Tertúlia Post Derbi Reus-Nàstic (24/09/2018)

Voz 1 00:00 su banda Tarragona

Voz 2 00:08 ya tienes menos dando vida fútbol los regalos en Asciz Joan Reche bona tarda Moll bona tarda Jordi cansa acompañan Marley Viana do Diari de Tarragona aislada Pons López de Tarragona visitaba bona tarda otros dos ex president e tan manera eh ha dado a tres y ahora al Ros Buddy un cero

Voz 1 00:32 unas es una decisión vendrá quedan tampoco Marc Joan Osborne

Voz 3 00:38 no no porque además multas bajadas cada ahí

Voz 4 00:47 y un par no

Voz 5 00:50 no sé más cruel de discreta e impartir

Voz 1 00:56 José en crueldad sandía Q3 escapa yo pregunto Gaines cafeína

Voz 5 01:02 es un partido una mica vaya dos derbis caerá no iba yo cree que es un resultan Yus porque ahora

Voz 6 01:16 ignoro si parte indaga si Prado

Voz 5 01:18 cenando aparte tú ves los dos equipos y tampoco están más intenso yo creo que están conformes los dos damos resulta tóxica

Voz 1 01:26 mes que que a medio partitura partituras perdona Marqués al raso estaría al dos eh ha comentado al mar dos aquí parvo va combatía dos jugadores del filial tenía Baixas de última hora clave en estas circunstancias no choca vas hasta última buscando buscando la victoria pero el Nàstic Dogi Lampard Despres da da da con la primera mitad a Sagunt a Thiem la banqueta Catania compatibiliza Catania y aún Balboa por caldo

Voz 5 02:09 así Griñán Jordi yo tú dedicará a Luca estacional resumirá hemos plegó me explico pensó pensó poca caca hasta caminan sobra un alfiler Castañeda es un equipo que está muy Chus Justine duda factible Ica te la sórdida fin a manos del filial que regalo responsabilidad que alcanzó Dukan vibra no es Jens as Tan Dun han un nivel el AXA tabla pero pero Ramos esta compaginan motes dificultad y aunque al mismo grado en fin ya que ninguna excusa a Xavi Bartolo encaja muy buen poso la excusa da da da las dificultad Animos por pins a Isofotón me te moda da valor Miracle at para las capas pasarán algún día hábil temen a la pregunta es cuál aguantar al que ha hecho es la gran incógnita Hay fin cuando el equipo es capaz de resistir a la Champions que es Moll

Voz 1 03:21 las siglas para que las camas pasarán a ahí si no arriba a las

Voz 2 03:28 Stephen que futbolistas al pasado canutas

Voz 1 03:31 el presidente ahorros

Voz 2 03:34 si las espaldas simuladas fichas fichas de Canal Genet da fe yo también entra explicaban Luis también ha apuntado habilita Novillo ganaban difunden a través de la semana que el día F pocas esas que Casas había que ya tenía

Voz 7 03:48 dime Kraus con con van que qué tal entrevistado Down Jons que las había las Ricardo Vaz y las lluvias confirmaba Disa tardó pocos minutos ha publicado un comunicado al Reus Deportivo impartan Ricardo Vázquez se suma la Baixa da ya Arga durado da Querol y partan con derecho John Alfons un una plantilla jugados da cambio del prime equipo Downs que son muy duro afín son aguanta en fin puedan de una chaqueta Randy de agua dos a analicemos una al Partit al exprimer ministro al raso More Minutes nominada al lloc a probar gol de Albentosa dicha tú también das Cool Car

Voz 1 04:27 Reus a los últimos partidos a las primeras maquetas de Santa Cruz de Tenerife también preocupan a las narradas son son propias del los últimos Heinze ha perdido a pilotan unas las

Voz 5 04:41 el piloto al Nàstic sí sí que es británica ha te Mary tan la presión que sobre todo al principio iba a partir

Voz 1 04:50 Express Brians ahora sí de Despres do gol

Voz 5 04:53 al Nàstic Porto Partito día un Partito no niegue es muy poca continúa tanto los Reus no pilota agua conseguí un partido Murphy qué tal se Arús realmente pasan pocas cosas a la primera parte un aunque sí aparcan aquí su rival descansan una sensación acá de hasta hasta parte gótica el Nàstic creéis no creéis esta están a han analizado con bulimia Despres la sabana al Reus es no cambia seguí apuestan por la señora de de yo sacaba recién Gauda Linares tan había pro singular es la Équipe sacaba estricto Korda de que si el Partit dura quince minutos mes a sacaban portaban Partit Parker parquet teu cos Jones hiper que acaba o partir no me Sansa

