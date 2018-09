Soroll Especial Santa Tecla 2018 (21/09/2018)

Voz 2 00:00 y ha

Voz 5 00:12 CONI iba práctica a la caseta de Don vivía tecla prime a desarmó da Pau al todas las ansias Bain presionaron l'Auditori inmunes va a impresionar a tecla Cabriel nuevas enseñanzas daba doctrina Tecla seguís eso Chris sentí PAO a que sí

Voz 6 00:33 va descubrió en ella lo adivina grasa

Voz 5 00:35 ya que Dívar o Juan San Pau era la preso tecla base sorpresa explicaba el camino a la vida cristiana también bella es una ya cremada viva la pira basta pum amarradas Joe Fun no la van trama van Rudisha Alcosa Tecla pues si la novia intacta han habían funcionado váyanse es porque la sin probar es bestia es Tutti está fórmula incas las van a Mancini para uno de Van Iván a caballa pero pasé Franz Jung de total yo cuantía derribaba la Vallés ya va a Cova y un día escalan pitaban tecla de manos añadió que aumentan cada como putter otro mago Larrauri que de Santa Tecla Barry va a Oporto aún buenos cerrará Nils La Habana clama la van trasladaban pulso eso suelen una pompa fins a la catedral de Tarragona autor de Match de mil sens veintiuno desde que el Matellán cada veintitrés de Setembre Tarragona se celebra Santa Tecla

Voz 6 01:50 la Festa calles la seva patrona

Voz 7 01:53 de esta Javi sin tan Shurna cinco días donde nos Santa Tecla o no de Tarragona años nosotros hago o está menos cruel cambiar coña con precios otra no programada buitres por ejemplo te que

Voz 8 02:14 a modo de dónde han sacado Santa Tecla no lo ocurrido Vine aquí rindió más a algún ya hasta ninguna Mika burrito están venían al traspaso Coves muy sagaz para tu Mayra Bécquer pero

Voz 7 02:28 que son muchos los veinticinco años o partida J

Voz 9 02:36 sí eh Jos un elevemos representativa ya fallecido Tarragona es una distinción si va cura una tan el yo y la la son las dos únicas Oscar surtan Al-Zaidi sí que representó en la ciudad está protocolario y chat tan vez esa diferencia ya quedé me acompañases otra de una banda de música en Onemi cobla administren iba ella gracias las si tengo una Micah

Voz 7 03:03 la potencia modificado

Voz 9 03:06 payá o si es ella o ETA haya Bores al al filo explica que al yardas veintiséis Caixa han pasado multas bandas a nada no ir de gordo a lo que pasa que es una fecha Dolan acabarla y sí computó en Sab Buffet lanzó ayer

Voz 10 03:29 está en el Rapid Sport parada Serrano

Voz 9 03:32 que no sé es si no pude vaya en para irse a Cousteau suman acaba la pesa algo es que la Juan arranca Puche encaran cambiar la partitura ya una Mickey seguida de Renau no hizo ni una fanfarria vasca has a acompañarnos y esto es no tenía problema a los de aquí saque izaba no de que no pudieran cambiar la partitura tan rápido y tal yo esto será el de Portugalete y no para a tu cada que van surtir mi fisio no va a acabar en van para de tu Ka pasada eso sí sí sí me dan válidos

Voz 11 04:07 pero

Voz 6 04:08 como sala RACC esta es nuestra Pato aunque ex veintiséis

Voz 7 04:11 cañita de Tarragona

Voz 9 04:13 que lucha labrar dos diversas cosas como cuando vamos a aniversario sexy Merlo dos pues no castigo obliga te hace actividades pero nosotros a fe diversas actividades la primera de las música que Vance base Un pasa carnés a la Banda Unión Musical de Tarragona que sean vez a veinticinco partido mami u porque aquí suena Isern Iban decidida hace un pasa querré desleal querréis Francisco Bastos que esa vivió con ya la sucesión de Bains o Banif al Geoff va en cancha durante a3 para la para acabar las Alfaro

Voz 11 04:53 y aquí van que Ebidem bien con ganábamos

Voz 9 04:56 Nos Dow Jones podían con ya que avala espesas seras una ultraactividad que Vance el día anterior los pisos Passat no la anterior base la inauguración de una exposición fotográfica han tres fotógrafos amateurs aquí de Tarragona

Voz 6 05:13 en fotos de va en Passat sí sí es que

Voz 9 05:16 nosotros somos la entidad patita insultan himno duda Falls más Lucca tenían tenían Popper cose ilusión que tenían no era la capital Accra era papel a vintage Si cursaba Molas digital ya ya lo tenían president que fe pues esa mala fama iba a unas fotos íntimas nos luz IBI Renfe tuvo un recluida veintiséis fotografías que están a la Casa de la Festa de Tinsa final Flaño una otra cosa acabar fe a la banda para siempre aparte de de Cook partía el pasa querré a once Un un tema tenemos una partitura que enlace un señor de Tarragona Murci y la tarima nunca Lies parque Maqueda que va a Luque todas ellas no París a esta partitura

Voz 10 06:07 les queda ya si iban a ocupar

Voz 9 06:10 darla la bulimia en Rangún parálisis hasta pasar a ser da la banda Unió sabes cómo esa flor iban a tardar aún no habrá algún Chery San Lapesa pesa Moll y el que pasaba que estaba usted sí pero bueno pueden Fellay que ha hecho no pasa de respeto

Voz 6 06:29 ya que no pues bueno cuadra dicho entrar en Zamora

Voz 9 06:34 si no está Passat nueva cifra tres bueno eso asumimos eh o asumir que ya hay ahí ahí ahí dime si al acerca vi las patitas ni que al llegó patitas me

Voz 6 06:53 a veinticinco una otra compatible aquí

Voz 9 06:56 INEM a para yates de iban decidí F una Mike de actividad estrenará NESV sabe sumará Eisenman y son a nuestros Reyes un natural y que va a hacer Kabila que venía ya una vez de Alves Andrei los altos esa actuaban a ser Kabila al final para las nen en ITA me lance un brindis Arsenal hablados veinticinco el avance un coche caligrafía grafías eh para que que desde instancias de al día y Vance patito feo humus de Llimona para el gran avance humus de Chartres o de ETA es que no

Voz 7 07:39 a las que ha sido has probado

Voz 9 07:41 en suma fe al Toni Tauler sería el trío que va a colaborar mola amablemente

Voz 10 07:46 mira y mira no te hacen buena cara e escoltas yo sepultar yo creo que no se deshizo de Parquesol o lo ha habido aquí tensa o si si hablamos tipos ya veinticinco sitiado de Tarragona sí lomos de la banda que también sufren más faena avisó tira ya pude aprobar porque proviene sí sí

