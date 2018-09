Voz 1 00:00 yo vaya o caballos abandonados pero no no me vais a ver

Voz 2 00:07 ganas Gossos súbditos animado Jodie abandonada Totta manca responsabilidad colorada de adquirió da adoptaba un animal

Voz 3 00:15 con sanos K bastión hablando explicaba formalmente al azar no llega fue un caballo de calidades grosera a Aute tan Cat Óscar de sexo no han de servir para hecho mira o a Boonen Parra llamado Jean Cartaya Illes Rafaeli es voluntario al Refugiado Baix Camp centra de animados Dakar Nostra Joan bona tarda que tal como stem a aterra todo a Jack temen refugió Baix Camp como Passat que atestiguó tengo mucha faena

Voz 4 00:42 dance siempre son los cuadros no compensa ya la creencia general ocas abandona mes a mes sino capas a otras Pius es que se adopten claro había que o te animamos van van arribar escucho esas Banque saturan de manera a las que hubo es una pocas paseado cabe bayana hasta Gavà Kansas en otros jugadores y no no no

Voz 1 01:14 a es Heynckes botas pasáis una mascota su comer a bueno a Goss pues encara Puccini animado como Pedro de Abbiati según skins gastando a mí que me es complicado

Voz 4 01:29 sí ver cada hora dame eso es nuestro entorno con Strands con una total los ha hecho catalogada es seis y aquí en manos pusieron vea una manta Rita Ipanema saca cuando son si te animo gogós pueden pueden pen drives y atar cabos nuestros Batán urnas Anbar unos costos cambios pero tantos a vienen menos es complicado dar no no deben ocaso

Voz 1 01:59 está muy bien

Voz 4 02:00 al era importan es de que este reflexión no cierro la autovía dos cuando vio sino que experto Exeo de que Foreman animado con daba Kansas en algún momento

Voz 5 02:13 yo animo un animado

Voz 4 02:16 a será para cada periodo de hacer alguna cosa hizo una reflexión Muriedas y a otra reflexión

Voz 1 02:27 ahora las reflexiones partan quiénes la época clase abandona mes

Voz 4 02:32 ya diques es ves tan constan es que si se están constan la arribada de animales constan lucrar fluctúa mes Puche esos ritmo Sión que ha probado la arribada consta

Voz 5 02:45 como cada nota mucha

Voz 1 02:50 Rafaeli Baix Camp pum o Herráiz Gats están para dotar que todos sus gags

Voz 4 02:59 sí pero todos los animales que tenía son son para adoptar pero es asoma un central adopción animal debe llevarnos uno tenerlos allí toda la vida sino que nacional la pasa es que nosotros ya no se la deducción es la otra Lenin piensa Kaká vi ha mantenido

Voz 1 03:19 Duran surtía con más atrás

Voz 4 03:23 ya ya ya historia es que también también después ya Historias del Puxeu mes a mes no aparente Si entre esta es normal no se hará nunca a las nuevas circunstancias económicas también de manera imprevisible llamó cómo están plasma la máis circunstancia esperemos son los una previsión a las personas que animara sí que es un amor un drama o la familia en constancia este que son comprensibles que nos pagan para ver pero llenado la lavan la una también y eso es Luca di cuanto en ella a la la principal de una mención factor es una bancada

Voz 1 04:16 exacto es placa que regalar un animal para Nadal y construir aunque que lleva este es lo hacen grosella y eso es lo que pensaba

Voz 4 04:27 sé que es una de las farolas clavo que has regalará a la mayoría de los Animals darlo de los animales de compañía español son son regalos a Sharon a gala una una vida sino con un en mi casa me es curioso que regala hemos servido si vienen es una decisión penetra una a otra persona pero si opta a la tenga la persona individualmente son regalos mi hay son dos minutos pero que he visto claro que oye personalistas de no me entregaron provistas tendrán una responsable de una carga mozos Ponent de animados el animal es una irresponsabilidad mayúscula es evidente que una renta pues al igual nos anima que Juan Cano Gossip vive en ante la prensa que ha pasado la vida en que ven a una una tertulia fue ahora cobra treinta no SEOM Saura asegura diversidad de agua dadas sale bien no ahí estarán os responsables dos ánima con responsables según cumplen siempre siempre siempre son de Siria yéndose al supiesen menos por sagradas prohibirle unen

Voz 5 05:55 no eso es una cosa que no falta

Voz 4 06:00 al menos la otros ponen vengan también sin devienen Montes para las familias bien la primera frase que buenas a un nen bongos Men bolo yo comprendo que te frases en pues nos Carlos apunta mala menos bien no Luque firmes es rápida en Afganistán y Juliano Taulat a mí me partiendo ahí verbos paras Jaime bolso dentro de Europa

Voz 1 06:29 que que puso un ejemplo pues es una práctica secundan da da da a los pies de Spalletti horas cada día el cuide animado destacaba Rapide que os o Gatwick hongos

