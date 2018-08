Voz 1

00:00

se gracias al grupo municipal socialista espera que ese es para dobles y ahora con más que mi intervenir perderse Dick prácticamente a la a la clausura de de que pertenezca a que una intervención a mí no en Madonna temps pero digo que me intentar asustar al Temps claro utilizar transportaba que usa maqueta Juancho volcadas le Time que comenzó saludando a backing es persona camisón aquí presentes a la sala ha delegado algo de las Tata Cataluña Teresa Cunillera diputados al Parlament al que voy a especial Men significa lástima Mickeal que aquí acompañamos en raqueta al rector de la Universitat recto Ben Ben Wood la acompañado voy Parla saludar especialmente al president de sus ya la presidenta de Ray Matt que tan Besson a las salas al fallidos y residuales Corporació Joan Ben Ben Wood Forbes para ya de que esta corporación municipal como eh pero Pétain por temor huy símbolos que eso significa yo aisló sobre todo hay que ser sita como Avery table Gómez de pago gas pese al menos tres vallados dos trabajadores de la de Lleida pues mi referido a todos ustedes pingüe Chavo de Plensa pondría total podría comenzar a mí venció a Munar ahí Men Capala Ángel Ros es de robo a esto guay dice institucionalmente porque es al que toca pero huy dice expresamente porque huir dedica especialmente que es para goles a una persona que ha dedicado su vida afectado alcalde de Lleida yo no está mods consolidar Lleida como a capital también les Antoni Siurana que agüita acompaña iba estructura Ciutat de Perales ámbulo para siempre al servicio de la cohesión social es difícil son la democracia Ankara sabía de consolida en referencia al SBS intervención algunas críticas respecto pero son pasa en que la selección gane ese comienza una campaña electorado pero cree que no es el momento sí que ha hecho ama que es que a través de la intervención de Essen marche pero hasta Pons equipar Lan de todo es que tenía imperan daban sueca alcalde en la que éste circunstancias en política no siempre es pueden trial como estancias Timor claque la mitad del alcalde no es una gota de proclamación de años sobre todo en el día el día al Servei consulta a nuestros conciudadanos lastre KAS el Zlatan es aquí procura a al TAD ir rigor coma resido ICOM atienen dado Calde ufano igual como alcalde a mes de Casio mes responsabilidad pero mes ilusión caras ical los demás donde responsabilidad ya el Tata la Institució el derecho a tots más colaboración para construir volea bulla Gray también aquel partido que en un momento Altria han garantice la estabilidad del gobierno municipal causó una inmensa en aquel sentir que las partes en salas es una táctica andaban proyecte es Bones pero la Ciutat entonces manda geometría variable son conscientes señala a referir Laporta veo socialista sí refrito alguno de ustedes se en el que Fares un ruso al menos aquellas es que yo personalmente intervino Good perfecta ante ustedes pretende que di Clay tras pactar amado como Iniciatives adoptante la Sostenibilitat empatar el Partido Popular si en la prueba planes Men pero un planes amén que eso es potenciar las O'Brien el SOCA mi candidatura UNESCO de par latas la querida la CUP en pactar sobre regla meses en pactar tache sobre tres meses existió eficiente al residuos en pacta Skaar públicas si en pactar miro pues Yus Faus dejan comenzar les sobres del fin de la fase final del carril bici la Plaza España Cataluña de un pacto que quedan tan Camus ustedes ya dos Lance o el Plan Director alargar del directo de esos son pacte Esquerra Republicana el bingo directamente pacta se han Ciutadans proyecte Xfera a mi yo era tan vez de la Mobilitat impulsa altres también al plan urbanístico municipal para pactar karate nosotros arrebata a Acor mousse temas famosos portavoz de la Comissió incluidos el show representan el coma grupo municipal en Fez promoción de Patrimoni en pacta el plazo usos del arte al que después iban suma la resta de grupos municipales a pactar un acuerdo Govern habla Mario Rosas Salmerón que de forma especial a esta traba Jean con promesa a mover municipal que ya en forme par manda sale CRIT Montes paladines pero muy comienza una nueva etapa uno capítulo uno moment on tout el grupo está invitamos a participar con John también no renuncia ansia pero encare Menzies renunciar a la ilusión de ser alcalde no renuncia ingresados no renunciará a nuevos consensos encargó de las selecciones de que ya no un mes no tensó pero a mí hiperactivo es que se llama Michael CSKA dirás ideas y les hidratantes y la Ciutat de Lleida de está alcanzaban tótems les es prioritarias huyen a que pum fue una referencia especial a la familia aquí son se ha notado que pero cree que al final en su Maniche que de momento va se parlante tumbe Maite Ambrós Giulia la habla aclara habla Andrea que no es de aquí y que está absolutamente atacadas nervios desde Barcelona seguían la sesión opera streaming Mare no te preocupes no perdona Jean Patrick programa que esta vida aprobará lo que voy es que disfrute desde aquel momento y que penséis con su tesis que no de una ciudadana M según amén de que estas políticas que sale más marcha coma persona gran con la persona que por desgracia ya sola el ya a dicha hoy donar es