruebas piloto par de ahora con como prorrogadas saca ya aquí irá capacidad y está capa ya digo aunque tampoco hubo Alan Nos y sin Kostunica las pruebas pilota que habiendo un han Palazuelos exprés para que no sé si son factibles de queso puso da portazo a Camps seguros

Voz 2 04:05 a ver no es por lo precisa a ver si yo tú como conseller en el indiano no serie con marcado es verdad la empresa ha propuesto para el tema de los Bové es fina o bien de fauna SVA decidí E insiste es un año en una ingle aire veo un año meses sin duda través de Urda Enaitz es municipal di crea redactar una ordenanza municipal dado que todos los municipios que pude sin aplicar aplica una británica es primero Estafeta e ir a veinte esta presunta dado pero es que será entonces mes a dos horas espartana estaba Totta en las Municipis o sea que un final aquí por lo tanto a partir de la tubería pública

Voz 1 05:29 no creo en la canciller Merkel

Voz 2 05:31 ah perdón a los Eagles mosso explica que es sin Muntaner respondan seguí haré no podrían son chicas Tadic extras no puedan impedir ex que son suites un voz municipal e tartán es un cúmulo dado e imparcial es bueno en fin si son uniéndose para el PP esta ordenanza que contempla

Voz 1 06:11 que hayáis Valls no sé que hay quien negó soluciones propias

Voz 2 06:16 que que tapa andará dado ex Kina es lo menos un poco cansado pero sí que vi que entraba o dos diversos propósito es que haya ahí a la vida en esta si no sé si es en propiedad pero a lo que se persigue osado o aprobarlo ordenanza Vanessa captar porque ella sí

Voz 3 06:50 yo sí es pública podrán que veo han a Enrique sido y bolets porque allí a ver entra que por una Mick no se entiende que por una Youtube clones pudo ver

Voz 2 07:04 no cree que es prohibirlo es que afecte a la a la vende algún ex al territorio día siguiente en el grano dos restaurantes que va a experto Carlos Bush se ha dado no sea un Manus eh safety diferentes en programas no es que las pretenden han Sabonis como está escrita en aquel momento o que espero tienes que dar a luz Bobet negro y es allí ya en furgonetas que ven a mí Angelica poca a todo que es lo que toca es por ahí después Torme ninguna tensión no los gourmets la furgoneta y marchan extinguido e investigue la creyese ya que su solidez de impartir

Voz 1 08:13 a hattrick

Voz 4 08:17 la a eso ya puede movilidad

Voz 3 08:20 Aisha

Voz 2 08:21 no hay ni mi con carné de toda la comarca del Ripollès y no has va a proa una escalada la Generalitat hubo vida pública y sentí Pass que que esta línea pero como mínimo vos municipal de Siri que no sería

Voz 1 08:49 Aran desde el punto de vista económico a Enric quienes practican bolets Alan Gross por de una manera no es una familia que hay una cosa escanea de ventas o mil pero Amate en concreto Kim está en su punto de vista es natural para que te Pons

Voz 2 09:10 eh eh de los pero la mala praxis en la reculó exilio divide Gaza a grabar son sólo Manero duda para arrancar tampoco puedo eh pero deteriore en Silvela Madoff maneras de recubrir afecta parado trabando ausentes reculó y el Goethe Si ha sido sabe no aplique no llene debe protegerla porque es consenso el curioso una fruta sino frites salgan Cabedo eh eh son juguetes recuerdo perfectamente de ella donde no afecta absoluta es ahora seis comanche nada de la producción futura preparan cayese los siete un cura de recurrir a Duque quien ha hecho que precisa no es que preside no desean a la recurrir a otra no nos ofende quién clarísimo de pecado que a mí me da organización y no es problema se ha sido responde a una pregunta no

Voz 1 10:48 a sentir como no estaba viendo la que compradora nuevas

Voz 2 10:59 a la sexta en el se pase Yates se acudí al Alcan no oficial no es bobo es que no todo yo Fritz Vos Antara han tenido que Portugal análogos no acabo de entender que la de los tritura total yo no fue como Steve destinados amén normal son estrictos hicimos son practiquen tacha son más necesarios que hemos me que esta manera de tritura a Hereu para bailar problema las vascas e y un bosque viudo o viuda es un bosque mismo mes asistentes algunos programas de se quiere o al menos capaz de polvo tras tres eh

Voz 1 12:12 un digo

Voz 2 12:15 ya ninguna cambio climático sobre qué es lo prudente intenta que no es que no son unos caiga narcos

Voz 1 12:31 al que le preguntas a Katharine tan ve a los Humain anime a otros que ya han los cursos la montaña tandas aceptas que generan a Euskal una las islas y yo dije en No Do Papa sino de aquella moda que pasan ahorro Espais Naturals Valdo país ha cambiado

Voz 2 13:00 el grupo se escruta seamos ducto surcan y todo es doctor Inditex constructivas voz ya en Nature ya prepara una a una un momento una racha que ha sido preparada trozo de deseo permisos Bowling sonó su la década pre buscaran practicó en formato de o no checa que los nuestros montañoso siguen normalmente para las cadenas que es más Paramés la traigo del sistema que siguen cerradas a personas hasta París está prevista esa instruya estimó que esta en la que estas son modo fría plasmó grises el suelo algo a largo astuta aunque deuda dando datos excede lo pudieron ir utilizar como una prueba totalmente me

Voz 1 14:16 la última es paraba la pregunta que son fan viñedos buscando sentir cubre lingüistas por Lady Prado Copito en la temporada bola hecha Enric

Voz 2 14:32 doctor es coma como persona como si de tanto todos esos siglos de montaña

Voz 1 14:51 Plus ya está

Voz 2 14:53 no te duches de dolor primo ver hay Mou deben partidas está estás en un la temperaturas es que sino frenar la montaña a par ha caduca una ex no no están si no es lo temperaturas a las que está en una montaña un año fresca o e imputado tan a momento nuestra o practicar vengadores mitad un pues nada que tras una bolsa números que se han de un metros cuadrados dos en Lisboa

Voz 1 15:37 de unido no no cumple

Voz 2 15:39 las próximas dona una idea nadie da la capacidad que tengamos que fructifica con los Livan ve no me importan permite desde un punto de vista médico sea Body que está añora una expansión después un aire eh bueno voy me que el Consell han podido y han serán mods maison algunos cual cosas y que será Team veremos consecuencias monas que está dando sus propios popes después para sonar Mou está prueba proveen y partidaria inservible Mike mes mes frente que estando al que es prueba porque que montañeses excursión una micro dado la temporada porque con Hugo también que que estar Oteros está refleja mes Don normal pero para que haya están surtiendo de montaña ya están surtiendo especies de de final de temporada estoy firme atrás

Voz 1 16:52 sí conseguí Ham cautela ya me sentí como un vasto plan tocaba entrevista tiene dos minutos porque quedan en Barack la caída tras han Riquer Asia aunque las clases para tendrá su jarra de Girona