Voz 4 06:48 entonces el seis la dependa en una reflexión no que es perros Rochel llevar tan Sánchez ya no Cocula en un han que la edad que tiene pocos hogar cuando Beijing ya cuenta en que El Chino Padang a Evans no procuraré a Europa Sara de aquí a The One no pero la euro David otro leído una eramos Tom en Antena en cada edición explica secunda formada casi tan de cuando ha explicado

Voz 1 07:21 amargas desean Maqueda vuelo porque Gaspar aumentan Benger

Voz 4 07:25 se se balón maravilla no sé si no cuando nos explica estuvo baladas buenos explicarnos otra Fuji a las costas es varita no ya los paros dónde anda cuando andante Andre cambiándose por separado a los paras otros dos pares en el coste dedican tiempo Pablos porque no ha sido un asegurando una cosa marcharía llegan de Evita a un ordenador una cosa actriz temer material Senra Portland una vida

Voz 1 08:01 es que al final ha animado a que también te estimula mo es esa Santi menos no una vinculación musical que te estimula una mascota un gato hongos Atkins casus digo va andaban asome

Voz 4 08:13 nosotros busque signo de observa Qualitat que funcione clara sigue un animal hay que sigue la familia Varas vengan familias en buena idea ir es marchan hambruna o crear o a donde en Tanos pase cabe llenar Time Marchena está incluso Barajas Dance paso que ha bien las completaron una animado Esca Puxeu no tenis la vida que te da man un animal de compañía un animado busca hongos Si se toman aire en pleno engancha hasta Atlanta fuera de la casa Armani hasta después atacó a la marcha pasé ya ha o no es que yo camina no es que pues pues cuando uno Potts también por ninguna otra mascota metió porque también un pay escucha Cheney para seguridad hasta un Alan tendrá que para animado un ir isla nuestra vida un astronauta un familiar Lin Dance pucherazo porque requerimientos Puche no sino es adecuar donde no no

Voz 1 09:28 cuando animal escénico ahora quién es el pueblo nunca consumado pagó sus

Voz 4 09:35 si nosotros tenemos la que presentar un Sena anima a estemos en una situación única atípica porque el futuro está única que bueno la parcela ya con las están venga de varones estemos esperando la idea con cosa Ian Rankin padre carrera loca fe en que me que de lo que está en quienes han tan Animals que saber Wood

Voz 5 10:04 un manar Chiba

Voz 4 10:06 a David Pérez Chen pocas Family siempre estén intentando habita cara Gangs mes a Cano que Puche no tendrán una suspira Pancho que ya animales que pasan allí la vida y animal Brian de de Fuji no nos va un juego en China son tan simpático personas son tan solo no son tan dado el auto no lleva muchos meses difíciles llevadas a los animales

Voz 5 10:34 en la vida

Voz 1 10:36 el show esta particular no

Voz 4 10:41 que un grupo de personas trataban de personas estaban basílica no les agradaba cuando estaba allí para la bueno exportado al animal abandonado y rebotan bandas y Dean ya anunció el plan de sigue pues Arza daban Nou hay personas que no vincular su pasión no viviendas también Rumanía o quién representados Socós sino claras es mandas así a las para ocupa palos los animales siquiera han animado a Nancho donde pueden está mínimamente contractar Ica está que Rápita ocurrió a ello Altafulla de que ese que proyecta no llegó con no no siguen marchando animada con los animales zona estimar son bien tratar a la asistan hay a mitad de la Jones cariño apurando Paris iban propietarios es un es una chica me ensanchan involucran e iban a ser mi que diferendo en tan zonas tan tornillos están de no más

Voz 1 12:08 su voluntad propia

Voz 4 12:11 Daniel hay próceres en el siempre clave para nosotros siempre digamos toman es venden Wood Itu tome sostenible tutor tú tampoco titulado ya vemos Guns de Yemen motivarse Páramo anda edad con llenan sus correos expresión enorme ya es un bueno sobre esto no agradar a Toluca ya fue aspira trabajo ir a la Generalitat son cosas quedan a los voluntarios Downs aportan no hicieron caer calan en torno siguen una entorno a malos pasear por los animales sí que ya lleva infringir que hay que cuando Fuji no hay mal rollo tiene más adoptaron una otra ya con los animales anómala también están Patín nuestros derechos un error monumental a su es un animado puño cuando está en Balmain y entrar a una o si seguirá estando en sí sí Abbas ha animado a Nuño tú creas que están ve Lucas unas país animado que también

Voz 1 13:23 cabe esta árabe

Voz 4 13:25 si estás estás vas a aquel ser ser añade verdad alimentan ser virtuosos que es Ana a dunha supo unos cuál son generalmente más impactante

Voz 5 13:44 bueno para cercanos la también misógino

Voz 1 13:49 Joan cartón llamando Shakira la calma muchísimas gracias para nuestro trocado Mis diez Sistach para que hace hoy pandemias LLeras informan da da Hakkinen es la distensión física fina sí sí