LA GRADERIA

Voz 3 00:00 Raúl mucha tal bona tarda ni es un trozo Mies pasivo uniese ni Despres dado mundial Tour u otra está con SEM para por así sano Mendi cata Pla en la puntería afinada dúos a prisión dos Goes Jean Shurna las Siemens han Raffarin y a Christian Stuani que iba nada Mostra Gavà surcaban

Voz 2 00:52 ah vaya entrando todos buscamos hasta la mosca Stuani Ramada esto máximo máxima tesorero Douglas Juba aterra Maxi FAO talleres dos horas por el lugar y caderas enero que no es la foto en sí sino que ha parné a Maxi Vaughn Obus o área

Voz 4 01:19 sí Baksi entradas a nichos yo entraba a marcarlo o el atún para ganarlo

Voz 2 01:32 sitúan la barrera qué hago

Voz 5 01:36 corresponde a ya a punto ya Borja a la espera la Robatto Alcalá

Voz 2 01:42 trampa Roncaglia a árabe a taparlo pero por lo menos y Porrúa agua Bisbe Pedro

Voz 6 01:46 error es un tres con Chris Stewart por Portu Portu trapicheo área Ipurua los Oporto

Voz 2 01:55 ya digo Every One hallada al Celta Zhong Collison por Sadín cuyo nada no está tan Ramón Lobo línea Pons Lobo ha acaparado hasta entrada babor de cava Bryce no

Voz 7 02:14 Marca

Voz 9 02:19 tres a dos al final nos va a parda cuadra a la victoria del Girona contra el Ceuta Kfar Lin y sí de que están sigue agradaría a las peñas va ratifica

Voz 3 02:30 contra Cor Provence ratifica la Cor

Voz 9 02:33 la Liga para las compañías Jones Paul Partit a Miami

Voz 10 02:36 mira hayan portar fue la reserva rayó Vascular Sala Leaks Bach moto estaba Grey Vivendi Bells el interior y exterior Ahmadineyad Tordera Hipólito Bates de bulbo Freixa al Rey Don Yola Materials la primera Davis Girona Futbol Club al Rey de la Raiola nunca

Voz 11 02:54 eh

Voz 3 03:00 a casa Akasvayu Girona de la Alamillo manera la pilota a Douglas sitúa dimisión Mappus la defensa de tres has Pastrana Ávila real no va a acabar la función atópica obtenía radica había cada junten Ica había parece invite a Pons por unas molestias que vio ninguna víctima ni el Girona va también la pilota ni Douglas rasca rasca esta fusión si vas Rivas eh ambas armas clásicas dado de Stuani entradas la tarados Lastra Teixeira contra Eusebio

Voz 0596 03:32 satisfecho por no cumple también tenemos gente que es muy buena va contra tenemos gente que es muy buena en el balón parado he tenemos gente que es muy buena a la hora de hacer la pausa y tener el balón tenemos gente pues muy consistente defensivamente bueno todavía hasta el punto ese que yo creo que eh le le puedo dotar al equipo de tener un poquito más de de balón a la hora de poder descansar ideas defendernos también más con el balón de lo que lo estamos haciendo nuestros momento

Voz 3 04:02 la victoria talla las seis partidos a casa que habían saldaba empatada rota Harama Tyson Gironés y se une al Camp Nou de Uminsa vienen sabemos que vamos a un campo

Voz 0596 04:14 es muy complicado donde es muy muy difícil conseguir puntuar pero la haber ganado estos dos partidos nos tiene que dar fuerza seguridad confianza

Voz 13 04:26 la

Voz 0596 04:27 terminación de que no hay nada imposible y que tendremos eh nuestras opciones tenemos que jugar nuestras bazas y tratar de que bueno pues en esas pequeñas posibilidades que puede hacer que puede haber de conseguir algo positivo en el Nou Camp las tenemos que explotar al marchar

Voz 3 04:48 visitan Antonio Mohamed creía causó aquí todavía está mes ve provoca o resulta sabía considera Joost

Voz 1635 04:54 no me parece que los goles fueron muy condicionando el partido nosotros en el mejor momento nuestro ellos en el segundo gol expresó el mejor momento nuestras el tercero por errores que cometimos esto no tiene servir para crecer es una experiencia más no no vamos satisfecho creo que hicimos méritos para para poder empatar no pero esto siempre resultado termina siendo justos no prueba está

