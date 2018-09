Voz 1 00:00 además Obama futbol derbi Prada MOMA es porque comisario fútbol es mucho más

Voz 2 00:13 canta Tarragona

Voz 1 00:15 Jordi al menos de equipo lo han saludado nuestras estudio de radio y presidiendo al fútbol Reus Deportivo soñada está reconoce que tal como está en una entrevista en la que antes acompaña igual Reche bona tarda Jordi formadas por decía a la Cadena Ser próximo tras mes cosas de humilla Santa Tecla de a Reus

Voz 3 00:38 tú vino no bueno sí un derbi siempre siempre porta una Mike de morrillo pero jornadas is not enough anima a Uribe que yo he dicho que sí coincide que en estos últimos años que ha coincidido bits datos no delicadas Gáfez tranquilidad

Voz 1 01:02 la tecla y uno sesión Nástic de Euskotren aunque Count Santa Tecla ya una otra audiencia

Voz 3 01:09 bueno es Santa Tecla y misericordia aquí

Voz 1 01:13 qué aire voy a tu casa tu casa tu Ka Coti han cómo encaran equipan gana esta mantenido las rachas derbis que acumula el club buena

Voz 3 01:22 bueno yo diría que que que subsiste que en dos años a que ya no va o no yo creo que nosotros por desgracia Qassam debido a la realidad no está en Colombia es su Protón Moments pero un tema de de de la masa salarial y de otros yo dos afronta un catorce de las ahí tenía no prosiguió Catorde llegó dos partan bueno no un tema tal como afronta estas ganas en total actitud posible pero sean conscientes de que de entrada sobre el papel al Nàstic te toda la plantilla disposición Illa centradas con una cancha

Voz 1 02:18 J a que está situado en la que estaba embustero os deseo es una interpretación muy riguroso se casen tu ahí

Voz 3 02:29 sí sí no me veo yo creo que es que es complicado Hadi Dilma porque es subsede sonó yo diría que que están a los dos par yo creo que al club de fútbol Ramos deportivo como a club por una mica made in la Liga o la Liga hasta meses estricta que May queda si esa forma un cóctel aquí que que la varita que tan poco que en Wayne Sevilla F pues una plantilla data Ford Kuga no por su es pero pero bueno por no Patino iba nota llevaría o la situación yo Kina es la me eh Noise que surten a Camus comentó y de Kick estas victorias en Z campo contrario no a la última tocando el Tenerife no pero bueno yo creo que Arellano de busca culpables Ny no culpables miran de Miranda mandaban miren de pasa más rápido posible que es tres meses huye rival mercantil ver ver si arriba a su ilusión

Voz 1 03:42 la pregunta en la que este éxito se apartan orando si tres medios ya Borja o detenido ficha de diversa ya es otra cosa

Voz 3 03:49 no si es que defiende los autos auto estaba liga ya había anunciado que a un mes de noviembre una ampliación de capital Mané el que hasta aquí no ha que no van a conseguir eso capital y juegos Juan con un show día sets no pero ya la prevista partan yo creo que aquí o a paparazzo difícil está arriba ambiguos que marca diván

Voz 4 04:19 cómo es la relación actual a institucional al Nàstic a la hallada Dallas Sespa o simple menos queda al terreno de juego

Voz 3 04:28 Hastings tenían Mou buen rollo no buen rollo sino Moll sino contra di a él Josep María Fabra esos directivos que siempre ven ya o Audi nada directivas que siempre Mavi partan no no merecía buen rollo sino que Morgan Rayo han todas las directivas que que que hoy no yo quise otro mes BU reflexión de fútbol no porque aquí sí que he procurado es que a la fisio Ting Li Ting Li Saint como en sus últimos años que no que no se extralimite es que es de la par deportiva en la paz deportiva profesional Reus pues de Humet llevo dan que podrán que Nástic pero sobre todo sobre todo que la coherencia hay salas cosos con hizo Men son los que han de perdona

Voz 4 05:25 imagino que a espera cumple absoluta de un hinchada con con arrestado derbi fin Sara

Voz 3 05:30 sí sí yo cada jugada que Rivera que participados por desde que estemos al fútbol profesional que sea usted ni Mou de Reus tenía un campo tan Patino unos al día dado Nàstic late sodio Saragoza yo creo que es gran pues una gran taquilla Hero pero terimakasi que te anima para muy vale hay pensó que que sí yo creo que en algo pues es profesional que para nosotros pueden donar que son presentes en cuanto a esta entradas que son unos pies máximas que que que pongan donante ahora bastante lleno ahora pero fins que no fue uno dimes gran ha hecho lo que tenía

