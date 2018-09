Voz 1 00:00 UU De la semana pasada de superar la crisis sino de que insecto creyera mes la construcción a Lleida hasta que rigen Houdini la boca gran todo el sector desde los productos de materia primera material para la construcción fins als que promueven pisos a construir Protón vean obra civil en obra pública saco hasta en las elecciones municipales insano Tato un aumento importante la también les comarques de Lleida ánima les da des Cook corroboren

Voz 2 00:28 el plan

Voz 3 00:32 incremento

Voz 4 00:33 la actividad Albín Perseo es que esa nota duro naked primer semestre de dos mil tributos les comarques de Lleida Daisy ocurra volaba al president de la cual Gremi de la construcción Josep Maria Cardeña es

Voz 5 00:46 yo la concepción persona estén iniciando increíblemente la producción en el sexto viguesa de Promoció de construcción hasta donde no parecen el tema darles hipoteca que es tiene un mes catorce Perseo en cuanto satura hm en crear ocupación si tienen un tren representa al sector de la construcción

Voz 4 01:07 obra Nova y rehabilitación de acortan dándoles la desde gremiales comarques de Duran al primer semestre de dos mil da sin pisos piso según ama Issing Sense tanta dos Habitatge Snow ha hecho indica segundo al sexto que la reforma y la rehabilitación estaban la partida

Voz 1 01:23 revisión a naves construcción segó las suyas

Voz 4 01:26 yo Nacional de Empresarios Fabricantes David la previsión dos todos Sven trato Lazaga español ni midió de pisos Nous hechos un incremento el set cómo se perciben respecto a dos mil diseño licitación de obra pública según les da al sector Wayne a las comarcas de Lleida la administración local a Ted Alice Tasio Obres por un valor global de treinta tres millones de euros la Generalitat tan vea trae ETA lícita si obra por un valor de treinta un millón o hasta esa que Menchú obra pública perdía un millón de euros del total de la obra pública licitada dos mil dibuja a las comarcas de Lleida

Voz 1 02:03 cree Yemen de empresas al sector

Voz 4 02:05 dice atacada desde la consultora ve Decca había a Azata español un total de ese sin docentes han Princess constructores las cifras suponen un incremento del dos por Sen respecto al año anterior porque vale dos ex calcula que ha o primer trimestre dan One generen humilló a todas las

Voz 1 02:29 da desde y previsiones que comentaremos nos tres con vida pila Pallàs presidenta del Gremi de promotor de Lleida que tal día Vicenç Bolt membrete el Grammy de la construcción que tal día

Voz 6 02:38 bon día Joan Tur moviese presidiendo el Colegio de

Voz 1 02:41 no es de Lleida que tal día Mdiq que elegir si sales mes producía de edificación mes movimiento habrá pública a la construcción de pisos les comarques de Lleida a pila antes estén sitúan a nivel de estén maya o movilizarán de forma faena

Voz 7 02:57 eh a la demarcación de Lleida con con mapas sombra crisis que iban entra una mica de Express molt perdida retrete de la recuperación el arresto de Cataluña va a comenzar a Barcelona era su área metropolitana Despres es Baxter entre Capa Girona capa Tarragona Lleida saque da fe Unami que anda retiran Majestades recuperación que siembre que es comerciales Bebo en Lisboa o en bares promoción San marcha y común nada de genética les veinte es darle también aquí hay aire provincia Eren de Evita hábitats Jesper cada eh por cada mil habitantes cubana a la Michel que tenía Cataluña Sirona el da Real cansé catorce habitantes perros por cada mil habitantes pero tan Lleida Se está despertaban a simulada Regan despertarse de que está una recuperación y que ha atendiendo a la que tenían de Cataluña así que sabe vendré mes producto no

Voz 1 03:56 la di di que de forma gráfica es buen mes burgués os se debe a una cosa es comenzado una promoción hay después comenzar a construirla

