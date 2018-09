La Graderia

Voz 1 00:00 no la agradaría o Martínez qué tal bona tarda hola tarda aún Martínez minas mitin giro ni casta capaz

Voz 2 00:11 da One ya ha o Cam Nou Breda o dos mil uno a uno a dos décadas de la Peña va marca dos goes Ángel como es al Camp Nou

Voz 3 00:23 o sabe taka hay total unas bueno una ve incluso

Voz 4 00:30 no lo Guardiola al Barça a cada

Voz 3 00:33 y lo bueno del caso Tindaya que es punto ser ir a matar a todos a Max nivel que crearán oportunidad de muy cerca de a que funda da fortuna Access las las ocasiones Pepín hay tanta marcaba gol yo crezca aquel fundar ser hija poco dura o se hayan al Autocid ha recalcado es inmenso sí pero pero bueno Piñera que pundonor tan tan se al Bari ya que punta afortunada madera pues con su

Voz 5 01:15 sí sí

Voz 3 01:18 el que aguantan ya

Voz 1 01:20 que el Partit la cordura

Voz 3 01:23 Daniel un Partito hallaba a la alguna la campanada y a acá bancos empataba hago allá hallaba no crea buen humor ocasión Si iba me he acabado en tres euros si al Barça de Guardiola logra matar Córdoba once bulbo no sale que hay Partito hitos Plus al al buen partido era la pérdida Keegan a partir de la porque hay canse no eres tenían claro nivel pero no se pudo volver norteña a casa si Ebay del mundo cuya marcaba diferencias yo tiene tienes con todo

Voz 4 02:10 la la que hemos llegado ayer a recauda

Voz 3 02:14 es la primera tapar puesto que son una kipá Parras pondrá Hay bueno da la Peña pero la I got a un error de aquel de K que ella bajo la cruz plazas no es una ciudad extraordinaria iba a salir a buscar Canigó es paraba no porque arreglaban una situación bastante complicada ya hay ya rival a Bilbao Ana que necesitas situación conseguir Igüeña base va ser un un a un partido no la otra

Voz 1 02:48 culpó cero Girona

Voz 3 02:50 yo creo que el Girona te te armas no a Alabama que hizo esas Rivera porque teme a Kahn que partir hoy en la plaza próxima a la par para adaptarse a la que circulan condiciones pero habrá que todo los aspectos fundamentales no Lan serán las prisas Rivera que claro que puedan crear allí dejan captar concentrando no ha sido durante siglos Si yo hago a la Puri en tots Strasse sancionado con condenaron a Girona ahí escritor llamas tres pues a la yo creo en una gesta no

Voz 1 03:42 Amaya o Martínez último única conseguir coña al Camp Nou día Hungría que hasta agradaría Ángel muchísimas gracias gracias a abusar

Voz 6 03:53 yo

Voz 7 04:11 sin Raúl mucha tal Bono tardando Julian calculo Brod Miami ens trayendo bonus edita la FIFA cálida no al Partit a Miami Ica Ahmadi ha enviado una carta de amor han informado monta tallada a banda pude autoriza o no al Partit no Nogués ancha quieren paraban seguro y Tote echó a pocas horas para que el Girona fase visita Eva o Camp Nou hombre o Martínez han bastante silencio entrarán aportan cada entre Eusebio medita si para cambie o no yo graves cosas hasta gradería caspa aún mate

Voz 8 04:48 los cumpla en Seine Saint Saëns cada tres Shas

Voz 7 04:52 yo añado un Bronx han REM al Mundial dudas Sevilla era a dos mil dos Carmen Martínez bona tarda en la Raúl la padres español Hadid no al partido a Miami pro Girona entera cada uno no es de Affinity

Voz 9 05:10 posta la Liga de Fútbol Profesional informan le calcadita a la FIFA Millán San una otra carta que no pensado un halo Kate parque al partido Yuki Alacant que anote Prado Informació han concretado Informació alta Taiz sobre Kings que llegarían a Partit King ingresó habrían hecho su paso contractar a favor capa que Chequia es tan veda mana a la Liga Si el arrestada siendo dos latas que Partito afecta a Italia hasta la visión Sandra argumenta final hay practica aquí prestarse Hanún para final lideró a la liga Kahn no puedan seguir tramitando esta información dos Girona donde oficialmente extraoficialmente interpretan cada carta da la Federació Catalana Hotels no es uno sino simplemente una amante de información detallada de aquella espectacular explicaban partan no donan una parte cada