Voz 4 06:19 aquí el tema da daba Study cómo están las a una disyuntiva también saben K final de la propuesta para la Study imagino que ya han comenzado las negociaciones tema

Voz 3 06:32 no cara no cara no comensal bar en Parla que esta semana la John también yo creo que hubo a finales de ese tema que ya está aquí constato a primeros de octubre tornará más reemprender la negociación deban bastante tensión son bonos pero lo de las sensaciones son buenas

Voz 4 06:49 es una una una formada de ingresos para el club que ahora maten

Voz 3 06:54 son necesarios si yo creo que la Liga dona un año de Temps dos partan no no mes Economics sino que que la Liga ya que en un ataque con yo creo que a tocaría donde amplía la Study

Voz 4 07:11 cuán creo que tardaremos aún no va Estadi Municipal han todas las cometas pero aún no está diez Ramoneda la yo

Voz 3 07:18 a la temporada que le sino a de esta cavar porque proyecte que está presentarte a la liga ya lesión también en dos fases una primera fase que Sismi los los límites según advirtió estarían Prado la Mattei ahora sí existen pero

Voz 1 07:40 sí sí sí sí

Voz 3 07:42 entonces Aung San Mamés y no no nos Gamazo bueno que está también no no han Mattei ya está a primera fase seis mil que es la que yo creo que la temporada vienen sino estés Yeste posen y faltaría pero camas de is preparar no pasa a Colón pero ya que faltaba obras pues tenerlo preparado para el día de una ampliación fines de quince mil que es de Primera División

Voz 4 08:12 si les da la entidad pero como ha estado Antitrata actualmente de ella que a principios de noviembre ahí allí una entrada de inversores que algo anunciada diga no va límite hasta William B AIDS a arribará que no inverso Ia que hay que da da tienes que supuso el club

Voz 3 08:30 bueno veremos Moments que que estén pues suenan yo sigo pues pues no no mes de dinero sino de dinero de moral de solucionada pues multas papada y sobre todo para la paro Esportiva no yo creo que ambas que estas según el dividió tan dura tan dura es importantísimo tenía una plantilla de como mínimo veintitrés veinticuatro llevo dos en que estemos en catorce Avui unos a otros no yo creo que que solucionará muchísimas cosas sobre todo ropa hecho a mala para Esportiva no es que solución que me iría la semana pasada Ballesta Madrid a la Liga no es que en discutir sin pero sí que al señor Tebas iban tenía de di guiados Josep Maria ahí igual presidente al Nàstic que igual que yo gane y porque aunque datan tras millón Sen produzca un Nàstic antes sin millones Vico probado es que aún no sé cuántos huy yo creo que son no no es de Guti no ayude está ve que hay un equipo que tiene aspiración sobre todo de primera pero sí es diferente desde atrás piensa usted no

Voz 1 09:48 es algo que tiene que han explicasen

Voz 3 09:51 la apunta eh no no ampliación que estaba prevista de pasado mes de noviembre pues desde el club

Voz 5 10:00 no no era no son inversores

Voz 1 10:02 lo hago algún desbordar extremeño o país lo eso es

Voz 3 10:06 lo que estaba previsto para el mes de noventa ante cosas que pueden pasar más cosas es porque la situación sobre todo otros no portan no descartó esa misiva sin sentido es un una cartera de Calais y que que de de ha pues bueno estará en Parque porque han que Cases meses no pero si no Rivel grandes para noviembre que ya estaba prevista festtage fe que está en prisión

Voz 4 10:33 una de las preguntas que a gran parda la fisio es como Encarna ya dedica patrocinado a un sponsor oficial para que se cumpla al menos habitual al fútbol profesional a como hasta el tema ya sea está buscando patrocinador os preparáis a seguir confesara

Voz 3 10:50 no no no te Nîmes nosotros sino denim patrocinador oí afirma atado contratas pero podrá di poco porque es es un potro sino lo que es de forma de fuera no es no es el país y mes M es mi sexta penden de un papel formado de Madí no es que sigue una cosa de Jos vale pero porque es algo complicar yo una cosa interactiva que sí que donó los beneficios ir a que te es un tema que es que que en este frenar pero que esta temporada habiendo comenzamos a Eto'o pero a que dichos por mis porque hay algo que vive aún es un tema de Jokin tema de yo no es que no es un tema de yo in ahora pararon