Voz 9 08:11 de ahí más nuestros colaboradores que colaboran eran los GAL tras el quite ampara Ghraib Liz no

Voz 6 08:18 cuál te veo

Voz 9 08:21 llevo desde Tarragona se llegara son mes a veinticinco sí porque es Luca de ella Nabás ese eso es sentir la entrevista exterior que la lleno ocho Huila aquí continúan Banic fan los que Pável pero Bennet a Patitz van empañó la entrar y no es de dibujos vintage que como es San que UNED quedarían sin ya te anima algún Abi no se une que estaba cara Nos por B

Voz 7 08:48 bien a Puccini tan que vendría

Voz 9 08:51 Jones Patitz pues harán son dos pero si el ya dos catorce

Voz 6 08:57 depende pero no más que te lo importante simpatía presente en patinete Reus queréis apta para cada incrementaron hemos se Cataluña Haro o eres no

Voz 9 09:11 al no estoy más el prime apremia hay que si él según de d'Alba Andrei Fahd sin canas y dos ya ya tu madre tuve meu así que da más Tomás que buena o yo era grave nosotros intactas Meis para invitarlo sala no cerca Kabila pero que no podían guerra no habían FES la surtida oficial

Voz 6 09:33 Carlos

Voz 9 09:34 si tu Caperucita si tan a favor agradaría siempre la cárcel seguís eso Diari al hallar Talant nos pasa en vela yo las gran SARS te anima a la Casa de la Festa pero los patitos ninguna vacunar no que están han Lampre ese Joan Miret de Tarragona que ya un edificio emblemática al final de la Rambla no le gusta ya durante todas las fiestas en Gaudí visitarlo Fersa fotos para que no se hizo caso Patitz Cunego intoxicarse Celemín tal así con cosas que no son de vaciado pero enseguida te animan yo igual que la Casa de la Festa

Voz 7 10:12 a casa en la abriendo os pregunto desa

Voz 6 10:15 es el abordaje cuya

Voz 9 10:18 es que esas que fase estos malos reducir ya ya habrás clásico esa sí que cabrían pero claro es que estas Clay la yernos podría ser no lo oí ya digo tendría que hacerse unas cosas més gran mes Mobilitat cautiva

Voz 7 10:34 o esta semana

Voz 9 10:36 se da mana dos coma mínimas

Voz 6 10:39 porque ahora es compensara si cesa sendos

Voz 9 10:41 sí

Voz 6 10:42 demanda al repartir malo

Voz 9 10:44 nada hasta tanto muy tanta va carrera min veintiséis

Voz 6 10:49 la vida

Voz 9 10:50 sí a la zona las burlona ya es muy kilos hasta la nueva Fe Aberchán Serramia Illa pese a la baja duros Baena que las porque de fotos el parqué ya murió atrae Small

Voz 7 11:05 vaya

Voz 9 11:06 ya no es sendos kilos Moll más repartís Parker salva fe par durante un culo característica Alcoa Navas Reyal poliéster o fibras David Hydra han cerraduras y tú gafas una tal y como dices hay tanta kilos ya lo poliéster idónea que culo tan característico al yo claro a que esto durante aquí los días en que es una miseria sobrepeso

Voz 7 11:31 ya están

Voz 9 11:31 Caiwza al de Alda van a Tey ateísmo el parque acá un rateros Porta tutor pero tres días Eslava aislada mesa los colores y la actividad pasa que ves los

Voz 10 11:45 pues sí lo bueno no es más que aguanta Bay alcanzó pues para a

Voz 6 11:55 tú a quién es la gallina de León

Voz 10 11:58 gallina de piel sería dos mil despidos si lucrado tres semanas

Voz 9 12:04 en al fotógrafo que avance las fotos de ese día estaba ya una foto que de cada en un briefing como una mica para que aquí siempre echen le clavaba es darnos el kurdo y Naw ya en una cuneta de la casa Sein con ya comienzan a Baixa utilicemos una explicación Avinguda Askapena en prime por Luis explicó que aquí a Gaudí no se siga hubiera más España tiras Moll sobre la total prime al prime San Penta ya sabes que resonaba leer pero bueno es que aquí estén mes mesas que da idea bueno comer la nostra Cintra

Voz 6 12:44 esta inusual otras que hay muchísimas otras a explicarnos cómo esta observaron la XXV ICOM Monzón pusieron la aquel debo Tarragona muchísimas gracias School bueno ya que premia

Voz 9 12:55 el PSOE ya me dirá o gracias gracias

Voz 7 12:58 sí

Voz 6 13:08 o ley y que se observan otros y tú Ana qué programada y que está en plena dirá que desde el marcar Santa Lauda Tarragona quince compañeros praxis minuts es la máxima autoridad de Ciutat o vaya tan Vila Nova Ana que KAS es la alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros alcalde que tal como está

Voz 11 13:25 Move volver a puedan ustedes

Voz 6 13:27 hasta mayo eh absoluto cuando voy a bien de que el marcador es espectacular toma cada

Voz 11 13:33 es pactada respecto Ada pro sobre todo toca pero semana Passat paseo una cosa que va desbordado todas las previsiones

Voz 7 13:40 Marca tenis bom bom bom bom

Voz 11 13:42 Solans tus está aquí y que es la inversión menudean que luego ya la pena porque realmente se está rehabilitando no

Voz 6 13:57 te quedes obras con un hereda cuando el sector mandar Capellán consumirse

Voz 10 14:01 tiran de arriba no

Voz 11 14:03 la Airbus va un porque no hay bien y proyecto bebían incluye y finalmente pavo en un proyecto por publicar todos los desde el punto de vista que ser veis Brown Zuccotti pasar ya una gran pues como es

Voz 6 14:23 bueno a ver subiéndose Mengs pesimistas

Voz 11 14:26 si va a un Sentinel un sentimiento autocrítica no diría pesimistas prosigue

Voz 10 14:36 autocrítico de You

Voz 11 14:38 a mes se ocho Critics menos huimos que tenía dieciocho y la hubiera Ferrando la autoridad que lo habían fado visitantes a un mercado de la Boqueria Paul Mercat hiperlexis la semana pasada a ver qué dos barcazas sexo entorno Senado realmente es que boscosas está enfrente razonable sentimos orgullosos teme parece crítica cuanto antes

Voz 6 15:05 los a Fernando aquí un astur Etta James

Voz 11 15:08 no sabía si el hasta luego no te voy acabo de chafa la permisividad

Voz 7 15:13 bueno ya os para él veintiuno da una o Prego a engaña

Voz 6 15:19 carretera María Teresa Fusté llamadas con agudo que hemos visto Fuster

Voz 7 15:22 está ligada a atletas de acaso nuestra donde ha vaticinado imputa

Voz 11 15:28 atletas así hubiera Fontana a Natalia Rodríguez que se por iniciativa popular iba Fuster que va ser los primeros que para crear ese estatus de Raines Piqué hasta tuna colaboradora