Voz 8 06:03 esa también un set extraoficialmente sin hoy a consenso entre dos al Partit Carmen Jara

Voz 7 06:13 Miami cámaras sonaba cada mes han eclipsado el Partito de una última sesión de entrenamiento Girona San San Mojica ni planas rayas donó lo arresta dos disponibles si a cambio Alonso inicial Sara mínimos lograron sido Horna por todas las molestias como banda contra Ceuta o asma ante Douglas Lauren sí a protagonismo para dos con dubio Rovers aunque ya depositadas esperanzas pero queda moment o no han Tinkoff minuts on antiguo mods mes han ya partirse afronta amb la tranquilidad que Madonna o Cusí de ese punto Granell

Voz 10 06:41 con gran visión las ganas y la diversidad de trombón resultado perseguirla líneas andén que estén podrán que salud temas son más conscientes de la dificultad que te al rival guipuzcoano pitó Oscar un bono todos tenemos Cusí de para afrontar una semana la Molin ganamos dos partidos que acabarán para acabar la semana

Voz 7 07:03 la victoria sería un auténtico boom que podría fue disparado la euforia pro hoy a Borja García propuso

Voz 1035 07:09 da la pelota Terra Ferrera decir que tenemos diez puntos si estamos diez puntos no quedarían treinta para para conseguir el objetivo de esta plantilla que la que la salvación pero evidentemente para encarar esta semana que tenemos de entre tres partidos el el poder conseguir una victoria en el en el Can Nou sería una inyección de moral para los dos próximos partido pues muy grande para toda la plantilla evidentemente

Voz 7 07:32 al pardillo ausente Audi A3 agua en directa Cataluña Muguruza es hermana iba a Stuani chuta esto vale vale

Voz 11 07:41 ha sido no Messi chutó Messi

Voz 12 07:52 el derbi catalán sacáis partido el Fútbol Club salvo uno de Girona a una transmisión

Voz 10 08:00 Barça fallecido

Voz 12 08:02 amb la narración de Jauma la venta Rabin muchas sé que si estás cerca ambas soporta viajes Loreto y escuda agrupa auto

Voz 1 08:22 fase

Voz 7 08:23 eh que de los cinco La tarda contra afiliado al Valencia Mestalla una intencionada ni si Duna la alegría a las dos victorias que cumplir Garrucha David Planell ya han esta pregunta Aguero Ron

Voz 10 08:36 el Garrido Duke Soda fracking Matías contra el Athletic ya van cuando esprines Bin minutos Lence Ausbanc un una Duke cara love You Tube es cumple una otra asignatura dependen al Arsenal marcado consta que encara no han detectado

Voz 0468 08:50 la Hispasat sí que siempre eran los antes el Poussin daba Andy después éramos difícil que que es sin gol Bono ha cambiado la dinámica en la que estos partidos es una cosa que en de migrar al rival al Valencia en Mestalla

Voz 10 09:01 el club valencianista que clasifica atan sin punch la semana pasada para conseguir Ciutat de Valencia han al mini derbi contra el Athletic y van a mongol diminuta panal Garrido You que es un filial Moll dos Mondas tax

Voz 0468 09:16 jugador Joves en You a los que amplia de juvenil que están acostumbradas a ganar a la selección nacional se hizo dos jugadores esto angels en Acker Kasun Corea que es Volvo y un jugador ser dos millones de euros yo creo que hay socias de IU la magnitud del rival que B

Voz 10 09:32 pero contrarresta que potencial Garrido amaga las cartas Duke tan defensa de tres con defensa de cuatro Roca al final al mes importan ska utilizan al sistema que utiliza así de eso

Voz 0468 09:44 es como una partida de scouts que es va muy bien hay hasta adaptarte así pero a la pretemporada adaptarnos a different situación pero Trebolle

Voz 10 09:53 claro lo lo Square clasificaron patata autor se han Buick punto a los primeros positivas la intensión esté loncha de aquí al final de que sin que han hornada de Liga según selló un mes la ilusión que ya ya hablan bien Garrido no frena

Voz 0468 10:09 si eres de Hulot de vientre si no eres del Olot nos tienes que conocer tienes que venir a conocernos ahí decidir si somos mil quinientos

Voz 10 10:18 esto será una maravilla no nos para nadie y sometimiento para que a partir Raúl Garrido en yate total la plantilla los iba a disposición incluso Marc Cosme gastar ocupará Jauma Paul su carta dos futbolistas parcial convocatoria