Voz 1 11:46 sí que es una casa de apóstatas no no seis nombres

Voz 3 11:48 o sea no no no es calcada de postes Ny reses en temas de te club no es una Tato es una cosa muy pero bullen cara caray Easy vi yo tengo esperanzas de que bueno es una que teme ya

Voz 4 12:09 la llega con Maqueda plagada de ella que la semana pasada mantuvo una a la a una institución la Institució dirigida por Javier Tebas como aquel a quiénes las relaciones pese a que el intercambio y da da comunica al final dado Mercat da distinto como cada tu plan

Voz 3 12:23 bueno los comunicar sigue ya los cien a Casey a los estamentos oficiales continúen no porque consideran que no hay suficiente suficientemente no hice expresaban perder unas decisiones Bertín Osborne alguno no locas de Luisa Cuenca aquel pobre y muy quedo cobran a Holanda y Portugal Israel para SUR la orilla que meten porque su caché superior de me perdone he hecho yo creo que alguien creyendo que no es Bud portan aquel papel Les Cases echen andaban made in la Liga la semana pasada pase pase de todos los equipos de la Segunda División dar pues a los pulso Alexis de los temas Downs que precisamente la liga que España yo a rajatabla no ve yo te ata yo pensó que Javier Tebas tendrá las cosas así seguramente fuera cosas Mamén con tutor pero yo creo que es de que de que desde que ella está al sagrada al mes unos agradar casus como los que van de primera debilitado pues no están subsanar cánones bueno porque sobre todo tu tienen Move Economic persiguen porque no he hecho no partan las relaciones humanas no ya no hay rara en dos gustarse si no sino Rubén res a Vance de noviembre pues yo grandes la ampliación el marcador marcan ver si presente eso una cosa Vance pues bueno y que fue él

Voz 1 14:27 Totti Cuenca o puedan recuperar no

Voz 5 14:29 no Cuenca Si Si la semana vienen yo tengo es una aquí un magnate en una cartera plana al ficha ya porque porque ella es es es Yeste

Voz 3 14:42 el yen Julen es decir de si normal

Voz 1 14:44 no cobra es un día sin cubre sino cobra Déu usted no pop ficha aquel día y mire que bulle tras el brutales que los artistas también miran son hechas o al rector son películas más surca echa de menos

Voz 3 15:00 así que tenía la cobra de si no no es que sea Cádiz presidiendo cada una buena amistad llamado Manolo Vizcaíno sería un delantero centro Gratis gratis así que nosotros cuando kitsch no le yo para digo porque tenía algún jugador no dijo no sé que no es portada de aire ve más según controlado y de usos os cedo este coste cero nueve y no digo que no de coste cero Nava que el club correr jugador pues ha de pagar como mínimo al que está hasta ver cómo de resecos Adivina quién viene al derbi ha

Voz 6 15:51 Checa que a partir a las partes tranco

Voz 4 15:54 la buena dinámica estacional al club a club Totti la plantilla raticida que hasta también con comentaba a confrontan a grandes equipos a gran rival aquí chicas supuso también aspiran a puse a primera división al Reus al Sastre afrontando de cara esta mañana creo con una derrota por quemada que ya o es un partido

Voz 3 16:11 no era una derrota siempre famoso yo por ejemplo la última casa contra el Albacete largos os tres pues no no partan si es perdí un Angel pues también fuera más allá ser que para tal como ha hecho que que que que es que no cuando cuando estás ahí no bueno ya toda la temporada para remontar no pero prometen que encara que estén Moll Justus de jugador sí que están cansados yo confío en la victoria dos rabos

Voz 1 16:50 Coti iraquí yo dos mil dos hasta di a Antoni Gaudí

Voz 3 16:55 parece que he tenido

Voz 6 16:57 a mí no me no me MB

Voz 3 17:00 echó precisamente es un punto que teníamos no hayan también son también antes de que no podría cambia al Estadi Municipal que esta renegociación detenido pues cree que es para la yo no yo no cree que cambia o no no Estadi Municipal continúa igual protones mira estado inmune municipal La Ser cuenta porque no se mi escote tú vengas pues fue también que son