Voz 10 15:44 extraordinario que desfallece

Voz 11 15:46 Iker m a nivel de voluntariado discusión al resto

Voz 9 15:51 difíciles que ningún resalta tres tonos tres tres

Voz 6 15:56 el auto usted bueno nosotros después estábamos respecto a Terrassa o tarde tres

Voz 11 16:00 zonas usados o aun es aún vemos Porto reunir símbolo y Chan de una banda a la la incorporación a otra o dos spots que no son fáciles usar atletismo igual me no yo estoy orgulloso es que sido eh

Voz 6 16:18 nota que Jobs porque quieren marcar ya te animó Tarraco pintado de que esta Kanter sus raquetas que han dado y que que quiénes directos

Voz 11 16:28 timidez Notting idea yo recordaba el Passat que va a haber Luis Miguel

Voz 6 16:31 ajá periodista del señor

Voz 11 16:33 la que no no no no no hubiese ese pregonera allí bastante cátedra

Voz 6 16:40 sorprenden sus te libertad de cátedra

Voz 11 16:42 que estaba seguro de que fueran ve seguro no al que encantaría que parque previsora no no meses yo a la Festa invitaba Festa donada tengo opinión sobre lo que pasa no

Voz 6 16:59 basada en la lo más a las bandas

Voz 7 17:02 da arriban a arriban tromba eh

Voz 10 17:05 entonces citar a país ahora es más macho es vivir

Voz 11 17:08 dado share tres han sido ocho tres a ver si a expertos en gastronomía que Europa no ha podido acudir como una a tal de anécdotas dabas motos cosos crea desde que esta fin de semana Hotasa

Voz 6 17:25 usted no sé si te da la mucha cada área Aitana aquí

Voz 10 17:28 eran allá has pagado el no lo van a tres

Voz 11 17:31 nada es porque su Jermaine es es estaba todo

Voz 10 17:37 es que voy a ir a más bestias comer Santa Tecla yo no sé si hubiera razón doppler un trípode imponga una subida del exacta hoy su mesa Gulbis Urbis

Voz 11 17:51 esperando arribo torneo pero realmente ha quedado la pira la vía correo porque claro es que son no recordaba la cifra porque eso sí

Voz 10 18:04 es parte acá somos alteren cuatro sin cuantas cuatro empujan a poco claro

Voz 11 18:10 la dan las fiestas esa gran mes es que es estafa en sentirán

Voz 6 18:19 la estación está en una de estas solo

Voz 11 18:23 eh que yo recuerdo un llibre que es la publicada sobre cultura popular de antropología veían que es síntoma primer de Festa da autenticidad la fiesta popular es aquella que es de una parte institucional pero Mou institucional iba de gran alcance semana pasada a ambos a Neil hola qué tal ese van a pasar a la presentación de la llegué esta iniciativa dar la voluntaria que está ayudando fusionan discapacitadas goce está esos fantástica que ha partido va dar la empatía pubis sutil eh

Voz 10 19:07 bueno secante arrobas Valls

Voz 11 19:09 Ankara Carlsen posó va la gallina de piel

Voz 10 19:12 sí sí sí sí sí porque

Voz 11 19:14 el Sputnik y Juan H que el sumada a otras Tito Sota ya aún amparados de la de Rodas fins i tot balancea la experiencia de ver si una buena persona parasitarias es increíble increíble

Voz 6 19:33 también un dado Ciutat de la sensibilidad tildaba de Nueva civilización

Voz 11 19:38 sí la Solidaritat para agrega sitio para afecta para empatía es una monstruosidad asimismo idas salud subsidiado no yo con Betts que a dos voluntarios y voluntarios que dediquen días que podían estamos familia A Pussy recién Visca la festa de quienes sigue la concesión Notting para la simpatía

Voz 6 20:02 la la la administración preguntarle a no Juan las más de Santa Tecla que ya digo que son súper fiesta Tarragona entonces respecto a otras Municipis que

Voz 10 20:14 se están desde

Voz 6 20:16 quinto de ahí a la administración humores

Voz 11 20:19 sí Taro

Voz 10 20:20 facilitara dedica a todo bicho que digo lo Vito

Voz 11 20:23 Austria no fastidiadita Ebidem que la estructura versa la estructura el Principado pro que a las incursiones que Bicing sutil como consecuencia de que esta visita vetar sí

Voz 9 20:38 impulsivo y siguiéndole auditora pues ITER

Voz 11 20:41 he tenido acción pues doctor o la propia Liga nos salvaba inventaba el sábado en venta o por casualidad Aus puritanos da la Liga mm

Voz 7 20:54 sí

Voz 11 20:56 que es una auténtica a actividad Piscu del intensamente hizo mientras esperaban unos autores como yo mi su esperaban a los portan a la Liga ni su esperaba lo deciden

Voz 9 21:09 pasos como no

Voz 11 21:11 sabes me parece generación espontánea después de menos de regular acotar Seguretat pro ha hecho eso que mostra que hace esto está viva no

Voz 6 21:21 moco remesas a la isla coincidía la decisión de la San Juan la tarima dádiva apta que yo creo que aquí también

Voz 7 21:30 pues eso

Voz 6 21:31 habrá unas palancas llegan siempre

Voz 11 21:34 a su esposa esposa una serie de Kunduz que nos puedo decir la situación está avalancha irreversible e pero prop Totti Si yo recordó para tres años que venían sienten vemos lo importante quienes visitaban de Fora otras ciudades hermanadas de niño de Klagenfurt cree que de Pompeya hizo propio y tres que no ha dado avisado va ligada a par de que bonito que espectacular quiénes Festo de nadie creía que autentico citar eh ande llena es un Miracle eh que no pase y redes

Voz 6 22:17 sí es teatro es una auténtica porque no

Voz 11 22:20 así redes Parker habitantes sino que reses tres es fácil que sido un inside sudado

Voz 10 22:28 todo eso son otros metálicos con y creo que podemos sí ha

Voz 11 22:36 realmente estoy Boris vamos civil extraordinario dieciocho y esa alza Aviñón luchó sería impensable allá Aviñón no no me siento hasta o no está disputada sino porque mesura es eso boleta a por eh tú Magaz Free Pussy pueda un acto como paquetes irreal y para la donación a mí o a todos los para que me estoy visionados a la fiesta no ha entrado Glass al se observa que es que cuando estás en la catedral si miras que aprobó él novedosos centímetros de tierra parque no ya Espai no es que Quinn

Voz 7 23:24 irá

Voz 10 23:25 el derbi Ramos Nàstic ahí es que esto es lo que pasa es que ésta existe de la provincia han programado si pudiera haber opuso a todos