Voz 3 05:14 la parda al árbitro

Voz 1635 05:17 yo creo que en la Liga era más fair play parece que no no el equipo que no quiere jugar no es premiado nosotros tuvimos partido Levante lo dieron seis minutos de descuento que último partido Atlético Madrid siete yo dieron cuatro minuto cuando se cayeron cinco jugadores al Peace creo que no es Pelé pero bueno hay que hacerlo así que va a ser hay que entenderlo de esa manera lo que pasa que un jugador caído y puede salir por su propio pie se vuelve a caer entonces después hablamos de fair play no tenemos el balón de vuelta a ellos después el árbitro no lo tiene tiene que dar pero bueno cada uno después seguramente la competencia uno en su lugar

Voz 3 05:52 Eusebi de UCA da teatral y poca pericia partirá a la piloto aforada parcial Camby

Voz 14 05:58 y ahí estaba muy carga

Voz 0596 06:01 a doy tenía una molestia que

Voz 14 06:03 el practicamente lo impedía continuar hemos tratado

Voz 0596 06:06 el cambio no hemos no hemos podido no salía el balón fuera y entonces cuando ha habido una acción en la que el balón ha sido fuera pues entonces en ese momento hemos tratado de hacer el cambio no llegábamos a hacerlo la que trataría

Voz 3 06:23 Stuani va a marcar seus sin que a Dublín de Asquerusa huyeron a los anteriores afecta al Atlético al Athletic Club al Real Madrid que Las Palmas Lugo y negó NAMSA entrada Diamond rosca

Voz 2 06:34 Mostra lo que tenían eh bueno incluso lo lo hablamos ante el partido que

Voz 15 06:39 teníamos el presentimiento que que hacer un gol así y la verdad es que ha salido perfecto porque el eh lo conozco sé cuando cuando recorta ahí va a centrar au cuando cuando él Basanta de primera así la verdad es que bueno me ha puesto el centro muy bueno igual no he podido rematar muy muy importante

Voz 3 06:56 me resulta aún Talk cuando preguntaban que ETA ni a día USCA adoptaban del

Voz 15 07:01 cada uno puede decir lo que quiera creo que bueno eso no hemos estancado

Voz 3 07:04 tanto KAS el aquí Pardo una fe de Uma Arkan

Voz 15 07:10 ante está muy contenta creo que contamos goles saga creo que más condenado hasta las veinte así que bueno de todo esto es lo más importante es que el equipo se ha beneficiado así que ahora bueno va a seguir trabajando a preparar el próximo partido pero a disfrutarlo o lo que hemos logrado que que es importante

Voz 3 07:27 también la otra Alcalá cada Express debe hasta el protagonista de la primera victoria de Girona primera hay Passat contra el Málaga Montilivi iba a causar un Sot básica menos las Jones torno hasta contener personal y también sobre todo PAU de Terra

Voz 16 07:41 no ganar dos último partido la verdad es que son muy buenos resultados pero pero bueno ya he dicho a tu compañero hay que pasa pasar tampoco no volvamos locos eh

Voz 3 07:52 al igual que tener los pies en la tierra para acabado Urdangarin duros a jirones Si sea igualan la Emilio clasifique

Voz 17 08:00 la dos ahora son al a cuatro sep punto actuales son tres mes que hará fue año

Voz 3 08:07 mientras Ghosts situarse dos han patatas tuvo dos mes y aún de Benzema y Messi Idi humilla

Voz 17 08:14 hay Arman amén de Baeza de Madrid

Voz 3 08:16 con veintiuna evite una mera eh

Voz 18 08:19 ahora el capítulo afgano nos capicúa porque no no no

Voz 17 08:22 nosotros lo

Voz 19 08:24 pero después ya echaran

Voz 20 08:26 ha pasado unas cuantas todo recordó un Girona va ves ganaba dos la la desde aquí va a ser grosso

Voz 2 08:35 va cada Bardem Girona hablará Benjamín los buenos acabados a tres ya una ruta dada por otra vez el gol de la victoria en Holanda cuatro

Voz 20 08:42 Qantas au pairs y Despres estampa

Voz 21 08:47 aquel derbi Catalá sacáis de tres hoy al Fútbol Club Barcelona Girona a una transmisión Barça inculpa Girona

Voz 22 08:58 la narración de Jaume Rabin mucha

Voz 21 09:05 sí sí altas cerca ambas soporta viajes Loreto y escuda agrupa auto

Voz 2 09:18 además de Besòs Girona amplia entradas para número partidista o Cam Nou