Voz 7 04:06 cenando Silvia Debejar es y les les Gurutz no es vergüenza y a diferencia de diferencia al tres productos Nostra reproductor tarde entre dos y tres años de Vega desde pues haberse al Mercat máximo menos ya sol Urban pero su adhesión proyecte saber estudiar debía militar garantías también la venta ya dar dones prebendas se desde que es convence la idea fins que España ser Mercat pasen un par el dance y desde ahí pins que SVA o la grúa pensó que máximo menisco Anesvad una grúa es que ya ya un paquete importante de Entesa al Mercat que lo cambiar moles el sistema hipotecario que ahora tema leonés garantías que poeta sea no no no no demanda Si cuán Vellés una grúa volví que haya es una cosa Egea seny que ya te una garantía de viabilidad venir que

Voz 1 04:57 mitad de Knut

Voz 7 04:58 sí a treinta pero esta vez no espera que el Bami entre Miquel

Voz 1 05:05 a la obra pública envites liciten abres por par de la administración local pero treinta tres millones de euros que entrenaba el Gremi de la construcción aquí es de un nota Almeida asegura desde también la proximidad de las elecciones municipales hasta última en Vicenç huevo Annan notan Millor esa mesura que también en Sunny han al sus Contés es desde dos mil once rara

Voz 8 05:26 sí

Voz 6 05:27 Spot constata que de incrementar la actividad de la obra pública en El sexto general de respecto la construcción Per dos dos Branca que un alguna la demanda privada que es lo que comentaba a la pila total que es la obra pública Don la administración mes activas estarlo alocado no basta a la anterior legislatura si tampoco es responde No somos electorado sino que ha ido no sé que molusco antes de Mola y ya es hiper media Downs tenía

Voz 9 06:03 me no fm inversión no

Voz 6 06:07 aquí también una pasando Sense obra pública ya han molt escala ansia Montaner de quién paso de equipa menos de consulta se idea Serveis Socials a los Municipis en ido urbano en los que es hasta invertir en árabe se cuán de Chipre es en términos absolutos de Rodas Deivid da Ibis al Barça no conste que no pueden di Downs que en aquel primer semestre respecte al Disa sí a la administración de las está a Cataluña hasta la maltesa Cosmo Baixa la autonómica Downs prácticamente igual a la que hace queréis visitar sin estar la administración local menos entre personas por tan tan vea la llegada es un país es un sector que tuvo un efecto multiplicador dentro de la economía mola eleva no en versión repercusión desde total arresta de de sector industrial importan planes un momento que la Administración a Uribe de invertir esa maqueta al tema

Voz 1 07:16 habrá públicas que siempre de edificación pisos

Voz 6 07:18 eso sí als que no los fan fría falta interesaría

Voz 1 07:22 o no mira la patronal del sector

Voz 6 07:24 instrucción elabora el Consejo Asesor infraestructuras que importan a maqueta secreto es que todos implica es planifique de manera consensuada y hallar termine una inversión el que es lo importante es que es un sector que sigue sostenible insecto que que no pues han Remei al ex dificultad

Voz 10 07:48 a Court Class sino que hay una vía

Voz 6 07:50 siguió de país una visión de infraestructuras aunque Knicks de coste beneficio que ya multas infraestructuras algo ahora elabora en infraestructuras prioritarias a Cataluña no cal Dia Lleida que reivindicaciones históricas con por natural capa Tarragona a la mesa que encara tenemos autovía una carretera convencional que en los autovía moon Index de siniestralidad de siniestralidad mortal importan si Ankara estén como estén Lleida Viella consigue la conexión França don Ramón una carretera convencional seguía reivindica sin infraestructura es absolutamente justificada aunque está Knicks de cosas beneficio

Voz 1 08:34 la Caixa ha Downs a mes a mes de mi llora la vida de todo el sector de la construcción desde el punto de vista del Colegio de Economistas acompaña al vicepresidente Mdiq que al número de empresas de la construcción a la estatua español aumentado un dos al dos mil diseño no es de empresas de la construcción a cuando la boya de Fed la ecotasa mías identificó a un retrovisor al aire el sector tampoco es que hay remontar ahí se sitúa tan ánimos a nivel promueve lleve yo que la cosa va a You creyó desde el colegio economistas una visión más global que que te es un sector que si a Scooby y que ya un interés por parte de la administre sí pervertido Tom de que no a la boya pero sí que cuidan se don daban como bien