Voz 11 23:35 los espesos privadas supongo que no voy a decidir equipo va a decidir la Giguens para que si lo que captar no y se procesiona de entonces

Voz 10 23:56 con pastillas eh algo anilla José María Andrés entrevistaba mantener aquí a manifestar Scottie Rot nosotros tenemos fiestas has pasemos lunes son hoy estoy aquí ya estoy las rachas de aquesta al resto Ankara tienen una otra a ver si no eso de poner periodo militar no lo ves para mí evidentemente nos afecta

Voz 11 24:21 yo no puedo

Voz 6 24:23 a Capello que de ampliar cada semana desde mayo exhibió otra cosa Viti drama Barça las damas emails para Tutor me aquí no se escapa ningún yo vi desde ahí pasan por tutor

Voz 11 24:36 no falta pues mes de de treinta años que soy sí informó la voz esta forma esto dicho Dios yo y si vienes ya sabe lo que has ticket otro pública en Laguna los montó eh a la primera pasa es que su esposa tampoco que es muy físico arribar y dos engancho con su ídolos que

Voz 10 25:01 a vosotros Puche seguían en surtir

Voz 6 25:03 yo creo que se sino en sus bueno todo judío

Voz 10 25:06 eso es en lo que te la otra

Voz 6 25:08 lo que dentro de los Diablos o una chorrada como Passat o la escasez y institucionales

Voz 10 25:16 ya claro escapar representantes políticos y una cosa nevado

Voz 11 25:22 a un par de culturas tradicionales se impartan dejase teclas han de ser Critics cruel agresivos Phau tonos fin todo a ambos institución las personas que representen sí que siempre acaban los diablos comenzó a cancha usan Mickeal que acaba pues Angus puesto eh

Voz 10 25:46 la flotilla la tralla

Voz 11 25:48 apartan simbólicamente estamos mover dos meses hemos divertir a esa a esa yo me decían que esas tripas los vestiditos porque porque esposo el Ambel admiré Mendi acoso fueron pro esa si eso pasaba Alá o mapas han volcado Recasens eso es siempre a otra cosa son los chalets purgan y chats que sembrada que no fan veamos Festo no no había a mí es final vamos no son adecuadas al gesto de pensé creamos momentos festivo festividades las esto respecta preguerra motes en qué pasa

Voz 13 26:35 eh

Voz 11 26:38 a actividades culturales preparan una gran fiesta una gran exhibición gran explosión ir a obtenerla se mueve dicho yo siempre y forma Pardo Llibertat expresó a mí no me obtener haya oído seguro hará di

Voz 10 26:54 eh dime afectan Ballesteros dimisión

Voz 6 26:58 el Passat en Washington dos y seguramente

Voz 11 27:00 Ana Torme pero los efectos de verdad avisan creó para la fiesta eso sí está bien que alguien que volvió a los extras

Voz 6 27:08 esta consigna también una tertulia rescatarían Vaquer Barça Rubén Viñales digna dado Ciutadans PDeCAT polcas Cassini pro business presentan recurso nada

Voz 11 27:22 dos de sus eh no no si al recuerdo Good de también es llevar ya un recuerdos un altos recurso el recurso o ser de una consola que es una barbaridad otro Conquero estricto en que él declaró Clara Merino

Voz 10 27:39 se pregunta que que presión

Voz 6 27:41 te pregunta

Voz 10 27:44 sin yo en

Voz 11 27:46 el aussie por Severo Moto

Voz 10 27:48 es notica pico periodo encantar a darle habrá que

Voz 6 27:51 se sus cuando Pussy suele digo que dimitió casi propio usted qué piensa

Voz 11 27:55 no forma Pardo que otras cosas que no sé que saben que eso que no se que usaban pro forma Pargo dos cosas que de lo que pasa es que augurio queda Annan mes prudencia e parques yo recuerdo al anterior alcalde que va a esta imputar

Voz 10 28:11 dado que lo tiene todo ver si no nos vamos

Voz 11 28:15 la hemeroteca comprobaron et Is hurtos amén dedican pulcritud Sutton no va a dimitir para banda ahí no se mal a al señor Torrico mapa está imputar han precampaña electoral a la última precampaña electoral para Pau tema daba las Kaiser eh yo ya era precampaña Inma hubiese Cúcuta profeta al que confiábamos evento Sensio igual que pueda o evidentemente o al señor Estrada que no mesa está acusada imputadas sino cunden nada para atentar contra otro vaya dos futbolistas taurinas de que haya ONEMI que menos

Voz 10 28:57 crea sentirte querido

Voz 11 29:00 no lo voy a la cama me parece uno

Voz 10 29:04 esto tiene la semana que unos números son Mediterrani fíjate en vez de manos los muy cómoda porque tal y como vino

Voz 11 29:12 desde el primer momento avances de septiembre de finales de septiembre tenemos una especie pyme que después de alguna de Marsans si eso va a descansar porque ese sería smoking tensos soborno Santa Eto'o todas las subvenciones y después de ir a mes a mes Santa acabaría con tractores y líquidos y no es fácil Pezzi que Almería fins una animistas pesan caro estaba por liquidada Almería dos mil se Barcelona no eran todos van tardar cuatro inmersos dar es que no es fácil ya Lily hasta eran a los números Aus contras claras todos con dos claras defectos

Voz 10 29:54 Vimos Guitart cada año fin en

Voz 11 29:58 la auditoría Batán no

Voz 10 30:00 el problema sin que haya una oposición dura Tarragona no

Voz 11 30:04 ya ya

Voz 6 30:07 usted está dirigida cañero también asiste desde la oposición

Voz 7 30:10 ah

Voz 10 30:10 FAO tan personado no pero se Critics

Voz 11 30:14 eh

Voz 10 30:16 ha dicho Jackson Mediterrani

Voz 6 30:18 pasivo una factura punitiva

Voz 10 30:20 mientras dos Miri

Voz 11 30:23 eh digo estoy aquí negó sin invertir seis tantos medios de euros sino te de tanta seguimos Tarragona bofetadas a los lloros usted que organice un veintiséis millones euros ir practique una sola entrada apartados inversión sigue la actividad quédate que segoviano a humilló al tiempo Aouate ni la semana pasada no la anterior o Pavelló daba la Generalitat apoyó Cataluña va tenido en ese vendimiar en ACB que va tenía Tarragona ha bastado de visión durante tres Yves ahí busqué que que estas inversiones reforzado aposta pautas para la práctica Esportiva disparó sport como atractivo de marca no

Voz 6 31:10 ahora a las instalaciones fotos además esta versión está otra Mayans está estudiando

Voz 11 31:14 los tema esperan que la Generalitat consigue que volveremos a los autores de esos patronatos por su subirla al mantenimiento dado tal actor darlas todas las Ana Verda ir Novés estemos paran si usted me han hecho que eh el uso Dunant al compartir no duren profe entrar estemos esperando mes defectos prepara pero igual es tiempo que han un mecanismo es éxito de aquella

