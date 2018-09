Marta Madrenas, alcaldessa

Voz 1 00:00 más duda hablando

Voz 2 00:02 bon día gracias a ir

Voz 1 00:05 la Fiscalía que ser exhibir la investigar si por la obra han a banda shock Adán no se va anunciar la administración y la tensión a que no curso político no

Voz 2 00:17 a doce no porque ha sino para el tiempo Ana que KAS o temas de desde Fiscalía uva urde una fiscal ya pues en Cap a Maza K

Voz 3 00:32 Ali bin presenta una querella por prevaricación

Voz 2 00:35 yo contra él para hasta cautas a Catalans pro Biden Mendo en esas va sobre y va va va fina eh pero a ver qué hay fiscal se presten de Fiscalía

Voz 3 00:53 Emilio Ocón Tribuna Superior de Justicia de la Fiscalía

Voz 2 00:55 pues parte es porque hay Ting

Voz 3 01:00 en presenta Fiscalía dependo Gubern

Voz 2 01:03 a Donna instrucción Fiscalía

Voz 3 01:05 interferencia ambas Justine eso es perfectamente usual normal y ordinaria e apartan cuando Fiscalía Dico Gubern ha suprimido yo estoy Se va de Amena a Fiscalía que es a partes no van fe

Voz 4 01:19 a partan ya incumbe Annan en contra

Voz 3 01:21 la instrucción judicial Sagan o investigación de Fiscalía no me respondan a dura si esos avances de Sidi si otras ya Zhivago indie un Dalí y otros Jada o Chuck parte INEM o así está y acaba y archiva la investigación van pasase Cisneros ir a no van archivar no han tras la edad parqués hecho sentí que no sentí Parmalat Men invasor ligada extremo diseñado Men va contra hortícola veinticuatro de la Constitución se va contra los presunción de inocencia va contra las Pads individual pasa no es una cosa menor en Guipúzcoa investiga comido alguna cosa no es eso

Voz 1 02:08 en la temporada parlante y de Girona va a haber bramó anuncia que había recibido algunas cabras y a una voluntad de auto gustas contribuirán arroba saltó a no sé si para que ha ganado diez de la Policía Nacional Guardia Civil sufran algún Yes tus porque autor Ravasi por las el Park

Voz 2 02:28 es que cuando se rebasa auto es a través de tus Un guber mantenga la investigación asestó un territorio Seychelles ves auto perdonen mi cariño además ha estén para Juan un partido político cada uno

Voz 3 02:49 sí sí temen ibais y timeming poden no volver a Defensa la independencia número votaría Llibertat y dio lógica no me votaría paró K2 pensar siempre de forma contundente a o treta autodeterminación de los saharauis

Voz 2 03:09 cara procaz dinero o poco acataba sí es es fille estos perdón y me lo explique midió a

Voz 3 03:19 digo en ambos que patita no nos atrás y exiliados Politics los escotes y es que hasta Bruselas Mans quedó ninguna instrucción a Fiscalía Castelli City a gancho odisea Opar Tinell Llibertat fins que no ya si como mini

Voz 2 03:37 sí

Voz 3 03:38 de hecho hasta Emma en contra de que has impresos porque va contra la Llibertat ideológica porque eso no es democrática porque se va contra la pretextos derechona mantas da la Jen las libertades individuales cada dos no hay una pintada aún yo nos por Tim Now que si administrativa Josep Manning como te igual a las que no por tiene unas pintadas

Voz 2 04:07 por la vía pena es un gama son escapes

Voz 1 04:12 no mezcla saca era porque es claro

Voz 2 04:15 Esca es pinchó o es Messi ni

Voz 3 04:20 cuán son personas el ex K pretendan pasar con cara de ascenso dan los derechos fundamentales de las personas y las libertades individuales y colectivas S

Voz 2 04:35 sí hay ciudadanos que ya han New digo eso

Voz 3 04:40 don ya está ya aguanté en sin tan poco democrática pero es que ya temporal de una otra cosa pro Ki Va a sus programas de su inventé ningún es que cuando censado

Voz 2 04:56 se para es tan grave

Voz 3 04:59 Eric aquellas tensiones importantes entre PSC o PSOE Farrés tres tres años crezca ir a base Prso porque ello no PSC pensaban outlet autodeterminación pero dos pesos son ganó ganó defensa casa espantan que tienen o tienen Paul Actur hago yo y aussie Racó d'en sino va explicando Miró