Voz 1 05:45 el Nàstic a la bancada da bulé Santa sea el Partit per la vía rápido hace el al Matilla alguien tosa aburro considera expresa el Partit sabía al Nàstic perfecta Mena al que habían nace al Reus caer apuntar Bastad prime al Reus exprés sin tanta propuso va a conseguir tantas sin ningún pro la segunda mitad el mastín no va a existir no va realizado un chut aportan Kundus un es una faltada da la vita Rocha parada una Kitt Cathy Mis miembras tenis Santiago Uría sobre el papel disputan sea Alcalá fase un chut aporta seguida falta Hinault molestia pondrá a la censada del Reus a a es un pobre Valence Baura Chirac esta situación atacan a los el Partit prosiguió Soledad no un grana al al Reus base muy buena faena la segunda mitad de Unió los laureles

Voz 5 06:36 sí pero yo teme que cree que aún pudo equidad al tema físico con tú han propulsada

Voz 1 06:44 miras vas degrada la pilotaba el pilota

Voz 5 06:47 físicamente es normal cada semana pasa al Nàstic cuyas aquí al Reus va a Prince dan al creía no algún

Voz 1 06:56 de ahí Bartolomé había expresa el partido sabían mastica al partido y hallar

Voz 5 07:00 ni una mueca al que le va Passat te dice la la pasada semana va va a un ritmo increíble a la primer Emmy llora no ha conseguido tranquila Partit a partida de la primera cata no una amiga al Nàstic a al que le iba a pasar faltó par Innova un equipo tan intensos como la primera

Voz 1 07:20 Javi Márquez que es eso

Voz 7 07:25 yo veía Gordillo del Partit K jugadores debían arribar al final ha si pasas Matisse al Reus a Bartoloti

Voz 1 07:35 marginando asalta la eh

Voz 5 07:38 sí sí es ya es un comentaban fuera de micro no Kaká al seis por cambiar la dinámica de un partido sin apartar ha marcado es que no te dos miras la banqueta ahí más de Easy claves que había es destinados al filial Parken no no ya habían mes

Voz 1 07:57 dos constante en una coña Riba marca un gol a Albacete el Alfred Cabanyal adaptarse a al al día hay un asisten o no estén me filial como están Femenia

Voz 5 08:10 pero reo ni ha jugado dos fora que existir es individual Équipe serían muy importantes a casa a Víctor e Isaac Cuenca son tres titular indiscutible ganaba te espartana pensó Caca que que que esta falta de afectividad Lily Fatah ni motos limitaciones par para intentar arrastrar algún buen a un a a una situación de un rival que su esposa tardaban una situación adversa claro al Reus noté un con un tirano al para ahí Astra que mis Kfar son Manu Barreiro Omar

Voz 1 08:49 sí yo sabía no no es Darra no mandar Serrano dimisión amolda caché

Voz 5 08:58 es el Benfica la la diferencia entra entrar un equipo

Voz 1 09:00 para no

Voz 7 09:02 para anda anda la banqueta y Jesús Olmo turnaban quedarse a comer a Bartolo turnaban apuesta por una defensa de tres han manca Tena Villanueva cita Burlete Small retrasar Duran ve buena parte del Partit Barreiro barrido Rocha hay Omar

Voz 5 09:18 Z Rocha que no aunque Olmo yo tu que es un Luxe que el rehúsan a Matellán los pues es el olmo es un jugador indispensable para el Reus

Voz 6 09:33 se estima que cada que ahí Mikel González

Voz 5 09:39 vuelven a que estas primeras jornadas es partido

Voz 1 09:42 ya en cosas

Voz 5 09:44 pilota Miquel en la primera parte Miquel basta basta un mes

Voz 1 09:52 usted que los primeros explica son dos entradas un perfil San blanda meternos Santa u otra

Voz 5 09:58 sí a una cosa segura es tranquilidad a una surtida pilota y un surtidor pilota que me parece seis

Voz 1 10:06 la experiencia brutal va pareja que acaten hay anden han emitido dos veintitrés Si te con Jesús Olmo escalada censado al Reus ahí eran muchos Panetta

Voz 5 10:16 portando pensó que tal como está el Reus y tal como está ahora Monteys es un y que ya no pues duramente a la banqueta Olmo no sé si Dick es la que ha Puche seis en el amor prosigue es un dos tres Yugueros franquicia las

Voz 1 10:35 sí destacan línea Olmo es el caso está bien Ipar la propuesta de futbol que pilota

Voz 5 10:42 un juzgado como es que es imprescindible si no no llames

Voz 7 10:47 que creía UCA caldo Xavi cuarto la tapar par para que veamos honrados Moll