Voz 10 31:45 Thor aunque no me dirá que no le preguntó si había eh maravillosa va no no no no no no porque tuve de día por lesión pro

Voz 11 31:59 a finales de septiembre

Voz 10 32:01 y seguro que es un bruto

Voz 11 32:04 sí

Voz 10 32:05 aquí no no es volviera a tres por olvidado si de momento un aeropuerto dos que volviera que saque que fusiona volver

Voz 6 32:15 hubiera Fernando qué tal como estén fantástico

Voz 15 32:17 acompañado aquí en la Cadena Ser que Marc maravillas como marca

Voz 7 32:21 bueno que marca de me gusta para gustar pues son Saëns

Voz 11 32:29 que conste que dado que aún Mercat de Sant Antoni eh

Voz 7 32:33 sí que ha hecho entrábamos esta caída

Voz 11 32:36 ah sí

Voz 15 32:38 este semana Toni dos Cats pero no es fácil porque bueno pues una precisa emblemático bien tengan unas son fruto Hitch no Romaric en RAC1 fortín y entonces Most metros cuadrados mes pensar aquí aquel me Jaques marcar tenía dos Sense en cuanto a metros cuadrados a tiro la superficie plana llama a construir en veintidós mil sens no es fácil la obra yo siempre dedica carnés que hubo han reconvertido el Caldas porque el proyectáramos me gran yo al alcalde Ballesteros Buddy Guy habla antes

Voz 11 33:10 es que han presupone has hay Schlesinger simetrías Uttar no proyectaba idea que bien a olvidar casaca final proyectos registrado como aquel pop usted porque esto es una inversión enorme enorme hace sus términos que vivió de fe que es de fe dado como motora tractora de motor tal comerse porque entorno a centros Ciutat que ha vez no

Voz 7 33:35 comentábamos lo que pasó no

Voz 6 33:38 autentica ex si moco espectacular Conca

Voz 15 33:42 yo las KTM estén realmente los actos implica a bueno hoy si fracasan las donan amansa ahí Rapids para que la yendo a la ensaya moto lleguen pero yo que no cuantifican no nos visualiza no a el mes de de humilditas tus vamos van cada Annika course por aparece cifra redonda bandida humilditas tus ir veintiséis mil personas han cuatro horas y Estrasburgo espectacular Bambi

Voz 7 34:09 sin él no sé no sé cómo todo no

Voz 10 34:12 porque si estoy aquí

Voz 7 34:14 a las cuatro horas seguidas porque eso

Voz 11 34:17 se crió te diré quién aparece la señora a de dicha opta bastante uno puede comprar daba dinero para la eh dada a Cuba que vio hola imite

Voz 15 34:29 par buscan peritos había molt el paro increíble amén con vamos arriba que las Vuitton Pool yo otro de una cantidad de Jen Psaki signos posible Ángeles que está pasan de una actuación algo agua era igual que el no entonces la es para el vídeo Camón publicidad Small chulo parques Veu Bulli el mes tiende a cubrir dos puntos y que era la amor da a comprar notan sous la afluencia de Jen que caldo destacar sino la gran feria de los paradistas la Qualitat de las estás tus la organización la música porque va viendo Joan Reche ida de Mies Van Damme está en Pau tan Thiem eh sobra ancha ancha histórica la Anta porque todo el público vigueses tigres Agus Illes dedica las DOT impunes Batán Kahn Lahm peritó Ica pins por marca tinta

Voz 6 35:23 este hecho audita en París

Voz 7 35:26 y da igual Xavier Ribera con la Cadena Ser Fargo con propósito apunta ictus a los dos hijos más bastar apuntan a quitar alguna o teclados mi Ubud falso yo no sé qué están cuenten a Orange

Voz 11 35:45 la expuso de exclusivo es próximo pero explosiva que es que porque Parker no consta que faltan hábitats propios de quitar y que va torito rocas Ona cuatro Sin pagados que dormir

Voz 15 36:00 donde también va gramola Alcaldes as cultural han parido al inicio dada la marca de ni facial y al final cuando tocaban las dos ya habla música vídeo era como como por no da da que esta gesta su felicidad Bouton al cliente para la espera a los paradistas personal dos piensa ir a medios ya que repetir voy a repetir u ya hubo que huelen turnaron repetir pero Márquez carácter de exclusividad

Voz 6 36:30 ahora hasta entonces marcar bueno fue una una como dicen

Voz 10 36:34 a últimas anda festivo porque claro

Voz 11 36:40 ya un día festivo Humet

Voz 15 36:41 ya no notan sous de compra alcaldes en promedio no tan sólo unas zonas puso dentro de Agustín Woody compran a cuál su parada prevén una duda que es lo que puliendo que el Mercat posa que inserta Gastro cultural que tengo es que al con Messi cata habitual Iván

Voz 7 37:01 a Poti la número dos lo

Voz 6 37:03 caras ha terminado

Voz 7 37:06 la tarima luego si acaso decidió café yo estoy disfrutando de listo me su trabajo sí porque yo siempre porque ya propio usted una número dos que fue gracias a cada momento la tasa labrado de héroes no te voy si o no puntuó en sendos Ballesteros para que valga

Voz 11 37:43 la primera respecto a ver si es que vuelve dijo

Voz 9 37:46 y después pues que Willy pues total

Voz 11 37:48 que diga Casey de que aumente la serie

Voz 7 37:52 manche de Kaká

Voz 10 37:55 ha expresado también tres moco Aguirre es a la barba

Voz 7 38:01 las frases de verdad a vosotros

Voz 10 38:03 Thatcher dado sus es curioso ahí está ahí con una gran final

Voz 11 38:09 la Volvito sabemos lo iba a ser ahí pero sí

Voz 7 38:13 después de su fonema y NATS gracias

Voz 6 38:16 moment para dar la cosa es que Reyes centrado Tarragona ahora te sortea el coche Gaudí dos Patitz transportan unirse esta más fiestas de Santa Tecla Gene Momo Momo que me explicaba Lluís también en de Unibet da da Clooney qué tal José como externos

Voz 4 38:36 día a otras

Voz 6 38:38 yo le he preguntado ahorros es como enganche una ministro menos tradicionales ya enganche indirectamente con la Festa muy bien

Voz 7 38:45 yo fusible a Tarragona famosos Aguirre

Voz 15 38:48 sí

Voz 4 38:49 a lo que extra vaya a escalas Ilíada que es Facsa es hoy en día están veían

Voz 17 38:56 esas son conscientes de que tocaba un instrumento tradicional apunta