Voz 2 05:25 eh

Voz 3 05:25 va a España y por la gente opta manca de infórmense hay puso en paga pues Coti también no son nuestro problema Dopa tenía problemas tenía es que tengan gubernamental que sin o más zonas e da está o Partit Socialista votarán se podrán CC hasta Bután de una eso da tienen fama ni dónde está un bebé Bogdan Pusa otros príncipes fundamentados dos personas o no no Torrens las tensiones no esa no a Sean Parker hasta pasan acudí minimizar y no no le interesa Mallén que han interesado yen tímido suscitados rodó We es de espera tener esas colas a ni es dispar infraestructuras no concretamente en la provincia de Girona o la Cúa tu Tao tan sería PP armó PSOE exactamente igual al interesadas Jenny como pueden fe también amigo Opinió podemos meses aún república catalana vayan permitirá una vida diaria de K2 Kun dos partan es presión

Voz 1 06:39 ya por la banda desde el Guardia Civil con nuestros combinarán

Voz 3 06:45 la Policía Nacional la Guardia exhibió hasta

Voz 2 06:49 en podar ha premiado premia irreal y a que ellas profesionales dirán

Voz 3 07:00 que van venía tu Nina gratuita amén a la ciudadanía pacífica nada mientras cayó basta ven Pe Cas pueden coincidir preso pagadas no es un tema meu escalón mantendría hosca van reabra porra que en un mes murieron acusa un voto de una urnas Coti agotaban escandalosos tan y tan escandalosos convoque una consulta en San Benito Nina han conductas pacíficas de una forma absolutamente desproporcionada contra el chucho acabado turinesa de allá Sensi acá pus dos por su de res desproporcionada su pequeño tú ni nada a conmociona te tomo número dos proporcional ya me explicarán dogs que sobra no es cosas mes bien recurrir a las personas Cuban Pepu cosos Downs como perdonaría es que fríamente

Voz 1 08:09 Cocker Black han proyecta es que allana Strategic Provence a según qué es

Voz 5 08:16 me gusta ancho burraco San Trois de alguna manera no total y absoluta nota ninguna es Ny

Voz 3 08:26 ah ah ah ah

Voz 4 08:29 pero búho

Voz 2 08:30 cada novata ni una actitud ni ambas sintonía miembros Ciutat llano de Girona sino de toda Cataluña es decir es un dos autos da obra que van Kun Pi no no me ponía tutor escribió también la abone Shen Domon a añada de la bancada Coppi para ir al auto un dos autos bastaba año Millo o más comprenden cada queda en definitiva hará a mí me agradaría que hubiese asumí Seguretat Judy Xiao Calipari tu querían

Voz 1 09:16 Borat porque Girona pagadas es Puche sacado sonó no sé ya si pasa explicarán da harán para alegados informativos da turismo coman a los sindicatos son la costa no son no sé quiénes indica de hostelería

Voz 3 09:34 no os matiz sus y crezca hasta Tot Cataluña ya español que las cifras han Si nos da la del año anterior pues ha escalado el año anterior había Si Good los dos años anteriores habían sido cifras récord absolutas han Historia de turismo Ana que está Haris partan o que no pueden pretenderá estriba un equilibrio entre tenía turismo para que Ziggy un éxito salió sostenía Pla valores tenía is now Montano Montano Montano montando forma progresiva y encontró sentir como partan no San superando cifras anterior y ello crezca con una única las cifras no anden apoyan expone ansiaba amén partan autonómica Mengs pro da Força así porque también caras teme presiones de dos coma sí asimismo Govern pertenezca o turismo es que disco mínimo unit eh llanas dos y pico ahora no sé si era de dos mil es un éxito porque autoriza una una ha aportado lo necesito que involucra involucran Ciutat Juan Pérez y que esta es la verdad es un sector importantísimo turismo apartan no pueden demagogia aportó un set y Mitch persiguiendo a un nuestro Producto Interior Bruto Yuri eh

Voz 4 11:06 la aporta a dos mío

Voz 3 11:10 no se siendo sens otros dos sets a través de dos mil doscientas familias de Girona