Voz 9 09:23 Fran uno de las partículas cero votos Hugo Miami no es evidente que no se vienen asignatura CAS pujaban a discusión

Voz 3 09:32 hablando Partito a Miami va a pancartas Ford reivindican Tau Partit sabía de Ibi criticando fútbol mudar veinte may be Creek contra presidiendo la Lliga Javier Tebas y la Peña en con ya había anunciado va a puerta la protesta mes ya no va a partir de ahí los aficiones van reunían la Liga iban ratifica a contra corsa informó compañía Jordi Martí las explican en su día ECA consiste en el Vía Jazz gratis a Miami ratón temen o Ana al Camp Nou aventuró Partit de Mencheta Moment of en no pocos impedimentos a o presenta la urna abusar Syracuse en una entrevista a Washington Post Bank a a Turín se volcaba sigue dando Crazy in any Tebas o presidenta llevarlas pondrá por Twitter diabólica la mayor Soccer Lake diplomacias recuerdan a la FIFA que última Paraguay la Federación española que también lo que su está mirar Mou entre otras cosas por no infringir las normas de competición da otra banda Avui se ha guardado un minuto de silencio han tremendo al Girona por la muerte de dos sets Carabante conexión de Trànsit que ahí al Partit contra el Girona la expresident ahorrar sin Ángel Lavín de una asimismo reprochó dos mil euros de indemnización inhabilite sido Dunant RAC1 bien cava intenta compra pulso Girona a dos mil trece para evitar dudas sens da al Racing unos y deseo que Abad anuncia la las horas president Girona Joaquim Boadas al fútbol tenis ahora para lo que hay

Voz 23 11:07 Parker

Voz 3 11:08 exacto que llegan dos aquí Girondins a la máxima categoría el Girona y el Tau técnico Josep Cutillas

Voz 17 11:14 eh Karra lleva Manel Barceló a la banqueta Josep qué tal bona tarda buenas tardes tú vas cuánto bueno free

Voz 24 11:23 no puedo Britain que no porque bueno

Voz 25 11:27 en alguna manera van muy estáticos dedica vinculados al que glam Si un club diríamos

Voz 17 11:35 en el año anterior sens circunstancias actual levita para alguna cosa o no

Voz 25 11:43 bueno seamos realistas no yo tío y me dice que está más cambios que no marchó un lloró hasta el importante y también de dos y tres La Nau mes dos o traer a la cantera pues ya donde importar Ny y comer cuatro es decisión etc

Voz 17 12:12 ah aquí saudí Al para Vita

Voz 25 12:18 bueno yo creo que está en como hay no cada será será Audi fisio ojos campo como hacéis sarna Força movemos ve muy es que no no sé si lo hubiera

Voz 17 12:37 uso estreno precisamente a casa contra ETA o Calafell a a mis equipos implica a menos venta Fox importan Koeman San marcan territorio no

Voz 25 12:50 como siempre os pero olvidan con medite conocéis para mí es un dos dos equipos que pulsar millón no son moco experiencia a un lado muy Guan serán Partit hoy yo creo con opción a partir de ahí sí bueno yo aún y esperan conseguirlo Víctor yo está claro

Voz 17 13:18 ahora explicabas Unica seis hubo dos continúan pro algún eh como como los dos capitán marcha traéis hubo dos arriba en tres mes dos uvas aparta atacaran la Jauma lo sé si faltaba Gogol aquí

Voz 25 13:34 falta gol siempre con una falta te gusta

Voz 17 13:37 yo siempre falta eh

Voz 25 13:40 el ex no somo Carsa lo que llega lo que imprime de toda su carrera han seguido de Mika la tónica que hay unos Patitz Gates ideal los banqueros y intentado de alguna manera se tiña mes Iniesta similar tengo aún no sé qué

Voz 17 14:06 ha dado dado Girona

Voz 26 14:08 va ofrecer francés Antoine never be

Voz 17 14:11 todo Down Mariña a adaptación se citará o creía UK que no

Voz 25 14:18 tiene que esas hubiéramos si te das no están no es así tan pero que te quita vamos que vieron cómo estás ningún Ibar tutor me pone todo lo que encontraba

Voz 17 14:32 a temporada Josep pudieron muchísimas gracias para nosotros pero no tener intenso Ernest Torrent siempre atrás