Voz 4 38:59 casi a lame criásemos mes

Voz 17 39:03 por instrumentos Isère

Voz 4 39:07 David tiene un mes directa

Voz 7 39:09 ella que hay poca calor a veces llamó estoy casado con todos los instrumentos del resultado de las clases a un también extras hizo falta me esto tú es todo un aula de música tradicional y popular Oracle si era estas

Voz 6 39:31 si tú sus alumnas alumnas donde es que se envíen acaban su Ortín

Voz 4 39:37 si a un total de un alumnas han tenido un trecho formación por Santa Tecla de Pésaro estrechas

Voz 7 39:44 dado desde ETA en fin esa

Voz 4 39:47 a la besaba Liga no veían desde diferentes Abbás además me tienen cuatro echaban surte iban través llevaron con que Cavenaghi siempre están indagará toda la Trading van a lo abrupta Gallas sigue musica no los datos música si eso es eh

Voz 6 40:08 esto no lo sabe usted

Voz 4 40:13 esa Sadat Tanic la técnica estudiaron Mike quédate hay hoy en día tocaba grandes no me es fácil

Voz 7 40:19 se antes se ha echado sino una escala nosotros

Voz 6 40:25 oye vagas a da nosotros no tenemos otra

Voz 9 40:30 o sea

Voz 4 40:31 mira otros animo a López Peláez para entrar en Gaza eso que está todo justa sí sí

Voz 7 40:38 lo porque no se ha te eran fans sacáis eh sí sí sí

Voz 4 40:44 de a ver os paras los avisos Muti frutos

Voz 7 40:49 ahorita me da bien sí que ya tiene en la cabeza

Voz 4 40:52 si no estamos

Voz 6 40:54 aquí me quitó Despres sólo a Tarin dos Mendez

Voz 7 41:01 van eh

Voz 4 41:03 bueno eso chocó va van a mí yo copla va contra veta bueno aquí tan ya ha introducido contra diván a la a la Baixa Vettel ya hace esta la patita INI aún de hecho a a la abuela Anita dada iban si ves amarres Un para él gusta pues cabe inglés

Voz 7 41:26 el bingo echara claro

Voz 6 41:29 atrás que se retoma caballo no a Rusia que interpretan

Voz 4 41:38 tu gran un tema da Kabila que es Lynndie

Voz 7 41:41 se vendió toda una danza es toma dubio aquí hola qué tal cómo dius Arnau Juan Arnau con dos hay seis os eh con bueno quiénes se quedó corto saques del mes nada se va Roser Camí técnica y a las dos cosas sostuvo que que te agrada desde me cuánto peso las notas una maqueta de todo esto eh dius Herrán Kitoko estuvo ahí el tamboril a cargo ese compacto quedara

Voz 18 42:23 hasta dos años llevan sonaba a la escuelas de música

Voz 7 42:26 la municipal desde hacía años portaba una musica tu llegada a Beckett més gran continúe con sus autores

Voz 18 42:35 los con

Voz 7 42:38 no sé si si tenía algún prefecto si prefería jugar cada día ayudó a lograr yo la liga liga la Liga Craig Quincy de Guijarro

Voz 6 42:51 no veo una imprenta

Voz 20 43:15 sí

Voz 7 43:35 se ven muchísimas gracias muchísimas gracias andaba más que después ya os Santa Tecla de Estado marcar centrados a Tarragona Run Roldán su actividad es máxima para que el centro inaugurado ayer dado Comerç tierra Guridi tan trae mire usted no paraba llamado capta colles lo da Tarragona me usaba otras Laura

Voz 9 44:18 Fernández Óscar

Voz 6 44:21 Monteys presiden la secretaria respectivamente daba híbrida de Tarragona Oscar la Hora veinte inglés que tal cómo estemos queda una espina como tú pugnó marcharte amenizáis Maathai Mata ex fantástico me encanta tu nombre en fin Mata ex

Voz 7 44:35 pero nos cargamos pasa a acá que si la protagonista de Carlet que no a está Ana que este aniversario como está usted lo habrán Laura

Voz 16 44:48 el Molly Entença bastan sacas pas tantas novatadas no posee la Biblia da goma castigo un boom La Biblia da Gomà lemas gran ataque está siendo sí

Voz 6 45:02 lo expliques que es exactamente

Voz 14 45:04 bueno es una figura está Dagom

Voz 16 45:06 a amar la canalla básicamente es para el matiz Ivano acentuar pasa esta forma paria de un axioma lamenta el Segi si Kasan Fed ama que es material mujer ir bueno la británica es que la entrevista que está expuesta Si sana

Voz 7 45:23 gran ha o Potito en un para mí para mi yo coma Dago más foto que se va tira ahí

Voz 12 45:34 no la decida qué tal manera la canalla a la puerta y con los trenca regla La Biblia que siempre es remar Molina ya que Thalía Small Moll delicada

Voz 6 45:48 no pero igual la canalla Putxet van Rosell ha revelado que el sol

Voz 7 45:52 a lo dado no había vivido vivirán tan queremos ser clarividente

Voz 0277 45:55 CSS

Voz 7 45:57 el como tu

Voz 16 46:01 bueno a cada va cambiando día a Custom asea van al Shakhtar importantes Ivanov siempre fan una hora la tarda que si entra Samana pues que Blesa si Ariel Sonata la abrieran que viene Bonig veus la canalla dispuso Adan traga una pesa importan Parés iban oyes al pasar Fersa gran entrega mal La Biblia y La Biblia Abdón Annecy cuida cuidar Chúmez que paredes al al BM es pragmática teman

Voz 6 46:34 que los diables Voramar eso de ser que lo ven trasladó a capa y pueda ser cuadrar el ataque y explica te Sir Cliff llevaba hace pleno

Voz 14 46:50 bueno a mí

Voz 16 46:53 la Biblia sí que es verdad que impresiona es la gran pero con que también la patita también la canalla mes a fan actas comes Santa Tecla las colas eso también UPA mes en va la canalla que hacía PIN que Beijing que no Falcó que que no es tu lenta Totti la la prensa no que te da farol Chapero

Voz 7 47:17 tampoco sé si pero bueno entrada

Voz 16 47:20 a su Messi Conca vez hamacas a la una la danza aquí si va a Tarragona pues

Voz 7 47:31 no es ni mucho menos tu carrera con pequeños se cerraban tira no prótesis que hubo una par una parda la vivienda que es birdies inca e Il ha explicado un uso que se jactan bien para civiles

Voz 16 47:50 bueno es la par da la Biblia para que beban pues para manda pasa igual las caras senda Tarragona no puede es la simbólica da la bestia en realidad que es la persona que hay adentra Comú View y como veo desde Adif

Voz 14 48:09 ya y al diseñador

Voz 16 48:12 la que estás a la Eloy Gaspar no va bulé que multa de Tarragó nada

Voz 7 48:19 la realidad es que es muy importante para nosotros por los pies visitó veo a mi yo que eh como a costa una mica sobre todo las piel Serveis el cual es una unánime