Voz 1 10:55 es un auténtico misterio Oscar cree que pocas cosas salí por el día que ETA a futbolistas da da mal dadas que den la cara la cara positiva Totti Judith ahí es comentaba que el ADN da Reus donde están Davó Ziggy aquesta DNA que esta temporada la otra y la otra al marca Guadix donde ha servido también no pasa nada Santa Ana dos campas pasa tres Santa Ana dos pasan a sus futbolistas a y una primera otra al contra el rival racista al Reus yo creo que la marcha ida orgulloso al derbi es brutal provocarán es que es es para sentirse orgulloso la acabado uno al Reus ahí es di da es digna de un aquí dado que aún marcha la cara más calorcito

Voz 5 11:46 yo creo que a lo humillado cada fecha llevar toda mi Chopard es no cambiar la idea Si tú Arribas sumisa ya los llamados da cambiar la forma de llega es que estás ha una cosa ahora me llaman formas de Juba ya habían muy bien valía intentaba Joan Kurt intentaba surte traba a la pelota controlada es dada a las yen da ganaba que tienes allá se ya que esta no es la propuesta al Real han han al momentos de dificultad y en los momentos Bonns el aquí va a persistir y yo creo que va tirando la semana Bar Parque base Fidalgo así Ortolá admite a par va insistiera en no cambiar la forma de Juba Isern

Voz 1 12:33 si estás Eli popular pudiera ser perfectamente Irons vengar la pilotada Nástic pidieron

Voz 5 12:39 por ese motivo dos perdió a la pilotada

Voz 1 12:42 la casa sin minuto

Voz 5 12:44 es que alguien intentase una única es directa para intentar arriba al mes mes directa

Voz 1 12:49 no va son finalizar no no no va a conseguir

Voz 5 12:51 es no te daba antesala no te no te lleva a dos K que físicamente siempre

Voz 2 12:56 perdona no para dando atrás

Voz 1 13:00 yo escaso bueno a mi cabina grabadas pero a mil Nástic que se ha expresado al gol si cada basta ve Salvà ha dominado al Partit tranquila a la pilota sobre el terreno yo pero es Camín Valdas bastan las bueno My Tati lamentó la la falta la falta de autocrítica al no desde ha expresado el partido al jugador datan no vol pum no no si estampó apunta llenan contra las condiciones en las que compartía la alta pero vaya si que soy hora Daza unas semanas capa aquí las futbolistas Shen cala hasta acá a José Antonio Gordillo Jordi una tres has ido a tantas imparcial era diferente a la hora de atrás a la hora de dar Randy sobrado futbolistas forrada forman futbolistas es evitar que llora pero el de al final futbolistas la forma de las horas Si ya teme que el resultado arriba pero está claro que al Nàstic yo caí a la segunda mitad va pactada falta también

Voz 5 14:05 es una es una propuesta totalmente diferente al igual de un equipo Casper a mes intenta propietarios de los paisanos daban transición Angie Suárez ha yo la has perdido gol a la misma a la última en la par Amin par la propuesta cada Nàstic agrada sigue cercada exprés a o sea par sobre tot porque un panda falta de admisión cada cada cada es que no no disparado ve ahora yo yo siempre he visto un Nàstic orgulloso que con con la única Arribes han un piloto siempre ha siempre siempre ha mostrado otorgando gran

Voz 6 14:56 que acapara historia Wes ISI

Voz 5 15:00 yo deba Partit Amparo con Si la patera resulta grandísimo pensó que esa es la me

Voz 1 15:11 la mezcla Esca acumula Downs sin derbis Sayid al Reus y es la segunda pinchó racha al Nàstic la la Pitxot Hitchens aguanieve va a Camilla digo dan a una subida en las últimas temporadas ella la que luche es lo que ahí si ya Santa Tecla lo multas Ciutat

Voz 5 15:39 pero ahí al una

Voz 1 15:42 sin veintiuno entradas da las trescientas en cuando acababa facilita al rehusaron Nástic dos o factores Saëns Ankara que llegue de teclado permite para mí es síntomas sí

Voz 7 15:53 hola

Voz 1 15:54 sí sí ya había la sensación al derbi Llera venga a la a divisó a cambiar pero sí al Reus acompaña tres las cuatro últimos derbis impulso no hará Osaka va a ser nada

Voz 5 16:13 la primera abogada desde que los dos equipos están a su al se moldes respecto de Reus por primera vez se palpaba de aquí al Reus era el favorito incluso no había Passat

Voz 1 16:31 entrenador jugador le iban Parla movéis al resto