Voz 8 09:19 a veces con dietas Vicenç Downs escasean desde el año dos mil Si hasta nivel en Avui En días teman niveles eh pues da o quince depende el sector la obra pública Don hasta ahora de de Quatre se decoran también el millón los cincuenta mil millones hasta a mí Index que tenía aquí de desde mil millones a nivel de España es dedica está sobre sobre el veintiséis impar senda está en a B Ilda de debe venda privadas de visas obra han pasado de no sens mil viven de es a a Assen mil viven de es en principio aquí la Joschka es que dos en empapada al no porque ha sido imposible Jones si les Finances Públiques hasta al menos las reglas de les Illes Finances privada están dadas a empresas es con dos particular no está en escena te arreglan desde dos mil Buika lo que es que el particular invertí sí que de alguna manera les a empresas es también invertir sino me infraestructuras propios creí Ximena empresarial ido alguna manera hasta también sino de déficit público o mola importan también sobre República acuden con June lo yo sí que es que en Sam de es de alguna manera de desapalancamiento también porque tenía

Voz 7 10:38 eh pero claro

Voz 1 10:40 tan bellas déficits yo me imagino que no les y no sé si algún déficit del sector que preocupa mes Perec y recordatorio al president de Pimec Lleida la semana pasada al Jaume saltó AMS de ella al sector del cual él tecnologías era un drama a que esta situación a escoltar

Voz 10 11:01 todos los nombres de los Serveis que ya están aquí están en problemas para empresario en materias no no trabo personado en otro personal no ha aquí a empresas que San plantee ya no venía Lleida sobre todo eh

Voz 1 11:17 pasado Mattei sector construcción nuestra va más cualificada no ya para huyen perpetraba ya es difícil trova persones Hades hasta dos maquetas sol y todo el día nitidez la palabra es un déficit que te New o no es el caso

Voz 8 11:37 hombre yo particularmente la tele día Hamburgo Klien meu da la bailarán no ya lo bailarán SICA a su coche y que la crisis capa aquí dos Mota entre vallas gremio de la construcción se tiene que marchar pero no tenía el Reina ya hoy en día Downs Ebidem Mendia mecenas sobretodo rehabilitación bailarán ya bastantes reformas de vendes donde saben que no tienen más breve que está en marcha at Jones torna a desplazarse a Moon yo Nou donde es difícil unos fashion

Voz 7 12:04 sí la verdad es que el sector de la de la de la construcción Cataluña es el seis coma dos persisten Malgrat ya y aumentar un tres coma es el persiguen Durana que es todas esas años camiseta tan crisis ya ya que no esa forma tienes que esa marcha Vilar sobre todo motor alguien que no esa forma que no eres un proyecto atractivo el Nostra excepto tan besa profesionalizar cada vez nada menos vi lo que es la edificación a Vance no sé si expresan es humilde hallará han Passat a asiste mes moverme es profesional y Thatcher que necesiten mes preparación pensó que que aparte de que de que recuperé sexto hoy polen pasa a la anterior lo que a mí yo era moles a Cáritas que edifica es normativa la evolución del mercado que ahora cuando con preso Navy tache esas que consumirá energía y cada hecho requiere un ex no aves técnicas la Durana que es esa forma que ya atención a la hora de trova de Bicing que Burgui traba ya cerca de mes Sia seguida de la provincia de Lleida estén día en Caixa asestar reactivando enmendar retenes donde extensión siempre están crea Ana maquetas Moments de Trobajo en cualificada

Voz 6 13:22 comparte esa opinión y con qué es la realidad enmarcaría que a nivel de país ha generado falte multa profesional intrusión nuestro país saltó del estreno los días aquí comenta dar el salto a la construcción Si escolta en la industria automóvil igual la química igual no obstante en interés millones de personas a la TUR no de aquí no no Qasem la demanda Mofart o no Fem Prou el que KO por casarse no que se u que ya recorre Guti que según de Montes cosas pero es lo que de construcciones y Thiem planifica forma hipopótamos acortó dos

Voz 1 14:04 son les previsión de que el sector de la construcción el cual no te aman Vicenç botes la pila Pallás ya el Joan tú mismo le