Voz 12 48:33 de ahí el correfoc al alcance de todo estafada señal pero non Hunter que continuaba apagadas qué hago yo no voy a fuego IVAs una mica absurdos

Voz 7 48:46 ya con el mundo que es sumamente junto ver ya es práctica

Voz 4 48:53 eh

Voz 7 48:54 su peso es que la es que una sola persona sí

Voz 12 49:00 cese hasta hasta ven equilibrista el peso prefiere y las playas castellano esta disputa pro nocturna sí sí sí sí sí la tu Titín de la multas experiencia que exportan King sin Cannes ella tenían multa tras Saban con Hurtado de la Biblia claro

Voz 6 49:20 como enganchado o Laura como enganche híbrida

Voz 16 49:24 yo Bach Koeman la las de Juan

Voz 7 49:28 sí es que estabas miran está el nada

Voz 16 49:32 de iguana vías de era irregular irreal menos La Biblia porque yo entraba Pulianas Mónaco ya da Foz va hablas Voramar también Tati La Biblia tocarme la biblia siempre hutu par palmeo Bush una de las más bestias proferidas la ciudad tú puedes que va a bueno los medios que baches y si llama baches tras amb la Biblia da bossa que yo creía que era un universo Moll raza van como la exclusiva Jan van a Cui Superbe y La Biblia sí sí

Voz 12 50:08 usted yo al revés yo vaya entra por diablo Times contacta el correfoc apeó que hermana a me la masa pero lo que sí se espera que participa la vivía al al que sí siempre esté Miley ella en eso ahora ahora entre las tres sentí tags viviría viviría Heidi habla son Bull tandas en cincuenta personas híbrida viviría te y viables de aulas cincuenta personas de son un en vi no hay sí Patitz una treintena treintena se eh se como el gran y ahora meses

Voz 7 50:45 ves que de un ídolo que sólo tiene suerte eso no es la Biblia gran nombrado libre patitas puso unas eh estoy Samson

Voz 16 50:52 vidas la la vibrante tan One una tengo sin signos y surtida esforzada Tarragona mes las

Voz 7 51:00 el cortitas caían una Tarragona

Voz 16 51:02 la teclas Ampera igual que la Biblia gran tan vean adentra Tarragona han también multas Duran Lang que son las comunas no pero han uan jornada Tarragona ningún set aquí han Tanic Mangkhut contratan cara

Voz 7 51:17 no becas tema topes si veinticinco años como si fueran alguna excursión marchas porque creo que es una expulsión

Voz 16 51:27 no han Guan y que también es pues a San traernos amb la Biblia da goma que era algo

Voz 7 51:35 si una cosa bastante nublada

Voz 16 51:37 sí sí sí así Guterres tú ha visto es puro

Voz 7 51:40 es un hecho ya no me vais a matar porque escuchado alguna dura

Voz 12 51:46 era era la la biblia de goma ja las mostrara folclore digo que eso Safe durante dos Line reparar las joyas alzó la ruta permisos y molt afina durante todo un año

Voz 7 52:00 pero sí sí Moment for para acusar a otros que el sistema en Santa Tecla eh eso es

Voz 16 52:07 apto es para La Biblia sí sí prohibiría la Biblia como se sumen clavó aquí si es la basadas en la era de la catedral cuán ya acabar la entrada al Brass que es ahí el menos realmente La Biblia o o en intuían las peleas de Tarragona intentan que no Illa británico es que es un momento culmen

Voz 7 52:30 pues sí sí sí sí

Voz 16 52:32 ese mismo mes que la vi

Voz 12 52:35 Baixa tira a fuego

Voz 16 52:37 ya Parla complexidad catorce Baixa han seis a la Biblia para las a escala escaso en da la catedral que bueno has panorámica Daisy Bassam muy tanta tres kilos al Mullan sesos de unidos

Voz 12 52:49 abultado da yen que está usted que Anquela que es cree mi está allí al

Voz 7 52:54 ah sí aguantaban tan aguantan aguantando tras felicitar veinticinco coches van a mantener como está más engañen que escucho se han tras una veintena ahora tienen Nova ja para renovar

Voz 12 53:12 ya ven ahora Stemm

Voz 7 53:14 os toque ya a tope a tope porque volviera entrada para Bush

Voz 12 53:19 sí sí ya han Wayne pingüe sin cuanta solicitud Leire Messi para entrar libreta para el Zi Yan treinta mil cincuenta habitantes impusieron

Voz 16 53:29 su mi parque no habían Prou tascas no Par Par tres horas sin fe algo llevaban sendas sin límites que Tanit

Voz 7 53:39 bueno venían tan veces no votaría allá no por ver si Barranquilla eran pero para

Voz 12 53:46 sí sí sí sí tantas cuitas

Voz 7 53:48 Juan muchísimas escollo porque iba bajando Tecla

Voz 6 53:52 que ha mirado encima

Voz 7 53:54 no porque si no pasando Inchusta tengo arranca o arrancarlo dan disfrutaba hubiera está dando clases

Voz 22 54:12 ah

Voz 21 54:15 nada

Voz 23 54:23 la banda

Voz 7 54:24 a Juan Marín levitando pues aquí está año mes continuamos comando el disco la dispuso informativa

Voz 6 54:47 mi Llansana Cartaya haría ya otras descontar la carpa respecta Bono como es él debe y eso sí vamos a otros técnica da política de Gibraltar Monchi que tal como está en duda

Voz 14 55:03 gracias buenos días gracias

Voz 7 55:07 ya son porque yo me debo a Marisa Cerrillo la propensión a divisiones que te un mes puse a todo el comando Nits Q Marisa qué tal marcar yo mira yo sabía lo no es que repare humedad viajaremos

Voz 6 55:26 nosotros con más presente intensos no que si es su

Voz 14 55:29 sí la verdad es que bueno mucha actividad mucha actividad en la calle por supuesto para el punto lila que lleva ya saliendo ya practicamente ha hecho más de la mitad de las salidas y bueno muy interesante evaluaremos al final pero muy interesante la experiencia viendo de acuerdo

Voz 7 55:45 amor se me habéis Vori oye ya tenía con aquella

Voz 14 55:50 bueno claro por supuesto mira el primer día se atendió a una pareja una chica pero justo cuando el punto Lila había plegado pero como ya estaban ahí se habían quedado después en el concierto un rato más pudieron intervenir y ayudar y luego por supuesto información pulseras que tiene un éxito tremendo las tarjetas en el ese día en la plaza de la FOM hubo varias intervenciones una de la Guardia Urbana y otra del punto lila que está bien pagado no vengo tocamientos ya corre a las miento tocamientos y a corroborar acorrala mientras y me están siguiendo y no me dejan y me han tocado el culo y no hay manera a ver ahora oye hoy hemos recibido la noticia no que el Tribunal Supremo había dicho que usted camión que los tocamientos ya pueden ser considerados como abuso yo creo que eso también es importante de alguna forma da más fuerza todavía la campaña no