Voz 4 11:16 eh que avivan ve gracias

Voz 3 11:22 así encontró teme que tú te insectos

Voz 1 11:28 no se ve con siete de no no no

Voz 3 11:35 hasta Annan B B ir a Sigur aceptó contra ayudar a mí eso menos digna amén a las Ciutat Ciutat de aquesta Chrissie tan Terry placa ya la otra cosa Esca a es un tema casada K K K en que que Bobby es de Di Ca la par Bona de Fesic cansa Oporto turismo le una ir va a las necesarias parqué a Patitz pum nativo podrían convertirse

Voz 4 12:14 a Zaplana es importante

Voz 3 12:16 eh Downs siguen repletas no pone nada tiene que para eso porque sabia preocupan a duda preocupa

Voz 2 12:26 para va ni par no arriba situación

Voz 3 12:29 complicadas han otra

Voz 2 12:32 eh

Voz 4 12:32 a prime a al tema

Voz 3 12:36 vivencia turbado equilibrio dance Ida a los visitantes en el quinto estén rosarino un tipo de visitan concreto Nos que pernoctan son los visitantes dado tubos da un matí o de una tarde si Aketxe ser que no aportan valor felicita la Ciutat no no me hallo sino también vivan Xiao Xiao da interlocutor amor tipo ir a sobre su motos motos a Tsartas despensas propinó una mala convivencia ambos Planes concretamente su paso va arribar MOMA la convivencia que tienen total arroja eh pero tanto todos los Román que este es un tema que atreverá intensamente ya

Voz 4 13:21 a una treintena a autómata

Voz 3 13:23 Javi tacha que es destina al turismo a Kanouté son un sesenta y que serlo acababa vasca sea envasar Castán a la Baixa Si se confirman a que a estas datos dadas a dos forma partan ve dunha dos causas por los quads ya manca de Tucker o a dificulta acceso universal a la bitácora es una de las causas que donde vaya eso sí

Voz 2 13:49 pacta a Luca o Parra para no ir a a que éstas serían

Voz 3 13:55 los tres meses

Voz 2 13:58 ya Ara para evita las

Voz 1 14:01 sobreviví tacha Xavi Barcelona ha destinado treinta deportes Yola de sigue la pronto a Cascos sigue la gala al final había suplantado serían

Voz 2 14:14 estrenó pacto local

Voz 3 14:15 la eso no no no no

Voz 1 14:18 en total que seguir aquí

Voz 3 14:20 es que no te castiguen impacta de forma totalmente transversal hubo unas en riguroso análisis bien no pastas Iker aventuran ideas o no para no tenían idea funcionamos aparte no que yo no sé es igual broca abogadas es también una muestra de ni en determinar estrechó iban retumbar a obesos parques Obama creó un Emmy queda frustró pedanía porque explica no sé si es moco idea ir a saco una cosa acota VIP perreras somos suta cumple también different algunas necesitáis completo y friends han buenas y cumple también diferentes ahora compara a la habitantes aunque tengan Antawn Jamison se Weisz Un de turismo industria ata en verso

Voz 1 15:23 ya acabó dado Girona Barça que los aficionados el Girona ahora mates la estudiamos consecuencias de disputar una de ellas sería ellas los guanches en Asturias que Bustelo denuncié sino a Parker partidos disputa a las que no te ven y eso afectaría de alguna manera justas tienen previsto Maura que esta peso al Girona

Voz 2 15:52 ah no no es un Partners Move que es que club a Biden

Voz 3 16:02 Belén con John también para otra cansada preocupa intenso preocupo don son los aficionados hemos escote yo yo Crescas tan Truan entra Els formuló a escolares de cumplan sesión ha ido

Voz 4 16:17 era eh

Voz 3 16:19 la permutas sigue si e iba por nosotros a usted me encanta CAS en Irán perjudica a un club que están importan Parla Nostra Ciutat Vella

Voz 1 16:32 impartan tampoco acertó con Marcial tendrán problemas no sabes

Voz 3 16:38 que es un poquito mantendrá a Cuní vayan con publicitar no con la estatua español de judicialización Jones

Voz 1 16:53 el ex alcalde de Parla exclusivamente al tema que por no se debe ser antiguo

Voz 3 17:03 logra eso que son dos rectas muy importantes