Voz 7 10:33 sí lo loco año podría reforzar porque un Lleida dos Gibbs meten en muy pública Kun parte Kings puso a ello para nada han Asensi seguís buscar la primera victoria de empates y uno derrota Sugar controló Atlètic Balears de Uminsa las dos al rivales la os da Peligrini pronto como saca otra pum si vetan su paga casi un buen equipo de ascenso censado Sabadell Lan trasladó para la chispa la Chicho Duke Passat Jaume Costa moda arrancarnos un pum

Voz 15 10:59 Tot experiencia que las vascos vuelvo complicadas procura que bueno que inviten de afrontar u saber que a la inversa tiempo ajustamos lo que te aquí

Voz 1035 11:06 sí

Voz 15 11:06 no puede ser un pum los que recurre Good a categorías superiores sin igual que los otros dos andalucismo extraer parte dentro otro sitio dijo al respecto tus comenzasen entonces como te llaman hay que me pero bueno no pueden pocas otras cosas que que te anima a otras virtud sí sí bueno Tringali nota en vez de demuestra que contratos de con de un sueño en fin de semana

Voz 7 11:30 Balears Cate Bells Kun Agüero con más Rubin hongo Fulham se llenan Bornos bolas sajona con marcos de la espada Pino o Kike López al Partit primera fin citó Ballack yuca Totti que las sensaciones no son muy Avon job and roll subasta entró vayan

Voz 15 11:46 tenía una excelente inglés donde tiene hay que no acabada convertir a dos goles en Renault en Líbano saben que que se os costosas dinámicas daré yo esté Ana que a este programa por cambiario un ya de FETE vayan pasó tenían totalmente usada M que sentí tiene que ordena que está aparcado partan Dixon Cook

Voz 16 12:09 qué cambiará porque tuvo dos Savas no puedo ponerme la permitiera

Voz 1 12:14 Teo o descartar para la salió a tapar motivos Physics

Voz 7 12:20 pasé matarse a Llagostera Sant Andreu un Équipe Can Cadena duras derrotas seguidas por la mínima aforada exprés de la suma dos triunfos excusa a una racha de tres victorias seguidas en ese mes ensancha Ivo Sebastián ha dado para que líder Figueras yoga caso dos cuerdas sin temer a dos equipos que tienen motos con esos acumulan en sin pum sin única victoria a conseguir hasta control Mateo rival Martín Samboya Alba derrota a casa por la mínima la semana pasada en Figueras a Obama ya a domicilio a Primera Catalana libre a altar se clasifica ayuda contra sin que canosa otra partida partidas a las sin duda la tarda Llagostera aun filial degustará a partir de las doce calcando Audi Losada pronto al Partit das pese a victoria pro Ankara no comunes sean la derrota esta temporada han Girona se a la mayor acalde calcando al al reto de obtener un resulta que ocupará la primera precisión siempre Cau Manlleu punto de Santa Coloma de Farnés rubíes aquí andas en la yunquera repartido las cuatro Argentona dual de mínimos porque Atos dos tenían numeroso y oportunidad para en sida Palamós tan cala el sur nada de un hinchada sin contra alguien estos dos son a las Ona Millan cuatro punk pero a diferencia del rival alta gran cadena dueña de Sansa perdáis la semana pasada

Voz 1 13:37 la suma aún prime Triomf Farnés yugo All These apta a las seis de la tarde en contra

Voz 7 13:45 líder Tim contra

Voz 1 13:47 la a oprime son las tres de la tarde is sin cuanta huy minutos

Voz 7 13:56 aquí hay catas semana comienza la Liga

Voz 18 13:58 en los proyectos Girona arranca las Güito a la pista Dau cautas Kun Sirona Un Calafell un Équipe CAC cambiada técnica urea tan Josep Codina contra nunca Pussycat Udine educa son no usaba categoría o Rimbaud pro no Nouvel Il Uni Girona presentada Bowie laderas Shay Murphy amistoso apartan apurada contra el Barça de Liga Femenina dos

Voz 19 14:22 sí tengo mucho respeto pero está excluido porque cada año signos como un equipo y hace muy perfeccionar las otras dos años juegan súper bien a ellos

Voz 7 14:33 aquel a Moto GP ofensa Audi dará la división un hora partido a las seis de la tarde a Antequera Panucci candidatas a la fase de Assens como explica opta a ser chica Train

Voz 20 14:45 la aspiran a jugar la fase pasa

Voz 10 14:49 paz