gracias a hombres del equipo no nos acompañes que trabajarán de Valencia a los propios nuevos miembros infudir Donald especialmente frases a la Montse Mínguez que ha partido voy a un sitio convertirá a ETA pero también es snacks esas Compains acompañan al PSC que absolutamente Dynamics activos Icann responde con contundencia a la criada que partir a partir de participar en las primarias yo soy Félix Larrosa han tótems virtud es ser ciudad alcalde como Josep Singla sido Joe Biden Men cambian les persones summer cambiarán algún es política y cambiarán les manera a a Totó el prime que tenía Refree Talgo pase parlante Ram forma informado pero de manera hasta Bree Pons le pertenece un intercambio de impresión viable canto Tom pero busca corsé con mes amplia Millo no es casualidad que es dedicar buena para del discurso para de Lequi pacte diales recuperar proyecte pero tan Bedia ALE preocupará valor los diales dialecto elevar el nivel de la política municipal dialecto que es el que en las aquí intensos los nombres de Parla José Anselmo Partit sino que también tiene Parla música tan tan es preocupa porque tema que no me preocupara valor vas a la política ya la Ciutat Ciutadans preferente en el consenso a la discusión permanecen el argumento adscritas la Entesa a la confrontación unas cosas el debate es capaz de moda pero al final el que reclamen es quiénes poseen Baskonia pero tú te son propensos recupera los Globos so quiso el alcalde de tots dotes ir usaré a partir de los valores aquí a la espina Ségol ya que de Progrés Campsa que han Capitalia algún del Partit dels Socialistes de Cataluña la Llibertat la igualdad la justicia social y la Solidaritat huy que siguen el lapso Bud sex en la que es propio mes los demandantes no en la política no la conservo Sense que estos valores va a alguien a que es Spanoulis Rafael Campalans apolítica Body pedagogía para definir la actitud el doctrinas políticas Intelligence son aquellas que no es presenten coma sistema es definitivo todos son les quieren más es más tren Sota Kay de moda es Yuma de postulados contingentes imperceptibles de simples Camins definir millor amén me refería a sus políticos van sacos pero eso son mil Sin sensores vallados que cada día sus Sfar sus fan que les políticas que va que esta sala de Sidi siguen una realidad que funcione Serveis de la trata sigue segura castiguen neta y que la vida sobre Camí aquí representantes del comité de empresa de la Xunta de personal un misal A3 y capataces extra vallados interrogadores alcalde sensible a desgastes inquietud su funcionario de la Administración local son insectos servido Public Icono sin sens con compañías de que hay John también asistió municipal seguidas en la materia que fins implacable eficaz transparente participada ya que ésta es una garantía de devolver hoy no es día de desplegado un programa Jarre externos no había pero sí que me agradaría avanza el Treball que es la propia dirección primer les persones ausente es la tensión les persones ha de ser la principal preocupa su del Ciutat huy que de si una ciudad de referencia en la ayudita contarles desigualdad y les primer que de prótesis si son aquellas personas serán especialmente aquellas que viven solas son una cada mes Bellido Ical una política decidida percal es infraestructuras el Servei que les persones grandes sin de forma saludable y activa que les garantice la tensión que requieren sin Iker si la manía en plenitud pero son compró metro avanza exprime Sendín ha presentado un plan transversal de políticas activas en gran ya bien tenías que sentirte también muy pues al Focus a la otra banda de la pirámide poblacional ahuyó ves daría propuso a un doble compromiso Lleida esa de comprometerme las llaves y el joven de compromete a Lleida eso en el desastre tema les política y sentí como propias según eso nos barres son sus sonreir mal Lleida es la asume de moldes Petite es realidad Sabina llevar la estructura Antoni Siurana en sus mandatos nos podría consejo aranés iba callaba es uno de Olsen es Sampere o tres barras de carácter Feeri Félix en el actual Govern Socialistes que esta es siempre un atasco inacabada que cala actualizada al para b3 del siglo XXI cada barrio ante las sedes necesita es a los barrios se unen de ese posible esos Nostra son Ciutadans es a los barrios suponiendo Serveis necesarias preferí vida las colas la salud la cultura los sí huy que fomenta la participación ciudadana ellos presupuestos participativos Sanford al Tube de Morales condiciones de vida de los bares de Lleida eso es de Participació pero una mayo una amarillo implica de la Paeria en el día a día de los Barris per mes inversión pero también pase Petrova mes Compromís amb la ciudadanía es el que plantea en innovación social y urbana San o pero siempre han la puesta en marcha del proyecto de miedo preocupar preocupa les actitudes incívicas de algunos que sí ve no son mayoritarias sí que condicionen más a la vida de los lastres barbies tenía un problema me me tarro manga en senda Román a perdonar Isolux yo pero eso yo a denunciar proponemos hoy el despropósito haré un Pacte per a las compactas de Ciutat pacte pero si hubiese negarla Tambo ustedes tots son convidados a consensuarlo poder explica con sabía de ello han partes y Paseo de esas organizaciones peinado Socials en una un pas