Voz 7 56:45 y cada cosa a través el método sea que eso es hombre no es que aquí fulminar saberlo lo ahí hielo habidos

Voz 14 56:51 lo bueno de exacto lo bueno de la campaña que por supuesto tiene su supongo que tiene sus puntos flojos que iremos revisando para fortalecer los pero bueno lo bueno de la campaña es que hemos conseguido que la Guardia los cuerpos de seguridad escuche estas cosas no en la Guardia Urbana tiene un protocolo durante que lo mantiene permanente e ir escucha este tipo de situaciones no son delito propiamente pero ellos sí que las escuchan a recoger visitan a las personas que de alguna forma hacen esta denuncia denunciantes y denunciados

Voz 6 57:24 el que esta carpa Sainz estaba tan pasas otro apta

Voz 14 57:30 hoy soy Viernes en la plaza Jacinto Verdaguer a partir de las seis y media

Voz 9 57:34 bueno

Voz 14 57:34 no será una tarde más de sensibilización información familias juventud hice el y por supuesto el día de la vedette de la vigilia

Voz 7 57:43 es muy grave del Campo de Marte deteniéndose tienes tu Coll que son llega cuando una coma que está Man traspasar más humana como está seguir

Voz 14 57:55 son ya que en principio se les escucha siempre fieles curioso porque lo di no servir aquí no sirve si a ver si les escucha irse les orienta tú quieres denunciar si no si no quieren denunciar pues no se les explica que este tipo de cosas no hay porqué consentir las si quieren denunciar se les ponen en contacto con el dispositivo de la Guardia Urbana más cercano si no se les el teléfono ya hay un teléfono de urgencia hay un teléfono normalizado pueden contactar con ellos se les toma nota nombre DNI tanto a la persona que denuncia que nos oriente quiénes son los de los personas que están ejerciendo esta esta situación de acoso también se recoge el nombre y al día siguiente de la Guardia Urbana los cita ambos por separado los cita habla con ellos ir eh estos datos quedarán recogidos en una base de datos se de las personas que han sido denunciadas si es reiterado esto ya es una conducta clara de abuso ahora a partir de ahora no con una vez ya será pero hasta ahora sí había reiteración era considerado una conducta de abuso y al se podía intervenir de otra manera

Voz 7 59:04 Marisa comandos ni chucu como encontró vaya que días aunque aunque eso está muy bien

Voz 0277 59:09 bueno comando Nits Juve vehículo hecha la campaña desde julio de dos mil Setze que es más va a iniciar sobre todo comenzó hala lo sino Tour ufana nunca una surtida cada mes son un grupo oyentes a luzcan están formar en Prevenció de de de Risk usted arregla una al consumo de drogas comen perspectiva les Llanera hipertensa ya en la en las intervenciones mensual que fan por la paz para vais a ver la ciudad o están les son las dos y ya siempre reportan incorporar esta en la campaña respecta pero mes a mes nulo en las fiestas de Santa Tecla Biden fan una intervención me intensiva implementan la tasca de lila Lila que el lila es un es un impunes Tati no están online haberse Mountain ve han nada menos Sonia Messiaen ha que esta información iban para identificar Bunny Thomas Carlos que se portan las pulseras del respecta importan Informació están H Biden Men del bruto Col de la Guardia Urbana portan el teléfono por si alguna persona que también a la extractos de que la sesión paquete alguna de aquellas situaciones que Montse explicabas ir activan a los que protocolo ni podrán a puso en marcha que ETA aquellas acciones que que explicaba Vance

Voz 6 1:00:28 ya todo respecto a mí no me Santa Tecla lo tiene ustedes ya venga va

Voz 14 1:00:35 surge en dos mil dieciséis es puso en marcha en el contexto de las fiestas pero desde entonces hemos estado trabajando en el ámbito escolar con dos líneas de trabajo directas en con talleres con el alumnado y con el profesorado y por otro lado el maxi Love más a nivel cultural que es la obra de teatro que precisamente ayer se presentó otra vez a la ciudadanía

Voz 6 1:00:58 está donde se quita la guitarra bueno

Voz 14 1:01:01 sí sí se hizo una selección entre chicos y chicas que quisieran apuntarse a hacer un grupo de teatro hizo bueno el resultado es este han hecho un montón de bolos por un montón de institutos y demás ay bueno el de hecho la semana que viene ahí dos sesiones por la mañana donde pasarán como mil doscientos chicos y chicas no Marisa sí sí

Voz 0277 1:01:23 ahí precisa Mena la antigua Audiencia Snow a una representación de la obra teatral que un caer educativo preventivo a Hubert a la ciudadanía gratuita nos va representan obra son escenas que tienen a ver la realidad en sur de anexionar relacionadas son al de Festa hay una relación de amistad amor sexo alitas atajarla sean más paras a mal

Voz 7 1:01:50 con las altas al consumo de porros

Voz 0277 1:01:52 hay además que te Cesena ya diferentes personajes que son los adolescentes actos porque hay identifica Amal abunda que es personajes cada identifica la van fue Berta también la ciudadanía porque es un cheque de un obeso pero que en Men Serveis tutor y es que al ámbito educativo Icon de Diyala Montse ten imprevista la semana vienen a los días veintiséis y veinte p cuatro representaciones mes Pals alumnado que oprime de Bachillerato ciclos formativos del instituto de secundaria del municipio

Voz 7 1:02:29 espero que sepa sobre sexo

Voz 6 1:02:32 de aquí identitarios Llanera Donna quién Gender huir de era expresivo pues se fue a Madina andrógina masculina Sex aquí

Voz 7 1:02:40 sí

Voz 6 1:02:41 lo macho hembra más claro interés sexual orientación sexual heterosexual homosexual cuantas varía señala la realidad no es ni blancas y negras eres

Voz 0277 1:02:52 ya multa diversidad imprecisa Mena esta guía educativa que tensan las Mans es la que se dona Despres astutos parque Amel alumnado de obra hubiera profundiza en las diferentes en cenas al aula e hallar del cursan Espais de tutorías normalmente

Voz 7 1:03:08 el acta pues eso da aceptar la diversidad

Voz 0277 1:03:11 actual de respetar todas las las las soluciones

Voz 6 1:03:14 cada persona

Voz 7 1:03:17 dar un ha dado va se le daré

Voz 6 1:03:20 se es extremar titubear tipo introvertido y tímido pero extrovertida estarán extrovertida líder Alarte es expulsamos estudioso sobra prótesis para la familia seis estamos ve aquí su me igual no se tuvo sexo