Voz 1 17:31 pues sí pues sí aunque tampoco piel te han hablado hachas de primera división Juan caballo que han romántica si algún You histórico que es impulsa algo una figura dada está ahí pero es que al final es como a España deberá qui paga un hondo y no es que al final

Voz 3 17:52 las que acabo de dichos presupuestos de la segunda con más pobres son meses han usted que reinventar boletines de ellos

Voz 1 18:03 sí ya está Rey de llama aquí así de si Move a partir de la semana que derbi muchísimas gracias por estar aquí solo ante cuatro Grace

Voz 3 18:13 pues no te gracias a Brown como siempre Hidum Enrique Goñi el Reus ya han programado hasta VIP

Voz 1 18:21 muy buen par saluda ahora va trabando hacer todas afónico señor president aún Nástic de Tarragona Josep Maria Andreu presiden bona tarda que tal como están hola bona tarda baratas no van a que están no se haga ahora Abderrahim Santa Tecla no sé si pudiera bendito escrita o diseño pero no traía Cándana afecciones Tegui

Voz 7 18:45 si realmente ellos no

Voz 8 18:48 a día de Tarragona Rajoy

Voz 7 18:51 a las TIC promete ningún compromiso eso nuevas y relatar que cumplir

Voz 1 18:58 cotiza a ser morbo por la Diada aunque Cau Llum intervino no desde coma encaran Bustelo partiendo de humilla a nivel de equipo

Voz 7 19:06 de es de máxima rivalidad deportiva tomates pum y chicas son la tranquilidad a la clasificación

Voz 1 19:18 han gana está tranquila las rachas derbis que acumula ahorramos la banda o mastica sajona

Voz 7 19:22 sí realmente sino porque desde que estemos allí al exempleado Beasley para ir a que ha hecho Canvi que consiguiesen la victoria

Voz 1 19:35 Rowe creo que la Victoria primera hipótesis que esta primera victoria derribaba aunque esta última jornada con equipo Gomes animal

Voz 7 19:45 ven el equipo diluyó partir de Lleida Tenerife durante cuatro Jens base moldean mal no una forma no proveer de Isabel vamos a conseguir una gran victoria cuando se nada Moura Ali Cuní pregunta la que será de difícil cura

Voz 1 20:09 y a la pregunta Dara que preside y me partí la fisio querida a la presidencia president

Voz 7 20:20 sí debe de el proyecto en una yo pero hay que tener un buen equipo Moyúa los costean indica que te marchas de calma y tranquilidad

Voz 1 20:36 Cotino Kostelic después de la marcha pro hemos porta la última temporada con con va evolucionan con como Albright rueda

Voz 7 20:45 ves un sitio dedica a nadie discute en las últimas tres temporadas B estén tranquilos espera que es de los cosa si anda está ilusionado echemos que tenía

Voz 1 21:02 Aliste a las reglas inste al Reus Tarragona Fora allí allí como plaga

Voz 7 21:10 B con ella una perspectiva importan no son perfectos no tengo hay IPE que partir dedica eh es Judith fútbol pichichi no

Voz 1 21:33 presentes Nàstic paran capa hasta ahí municipal Reus a espera capullo monta que esta cifra Dania en pro

Voz 7 21:40 medio que no entendían perfectamente la situación dará a partir de quién no te quiere de absurdo dos hermanos que sin más ancho mutismo nuestro Give it Conte de mano tranquilita claro esas prisiones que respecta máximo respecta no preside nada zonas zona conversamos

Voz 9 22:10 sabéis la presidenta o Reus Ana explicaba he repasado la situación económica para que atraviesa o al club de aquí cuando explicaba que están buscan nuevos impulsos no sé si también usted es aún Nástic por circunstancias otras circunstancias una planta Yémenes sitios económica partida también están buscan otras inmersos

Voz 7 22:27 no no es en principio tenemos una situación económica de fruta llevan mantra que pesó la etapa Punset del Ministerio cara estrecha y es difícil complicado problema que es uno y son ellas de que no vamos maqueta Specter no

Voz 1 22:53 ya han encaran la recta final a alguien pregunta tal señor gastar una porra ese través F porra para que derbi

Voz 7 23:01 ven no es fácil es fácil no yo diría que es no

Voz 1 23:06 uno tres Favor donde enseñó una tres más hasta panceta te con plaga hizo éxtasis Jean K al derbi Ximo B