de Sidi a materia comparó de civismo no no me lo de Ciutat neta de carnés entre chats de cuidar respecto al mobiliario urbano preserva al Espai Públic Parro de no cómodas de Ciutat sostenible basada en los principios de la economía de verdad están Weiss consumo energético que es abastece es tan como si posible renovables capaz de Transport Públic la bicicleta Bellvey Klee Electric etcétera desde el convencimiento desde la voluntad de posa segura de sí ahora a una ayudita global la del cambio climático pero también a una ayudita propia la de estima cada día mes aquesta Ciutat la de estima cada día mes aquesta Ciutat Millo perica que es que en su se sin la Godín Tano mes que no os va al tres el tercer es es el tal también me refería a que les digo el Richard Florida que porque una resulta Puy competían una detenida estresantes Ricardo que el alcalde Ros leves conferencia Messi va a referir la tolerancia la tecnología y el talento cuál es la de personas llevarle separar de la tolerancia de una su tata amable y tolerante porque el esquí vivimos quienes quienes visiten también que Putin Benni verles altres du estés al talent y la tecnología hacen Prou hombres Política Públiques de sistema colaboración la corresponsabilidad y la recíproca civil eso Goldie Compromís Públic habla Nostra Universitat total superior a la nuestra Universitat recto les inversiones en infraestructuras en la el de trámite nos negó a seis Rafa Nadal pero tan ver Ball Compromís de la inversión privada impulsora Reserca el Desenvolupament i amb la pasta perfectos de valor sí pero siempre ve en el ámbito de la cultura el talent la tecnología surgida que esta colaboración Lance John Ross hacer una buena hacéis sentir Ylenia continúa inmigrar a Lleida ante una oportunidad un spi Economic con ser referencia Cataluña a España Salmon ya mes a mes y de la madre sindicatos que agüita mesones aquí secretario general lo visité los representantes de Comisiones Obreras de Alhama tienen una parte social en de seguir a profundizar llevaban San a esta dirección un del siglo XXI la garantía de la sobre todo alimentaria en el contacto un combate contra los efectos del cambio climático cree que coma Ciutat Ambrós harta a la industria agroalimentaria a una Universitat ganes ese refrán ha tenido un papel destacado Juba iba a excavar queréis Lleida capital tener un papel al mes han ya dos nuestros límites ya es capital es capital de una comarca de una provincia pero es mi descanso has diputados al Parlament es una capital de Cataluña una ciudad que no se en periférica que se protagonista que se referencia pero a todas las yo grafía catalana Maicon Mar en la nuestra Loncar queden Montes infraestructura de agua en Parla Teresa Cunillera pero algún es son competencia de las esta altres uso del Govern de la Generalitat hiper tan a qué tal alcalde será el primer han exigirles muy algo de las Tato o algo de Cataluña será enviado escapa les instituciones del país pero también esperemos reciprocidad interés por los asuntos de Lleida tan desde el Palau de la Generalitat con desde el Palau de la Moncloa son tan vela Ciutat que tienes contacten económicas de largo los Bombers Mayer no ha entendido los Jenny de partidismos Politics en de aspira a un buen temblará o la France es Terra de frontera tarde con trastos proyecta en bebés la política no es por convertir un obstáculo pero al bombo de Totalán y me en reconstruir y me están ya dos les Cities eso seguro amén continuarán Auvers pero el anuncio con una de las primeras acciones que como alcalde será reunirme ambas ponen en detonar una ciudad de referencia entrenarse en Bingley familia Avs Bingley Economics y comerse als pero sobre todo tengo sentimental que no pueden seguir más meten la responsabilidad de Lleida Cataluña no sacaba en CD no hablará o son temas difíciles a la política catalana ya la política española el alcalde de Lleida no se alíen al momento que vivimos la es la casa de España es también la Casa Blanca a qué Terme Save The Fall Amics Neus que día suena Kika me encontré Fabre atribuir recordar que que teme procede desde la parábola ya tiene Harun y que significa pacificado OME de Pau Si Lleida es capital la alcalde de Lleida tengo una responsable se tratan el país hombre de Pau es el que se de Lleida pero en la mesura que Puyi contribuye también a Cataluña y a España algún dos algunos de Bush es Abuya han votado y han posado nom de Politics que eso apresó al país sabemos que yo soy un hombre de Paola de día le saben ustedes que hable identidad Alec que cree que es la política por sólo dos conflictos pero también pigmento fallas en la tradición del catalanismo político es el que represente qué Lleida ha sido un temple el dia Allen y la parábola depende tots Nos A3 que es la ayuda que muy compartimos estés Jones construirían les bases de no consenso bastante en el día Alec la cohesión social y el explora su de Camins compartidos ampliamente Pertur sí de tradición democrática en resume cambies el ex amb les persones como prioridad a una fin Entença Harris aún pacte pero asimismo con la bandera apostando el talent híper la tecnología para requiere presentará riqueza yo pues fallos en el crío Easy Dick Ben Ben Woods ama que es no momento Grass espera será confianza para las era tensión con Diego el trámite sea checa la sesión